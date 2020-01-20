14 главных «ништяков», которые жители Башкирии получат после послания Путина

Семьи с доходами менее одного прожиточного минимума (около 10 186 рублей на человека) с этого года смогут получать дополнительное пособие на детей от трех до семи лет. Почему мы пишем «около»? Дело в том, что прожиточный минимум постоянно меняется и цифр на конец 2019 года еще нет, его подсчитают чуть позже. Пока мы можем оперировать расчетами третьего квартала прошлого года.



Как написал в своем блоге глава республики Радий Хабиров, в этом году эта выплата составит 4,9 тыс. рублей на ребенка, а со следующего – уже 9,8 тыс. рублей. «Это хорошая поддержка для семей, потому что с трехлетнего возраста расходы на детей возрастают», - написал он.



Новый вид пособия смогут получить почти 90 тысяч детей нашей республики.

