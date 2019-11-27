Как в Башкортостане золото добывают

“

На острую проблему с кадрами обратил внимание и главный геолог предприятия Рамзель Халимов.



- Я уже больше 30 лет остаюсь самым молодым главным геологом, а мне 62 года, - говорит он. – Не идут в геологи. 25 человек ежегодно наш геофак выпускает и куда они все уходят – не известно. Романтиков вроде нас – уже, наверное, и нет. Но романтики в геологии – 5 процентов, остальное – тяжелый физический и умственный труд. Уезжаем 20 апреля, как снег растает, и до следующего первого снега. Потом то, что набрал – надо обрабатывать, писать. Мы, кстати, с вами в чем-то коллеги. Написать хороший геологический отчет – все равно что статью. Только вы пишете про людей, а мы про ископаемые. 14 часов рабочий день, отдыхаешь, только если дождь или машина сломалась, на которой за сезон проезжаешь десятки тысяч километров. Признаюсь, одно из самых неприятных в геологии - это в сентябре-октябре – вылезти из спального мешка, одеться и надеть сапоги, которые за ночь не просохли. Вот такая романтика.



Кто такой геолог? Чернорабочий с высшим образованием. Но профессия интересная и откладывает свой отпечаток. Сколько сталкивался – все люди с особым мышлением. Заметил, что гидрологи, метрологи и все, кто связан с природой – отличаются от простых смертных.



Но кому сейчас это нужно? Есть один приятель, перспективный геолог, так он сейчас водителем работает: зачем мне, говорит, это надо. Я эти 30 тысяч рублей и здесь заработаю, и дома каждый день.



А раньше мы были элитой. Мои однокурсники получали в Уфе 160 рублей, а я 360.

Еще у нас свой мир. Свои понятия чести, порядочности. Топографы – пожизненные бродяги. Слово БОМЖ, по большому счету, с нас-то и начиналось. Благородное слово, так-то! – без определенного места жительства. Сейчас под него «подлез» определенный контингент. В то время их называли бичами.



Случайные люди, даже получив диплом, начинали работать – и если в течение двух лет понимали, что не его – уходили. Другие оставались на всю жизнь. И даже на пенсии продолжают работать, если здоровье позволяет.



Геология нужна тем, кто думает про будущее страны. С советского времени количество геологов сократилось в сотни раз. А ведь для процветания страны два процесса должны идти параллельно – добыча и разведка новых месторождений.

