Куда поехать на осенние каникулы?

«Гардарика» - единственный на Урале парк-музей истории России под открытым небом. На территории музея воссоздают разные исторические эпохи, от образования Древнерусского государства до Великой Отечественной войны.



Площадки исторической реконструкции каждой эпохи - это возможность мгновенно переместиться в прошлое, тщательно воссозданное в деталях. Гости могут увидеть быт, ремесла, познакомиться с традициями. Для детей это наглядный и действительно интересный урок истории, многие школьники после посещения «Гардарики» иначе начинают смотреть на школьные учебники.



Круглогодично идет несколько интерактивных образовательных программ: «Русь изначальная», «Прыжок в прошлое», «Зарница».



Приехать в «Гардарику» можно только по предварительной записи.



«У нас много предметов быта и артефактов разных эпох. Это не музей, где все лежит за стеклом и все вежливо слушают экскурсовода, – объясняет экскурсовод Александр Белоусов. – В программе о Великой Отечественной войне используются оружие, форма и предметы того времени, которые можно взять в руки и ощутить себя участником исторических событий».



Все программы интерактивные, это значит, что гость – не зритель, а активный участник событий, который может все трогать, пробовать, а еще ему придется много передвигаться по территории, иногда - бегать и прыгать. Удивительно, но даже взрослые, солидные люди на эти два часа перевоплощаются в мальчишек и девчонок с горящими глазами.



Военно-патриотическая игра «Зарница» – любимое развлечение мальчишек всех возрастов, от 5 до 50 лет и старше.



На всех площадках «Гардарики» построены реконструкции сооружений (землянки, избы, крепостные стены, башни, окопы и блиндажи) представляемых эпох.

