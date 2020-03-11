 
Какие поправки внесли в Конституцию России. Самое главное.
Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в Конституцию страны. Что именно планируется изменить и когда поправки вступят в силу – в нашем материале.
С чего все началось
О необходимости поправить некоторые положения Конституции глава государства Владимир Путин заявил 15 января во время послания Федеральному собранию. Уже на следующий день собралась рабочая группа. Первую версию поправок приняли 23 января. Позже к ней поступило около 400 поправок, из которых в финальную часть документа вошла половина. Все поправки касаются шести глав, кроме 1, 2 и 9, изменение которых требует особой процедуры и созыва Конституционного собрания. Полностью документ доступен по ссылке.
- В России могут создаваться «федеральные территории». Это районы со специальным правовым режимом. Например, «закрытые города», особо охраняемые природные территории, Арктическая зона. Предполагается, что они не будут входить в состав региона, где находятся.

- Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

- Россия является правопреемником СССР на своей территории в отношении членства в международных организациях, чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

- Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Упоминание Бога появляется в Конституции впервые.

- Русский язык является государственным как язык «государствообразующего народа». Республики вправе устанавливать свои государственные языки и употреблять их наряду с русским.

- Российские законы приоритетнее международного законодательства.

- Брак - это союз мужчины и женщины.

- Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума и индексацию пенсий не реже одного раза в год.

- Дети важнейший приоритет государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.
- Высшим чиновникам (президенту, сенаторам и депутатам, членам правительства, судьям и прокурорам) запрещается иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. Президенту отдельно запрещается хранить ценности в иностранных банках.

- Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков (без слова «подряд»). Все предыдущие сроки после вступления в силу закона о поправках обнуляются.

- Президент руководит правительством, назначает руководителей силовых министерств и ведомств, а также генпрокурора, его заместителей и прокуроров регионов (только после консультаций с Советом Федерации. Раньше Совфед самостоятельно назначал генпрокурора по представлению президента), предлагает Совфеду прекратить полномочия судей Конституционного и Верховного судов за поступки, несовместимые со статусом судьи.

- Президент формирует Госсовет, который будет заниматься и внутренней, внешней политикой и координировать все органы госвласти. Статус Госсовета пропишут в отдельном законе.

- Президент, сложивший свои полномочия, получает неприкосновенность. Лишиться можно ее только в порядке, в каком отрешается от должности действующий президент.

- Президентская квота в Совете Федерации увеличивается с 17 до 30 человек. Семь из них, это люди с выдающимися заслугами перед страной, могут стать сенаторами пожизненно, а остальные на шесть лет.
- Совет Федерации по представлению президента теперь назначает председателя Счетной палаты (раньше это право было у депутатов Госдумы, теперь они будут назначать только заместителя).

- Президент предлагает, а Госдума утверждает кандидатуру премьер-министра, его заместителей и «гражданских» министров. Если депутаты Госдумы трижды отклоняют кандидатуру премьер-министра или не утверждают более трети членов правительства, президент назначает их самостоятельно, а Думу может распустить.

- Премьер-министр может поставить перед Думой вопрос о доверии правительству. Если депутаты в доверии отказали, президент или отправляет правительство в отставку, или после повторного выражения недоверия может распустить Думу.

- Госдума не может выразить недоверие правительству, а премьер не может поставить вопрос о доверии в течение года после того, как избралась нижняя палата парламента, если решается вопрос об импичменте президенту, во время чрезвычайного или военного положения, а также в течение полугода до окончания срока полномочий президента.

- Количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11. Увольнять никого не будут, просто после уходов в отставку одних не будут назначать новых.

- Если решения международных судов противоречат российскому законодательству, решать вопрос об их исполнении будет Конституционный суд.

- Органы госвласти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления.
Когда поправки вступят в силу
Поправки будут вступать в силу в несколько этапов.
1
Закон должны поддержать Совет Федерации и три четверти парламентов регионов.
2
Закон подписывает президент, но вступает в силу только статья 3, где описаны особые условия вступления закона в силу.
3
Подписанный закон отправят в Конституционный суд. Он в течение недели проверит, соответствуют ли поправки статьям 1, 2 и 9 действующей Конституции (в них закреплены основы конституционного строя, ключевые права и свободы человека, порядок внесения изменений).
4
Если Конституционный суд даст отрицательный ответ, никакого всероссийского голосования не будет.
5
Если положительный – вступит в силу статья, запускающая общероссийское голосование. Оно пройдет в среду, 22 апреля. Этот день объявят выходным днем. Формулировка вопроса будет прописана в отдельном указе президента. Предположительно, она будет такая: «Согласны ли вы с поправками в Конституцию Российской федерации?» и два варианта ответа: «да» и «нет». Организовывает голосование Центризбирком, наблюдать за его ходом будут Общественная палата России и общественные палаты регионов. Проголосовать можно будет лично и через портал «Госуслуги».
6
Итоги голосования объявят в течение пяти дней. Если поправки поддержат больше половины голосующих, они вступят в силу в день официального опубликования. По этому поводу будет специальный указ президента.
Как ранее правили Конституцию
За последние двадцать лет это четвертая поправка в Главный закон страны.

В декабре 2008 года - увеличили срок полномочий президента до шести лет, Госдумы - до пяти лет, ввели обязанность правительства ежегодно отчитываться о проделанной работе.

В феврале 2014 года - объединили Верховный суд с Высшим арбитражным судом, расширили полномочия Президента, связанные с назначением прокуроров.

В июле 2014 года – ввели «президентскую квоту» - сенаторов Совета Федерации, назначаемых президентом РФ.

Также с 1996 года было шесть поправок, связанных с переименованием и объединением некоторых регионов.


Текст: Станислав Шахов.
Фото: http://duma.gov.ru/
11.03.2020 г.