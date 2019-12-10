Наша главная беда не ЖКХ или медицина, а разобщенность. Не было единства в управленческой вертикали, отдельных коллективах, в обществе в целом.



Был и до сих пор остаётся неоправданный пессимизм, неверие в собственные силы, в перспективы республики. Все с восторгом говорили о других городах и странах. А о нас самих – как о безнадёжной периферии.



Нам удалось сделать шаг к консолидации. Пришлось учиться без раскачки. Буквально в дни оглашения прошлогоднего Послания начал гореть карьер в Сибае. Маленький город не смог бы в одиночку справиться с этой проблемой. Мы навалились на неё всем миром. Вы, конечно, помните, у нас раньше был такой обычай – өмә. Когда соседи, собравшись вместе, помогают кому-то одному, попавшему в беду. Например, построить, вместо сгоревшего, новый дом. Так вот, это была настоящая помощь «өмә». В Сибай срочно поехали сотни специалистов разных ведомств – горняки, спасатели, врачи, артисты.



Ситуация в Сибае действительно во многом сплотила нас.



Посмотрите, насколько слаженно, чётко, понимая друг друга с полуслова, мы действовали во время аварии на «Полиэфе» в Благовещенске. В считанные часы из других городов прибыли сотни людей с техникой. И не допустили даже малейшей опасности загрязнения питьевой воды.