Что положено пенсионерам Башкирии от государства

Что нужно знать:

чтобы получить бесплатные лекарства или препараты со скидкой, необходимо обратиться к врачу. Такие лекарства доступны только по рецепту. Врач при выписывании рецепта опирается на необходимость по медпоказаниям. Рецепт, выписанный на специальном бланке, он заверяет у главврача поликлиники.



В этом случае вы также имеете право заменить льготу на деньги. Для этого нужно написать заявление об отказе и отправить его в местный филиал ПФР.



При наличия права на скидку 50% пенсионер покупает лекарство за свой счет, а затем получает компенсацию в виде половины от его стоимости.

