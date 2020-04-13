 
Что положено пенсионерам Башкирии от государства
Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства? Где получить компенсацию на оплату коммунальных услуг? Что такое ежемесячная денежная выплата и как ее оформить? Подробнее об этом в совместном материале агентства «Башинформ» и Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
СПРАВКА!
Предпенсионеры - граждане, которым до назначения пенсии осталось пять и менее лет. Для мужчин предпенсионный возраст наступает в 60 лет, для женщин с 55 лет.
1.Что: льготы на имущественный налог
Кому положено:
пенсионерам, предпенсионерам.
Что нужно знать:
льгота действует на один объект недвижимости. Если у вас две квартиры и два дома, скидка будет на одну из квартир и один из домов. По вашему выбору.
Куда обращаться:
в местное отделение Налоговой службы.
2.Что: скидка на «шесть соток» земли
Кому положено:
пенсионерам, предпенсионерам.
Что нужно знать:
за шесть соток налог не считается, только за то, что сверху. Например, если у вас участок 10 соток, налог будут считать за четыре. Города и районы могут самостоятельно вводить льготы. Например, местами от уплаты земельного налога освободили ветеранов труда.
Куда обращаться:
в местное отделение Налоговой службы.
3.Что: льготы на транспортный налог
Кому положено:
1) Героям Советского Союза и Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

2) Ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам военной службы, инвалидам всех категорий, ветеранам труда.
Что нужно знать:
группе №1 льгота действует на все автомобили, группе №2 - на машины мощностью до 150 лошадиных сил и грузовые автомобили до 250 лошадиных сил, с даты выпуска которых прошло более 10 лет. Если у вас несколько автомобилей – льгота дается только за одно.
Куда обращаться:
в местное отделение Налоговой службы.
4.Что: налоговая льгота на доходы
Кому положено:
инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, «блокадникам», узникам концлагерей.
Что нужно знать:
налоговый вычет — это сумма, с которой не считаются налоги. Для инвалидов Великой Отечественной войны это 3000 рублей ежемесячно, для остальных – 500 рублей. Если вы попадаете под несколько категорий, имеете право пользоваться максимальным. Например, ветеран заработал 10 тысяч рублей. По общим требованиям, он должен заплатить с них подоходный налог 1300 рублей, но у него есть налоговый вычет, то есть сумма считается уже с 7 тысяч рублей, то есть это будет 910 рублей.
Куда обращаться:
в местное отделение Налоговой службы.
5.Что: путевки на санаторно-курортное лечение
Кому положено:
инвалидам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, работникам тыла, «блокадникам».
Что нужно знать:
периодичность предоставления путевки составляет один раз в 2,5–3 года. Как пояснили «Башинформу» в Фонде социального страхования по РБ, путевки льготникам предоставляются в порядке очереди, определяемой датой подачи заявления.

В 2020 году на санаторно-курортное лечение одного льготника выделяется 1647,03 рубля, при этом фактическая стоимость путевки около 23-26 тысяч рублей. Так как деньги, выделяемые на одного льготника, не покрывают фактической стоимости одной путевки, на ее приобретение привлекаются средства нескольких граждан.


Проследить движение очереди самостоятельно можно на сайте регионального ФСС, набрав номер своего СНИЛС.
Куда обращаться:
в МФЦ или территориальное отделение Фонда социального страхования (или его филиалы), в том числе через портал «Госуслуг».
6.Что: бесплатный проезд к месту лечения и обратно
Кому положено:
инвалидам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, работникам тыла, «блокадникам».
Что нужно знать:
одновременно с путевками на санаторно-курортное лечение льготникам положены именные направления и специальные талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Также Министерством здравоохранения РБ выдаются талоны и направления на бесплатный проезд к месту лечения и обратно в санатории Росздрава и клиники федерального значения.


Специальные талоны действуют на проезд:

- в поездах дальнего следования (поезда всех категорий за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности);

- авиационном транспортом (экономкласс при отсутствии ж/д сообщения либо при наличии у инвалида заболевания или травмы спинного мозга);

- автомобильным и водным транспортом.
Куда обращаться:
в территориальное отделение Фонда социального страхования (или его филиалы), Минздрав РБ, портал «Госуслуги».
7.Что: сертификаты на социальные туры по Башкирии и России
Кому положено:
пенсионерам и инвалидам, получающим социальную доплату к пенсии; инвалидам-колясочникам; инвалидам по зрению I группы и сопровождающим их лицам.
Что нужно знать:
для пенсионеров и инвалидов оплата части стоимости туристских путевок составляет 8000 рублей на одну путевку вне зависимости от маршрута; для пенсионеров и инвалидов, получающих социальную доплату к пенсии, инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению I группы и сопровождающих их лиц, включая путевки для сопровождающих лиц, 12 тысяч рублей на одну путевку вне зависимости от маршрута.
Куда обращаться:
в филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения по месту регистрации или МФЦ по месту жительства.
8. Что: компенсация на оплату услуг ЖКХ
Кому положено:
ветеранам ВОВ (в т.ч. труженикам тыла), пенсионерам-инвалидам, ветеранам труда и героям соцтруда.
Что нужно знать:
размер компенсации индивидуальный, рассчитывается по сложной формуле и зависит от города или района проживания и т.д. Вы можете самостоятельно сделать предварительный расчет с помощью онлайн-калькулятора.
Куда обращаться:
в филиалы РЦСПН или МФЦ по месту жительства.
9. Что: субсидия на оплату услуг ЖКХ
Кому положено:
малоимущим пенсионерам, не имеющим долгов за услуги ЖКХ и тратящим на оплату услуг ЖКХ более 16% своих доходов (для одиноко проживающих граждан старше 70 лет) или более 18% (для мужчин старше 60 лет и женщин 55 лет).
Что нужно знать:
размер компенсации индивидуальный, рассчитывается по сложной формуле, где учитываются в том числе и доходы других людей, которые прописаны в квартире. Вы можете самостоятельно сделать предварительный расчет размера субсидии с помощью онлайн-калькулятора.
Куда обращаться:
в филиалы РЦСПН или МФЦ по месту жительства.
10. Что: Ежемесячная денежная выплата
Кому положено:
ветеранам труда.
Что нужно знать:
- ветеранам труда, имеющим:

  • удостоверение о праве на льготы - 400 рублей;
  • вкладыш в пенсионном удостоверение – 200 рублей;
  • продолжительный стаж работы – 200 рублей;

- ветеранам, имеющим почетные звания:

  • заслуженный работник отрасли РБ - 792,58 рубля;
  • заслуженный работникам отрасли СССР или РФ - 1056,77 рубля;
  • народный артист, художник РБ и др. - 1056,77 рубля;
  • народный артист, художник РФ и др. - 1585,15 рубля.
Куда обращаться:
в филиалы РЦСПН или МФЦ по месту жительства.
11.Что: доплата к пенсии
Кому положено:
женщинам – участницам Великой Отечественной войны.
Что нужно знать:
сумма доплаты составляет 2 641,92 рубля.
Куда обращаться:
в филиалы РЦСПН или МФЦ по месту жительства.
12.Что: доплата к пенсии
Кому положено:
инвалидам Великой Отечественной войны.
Что нужно знать:
назначаются участникам войны, которые получили ранение на фронте и оформили инвалидность по клиническим признакам ранения без предоставления документов.

Размер доплаты инвалидам I и II групп составляет 3 038,21 рубля, инвалидам III групп - 1 519,10 рубля.
Куда обращаться:
в филиалы РЦСПН или МФЦ по месту жительства.
13.Что: доплата к пенсии
Кому положено:
отдельным категориям инвалидов боевых действий.
Что нужно знать:
сумма доплат составляет 5 283,84 рубля ежемесячно.
Куда обращаться:
в филиалы РЦСПН или МФЦ по месту жительства.
14. Что: обучение пожилых граждан в «Народном университете третьего возраста»
Кому положено:
предпенсионерам и пенсионерам.
Что нужно знать:
обучение идет по 23 направлениям: «Изобразительное искусство», «Компьютерная грамотность», «Танцы», «Вокал» «Садоводство», «Правовая грамотность», «Кулинария», «Психология», «Народные ремесла» и другие. Воспользоваться такой возможностью можно раз в год в рамках одной дисциплины.
Куда обращаться:
для включения в учебную группу необходимо подать заявление в Республиканский центр социальной поддержки населения.
15. Что: страховая пенсия по старости
Кому положено:
лицам, достигшим пенсионного возраста.
Что нужно знать:
в 2020 году это женщины, достигшие 55,5 лет, и мужчины, достигшие 60,5 лет. Средний размер страховой пенсии в Башкирии составляет 13 536 рублей. Некоторые категории граждан могут рассчитывать и на досрочный выход на пенсию. Подробнее об этом можно узнать здесь.
Куда обращаться:
в Пенсионный фонд РБ.
16. Что: пенсия для инвалидов и участников ВОВ
Кому положено:
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
Что нужно знать:
по закону инвалиды и участники ВОВ имеют право получать две пенсии – страховую по старости и государственную - по инвалидности. Средний размер пенсии для этой категории пенсионеров в Башкирии равен 33 751 рублю.
Куда обращаться:
в Пенсионный фонд РБ.
17. Что: Федеральная социальная доплата к пенсии (ФСД)
Кому положено:
гражданам, чья пенсия ниже величины прожиточного минимума для пенсионера. В Башкирии прожиточный минимум пенсионера равен 7 801 рублю.
Что нужно знать:
средний размер доплаты 1816 рублей.
Куда обращаться:
в Пенсионный фонд РБ.
18. Что: дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
Кому положено:
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним и совершеннолетним узникам концлагерей, «блокадникам», вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранам иных боевых действий.
Что нужно знать:
доплату в размере 1 000 рублей получают:

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

- бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей.

Доплату в размере 500 рублей получают:

- военнослужащие, проходившие службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в данный период;

- вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны;

- «блокадники»;

- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей.
Куда обращаться:
в Пенсионный фонд РБ.
19. Что: единовременная денежная выплата (ЕДВ)
Кому положено:
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза, Героям РФ, кавалерам ордена Славы трех степеней и членам семей погибших героев (вдова, вдовец, родители), Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней.
Что нужно знать:
ЕДВ устанавливается и выплачивается территориальным органом ПФР. Для каждой категории льготников сумма выплат назначается по разному. Получатели ЕДВ также имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Куда обращаться:
в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства.
20. Что: Единовременная федеральная выплата
Кому положено:
- инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам(вдовцам), узникам концлагерей;

- труженикам тыла, проработавшим в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, совершеннолетним узникам нацистских концлагерей.
Что нужно знать:
разовая выплата приурочена к 75-летию Победы. Размер выплат – 75 тысяч рублей для категорий из п.1 и 50 тысяч рублей для п.2.
Куда обращаться:
выплаты начислят автоматически через Пенсионный фонд России в апреле.
21. Что: Единовременная региональная выплата
Кому положено:
- Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (в т.ч. членам семьи погибшего участника), несовершеннолетним узникам концлагерей – по 25 тысяч рублей.

- Труженикам тыла, проработавшим в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев – по 5 тысяч рублей.
Куда обращаться:
выплаты начислят автоматически через Республиканский центр социальной поддержки населения в апреле.
22. Что: льготы на проезд в общественном транспорте (кроме такси и частных маршруток)
Кому положено:
пенсионерам.
Что нужно знать:
для того чтобы воспользоваться льготой, нужно приобрести единый социальный проездной билет. Он стоит 600 рублей, при этом количество поездок по нему в течение месяца не ограничено.
Куда обращаться:
для получения Социальной карты Башкортостана можно обратиться в клиентский офис АО «Башкирский регистр социальных карт» по адресу: г. Уфа, ул. Крупской, 9; филиалы МФЦ; офисы банка «Уралсиб».
23. Что: льготы на вывоз мусора
Кому положено:
ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны, ветеранам труда.
Что нужно знать:
расходы на вывоз мусора включены в ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ.
Куда обращаться:
компенсация расходов на вывоз мусора предоставляется автоматически и не требует специального обращения в какие-либо учреждения.
24. Что: компенсация расходов на капремонт
Кому положено:
неработающим собственникам квартир, достигшим 70 лет.
Что нужно знать:
если пенсионер живет один или с другими пенсионерами, предпенсионерами или инвалидами, размер компенсации – 50%. Достигшим 80 лет —100%.
Куда обращаться:
в филиалы (отделы филиала) РЦСПН или МФЦ по месту жительства.
25. Что: сертификат на газификацию дома
Кому положено:
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам, семьям, в которых живут инвалиды на протяжении более трех лет, многодетным семьям, а также жильцам таунхаусов, так называемых «домов блокированной застройки».
Что нужно знать:
номинал сертификата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, малообеспеченным - 100 тысяч рублей; остальным, из указанной категории граждан, - 60 тысяч рублей. Сертификаты выдаются гражданам при условии проживания в газифицированных населенных пунктах.
Куда обращаться:
в первую очередь нужно обратиться в «Газпром газораспределение Уфа» и проконсультироваться, есть ли техническая возможность подключить ваш дом. Если все в порядке, с вами заключат договор о подключении. Адрес ближайшего к вам офиса ищите по этой ссылке. Оставить заявку можно и через личный кабинет на сайте.

С договором и собранным пакетом документов нужно пойти в Центр социальной поддержки населения или удобный вам офис МФЦ. Подробнее о том, как получить сертификат, в материале агентства «Башинформ».
26. Что: госпитализация на плановое лечение
Кому положено:
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, работникам тыла.
Что нужно знать:
предполагает плановое лечение хронических заболеваний в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов ВОВ.
Куда обращаться:
по месту жительства к участковому терапевту.
27. Что: льготные лекарства
Кому положено:
На 100% скиду могут рассчитывать:
- инвалиды I, II, III групп, участники Великой Отечественной войны, «блокадники», пострадавшие при аварии на Чернобыльской АС, а также ветераны боевых действий;
- пациенты, которые перенесли инсульт, инфаркт и операции, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На 50% скидку могут рассчитывать пенсионеры, получающие пенсию по старости в минимальных размерах, т.е. ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Для Башкирии это 7801 рубль.
Что нужно знать:
чтобы получить бесплатные лекарства или препараты со скидкой, необходимо обратиться к врачу. Такие лекарства доступны только по рецепту. Врач при выписывании рецепта опирается на необходимость по медпоказаниям. Рецепт, выписанный на специальном бланке, он заверяет у главврача поликлиники.

В этом случае вы также имеете право заменить льготу на деньги. Для этого нужно написать заявление об отказе и отправить его в местный филиал ПФР.

При наличия права на скидку 50% пенсионер покупает лекарство за свой счет, а затем получает компенсацию в виде половины от его стоимости.
Куда обращаться:
в поликлинику по месту жительства.
Подготовила Альфия Аглиуллина.

При содействии Общественной палаты РБ, Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Фонда социального страхования РБ.

13.04.20