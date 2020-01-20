 
14 главных «ништяков», которые жители Башкирии получат после послания Путина
Главной темой послания Владимира Путина Федеральному собранию стало повышение уровня жизни людей.

Мы собрали самые важные.
ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ

Как заявил президент страны, острейшая проблема, которая является прямой угрозой демографическому будущему, – это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. По разным оценкам, 70-80 процентов семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми. Часто, даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный. Поэтому вот какие конкретные шаги предпримут правительство и власти на местах:
1
Программа материнского капитала продлевается до конца 2026 года и существенно меняется. Получить поддержку от государства можно будет уже при рождении первого ребенка. Размер выплаты составит более 466 тыс. рублей.

При рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч. То есть общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. В дальнейшем размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться.

Важный момент. Если у вас уже есть ребенок, после рождения второго вы получите «полную версию» материнского капитала, то есть сразу 616 617 рублей.
Напомним, что материнский капитал можно потратить только на приобретение жилья, образование детей (в т. ч. на оплату детского сада), реабилитацию ребенка-инвалида, погашение ранее взятых и новых ипотечных кредитов или формирование накопительной части трудовой пенсии матери. Распоряжаться им можно после того, как ребенку исполнится три года. Однако ипотеку можно погашать сразу после получения сертификата.

При рождении третьего ребенка государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Плюс к этому есть льготная ипотека – шесть процентов годовых – для семей с двумя и более детьми. Причем такой низкий процент действует на весь срок кредита.
2
Семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека (около 20 800 рублей в месяц на человека), с января 2020 года будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причём не до полутора лет, как раньше, а до трёх. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе. В Башкирии это около 9600 рублей.
3
Семьи с доходами менее одного прожиточного минимума (около 10 186 рублей на человека) с этого года смогут получать дополнительное пособие на детей от трех до семи лет. Почему мы пишем «около»? Дело в том, что прожиточный минимум постоянно меняется и цифр на конец 2019 года еще нет, его подсчитают чуть позже. Пока мы можем оперировать расчетами третьего квартала прошлого года.

Как написал в своем блоге глава республики Радий Хабиров, в этом году эта выплата составит 4,9 тыс. рублей на ребенка, а со следующего – уже 9,8 тыс. рублей. «Это хорошая поддержка для семей, потому что с трехлетнего возраста расходы на детей возрастают», - написал он.

Новый вид пособия смогут получить почти 90 тысяч детей нашей республики.
- Сразу скажем, что семьям надо набраться терпения. Никакие законы и подзаконные акты еще не приняты. Сначала они будут разработаны на федеральном уровне, потом – на региональном. И как только все это произойдет, мы везде, где только возможно, расскажем, куда следует обращаться, с какими документами.

Мы сделаем все возможное, чтобы те, кто уже есть в нашей базе, то есть вот те 90 тысяч детей, на которых сейчас оформлено ежемесячное пособие на ребенка, могли автоматически получать и новое пособие, без сбора дополнительных документов, - рассказали нам в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

Поскольку действует льгота с 1 января 2020 года, то платить государство будет с этой даты. То есть, к примеру, если все формальности завершат в марте, то семьи получат пособие сразу за три месяца.
МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
К 2024 году должен быть полностью ликвидирован дефицит врачей на всех уровнях здравоохранения. Для этого:
4
В новом учебном году существенно изменится порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. По специальности «лечебное дело» – 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности «педиатрия» – 75%. Республика будет заказывать квоты на целевой прием и гарантировать будущим выпускникам трудоустройство. То есть молодые специалисты придут на работу именно туда, где их больше всего ждут.

Как рассказал министр здравоохранения региона Максим Забелин, в 2019 году в Башкирии уволили 1816 медработников, приняли 2169, то есть общий прирост 353 человека. В этом году планируется сократить дефицит еще на 500 человек.
5
По самым дефицитным направлениям ординатуры будет почти стопроцентное целевое обучение. Причём при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе.
6
В Башкирии к 2024 году в полном объеме развернется эффективно работающая система фельдшерско-акушерских пунктов. Как рассказал в блоге Радий Хабиров, у нас более 300 ФАПов требуют замены, в этом году сдадим более 100 из них. Также в Башкирии запускают программу модернизации поликлиник и скорой помощи, а также решения жилищных вопросов врачей и медсестёр.
7
В прошедшем году в ряде регионов были проблемы с поставками лекарств. Такие ситуации не должны больше никогда повторяться. Должен появиться и заработать единый сквозной регистр получателей лекарственных препаратов. Это позволит централизованно ввозить отдельные специальные препараты, не имеющие в данный момент регистрации. Существенно изменится и контроль качества, он будет усилен на всех этапах обращения лекарств.
8
В этом году запустят новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения. По словам Владимира Путина, она будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций.
ОБРАЗОВАНИЕ
Поддержка семьи невозможна без качественного образования в хороших условиях. Поэтому в самое ближайшее время власти должны будут:
9
До конца 2021 года обеспечить всех детей в возрасте до трех лет яслями.
10
Все школьники с первого по четвертый класс будут получать бесплатные горячие обеды. Там, где есть техническая возможность, новшество заработает уже с 1 сентября этого года. Но в некоторых школах нужно оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения качественными продуктами. У них есть на это три года. Как рассказал министр образования Башкирии Айбулат Хажин, проблемы в основном в малокомплектных школах, где обучаются по 20-30 учеников и где питание подвозное.
- Мы внедряем именно качественное школьное питание, хотя раньше сталкивались с ситуациями, когда детей кормили и блочным мясом, и блюдами из сомнительных продуктов. Теперь в наших школьных столовых этого не будет! Мы относимся к здоровью наших детей очень серьезно, - написал Радий Хабиров. И уже через несколько дней устроил публичную взбучку главе одного из районов – проверка обнаружила в рационе подведомственных ему школ бразильское мясо.

11
К концу 2021 года провести высокоскоростной интернет во все школы республики.
12
Увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах. Там, где сегодня не хватает больше всего врачей, педагогов, инженеров.
13
С 1 сентября 2020 года увеличить доплату классным руководителям с 1980 до 7730 рублей в месяц.
14
Отремонтировать и реконструировать музыкальные школы.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Самое дорогое, что у нас есть
Артем Валиев,
колумнист
Послание президента эксперты называют самым дорогим за всю историю современной России. Речь идёт о суммах в 500 млрд рублей в год. Откуда в стране такие деньги, что мы вот так с легкостью можем залить ими нашу демографическую проблему?

На самом деле по цифрам в экономике у нас всё хорошо. В конце прошлого года мы наблюдали серьёзное укрепление рубля, на фоне экономической нестабильности в мире.

Бюджет закрылся с профицитом. Страна накопила серьезные финансовые резервы. Денег в стране очень много.
Вместе с тем во всех регионах рождаемость падает, кроме двух кавказских республик и Москвы. Численность населения резко снижается. Ежегодно нас становится меньше на 300 тысяч человек. Это население целого города, такого, как Стерлитамак. Прогноз Росстата на 2028 год - уменьшение населения на миллион человек – это уже такой город, как Уфа, Казань, Пермь, Челябинск. Представляете, если не предпринимать мер, ежегодно население будет исчезать целыми городами-миллионниками. Это настоящая демографическая катастрофа!

И какой смысл экономить на людях, особенно на наших детях, когда деньги в бюджете есть? В этой ситуации решение отдать накопленные в центре резервы регионам, пожалуй, единственный способ спасти страну от постепенного исчезновения.
Подготовил Станислав Шахов.
Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов, Азат Гиззатуллин.

20.01.2020 г.