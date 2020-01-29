 
Как найти своих предков через интернет?
В Башкирии заработал историко-документальный проект «Башархив.рф».

Впервые в открытый доступ выложили более 5,7 тысячи документов – материалов сельскохозяйственной переписи 1917 года по Уфимской губернии. Это грандиозный подарок для тех, кто интересуется историей своей семьи. В дальнейшем в «Башархив.рф» планируется включить и другие исторические документы.
«Башархив.рф»
Что за документы опубликовали?
С мая по октябрь 1917 года в России проходила сельскохозяйственная и поземельная перепись. Документы по ней сохранились только в пяти регионах страны, включая Башкортостан.

В начале ХХ века современная территория республики была частью двух губерний – Уфимской и Оренбургской. Уфимская губерния в свою очередь делилась на уезды. Всего их было шесть – Бирский, Белебеевский, Златоустовский, Уфимский, Стерлитамакский и Мензелинский. В фондах Национального архива РБ сохранись карточки по пяти, кроме Мензелинского, это территория современного Татарстана, где сейчас города Набережные Челны и Нижнекамск.

По южным и юго-восточным районам республики подворных карточек переписи нет, так как эта территория относилась к Оренбургской губернии. Это современные Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Кугарчинский, Куюргазинский, Учалинский, Хайбуллинский районы. К сожалению, материалы в архивах Оренбурга не сохранились.

По Уфе перепись 1917 года не проводилась. Данные по городам имеются в архиве по переписи 1923 года. На сегодня они оцифрованы не полностью.
Как искать своих родственников?
Перед началом поиска соберите как можно больше сведений о своих родных - имя, фамилию, возраст, место проживания в 1917 году. Это важно, поскольку поиск на сайте Башархив.рф построен с географической привязкой к сёлам и деревням.

Алгоритм очень простой. Выбираете нужный вам район и населенный пункт, и программа автоматически предложит вам список документов. Искать можно как по современным названиям, так и по наименованиям 1917 года. Также можно воспользоваться и интерактивной картой.

Каждое Дело содержит в себе документы переписи. Чтобы найти конкретного человека, придется просмотреть их вручную. И это, пожалуй, самая сложная, хотя и очень интересная часть поисков. Переписные данные тогда вносились простым карандашом и за 100 с лишним лет несколько потускнели. Стоит также сделать некоторую поправку на почерк писаря.
Какую информацию там можно найти?
На каждую крестьянскую семью (двор), которая имела свои посевы, переписчики составляли подворную карточку. Это документ на двух страницах, куда записывали все данные владельца (как правило, это мужчина и лишь в редких случаях женщина) - имя и фамилия, место проживания (губерния, уезд, волость, населенный пункт), возраст, каким имуществом владеет (земля, орудия труда, скот, промышленное или торговое заведение), национальность, социальный статус (сословие), военная обязанность. Супруга, дети, другие члены семьи (это могли быть мама, племянница, сноха, которые проживали совместно) указывались без имени, но с пометкой о возрасте (если знать год рождения своих близких, это может помочь вам в идентификации вашего родственника). На момент переписи вашему родственнику должно было быть как минимум 20 лет.
Так как в те годы население Башкирии в основном состояло из сельских жителей, то чаще всего в графе сословие фиксировались:

• крестьяне;
• крестьяне припущенники, то есть лица, поселившиеся на свободных землях, как это сейчас бы сказали - «на условиях аренды»;
• крестьяне вотчинники - полноправные собственники своих владений;
• вольные хлебопашцы.


- Последние годы генеалогические исследования весьма востребованы, но не всегда доступны. Наш проект призван облегчить поиски, как для краеведов, так и обычных граждан, интересующихся своей родословной. Владея данными переписи 1917 года, намного легче работать с более ранними источниками и связать их с переписью 1859 года, а затем и ревизиями 1850, 1816 годов, - говорит один из авторов проекта, председатель Общества краеведов Башкортостана Марат Зулькарнаев.
Что делать, если я не нашел нужных документов?
В Национальном архиве Башкортостана хранятся массивы документов по ревизским сказкам, метрическим книгам XIX, XVIII и XVII веков. В открытом доступе их нет, но каждый желающий узнать больше о своих предках может обратиться в архив и запросить нужную ему информацию.

Кроме этого, есть и другие оцифрованные архивы разных эпох.

Например:

«Память народа»;
«Мемориал»;
«Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов»;
«Подвиг народа»;
Проект1914.svrt.ru ;
в электронном архиве «Ревизские сказки», куда вошли данные переписи населения Уфимской и Оренбургской губерний за 1795-1858 годы.
Шамиль Валеев
публицист
«Половину этой ночи пролазал на сайте Башархив.рф, искал в переписных листах данные о своём прадеде Габдулле (Абдулле) Багаутдинове 1867 года рождения. Он был указной, как я думаю, мулла и хаджи, раскулаченный потом и лишенный избирательных прав, потом получивший «десятку» (архивы НКВД молчат).

Нашел пока другого прадеда Файзирахмана Ахмедшина - (Файзрахмана Ахметшина), тоже уроженца и жителя села Старокалмашево нынешнего Чекмагушевского района в 1917 году.

Очень было трогательно заглянуть в ячейку «дочь, 0 лет» - прямо слезы брызгают из глаз, когда понимаешь, что в одном ряду с ягнятами учитывалась твоя любимая бабушка Хадича, которая во время Вилочного восстания лежала, забытая спрятавшимися в подполе родителями, поперек сундука и на коленях которой вырос.

Это очень глубокое переживание - общаться с теми, кто был сто лет назад и раньше. Думать, сколько у него было земли, телят, сыновей и дочерей. И думать, чувствовать о том, что тебя связывает с землей, степями Башкирии.

У кого есть возможность и потребность, знаете или можете спросить у родни имена своих предков - зайдите на Башархив.рф. Это очень увлекательно. После вас некому это может оказаться делать».
Рушана Ибраева
журналист
«Добралась до итогов сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года на Башархиве. Нашла пока только одного прапрадеда, хотя все другие тоже жили в Башкирии. Но по некоторым населенным пунктам информация не выложена, хотя сами деревни, в частности, деревня Калинники Бирского района, в базе есть (оттуда еще один мой прадед, Воробьев Ефрем Коннович, его я нашла в базе репрессированных). Кроме того, у прабабок неизвестны девичьи фамилии, соответственно, найти их отцов - проблематично. Татарская ветвь моя из Уфы, а Уфы в базе нет вообще, как я поняла.

Всего сто лет назад в переписи по имени называли только мужчин - главу семьи, жена и взрослые дети - безымянные.

А прапрадед мой, Савин Иван Степанович, крестьянин из деревни Языково Федоровской волости Уфимского уезда, 1868 г.р., жил небогато. Держал 1 лошадь, 2 коровы с теленком, 4 головы баранов, 2 свиньи. Имел 1 веялку и 21 чего-то (десятин, наверное) земли, в основном пашня, засеяна рожью и овсом. С составом семьи в карточке разобраться сложнее, кажется, 3 сына и дочь.

Сына его, Савина Григория Ивановича, своего прадеда, я хорошо помню. Он жил уже в Уфе (из деревни в голодные 30-е подались в Благзавод, потом - в Черниковск), работал на нефтеперерабатывающем заводе, а на пенсии держал кроликов».
29.01.2020