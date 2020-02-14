 
В Уфу с любовью
Ко Дню святого Валентина мы собрали для вас четыре невероятные истории, как люди оставили родные города и переехали жить в Башкирию ­к своей второй половинке. Сейчас герои расскажут их сами.
Дмитрий Шаталин
и жена Юлия
Девять лет переписывались, а как увидел – влюбился
Однажды мое фото попало в топ-100 рейтинга одного из крупнейших сайтов знакомств. Не знаю, как так вышло. Это был 2004 год, я только-только переехал в Питер и о серьезных отношениях не думал.

Мне начали писать с предложением познакомиться девчонки (и даже мальчишки иногда) со всех уголков нашей необъятной страны. Ну и иногда писали всякие гадости тоже, не без этого. В числе написавших была и Юля. У нее в анкете были прикольные фотографии, где она на мотоциклах и рядом с мотоциклами. Она тогда работала в журнале «За рулем» журналистом и увлекалась авто- и мототематикой.

Мы просто общались, сейчас страшно вспомнить, целых девять лет. У каждого была своя жизнь, начинались и заканчивались какие-то отношения, а мы все переписывались, слали друг другу бумажные письма, иногда звонили. А лично увиделись только в конце 2013 года. Со мной рассчитались за два крупных заказа, деньги появились, я купил билет и прилетел в Уфу на выходные, наговорил Юле, что хочу жить с ней и все такое, напугал девушку своим напором. Интересно, почему я не сделал это раньше?
Через две недели я снова прилетел в Уфу, а потом она ко мне на новогодние праздники. Так и летали, пока не решили жить вместе. Тому было много причин, но мы остановились на Уфе.

В апреле 2014-го я собрал рюкзак самых нужных вещей и купил билет в один конец. До Уфы. Вскоре мы поженились, а в декабре 2015 года у нас родился сын. Мы назвали его Лев. Скоро будет шесть лет как вместе живем.

После переезда было не просто. У вас тут очень классная природа и климат гораздо лучше, чем в Питере, зима нормальная снежная, но просто ужасные «пазики» и улететь куда-нибудь в отпуск долго и дорого, не как в Петербурге. А еще выяснилось, что мы на самом деле совсем не знали друг друга. На то, чтобы «притереться» друг к другу, ушло, наверное, еще пару лет. И до сих пор «притираемся».
Екатерина Дуброва
и любимый муж
Дмитрий Белов
Ошиблась номером и улетела из Владивостока в Уфу…
Я писала смс, там было что-то вроде «встречаемся завтра в 19», и ошиблась номером. Вместо 914 написала 917 и моя стрела улетела из Владивостока в Уфу и попала в телефон Дмитрия Белова. А он взял да и ответил. Сначала обаял по телефону, затем мы обменялись фото, а потом сказал: «Приезжай, будем жить. Все моё - твоё». Прямо так и сказал. И я, которая по жизни не семь, а семнадцать раз отмеряла, прежде чем отрезать, взяла и рванула. Всё моё окружение было в шоке, а Катя все продала, раздала, уволилась с пиар-отдела санатория и полетела из Владивостока в далёкую и неизвестную Уфу. Хотя меня уговаривали, мол, съезди на разведку, посмотри. Однако шестое чувство не подвело. Как показало время, выбор был сделан верный.
Из Приморья в Уфу - это очень непросто, скажу я вам. Это совсем не то же самое, если бы из Приморья в Хабаровск или даже в Сибирь и Москву. А когда вообще нет ни одного знакомого, чувствуешь себя вырванным с корнями деревом. Тем более когда все остались там, друзья, коллеги, знакомые. Когда там я Катерина Дуброва и у меня было Имя, а здесь я Человек Никто.

И вот начинаются метания, потому что душой я была ТАМ, а физически здесь. Я дважды покупала билет обратно и... сдавала. Дальше аэропорта не улетала.

Были разные времена, когда на последние деньги он покупал мне небольшие, но трогательные подарки. Дима меня выходил, на ноги поставил после тяжелой аварии и двойного перелома позвоночника, вернул к полноценной жизни, я сейчас активнее, чем до травмы. Мы очень разные. Я творческий работник, журналист и пиарщик, а он – талантливый радиоэлектронщик. Технарь. Мы очень разные, и то, что мы встретились и уже 12 лет живем вместе, это судьба.
Леандер Гетц
и жена Анастасия
Уговорил любимую переехать из Европы в Башкирию
Я родился в Вене, выучился по специальности «Биотехнологии и продукты питания». Наверное, я мог стать известным на всю Европу пивоваром. Но однажды в ночном клубе встретил девушку Настю – студентку из Башкирии, влюбился и… переехал жить в Уфу.

Жить и работать в России - было мое желание. Мы несколько раз в год приезжали сюда, я смотрел и изучал, что тут и как устроено. Настя изначально возвращаться в Уфу не хотела, но, когда я сказал, что хочу, ответила: «Давай, почему нет, это будет весело».
Моя семья живет уже шесть лет и возвращаться пока не планирует. Я работал управляющим на молочном заводе, а несколько лет назад открыл свой бизнес – небольшую пивоварню. Варю пенные напитки по старинным немецким рецептам.

Иногда я думаю по-русски. Например, когда запоминаю дорогу: налево, потом направо. Или когда объясняю технические вопросы коллективу на работе. В прорубь уже три раза нырял. У нас на родине такие сумасшедшие вещи не делают. Русская баня очень нравится. И машину предпочитаю – российскую. Это легендарный ГАЗ-21 – одна из первых моделей советской «Волги». У нее очень классная аура и машина заставляет думать, а потом делать!
Вячеслав Шуршаков и супруга Марина
Приехал учиться – остался жить
Я работал спасателем в городе Новокузнецке и никогда не планировал круто менять жизнь. Несколько лет назад меня отправили в Уфу – мы постоянно учимся, повышаем квалификацию, обмениваемся опытом с коллегами. Это была моя первая поездка в Башкирию. Единственная ассоциация с Уфой до этого у меня была из далекого детства, когда я ездил на соревнования в Петербург и познакомился с баскетболистом. Он сказал, что из Башкирии, Уфы. Больше ничего не знал.

И кто же мог подумать, что первая поездка будет такой успешной. На курсах Марину встретил! Мы сначала просто общались, потом переписывались, созванивались, а потом поняли, что 2500 километров для нас не расстояние, и начали ездить друг к другу в гости, да так и начали жить вместе. Какое-то время в Новокузнецке, но Марина тяжело переносила сибирский климат, да и пора было задумываться о пополнении. Куда переезжать? В Уфу. Конечно, было тяжело и жалко покидать любимый город. Я ведь в спасатели пришел сразу после армии, еще в 2001 году, отряд тогда только-только создавался, уходил с должности заместителя начальника отряда.
Чем думал заниматься в Уфе? Спасатель — это судьба такая, если решил посвятить этому жизнь, так просто не уйти. Поэтому я устроился в Управление гражданской защиты Уфы. Влиться в коллектив было не совсем тяжело. Все-таки одна структура, одно дело делаем. Но здесь в Уфе работы существенно больше. Если в Новокузнецке мы выезжали в среднем на 5-7 вызовов в сутки, тут 12-14.

Четыре года прошло, я хорошо знаю город, экскурсию небольшую даже провести смогу. Однако по сей день, думаю, как и любой, даже коренной уфимец, открываю для себя новые улицы и места. А микрорайон Черниковка мне вовсе напоминает Новокузнецк. Там такие же сталинские постройки симпатичные.

Я ездил по многим городам, регионам и странам СНГ. Но Уфа по-прежнему остается тем местом, где присутствует неуважительное отношение на дорогах как к водителям, так и к пешеходам. Зато есть душевность города и простота. Здесь к проблемам не относятся как к чему-то неразрешимому. В Уфе решаемо все.
