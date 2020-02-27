Что жителям Башкирии нужно знать о переписи населения-2020

Переписчик спросит вашу национальность, знание языков, образование и ученую степень, фактическое состояние брака, время, источник вашего дохода (работаете, получаете пенсию или иждивенец), сколько у вас детей, какие жилищные условия, начальник вы, простой служащий или индивидуальный предприниматель.
Какая у вас зарплата и сколько какого имущества, спрашивать не будут.
На переписном листе не будет вашей фамилии, все опросы строго анонимные и конфиденциальные. Имя могут спросить только для контроля работы переписчиков, чтобы они не опросили два раза одного человека. Никакие документы показывать не нужно, всю информацию запишут с ваших слов.
Посмотреть, как будет выглядеть переписной лист, можно по этой ссылке.