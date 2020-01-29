Как найти своих предков через интернет?

“

«Добралась до итогов сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года на Башархиве. Нашла пока только одного прапрадеда, хотя все другие тоже жили в Башкирии. Но по некоторым населенным пунктам информация не выложена, хотя сами деревни, в частности, деревня Калинники Бирского района, в базе есть (оттуда еще один мой прадед, Воробьев Ефрем Коннович, его я нашла в базе репрессированных). Кроме того, у прабабок неизвестны девичьи фамилии, соответственно, найти их отцов - проблематично. Татарская ветвь моя из Уфы, а Уфы в базе нет вообще, как я поняла.



Всего сто лет назад в переписи по имени называли только мужчин - главу семьи, жена и взрослые дети - безымянные.



А прапрадед мой, Савин Иван Степанович, крестьянин из деревни Языково Федоровской волости Уфимского уезда, 1868 г.р., жил небогато. Держал 1 лошадь, 2 коровы с теленком, 4 головы баранов, 2 свиньи. Имел 1 веялку и 21 чего-то (десятин, наверное) земли, в основном пашня, засеяна рожью и овсом. С составом семьи в карточке разобраться сложнее, кажется, 3 сына и дочь.



Сына его, Савина Григория Ивановича, своего прадеда, я хорошо помню. Он жил уже в Уфе (из деревни в голодные 30-е подались в Благзавод, потом - в Черниковск), работал на нефтеперерабатывающем заводе, а на пенсии держал кроликов».

