ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ





Льгота 100%:



● Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, лица, награжденные орденом Славы трех степеней,

● Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды,

● Участники гражданской, Великой Отечественной и других войн, в том числе в Афганистане,

● «Чернобыльцы», граждане, пострадавшие на производственном объединении «Маяк» и на «Семипалатинском полигоне»,

● Военнослужащие (в том числе уволенные с военной службы), имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более,

● Члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца,

● Родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей,

● Пенсионеры,

● Владельцы творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для негосударственных музеев, галерей, библиотек,

● Родители, имеющие детей-инвалидов,

● Дети-сироты,

● Дети, оставшиеся без попечения родителей,

● Родители и дети в возрасте до 18 лет в многодетных семьях, имеющих трех и более детей.



Льгота 50%:



● Владельцы хозяйственных строений площадью не более 50 кв. м на личных участках.

