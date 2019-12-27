ДЕТИ-ГЕРОИ-2

В июле ребята из Альшеевского района пошли купаться на Дёму.



- У друга мама на берегу сидела. Вдруг она как закричит: «Мальчики, помогите! Там женщина тонет!» Я был без очков, плохо видел, но смог разглядеть, где она бултыхается. Поплыл к ней. Женщина уже была без сознания. Я стал ее удерживать, чтобы не унесло сильным течением. Ее дочь с берега кричала: «Мама, мамочка!», - рассказывает восьмиклассник из села Раевский Рамзиль Шарипов.



На помощь пришли мужчины, находившиеся на берегу. Вместе они вытащили женщину на берег, оказали первую помощь и вызвали «скорую».



- Десять минут у меня сердце не билось, и я не дышала», — позже написала о своем спасении в соцсетях едва не утонувшая Зиля.

