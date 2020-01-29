Как найти своих предков через интернет?

Какую информацию там можно найти?
На каждую крестьянскую семью (двор), которая имела свои посевы, переписчики составляли подворную карточку. Это документ на двух страницах, куда записывали все данные владельца (как правило, это мужчина и лишь в редких случаях женщина) - имя и фамилия, место проживания (губерния, уезд, волость, населенный пункт), возраст, каким имуществом владеет (земля, орудия труда, скот, промышленное или торговое заведение), национальность, социальный статус (сословие), военная обязанность. Супруга, дети, другие члены семьи (это могли быть мама, племянница, сноха, которые проживали совместно) указывались без имени, но с пометкой о возрасте (если знать год рождения своих близких, это может помочь вам в идентификации вашего родственника). На момент переписи вашему родственнику должно было быть как минимум 20 лет.