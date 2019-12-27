ДЕТИ-ГЕРОИ-2

или Как обычные школьники из Башкирии проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли жизни людей
27 декабря, в День спасателя информационное агентство «Башинформ» подготовило 11 историй о детях, которые, рискуя жизнью и здоровьем, бросились туда, где была нужна их помощь.
Александр Маскалев, 17 лет
СПАС СВОЮ СЕМЬЮ ИЗ ПОЖАРА
Все произошло в селе Архангельское Архангельского района. Алена Маскалева укладывала младших детей спать, а Саша носил в баню воду из колодца. Несет он очередное ведро и видит - веранда задымила.
Не раздумывая ни секунды, Саша бросился в огонь, схватил трехлетнюю Карину и грудничка Диму, выбил окно, оставил младшеньких на улице и, не обращая внимания на серьезные ожоги кистей рук и поясницы, побежал помогать маме.
В общей сложности у юного героя ожоги четверти тела, впереди его ждали страшные боли и долгая и тяжелая реабилитация. Дом полностью сгорел. Но главное, все живы. Семья отстроила новый дом, в котором сейчас и живет.
- Я сказала ему тогда: «Если бы не ты, нас троих уже не было бы», — поделилась Алена Николаевна.
Саша учится в Башкирском колледже сварочно-монтажного и промышленного производства. Планирует поступить в военный вуз. Над ним и его семьей взяло шефство региональное управление Росгвардии. Подросток стал участником Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» и осенью получил медаль «За мужество в спасении».
Милена Новикова, 7 лет
ВЫТАЩИЛА СЕСТРЕНКУ И БРАТИКОВ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА
Всех спас пожарный извещатель и храбрость шестилетней Милены. Семья Новиковых из села Веровка Белебеевского района – многодетная, воспитывает пять мальчиков и три девочки.
Морозным январским днем родители поехали в соседнее село Усень-Ивановское за пособием, старшие дети вот-вот должны были вернуться из школы, а две девочки и два братика ждали дома и во что-то играли.
Только взрослые за порог – на кухне запищало, сработал пожарный извещатель. Хорошо, что родители объясняли детям, что нужно делать в этом случае.
Шестилетняя Милена сразу же взяла на руки 11-месячную сестренку, схватила братиков и вывела их из объятой пламенем постройки.
- Дети выбежали через входную дверь кто в чем: кто в носках, кто в колготках, — рассказывает бабушка Милены Тамара Новикова. — Милена двух братиков и сестренку до нашего дома тащила: одного оттащит, посадит на снег, потом другого – так по очереди. Тут как раз мужчина шел с работы – увидел, как девочка тащит детей, взял внука моего — Костика - на руки и до нас добежал, сказал, что пожар. Я сразу стала везде звонить.
Дом сгорел полностью. Сейчас родители с детьми живут во временном жилье. Милена в этом году пошла в школу. С охотой пошла, ей нравится учиться. Любит петь, танцевать, рисовать.
- Кем мечтает стать – пока не говорит. Думаем, наверное, в пожарные пойдет», — сказала Тамара Васильевна.
Девочку за проявленный героизм и мужество наградили бронзовой статуэткой в виде сплетенных ладоней в номинации «Взрослый поступок маленького человека» телевизионной общественной премии «Герой нашего времени».
Дмитрий Солнцев, 9 лет
НЕ ДАЛ УТОНУТЬ РЕБЕНКУ В ПРОРУБИ
Морозным январским днем в уфимском Инорсе мальчишки решили покататься на «плюшках» со склона на берегу реки Уфимки. Тимур и Дима скатились вниз и пошли дальше смотреть на лед. Хруст - и пятилетний Тимур по шею провалился в ледяную воду.
Хорошо, что Дима не растерялся, схватил товарища за руку и позвал взрослых. Вытащить друга самостоятельно он не смог. На крик прибежал отец Димы, вытащил и передал Тимура родителям. К счастью, помощь врачей ребенку не понадобилась.
Диму за проявленный героизм и мужество наградили бронзовой статуэткой в виде сплетенных ладоней в номинации «Взрослый поступок маленького человека» телевизионной общественной премии «Герой нашего времени». В Госсобрании маленькому герою вручили грамоту Российского союза спасателей.
Зарина Закиева, 16 лет
СПАСЛА ТРОИХ БРАТЬЕВ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА
Это было в деревне Чупаево Шаранского района. Родителям нужно было съездить по делам в Туймазы. Они оставили за старшую 16-летнюю Зарину с тремя братьями Дамиром, Данияром и Ярославом. Еще четверо детей были на учебе.
Что там произошло, кто теперь разберет, но внезапно на весь дом запищал пожарный извещатель. Весь коридор был в огне – до двери не дойти. Взяв в охапку братьев, Зарина выбила окно и выпрыгнула на улицу. Как рассказала мама Зарины — Альбина Маратовна, сейчас они с мужем и детьми снимают дом в соседней деревне. В следующем году планируют достроить свой дом и переехать.
На школьной линейке Зарину наградили медалью «За доблесть». Почетную награду, а также планшет ей вручил начальник Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Владимир Темашев. От администрации юной героине передали благодарственное письмо и мобильный телефон, а от отдела образования — портфель с учебными канцелярскими принадлежностями.
Символичные подарки школьнице вручили кадеты Шаранского района. В Госсобрании Башкортостана девушку наградили грамотой Российского союза спасателей.
Наталья Толстолуцкая, 17 лет
ВЫТАЩИЛА ИЗ ОЗЕРА УТОПАЮЩУЮ
Спасение утопающего дело рук… юных спасателей из Уфы. В начале лета Наталья Толстолуцкая, которая учится в профильном классе МЧС, пришла на берег озера Теплого для участия в фотосессии. Девушка красиво оделась, уложила волосы, а через несколько минут вернулась домой мокрой. Наташа рассказала маме, что только что спасла жизнь человеку.
Одна женщина из компании отдыхающих на несанкционированном пляже заплыла слишком далеко, ее начало уносить течением к водосбору. Наташа не смогла на это спокойно смотреть и кинулась в воду. Она долго не могла подхватить женщину, так как течение было слишком сильным, но в итоге дотащила ее до берега.
Молодая спасительница и пострадавшая так напугались, что даже не узнали, как друг друга зовут. Но главные слова в свой адрес Наташа услышала от маленькой дочери спасенной: «Спасибо, что вы спасли мою маму».
- Взрослые прежде всего должны сами показывать, что нужно помогать, что нельзя проходить мимо. Например, у меня мама медик. Мы как-то ехали на машине и увидели человека, у которого случился приступ. Она не проехала мимо, она остановилась и помогла. Как я, видя, что моя мама помогает, могу пройти мимо?» — говорит Наталья. Мама десятиклассницы, к слову, была в шоке, но поступок дочери одобрила.
У школьницы активная гражданская позиция — она состоит в поисковом движении России.
- Наталья — поисковик. Она «поднимает» останки бойцов Великой Отечественной войны, оформляет акты. Выезжать приходится и в учебное время, но из-за того, что она может себя организовать – сесть и выучить, все пройденное нагоняет, — сказала мама Натальи и добавила, что, скорее всего, ее дочь после школы свяжет жизнь с журналистикой.
Девушку за проявленный героизм и мужество наградили бронзовой статуэткой в виде сплетенных ладоней в номинации «Храброе сердце» телевизионной общественной премии «Герой нашего времени». В Государственном Собрании республики ей вручили грамоту Российского союза спасателей.
Рамзиль Шарипов, 14 лет
СПАС ПОТЕРЯВШУЮ СОЗНАНИЕ В ВОДЕ ЖЕНЩИНУ
В июле ребята из Альшеевского района пошли купаться на Дёму.
- У друга мама на берегу сидела. Вдруг она как закричит: «Мальчики, помогите! Там женщина тонет!» Я был без очков, плохо видел, но смог разглядеть, где она бултыхается. Поплыл к ней. Женщина уже была без сознания. Я стал ее удерживать, чтобы не унесло сильным течением. Ее дочь с берега кричала: «Мама, мамочка!», - рассказывает восьмиклассник из села Раевский Рамзиль Шарипов.
На помощь пришли мужчины, находившиеся на берегу. Вместе они вытащили женщину на берег, оказали первую помощь и вызвали «скорую».
- Десять минут у меня сердце не билось, и я не дышала», — позже написала о своем спасении в соцсетях едва не утонувшая Зиля.
За смелость и мужество, проявленные при спасении утопающего, за неравнодушие к чужой беде глава Альшеевского района Дамир Мустафин вручил Рамзилю Шарипову благодарственное письмо и памятный подарок. Председатель регионального парламента Константин Толкачев наградил юного героя медалью «За спасение жизни».
Рамзиль растет в многодетной семье. Увлекается компьютерами и планирует стать программистом.
- Думаю, что на моем месте каждый поступил бы так же, - говорит он.
Дмитрий Давидюк, 16 лет
СПАС ИЗ ЛЕДЯНОЙ РЕКИ РЕБЕНКА
На берегу замерзшей реки взрослые жарили шашлыки, а их дочка каталась на тюбинге с горки. И укатилась прямо в воду. Родители даже не сразу поняли, что девочка в беде.
По счастливой случайности рядом находился Дима Давидюк - учащийся профильного класса МЧС. До этого он знал, как спасать людей, только в теории, а тут пришлось применить их на практике. Школьник скинул с себя верхнюю одежду, нырнул за девочкой и вытащил из воды.
За героический поступок Дмитрий удостоен медали «За спасение жизни». По все видимости, молодой человек свяжет свою жизнь с профессией спасателя.
Эльвина Янтурина, 15 лет
УВИДЕЛА ТОНУЩЕГО МАЛЬЧИКА И ВОВРЕМЯ ПОЗВАЛА НА ПОМОЩЬ
Эльвина Янтурина из Баймака мечтает стать врачом и уже сейчас имеет все задатки организатора. Прошлой зимой она шла домой из школы и увидела, как в речке Таналык барахтается мальчик, а мальчишки рядом так напугались, что одеревенели.
Всех спасла девушка. Мальчишкам она крикнула, чтобы бежали за помощью и останавливали машины, а сама кинулась в ближайший дом, где могли быть взрослые. На счастье, там жила медсестра местной поликлиники, мать троих детей Рита Амантаева. Она бросилась в ледяную воду, вытащила мальчика и оказала ему первую помощь. Он был уже синим и без сознания.
Эльвина тем временем успокаивала брата пострадавшего – у того началась истерика.
Один из мальчишек все-таки остановил машину. Прибежал водитель, взял мальчика на руки, отнес в машину и поехал с ним в больницу. Уже в пути ребенок пришел в себя.
И школьница, и медсестра награждены медалями МЧС России «За спасение погибавших на водах». Кроме того, в Госсобрании РБ Эльвине вручили грамоту Российского союза спасателей.
Владислав Кобелев и Игорь Николаев, по 13 лет
ВОВРЕМЯ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПОЖАРЕ И СПАСЛИ БАБУШКУ
Владислав и Игорь гуляли по улицам села Бельское Стерлитамакского района. Погода начала портиться, небо заволокли грозовые тучи. Молния попала в телевизионную антенну на крыше частного дома. Это спровоцировало пожар: в комнате загорелся телевизор.
- В доме проживала пожилая женщина, она «лежачей» была. Ребята этого не знали. Они увидели через окно дым и бросились в пожарную часть. Кого по пути встречали – кричали, что молния ударила в антенну, в доме начался пожар. Пожарная машина приехала быстро, женщину эвакуировали, спасли», — рассказала мама Владислава.
— Мой сын не в первый раз пришел на помощь человеку. Года два назад он гулял на улице и увидел, как загорелся частный дом. Сразу же побежал домой, рассказал о пожаре нам, а мы уже вызвали пожарных. Тогда дом удалось спасти – выгорела только крыша, - говорит мама Игоря.
Друзей наградили в школе на линейке благодарностями от имени главы сельского поселения за смелость и умение профессионально действовать в случае возникновения пожара, а в Госсобрании РБ – грамотой Российского союза спасателей. Своим поступком ребята не кичатся, считают, что так поступил бы каждый.
Диана Юсубалиева, 15 лет
ВЫТАЩИЛА БРАТИКА ИЗ СМЕРТЕЛЬНОГО ПЕКЛА
Диана проснулась от запаха дыма. Со стороны веранды валил густой едкий дым. Разбудить маму девочка не смогла – к той накануне приходили и остались ночевать гости.
- Диана руками разбила стекло, вытащила через окно шестилетнего брата Амира. Она сильно поранила руки, даже остались небольшие шрамы. Побежала обратно за полуторагодовалым Максимом, но местный житель не пустил ее в дом – там было слишком опасно, - рассказывает ее тетя Елена Расторгуева. После трагедии она оформила опеку над выжившими детьми.
Помимо девочки и ее брата из дома смог спастись только один гость. Позже выяснилось, что в доме был пожарный извещатель, но он не сработал – с 2016 года там не меняли батарейки.
С Дианой и Амиром работали школьный психолог и психолог от МЧС. Дети не только стали погорельцами, но и сиротами. Дом полностью сгорел. Сейчас Диану поставили в очередь на жилье.
Школьница своевременными и решительными действиями спасла себя и брата от гибели, за что была награждена грамотой Российского союза спасателей.
Айнур Якубов, 12 лет
ДОСТАЛ ИЗ ГЛУБОКОЙ ЯМЫ С ВОДОЙ ДВУХ СОСЕДСКИХ БРАТЬЕВ
Родители Айнура сидели на кухне и пили чай. Вдруг дверь открывает соседский мальчишка и кричит: «Мамэ утонул! Мамэ утонул!». Взрослые ринулись на улицу. Дело было вечером в День космонавтики в селе Тарабердино Кушнаренковского района.
Мамэ - это соседский мальчишка. Он поскользнулся и упал в семиметровую яму и не мог выбраться. За ним следом прыгнул его брат – хотел спасти. А они оба плавать не умеют. Перед тем как бежать за помощью, Айнур вытащил двоих детей с помощью толстого стебля репейника.
На месте ЧС рыдала бабушка - старший брат отделался испугом, а младший успел наглотаться воды и уже не дышал. Отец Айнура сделал мальчику искусственное дыхание – Мамэ пришел в сознание, но дышал с трудом. К котловану уже спешила «скорая». Медсестра Ирина Яшина оказала детям медпомощь. Мамэ госпитализировали, а затем транспортировали в больницу, где он провел около десяти дней. Сейчас с мальчиком все в порядке – пошел в первый класс.
- Я потом спрашивала у Айнура: «Сынок, ты не боялся?». «Нет, мама, нисколько не боялся. Там была маленькая ямочка, я пяткой уперся в нее и стал тянуть», — ответил сын. Его придерживал друг, чтобы братья не стащили Айнура в котлован. Сам он тоже плавать не умеет, с жилетом только. Горжусь своим сыном, ведь он ребятам свои маленькие худенькие ручки протянул и спас их. Мы всей семьей выражаем огромную благодарность тренеру Айнура по самбо – Владимиру Владимировичу Кузьмину. Он ему дал мощную спортивную подготовку. Айнур уже год занимается: есть успехи, награды, стремление к новым победам, - рассказывает мама мальчика.
После того как о поступке мальчика написали в СМИ, в дом к Айнуру приезжали незнакомые люди - привозили сладости, торты, подарки. Глава администрации специально приехал в школу, наградил юного героя, подарил кимоно. Один предприниматель даже велосипед подарил.
За проявленный героизм Айнур удостоен медали «За мужество в спасении».
Автор: Ксения Калинина
Фото: из личных архивов семей детей-героев, сайта Совета Федерации, пресс-служб Госсобрания РБ, ГУ МЧС РФ по РБ, УГЗ по Уфе, Ксении Калининой, администраций Шаранского и Альшеевского районов.