Дорога в жизнь

В 2010 году соцзащита выделила многодетной семье микроавтобус «Газель». На семейном совете решили: самим ездить по делам, конечно, хорошо, но «Газель» — это прекрасная возможность и заработать, и людям помочь. В то время из Благовещенска было трудно куда-либо выехать, поэтому деятельная семья организовала пассажирские перевозки – ездили по соседним селам и деревням.



- На перекрестке в ожидании попуток люди стояли часами по 20-30 человек: в любую погоду, с детьми, - рассказывает Ирина. - До трассы не было транспорта вообще. Долго думать не пришлось, какой маршрут запустить, он был просто необходим. Мы открыли ИП, водители — муж и его напарник - менялись посменно. Стоимость проезда в то время была около 50 рублей, но мы поставили очень низкие цены - 35 рублей.



Первое время окупался только бензин, прибыли не было. Маршрут «обкатывали» больше полугода, со временем люди стали узнавать о социальном бизнесе, спрос вырос. Одного автобуса стало мало, а еще один стоил больше миллиона рублей. Хорошо, что мир не без доброты – нужную сумму выделил благотворительный фонд. А потом, как бизнес пошел в гору, брать кредиты стало не страшно.



Сейчас в автопарке у Вервельских-Валиевых девять микроавтобусов, они ездят внутри района по 11 маршрутам. Водителями работают сам глава семейства, сын Артем, братья Ирины, зятья Петр, Влад, Максим.

