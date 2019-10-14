 
Куда поехать на осенние каникулы?
11 мест в Челябинской области, где стоит побывать с детьми
Объездили всю Башкирию и считаете себя довольно опытным туристом? Пора открывать новые «терра». Мы подготовили список из 11 мест, которые обязательны для посещения в Челябинской области вместе с ребенком. После прочтения рекомендуем бронировать понравившиеся локации, не откладывая – осенние каникулы на носу.
Оружейных дел мастера
Далеко за пределами Южного Урала известны мастера-оружейники, кузнецы, создающие не просто холодное оружие, а произведения искусства. К ним в гости и отправимся! Едем в Златоуст.
Оружейная слобода «АиРовка»
Кузюк – старинное прозвище жителей Златоуста. А еще кузюк – это подмастерье кузнеца. Вот в роль подмастерья и приходится вживаться школьникам во время мастер-класса по кузнечному делу. Каждому достанется возможность ударить молотом и почувствовать, как меняется сталь под силой человеческих рук, как летят искры. Ребята с интересом принимают участие в мастер-классах оружейной слободы «АиРовка».

А как насчет того, чтобы спуститься в настоящий рудник и добыть небольшой кусочек руды? Прогуляться по самобытному городку кузнецов и оружейников, прикоснуться к ремеслу, которым сотни лет славится Южный Урал. Слобода – это историко-технологическая реконструкция, воссозданная по старинным чертежам мастерами компании «АиР». Мастер-классы и слобода – важная, но лишь часть экскурсионной программы по действующему оружейному производству. Во время экскурсии можно увидеть, как производится знаменитая дамасская сталь.
Стоимость
посещения «АиРовки» – от 250 рублей за взрослого, детский билет от 150 рублей. Записаться на экскурсию необходимо заранее.

Подробнее airovka.ru
Как добраться?
Златоуст, ул. Таганайская, 204
Фабрика «ОружейникЪ»
«ОружейникЪ» – действующее производственное предприятие. Талантливые руки мастеров создают не просто холодное оружие, а настоящие произведения искусства, которые попадают к коллекционерам или преподносятся в качестве подарков первым лицам страны и мира. Гости увидят все этапы производства холодного украшенного оружия.

А чтобы вжиться в роль рыцаря, вам предложат примерить настоящие шлем с мечом. Кроме экскурсии можно самому попробовать себя в роли художника.

«Мастер-класс по созданию мини-гравюры длится около часа. Вы получите небольшой медальон и, под руководством ведущего художника предприятия, сделаете творческую работу. Получившийся медальон останется на память о городе оружейников», – рассказала Марина Правикова, руководитель туристического направления
Стоимость
Билеты на экскурсии начинаются от 150 рублей, мастер-класса – от 250 рублей. Нужна предварительная запись.

Подробнее zlatfab.ru
Как добраться?
г. Златоуст, ул. Полетаева, 139
Что посмотреть в Миассе?
Миасс – небольшой город в Челябинской области, с интересной историей и весьма уютный, несмотря на промышленность. Можно посвятить городу день, а можно остановиться здесь в гостинице и перемещаться по области, посещая туристические места.
Фабрика «ЧаоКофе»
Не характерное для Южного Урала производство – кофейная фабрика находится в Миассе. И детей, и взрослых привлекает возможность побывать на мастер-классе – изготовлении конфет. Мало того, что это «легальная» возможность поесть сладкого, так еще и от таких конфет не полнеют и не портятся зубы – ведь все ингредиенты натуральные.
Стоимость
Билет на экскурсию стоит 300 рублей (каждый ребенок получит еще и приятный подарок).

Подробнее chaykofe.com
Как добраться?
г. Миасс, улица Мамина-Сибиряка, дом 69.
Музей пельменя
Уральские пельмени – это бренд, который оспаривают между собой Челябинск с Екатеринбургом. Но козыри на руках у Миасса – потому что именно здесь находится Музей пельменя (известный также как Дом купца Смирнова).

Это комплекс купеческих зданий XIX века – объект культурного наследия и одно из самых туристических мест Миасса. Гостям проводят экскурсию по дому, где воссоздана обстановка двухсотлетней давности.

Кроме быта купеческой семьи в здании расположены ремесленные мастерские. Прогуляться по столярной и художественной мастерским, портняжной, ткацкой, гончарной занятно.

После экскурсии, нагуляв аппетит, приходите на мастер-класс по лепке пельменей.

«После мастер-класса обязательная дегустация, состоящая из пельменей разных видов. Всего у нас можно попробовать больше 30 видов пельменей, включая такие необычные начинки, как кальмар или опята», - рассказывает заместитель генерального директора по развитию Дома купца Смирнова Виргиния Гататуллина.
Стоимость
Билеты в музей начинаются от 200 рублей, в зависимости от выбранных мастер-классов. Экскурсии проводятся по предварительной записи.

Подробнее silkinclub.ru
Как добраться?
г. Миасс, ул. Пролетарская, 5
На природу!
Активные выходные – лучший вариант устроить диджитал-детокс для всей семьи. Телефон вам пригодится, но исключительно чтобы делать снимки на память.
Национальный парк «Таганай»
Говорят, нельзя узнать Урал, не посетив Таганай. Таганай – суровый, красивый и щедрый на впечатления национальный парк. Не зря его называют Короной Урала, здесь сохранилась уникальная, не тронутая человеком природа. Это километры настоящей тайги, луга, каменные реки, скалы и горные ручьи.

Таганай открыт для посещения людей с любым уровнем спортивной подготовки. Даже обычные офисные сотрудники и школьники смогут пройти большую часть маршрутов. Для туристов разработаны маршруты, размечена территория, есть вся инфраструктура.

«Для детей у нас есть специальный маршрут – «На краю леса». Протяженность экскурсии всего один километр, но программа насыщенная и проходит в формате театрализованного представления», - рассказывает заместитель директора НП «Таганай» по экологическому просвещению Инна Гладышева.

Один из самых популярных маршрутов – «К вершине света». Это однодневная экскурсия протяженностью 15 км и продолжительностью 6-8 часов. Путешественники покорят Двуглавую Сопку, южную вершину хребта Большой Таганай. Сначала туристов ждет переход по лесной грунтовой дороге, затем переправа и затяжной подъем - «Пыхтун». Но вскоре появится возможность сделать привал и отдохнуть у Белого Ключа. Это горный родник с чистейшей водой, которая мягче талого снега. Восхождение на вершину Двуглавой Сопки начинается по металлическому трапу в 200 ступеней, дальше маршрут проходит по горной тропе. По мере восхождения вы увидите, как в верхушках деревьев покажутся скалы, своими очертаниями напоминающие перья. И вот вы наверху, если погода ясная, видимость открывается на 100 км вокруг.

Большая Каменная река – действительно величественный природный памятник. Каменная река протянулась в длину 6 км между хребтами Большой и Средний Таганай. Нагромождение каменных глыб весом 9-10 тонн местами достигает 500 метров в ширину. Если затаить дыхание, можно услышать шум подземных ручейков, скрытых от глаз камнями и землей.
Стоимость
Разрешение на посещение национального парка стоит 100 рублей на одного человека. Дети до 12 лет и льготники проходят бесплатно.
Как добраться?
Кроме автомобиля из Уфы до «Таганая» можно добраться на автобусе из Златоуста. Затем – на общественном транспорте до остановки «Белый Ключ».
Национальный парк «Зюраткуль»
Это место для семейного отдыха с палатками, для медитации и наполнения энергией. Название самого высокогорного озера Урала – Зюраткуль – переводится как «сердце-озеро». Воду из озера можно пить.
Многие обожают приезжать на Зюраткуль ради рыбалки. В озере обитает 17 видов рыб. Рыбачить можно с берега и весельных лодок.

В национальном парке есть Фонтан – артезианский источник, бьющий из-под земли струей до 7 метров. Зимой фонтан превращается в Сосульку – замерзая, вода приобретает причудливые формы и достигает размеров 15-17 метров. Более подготовленные туристы покоряют горный массив – гору Уван.

Дом лося «Сохатка» - реабилитационный центр для животных, которых спасли от браконьеров и сейчас выхаживают. В «Сохатке» живут две взрослые лосихи и три лосенка - Миша, Люба и Дина.

Перед поездкой на «Зюраткуль» стоит заглянуть в Визит-центр национального парка в городе Сатка. Визит-центр – это современный выставочный зал, интерактивный музей нового формата. На большой площади с помощью исторических реконструкций, инсталляций и мультимедиа рассказывается о природных объектах парка – горах, лесах, озере, природе. Можно познакомиться с историей создания парка и поехать в «Зюраткуль» уже с пониманием, что и где смотреть, а еще сделать себе мысленные пометки – что посмотреть в следующий раз.
Стоимость
Вход в музей 100 рублей, детям от 5 лет - 50 рублей.
На экскурсию записываться заранее. Адрес визит-центра:
г. Сатка, ул. Комсомольская, 13

Подробнее zuratkul.ru
Как добраться?
До станции Сулея или станции Бердяуш, до Сатки на автобусе, затем до территории национального парка (поселок Зюраткуль) на такси или попутном транспорте. На личном транспорте: по трассе М-5 до поворота на Национальный парк «Зюраткуль».
Выбираем суровый Челябинск!
Второй вариант – остановиться в Челябинске и уикенд потратить на поездки по окрестностям.
Государственный исторический музей Южного Урала
«Официальной» программой – посещением Государственного исторического музея Южного Урала — пренебрегать не стоит. Здесь собрана уникальная коллекция историко-культурного и духовного наследия края. Некоторые экспонаты имеют общероссийское значение, а дети наверняка придут в восторг от настоящего метеорита (того самого, что упал на Землю в 2013 году!) и чучела шерстистого носорога – древнего животного.

По выходным и во время каникул в музее проводятся тематические занятия и мастер-классы.

Внешний вид здания напоминает крепостные башни и стены. Музей построен относительно недавно на берегу реки Миасс, именно на том месте, где в начале XVIII века была основана Челябинская крепость.
Сайт
Подробнее chelmuseum.ru
Как добраться?
г. Челябинск, ул. Труда, 100
Хаски-центр «Аквилон»
Недалеко от Челябинска находится хаски-центр «Аквилон». Общение с собаками подарит радость и отличное настроение взрослым и детям. Самоеды и хаски – невероятно дружелюбные собаки, активные и коммуникабельные. С собаками можно обниматься, играть и фотографироваться. В любое время года можно еще и покататься на собачьей упряжке.

В «Аквилоне» есть чем заняться кроме общения с прекрасными хаски и самоедами – самобытные квесты. «По следам шамана» – один из самых популярных квестов, который дает возможность окунуться в атмосферу Крайнего Севера, испытать азарт от поисков амулета солнца, посетить музей северных народов и наполниться силой племени от традиционных северных танцев вокруг живого костра.
Стоимость
Каждые выходные в центре проходит Тематический семейный выходной (кроме новогодних праздников с 13 декабря по 12 января), стоимость от 350 рублей с человека. Программа рассчитана на весь день.

Подробнее akvilon74.ru
Как добраться?
Челябинская обл., пос. Южно-Челябинский прииск, ул. Солнечная, 1а. Проезд по трассе М5 (Челябинск-Уфа), 15 минут от поста ГАИ, расположенного по Уфимскому тракту, поворот направо сразу после километрового знака 23 — указатель «Южно-челябинский прииск».
Пони-ферма «Пинто-бриз»
Пони-ферма «Пинто-бриз» — уникальное хозяйство, специализируется на разведении американских миниатюрных лошадей, европейских мини пони, уэльских пони. Можете представить себе миниатюрных, словно игрушечных лошадок, мостиком всего 65 см?

Здесь же живут самые высокие лошади в мире — величественные шайры, высота в холке которых почти 2 метра. У шайров яркий внешний вид: они большие, сильные и природа одарила их шикарной гривой. Видеть самых больших лошадей в мире на контрасте рядом с изящными пони весьма удивительно.

На «Пинто-бриз» есть лошади и других пород. Все обитатели конюшен хорошо воспитаны и любят общаться, лошадей можно гладить, а ручки детей так и тянутся заплести пони косички на гриве. Маленьких детей пони катают на упряжке или в санях, а дети постарше и взрослые катаются на лошадях верхом.
Стоимость
Стоимость посещения вместе с экскурсией, небольшой шоу-программой и катанием обойдется семье из четырех человек примерно в 1500 рублей. Попасть на территорию можно только по предварительной записи.

Подробнее pintobreeze
Как добраться?
27 км от Челябинска, в экологически чистой зоне. Добираться до места (Сосновский район) по асфальтированной дороге.
Парк исторической реконструкции «Гардарика»
«Гардарика» - единственный на Урале парк-музей истории России под открытым небом. На территории музея воссоздают разные исторические эпохи, от образования Древнерусского государства до Великой Отечественной войны.

Площадки исторической реконструкции каждой эпохи - это возможность мгновенно переместиться в прошлое, тщательно воссозданное в деталях. Гости могут увидеть быт, ремесла, познакомиться с традициями. Для детей это наглядный и действительно интересный урок истории, многие школьники после посещения «Гардарики» иначе начинают смотреть на школьные учебники.

Круглогодично идет несколько интерактивных образовательных программ: «Русь изначальная», «Прыжок в прошлое», «Зарница».

Приехать в «Гардарику» можно только по предварительной записи.

«У нас много предметов быта и артефактов разных эпох. Это не музей, где все лежит за стеклом и все вежливо слушают экскурсовода, – объясняет экскурсовод Александр Белоусов. – В программе о Великой Отечественной войне используются оружие, форма и предметы того времени, которые можно взять в руки и ощутить себя участником исторических событий».

Все программы интерактивные, это значит, что гость – не зритель, а активный участник событий, который может все трогать, пробовать, а еще ему придется много передвигаться по территории, иногда - бегать и прыгать. Удивительно, но даже взрослые, солидные люди на эти два часа перевоплощаются в мальчишек и девчонок с горящими глазами.

Военно-патриотическая игра «Зарница» – любимое развлечение мальчишек всех возрастов, от 5 до 50 лет и старше.

На всех площадках «Гардарики» построены реконструкции сооружений (землянки, избы, крепостные стены, башни, окопы и блиндажи) представляемых эпох.
Стоимость
посещения от 390 рублей за человека.

Подробнее gardexcurs
Как добраться?
Челябинская область, Сосновский район, 2,5 км к юго-западу от поселка Биргильда, расстояние из Челябинска от поста ГИБДД по Уфимскому тракту М5 - 38 км
Палеопарк «Археос»
Палеопарк «Археос» — образовательная и исследовательская площадка под открытым небом. Гостей ждет воссозданная стоянка древнего человека каменного века, где можно увидеть предметы быта и военного дела, попробовать себя в роли древнего ремесленника или воина. Расположился палеопарк на Уральском острове в озере Сунгуль, в окружении лесов и гор.

В «Археос» приезжают за погружением в историю Южного Урала, участием в мастер-классах, археологических экспериментах и интерактивных уроках. Поездку в «Археос» лучше планировать заранее, потому что некоторые программы рассчитаны на 2-3 дня с проживанием на месте, но есть и короткие экскурсии. Все экскурсоводы - с историческим образованием, преподаватели вузов и археологических лагерей.

Трехчасовая экскурсия в палеопарк «Эпоха камня» адаптируется под участников любого возраста. В ходе программы участники узнают много нового про историю Южного Урала, прогуляются по палеопарку, примут участие в археологическом эксперименте, а на память останутся амулет и фотографии в аутентичных костюмах.

Школьники целыми классами приезжают на длительные программы, нравится интерактивный формат обучения, здесь никто не «бьет по рукам» - все можно трогать и во всем принимать активное участие.
Стоимость
посещения программ - от 1000 рублей, дети до 5 лет - бесплатно. Приехать в «Археос» можно только по предварительной записи. Выходные дни, каникулы - бронировать лучше заранее.

Подробная информация здесь
paleopark.archaeos.ru
Как добраться?
Около 120 км от Екатеринбурга и Челябинска по комфортной дороге. Можно добраться на личном и общественном транспорте.
Автор
  Ольга Маловица
Фото
  • предоставлено участниками обзора
Верстка
Рената Вахитова
дата
  14.10.19