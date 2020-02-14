В Уфу с любовью

Из Приморья в Уфу - это очень непросто, скажу я вам. Это совсем не то же самое, если бы из Приморья в Хабаровск или даже в Сибирь и Москву. А когда вообще нет ни одного знакомого, чувствуешь себя вырванным с корнями деревом. Тем более когда все остались там, друзья, коллеги, знакомые. Когда там я Катерина Дуброва и у меня было Имя, а здесь я Человек Никто.



И вот начинаются метания, потому что душой я была ТАМ, а физически здесь. Я дважды покупала билет обратно и... сдавала. Дальше аэропорта не улетала.



Были разные времена, когда на последние деньги он покупал мне небольшие, но трогательные подарки. Дима меня выходил, на ноги поставил после тяжелой аварии и двойного перелома позвоночника, вернул к полноценной жизни, я сейчас активнее, чем до травмы. Мы очень разные. Я творческий работник, журналист и пиарщик, а он – талантливый радиоэлектронщик. Технарь. Мы очень разные, и то, что мы встретились и уже 12 лет живем вместе, это судьба.

