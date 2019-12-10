Глава региона впервые после своего избрания обратился к жителям республики с ежегодным выступлением об итогах года и задачах на следующий. Приводим самые важные фрагменты выступления.
О главной проблеме
Наша главная беда не ЖКХ или медицина, а разобщенность. Не было единства в управленческой вертикали, отдельных коллективах, в обществе в целом.
Был и до сих пор остаётся неоправданный пессимизм, неверие в собственные силы, в перспективы республики. Все с восторгом говорили о других городах и странах. А о нас самих – как о безнадёжной периферии.
Нам удалось сделать шаг к консолидации. Пришлось учиться без раскачки. Буквально в дни оглашения прошлогоднего Послания начал гореть карьер в Сибае. Маленький город не смог бы в одиночку справиться с этой проблемой. Мы навалились на неё всем миром. Вы, конечно, помните, у нас раньше был такой обычай – өмә. Когда соседи, собравшись вместе, помогают кому-то одному, попавшему в беду. Например, построить, вместо сгоревшего, новый дом. Так вот, это была настоящая помощь «өмә». В Сибай срочно поехали сотни специалистов разных ведомств – горняки, спасатели, врачи, артисты.
Ситуация в Сибае действительно во многом сплотила нас.
Посмотрите, насколько слаженно, чётко, понимая друг друга с полуслова, мы действовали во время аварии на «Полиэфе» в Благовещенске. В считанные часы из других городов прибыли сотни людей с техникой. И не допустили даже малейшей опасности загрязнения питьевой воды.
О невыполнимых задачах
С первого дня я поставил перед своей управленческой командой максимально амбициозные цели. Многие коллеги говорили мне, что это большой риск. Что лучше ставить планку, до которой мы точно доберёмся. Чтобы потом можно было красиво отчитаться о «героических трудовых подвигах». Но я и сам никогда не работал так. И не позволю этого своим коллегам. Мы всегда будем трудиться на пределе. Стараться сделать максимум возможного.
О зарплатах бюджетникам и новых вакансиях
Мы увеличиваем зарплаты бюджетникам. Направим для этого в следующем году на 1,6 млрд больше, чем в 2019-м. За три года рост их зарплат достигнет почти 10 млрд рублей. Такая прибавка будет заметна каждому.
Мы создаем новые рабочие места. Больше всех в этом году – 830 сотрудников приняли на работу в «Башкирэнерго», на «НефАЗе» – 560, в Башкирской генерирующей компании – 165, на Белебеевском молочном комбинате – 138 и так далее. Предлагаю поощрять тех работодателей, которые щедро инвестируют в новые производства и рабочие места. Будем составлять такой рейтинг и оказывать им поддержку.
Об инвестициях и новых производствах
Надо честно признать – многие наши люди живут сейчас плохо, бедно. Некоторые стесненно, в очень сложных условиях. Надо всегда помнить об этом! Чтобы им жилось лучше, нужен сильный бюджет. Нужна мощная экономика. Нужен порядок в наших городах и селах. А эти задачи решаются только тогда, когда есть единство. Когда нет распрей по клановым, политическим, этническим и прочим надуманным причинам.
Республике нужен экономический драйв, инвестиционный прорыв. И мы сумели добиться в этом году 15-процентного роста инвестиций. Такого не было никогда! Последние годы у нас был ноль процентов по этому ключевому показателю.
О новых главах районов
Мы обновили корпус глав местных администраций. Год назад я сказал, что надо ограничить время пребывания на посту глав двумя сроками подряд. В 20 районах и пяти городах уже произошли кадровые ротации. Приходит новое поколение руководителей, со своим видением ситуации на местах. И в то же время мы кадрами не разбрасываемся, применяем опыт глав на других важных направлениях.
О ситуации с Куштау
Куштау будет разрабатываться. Потому что я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать националистов. Это пытаются делать те, кто просто хотят выдавить одну компанию с рынка и запустить свою.
Мы регулярно изучаем мнение местных жителей. И будьте уверены, каждый из них очень хорошо себе представляет, чем обернулся бы для города многолетний простой содового производства. Этим организованным попыткам давления будет дана правовая оценка.
Я держусь за каждое предприятие, каждого инвестора, чтобы наши земляки, работящие, опытные специалисты не уезжали тысячами от своих семей в другие регионы.
О воровстве из бюджета
С начала года вынесены обвинительные приговоры за коррупционные преступления 37 бывшим должностным лицам. В отношении ещё 42 возбуждены уголовные дела.
Мы будем открыто называть имена тех, кто запускает руку в государственный карман. Потому что воруют или пытаются красть не только на строительстве дорог, ремонте подъездов и дворов. С совестью у некоторых настолько плохо, что воруют даже еду у детей в школьных столовых.
Об «инциденте» и мониторинге соцсетей
От каждого из моей команды я требую вникать в суть проблем людей, находить способы решения, уметь слышать. Главным инструментом в этой работе выступает система «Инцидент менеджмент», которую мы внедрили год назад. Результат очевиден – власть повернулась лицом к людям.
В следующем году мы создадим Центр управления регионом. В круглосуточном режиме он будет собирать и анализировать информацию, принимать оперативные решения, а также займется моделированием и прогнозированием социально-экономической ситуации.
О благоустройстве и общих делах
Меня поражает безответственность некоторых людей. Мы ремонтируем, приводим в порядок подъезды и дворы. И что мы видим – через две-три недели в них опять начинается разруха, а порой просто вандализм.
Нам нужно возрождать традиции, когда люди выходили на субботники, воскресники и вместе благоустраивали сельскую улицу. Поправляли палисадники, забор на кладбище и так далее. Нам нужно объединяться для общей работы. Навести порядок в своём доме, во дворе, в нашей с вами республике – дело каждого. Нам всем нужно учиться договариваться, учитывать интересы друг друга.
За этот год мы отремонтировали почти 400 дворов, три тысячи подъездов. Осветили более 700 километров улиц. В течение пяти лет полностью отремонтируем три тысячи многоквартирных домов, 15 тысяч подъездов. Будем ежегодно благоустраивать по 400 дворов. Важно зарядить людей этой энергетикой обновления, объединять их общей работой по благоустройству. Объяснять, что ремонт подъездов, дворов, лифтов, кстати, существенно повышает цену их квартир.
Как изменилась риторика Радия Хабирова за год
С помощью сервиса, анализирующего частоту слов в текстах, мы вычленили, какие обороты чаще всего употреблял глава региона в нынешнем и прошлогоднем послании.
Во время исследования учитывались все формы слов. К примеру, «республика», «республики», «республикой» - это не три слова, а одно.
Как видно из результатов, главные или основные слова главы – объединяющие, то есть как раз о том, что он говорит и какую мысль пытается донести: «Мы один народ, давайте делать свою республику лучше вместе».
О дольщиках
За год в долгожданное жильё заехали 2 000 семей «обманутых дольщиков», которые годами судились, объявляли голодовки, выходили с пикетами. Обязательно поможем и остальным!
О парках как в Европе
Мы запустили большую программу по созданию комфортных городских пространств, ремонту парков и скверов. Уже сейчас в Уфе можно гулять в обновленном парке «Первомайский». В следующем году преобразятся парк «Кашкадан», сквер «Дубки» с фонтаном «Танцующие журавли». До неузнаваемости изменится облик Советской площади. На собранные со всей республики средства установим памятник генералу Шаймуратову. Вплотную займемся набережными Белой и Уфимки. Скоро начнём большой проект по реконструкции старого исторического центра столицы.
Наши общественные пространства, зелёные дворы и улицы, парки и скверы будут, как в лучших европейских городах – благоустроенные и уютные, красивые и креативные. В них прекрасно будут чувствовать себя люди всех возрастов.
О самом лучшем в стране общественном транспорте
Начиная «транспортную» войну, я знал, что имею дело с коррупционной бандитской системой. Сейчас перестрелки между бандитами, крышующими водителей автобусов, в прошлом.
Кто-то скажет, что полулегальные маршрутки всё ещё остаются на улицах. И будет прав. Я могу убрать эти ржавые «ПАЗики» за одну ночь. Но это нужно делать спокойно и поэтапно. Кто заменит нелегалов, если они разом уйдут? Нужно дать людям возможность трудиться легально, по закону, а не просто вышвыривать их «на обочину».
Я поставил задачу «Башавтотрансу» соединить Уфу регулярным сообщением со всеми райцентрами, а все райцентры – со всеми деревнями. Транспорт в Уфе и в республике будет одним из лучших в стране. Мы будем его развивать и гордиться.
О дорогах республики и вокруг Уфы
Хорошая дорога даёт людям уверенность, что их жизни в пути ничего не угрожает. И средств на это мы не пожалеем. За год мы отремонтировали почти полторы тысячи километров дорог, отсыпали более 900 километров, построили около 50 километров дорог и пять мостов.
В октябре мы сдали красавец-мост у села Караидель. Люди ждали его годы, даже десятилетия. Раньше, чтобы попасть с северо-запада республики на северо-восток, приходилось делать громадный крюк в 300 с лишним километров через Уфу и трассу «М-5». Мы нашли ресурсы и мост стал огромным облегчением для людей и обязательно оживит наши связи с соседями. К 2024 году обязательно приведём в порядок все проблемные мосты – деньги для этого выделены.
О ближайшем будущем медицины
Мы в кратчайшие сроки сумели привлечь в больницы и поликлиники 660 медработников. Обеспечили полную доступность для людей первичной медпомощи. Сократили время ожидания в очередях. Упростили запись на приём. Главное для нас, чтобы люди могли попасть к нужному специалисту, не ждали недели и месяцы.
До конца этого года откроем детские поликлиники в Дюртюлях и Туймазах, новый хирургический корпус центральной районной больницы в селе Языково Благоварского района. Завершим капитальный ремонт в родильных домах в Белебее и Ишимбае, детских поликлиниках в Салавате и Октябрьском, стационаре Республиканской детской клинической больницы.
Для снижения смертности от главных её причин – сердечно-сосудистых и онкозаболеваний возводим хирургический корпус кардиоцентра, девятиэтажный корпус онкологического диспансера. За последние годы — это самые крупные объекты здравоохранения, которые строит республика.
Заработала первая вертолётная площадка для медицинского авиатранспорта на территории Республиканского перинатального центра. Будем восстанавливать санавиацию, которая способна дать бесценный «золотой час» для спасения пострадавших.
Всем миром мы строим так нужный нашей республике хоспис для взрослых и детей. Хочу поблагодарить всех, кто внёс свои средства на это доброе дело. Собранных денег уже хватило на проектирование всего комплекса.
Решили ли мы здесь все проблемы? Конечно, нет. Но обращений граждан по этой теме стало за год в разы меньше. Значит – мы движемся в правильном направлении.
О спасенных жизнях
Самое главное, что с начала года существенно снизилась смертность от болезней системы кровообращения и впервые за многие годы – от новообразований. Мы добились снижения смертности в результате ДТП, гибели на воде, суицидов, отравления алкогольным суррогатом. Фактически – спасли 2 600 жизней. Мы спасем ещё многие тысячи, если так же будем бороться за каждого человека, его здоровье.
О школьном питании
Наводим порядок в школьном питании, разнообразили меню. Кто-то говорит, что перемены не слишком очевидны, но детей не обманешь. А число школьников, которые регулярно обедают в школьных столовых, существенно увеличилось. В некоторых районах – наполовину. Я уверен, что в скором времени все наши дети будут получать качественное горячее питание в школе.
О молодых кадрах
В этом году впервые разница между уехавшими из республики выпускниками и приехавшими поступать в наши учебные заведения сократилась более чем наполовину. Пора нашим университетам начинать «охоту» на своих абитуриентов в школах. Проводить публичные лекции талантливых преподавателей и ученых. Показывать сильные стороны вузов, их возможности.
Башкортостан сегодня нуждается в молодых талантливых профессионалах. Мы ждём и готовы помочь с трудоустройством каждому, кто сейчас обучается за пределами республики.
О 9 Мая
Работа по подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне должна быть на высоте до и после исторического 9 Мая. Нужно полностью обеспечить ветеранов жильём, оказать всю необходимую помощь фронтовикам и труженикам тыла. Привести в порядок все воинские мемориалы и стелы.
Мы продолжим работу по увековечиванию памяти генерал-майора Минигали Шаймуратова, воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, легендарного летчика-штурмовика Мусы Гареева, героев-партизан Даяна Мурзина, Вафы Ахмадуллина и других наших земляков, совершивших подвиги на фронтах и в тылу врага.
В год юбилея Победы мы начнем строительство военно-патриотического парка «Патриот». Здесь будут проходить спортивно-армейские состязания, смотры военной техники, недельные занятия для старшеклассников по начальной военной подготовке.
О счастье быть родителем
Мы стали меньше любить, меньше рожать детей. Мы слишком увлеклись материальными благами, карьерой, зарабатыванием денег. Забывая при этом о самом главном – счастье отцовства и материнства. Разве новый автомобиль, ремонт в квартире или турпоездка могут быть важнее, чем улыбка ребёнка? Что вообще в нашей жизни может быть ценнее?
Традиционные семейные ценности переживают кризис. Но мы не можем позволить, чтобы агрессивная субкультура, как её называют – «чайлдфри», сбила молодёжь с толку. Наш путь – это крепкие семьи, многодетность, воспитание детей с опорой на законы добра, совести, честного труда, семьи и верности.
Я хочу, чтобы молодые пары знали, что наша республика рада каждому малышу. Государство, общество, все мы готовы помочь. Нет большего счастья, чем рождение ребёнка!
О гордости за то, что достиг сам
Молодые всегда могут уехать за лучшей долей. Вписаться в то, что уже создали другие. При этом нужно отчётливо понимать, что тогда они будут частью не своего – а чужого замысла. Здесь, на родине, да, преодолевая трудности – бюрократию, недостаток средств, возможно, непонимание и так далее – но вы можете делать свою историю! Делать её сами! Это будет уже ваш проект и идея. Ваша самореализация и творчество. Это будет ваша республика. Я хочу, чтобы мы гордились тем, чего достигли сами. Что создали, построили. Чем будут гордиться и говорить нам «рәхмәт» наши правнуки.
Текст: Станислав Шахов. Фото: Олег Яровиков. 10.12.2019 г.