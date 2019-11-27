Как в Башкортостане золото добывают

В Башкирии встречаются самородки весом до 400–800 г (самый крупный из задокументированных — «Ирендыкский медведь» весом 4788 г. Его нашел в 1992 году в левом борту долины р. Карасаз, в 2 км к юго-востоку от россыпи Сунар-Узяк житель деревни Кусеево Р.И. Утягулов при вспашке земли. Самородок имеет пластинчатую форму, его размеры 31*18,5 см, толщина от 0,5 до 1,5 см, химический состав (пробность 870–884) отличается высоким содержанием платины (0,3%), палладия (1,76%), иридия (1,17%), серебра (6,6%), свинца (0,23%), цинка (0,11%), кремния (1,91%), мышьяка (0,20%), сурьмы (0,09%) и теллура (0,017%).
Пробность золота колеблется от 800 до 960 – это значит, что на тысячу долей добытого металла – от 800 до 960 составляет золото.