Дорога в жизнь

История семьи Вервельских-Валиевых из башкирского Благовещенска – как длинная мелодрама с грустными моментами, когда хочется плакать, но с добрым концом. Вот уже 15 лет Ирина и Вахид принимают в свой дом детей из детских домов, давая им второй шанс на счастье.
Всё не случайно
Ирина сама выросла в многодетной семье и уверена, что все дети пришли к ним не случайно.
- В 2004 году у нас было трое детей. Я ждала четвертого, но потеряла его и чуть не умерла сама, осталась бесплодной. В роддоме я приняла решение взять в семью младенца. Только благодаря этой идее и пошла на поправку, - рассказывает она.
Супруг Вахид поддержал жену, так семья усыновила Артура. Уже позже выяснилось, что он родился именно в день трагедии.
Через год в семье появилась Люба. 13-летняя девочка жила в детдоме, училась в одном классе с родной дочерью Ирины и Вахида - Златой и часто заходила в гости. Они сами предложили Любе остаться. Узнав, как хорошо живется у Валиевых, в приемные дочери начала сама проситься еще одна одноклассница Златы – Настя.
- Я готова у вас спать на полу, только заберите меня, - умоляла она. Увидев доброту, нежность и покладистость девушки, Ирина и Вахид оформили над ней опеку.
Но у Насти в детдоме остался брат-близнец Миша, который считался ярым хулиганом, и 16-летний старший брат Коля, с задержкой развития. Сначала они просто приходили в гости, а потом стали частью семьи. Миша изменился, стал заниматься спортом, хозяйственным, получил образование, хорошую профессию. Помню, после армии, он сказал мне:«Спасибо тебе, я стал человеком», - вспоминает Ирина.
К сожалению, в прошлом году Михаил погиб в автокатастрофе. Ему было всего 22 года.
В 2009 году многодетной маме позвонили из органов опеки и предложили оформить временную опеку над 11-месячным отказником. Ребенок так сильно оказался похож на главу семейства Вахида, такие же уши торчком, поэтому его усыновили и назвали Русланом. С ним вместе в семью взяли и родного брата - восьмилетнего Ильгиза. Сейчас Ильгиз совершеннолетний, занимается бегом, в начале октября в Москве занял первое место на дистанции 8 км.
В том же году по просьбе одной из дочерей из детдома забрали шестилетнего Витю и его сестру 11-летнюю Вику. Так детей в семье стало 11. Глава семейства только и успевал ставить новые кроватки да покупать красивые кружки с тарелками.
Никому не отказали
В 2011 году в дом Вервельских-Валиевых постучался 16-летний Данил, друг Миши. Он выпустился из детдома и оказался в подвешенном состоянии: вроде поступил в педколледж, но стипендию еще не получил. Прямо говоря, подростку нечего было есть.
Затем пришел еще один друг Миши, круглый сирота, 20-летний Анатолий, тоже выпускник детдома. Он просто стал называть Ирину и Вахида родителями и остался в доме. Выучился на социального психолога, получил квартиру, сейчас работает в сфере строительства.
Во время практики в лагере Злата познакомилась с 16-летней Кариной, у которой умерла мама, а отец пил. Девушку должны были отправить в детский дом.
- Мне бы только год переждать у вас в семье, а потом я поступлю в техникум, - рассуждала она.
Излишне объяснять, что никому из них не отказали. Даже наоборот – и на этом не остановились и взяли маленькую Аделину, которая родилась со сложнейшими дефектами челюсти и не могла говорить (ей сделали операцию, у девочки теперь все хорошо), Вику из Бирска, которой плохо жилось в другой приемной семье, 12-летнюю Полину, 10-летнюю Элеонору и пятилетнюю Вику – все они потеряли родителей и остались в этом мире никому не нужны.
Самый младший у Вервельских-Валиевых - семилетний Олег из Стерлитамака. Мальчика усыновили. Ребенок с рождения глухонемой.
- В нашей большой семье он точно заговорит, - с уверенностью заявляет Ирина.
Семейное дело
В 2010 году соцзащита выделила многодетной семье микроавтобус «Газель». На семейном совете решили: самим ездить по делам, конечно, хорошо, но «Газель» — это прекрасная возможность и заработать, и людям помочь. В то время из Благовещенска было трудно куда-либо выехать, поэтому деятельная семья организовала пассажирские перевозки – ездили по соседним селам и деревням.
- На перекрестке в ожидании попуток люди стояли часами по 20-30 человек: в любую погоду, с детьми, - рассказывает Ирина. - До трассы не было транспорта вообще. Долго думать не пришлось, какой маршрут запустить, он был просто необходим. Мы открыли ИП, водители — муж и его напарник - менялись посменно. Стоимость проезда в то время была около 50 рублей, но мы поставили очень низкие цены - 35 рублей.
Первое время окупался только бензин, прибыли не было. Маршрут «обкатывали» больше полугода, со временем люди стали узнавать о социальном бизнесе, спрос вырос. Одного автобуса стало мало, а еще один стоил больше миллиона рублей. Хорошо, что мир не без доброты – нужную сумму выделил благотворительный фонд. А потом, как бизнес пошел в гору, брать кредиты стало не страшно.
Сейчас в автопарке у Вервельских-Валиевых девять микроавтобусов, они ездят внутри района по 11 маршрутам. Водителями работают сам глава семейства, сын Артем, братья Ирины, зятья Петр, Влад, Максим.
Улица Вервельских-Валиевых
Вервельские-Валиевы сыграли уже восемь свадеб и семь раз стали бабушкой с дедушкой. Большая семья уже давно разрослась на целый квартал – дети, выпорхнувшие из гнезда, строятся рядом. Они строят свои дома вокруг родительского.
- Пенсии, которые получают дети- сироты, мы не тратим, а копим на новые участки. Еще используем материнский капитал на усыновлённых. Нам везёт, это божий дар какой-то, что дома подряд так рядом продаются. Тут очень красивые места: за огородами озеро, ступеньки к нему сделали. Сейчас на участках детей я рассаживаю декоративные растения. Мечтаю, что лет через 10 здесь будет такая красота! - говорит Ирина.
Своим главным достижением многодетные родители считают то, что всем своим детям они показали правильный путь и правильную модель семьи.
«Когда дети берут пример с трудолюбивых и ответственных родителей, тогда им достается билет в счастливую жизнь», - эту фразу Ирина и Вахид считают семейным девизом.