Что жителям Башкирии нужно знать о переписи населения-2020

Вам не нужно этого делать. Переписчику запрещено «подсказывать» опрашиваемому национальность – как скажете, так и запишут.



Например, прошлая перепись показала, что в Башкирии живут представители более 162 национальностей, среди которых 18 американцев, три африканца, один – южноафриканец (так и написано в официальном отчете), два представителя ильтеменов, это коренная народность полуострова Камчатка, семь чукчей и даже один маори – коренной народ Новой Зеландии.



И это еще не вошли джедаи, вожди Ваканды, тролли, гномы и эльфы. Так можно назваться – это ваше право. Кем себя ощущаете, тем и будете.

