Какие поправки внесли в Конституцию России. Самое главное.

О необходимости поправить некоторые положения Конституции глава государства Владимир Путин заявил 15 января во время послания Федеральному собранию. Уже на следующий день собралась рабочая группа. Первую версию поправок приняли 23 января. Позже к ней поступило около 400 поправок, из которых в финальную часть документа вошла половина. Все поправки касаются шести глав, кроме 1, 2 и 9, изменение которых требует особой процедуры и созыва Конституционного собрания. Полностью документ доступен по ссылке
