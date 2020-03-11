Какие поправки внесли в Конституцию России. Самое главное.

- Совет Федерации по представлению президента теперь назначает председателя Счетной палаты (раньше это право было у депутатов Госдумы, теперь они будут назначать только заместителя).



- Президент предлагает, а Госдума утверждает кандидатуру премьер-министра, его заместителей и «гражданских» министров. Если депутаты Госдумы трижды отклоняют кандидатуру премьер-министра или не утверждают более трети членов правительства, президент назначает их самостоятельно, а Думу может распустить.



- Премьер-министр может поставить перед Думой вопрос о доверии правительству. Если депутаты в доверии отказали, президент или отправляет правительство в отставку, или после повторного выражения недоверия может распустить Думу.



- Госдума не может выразить недоверие правительству, а премьер не может поставить вопрос о доверии в течение года после того, как избралась нижняя палата парламента, если решается вопрос об импичменте президенту, во время чрезвычайного или военного положения, а также в течение полугода до окончания срока полномочий президента.



- Количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11. Увольнять никого не будут, просто после уходов в отставку одних не будут назначать новых.



- Если решения международных судов противоречат российскому законодательству, решать вопрос об их исполнении будет Конституционный суд.



- Органы госвласти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления.

