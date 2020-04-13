Что положено пенсионерам Башкирии от государства

периодичность предоставления путевки составляет один раз в 2,5–3 года. Как пояснили «Башинформу» в Фонде социального страхования по РБ, путевки льготникам предоставляются в порядке очереди, определяемой датой подачи заявления.
В 2020 году на санаторно-курортное лечение одного льготника выделяется 1647,03 рубля, при этом фактическая стоимость путевки около 23-26 тысяч рублей. Так как деньги, выделяемые на одного льготника, не покрывают фактической стоимости одной путевки, на ее приобретение привлекаются средства нескольких граждан.
Проследить движение очереди самостоятельно можно на сайте регионального ФСС
, набрав номер своего СНИЛС.