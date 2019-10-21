 
Вы за это заплатите.
Что жителям Башкирии нужно знать об имущественных налогах
В Башкирии идет ежегодная рассылка «писем счастья» - уведомлений и квитанций для уплаты налогов за квартиры, частные дома, земельные участки и автомобили. Что в этом году изменилось в законодательстве и как удобнее всего заплатить налоги – в материале ИА «Башинформ».
САМОЕ ГЛАВНОЕ – МАКСИМАЛЬНО КОРОТКО
Пришло время платить имущественные налоги за 2018 год. У вас есть срок до 2 декабря 2019 года, иначе пойдут пени и штрафы. Извещения приходят не всем – если у вас есть в собственности квартира, машина, дачный участок – проверьте свои долги в «Госуслугах» или на сайте Налоговой службы.
ПРОВЕРИТЬ И ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ
ЧТО НОВОГО В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
- Отдельной квитанции не будет. Реквизиты для оплаты напечатаны прямо на уведомлении.

- С этого года государство не будет делать вам перерасчет земельного и имущественного налога прошлых лет в большую сторону.

- Льготники, уже обращавшиеся в налоговую службу (например, инвалид заявлял льготу по транспортному налогу, пенсионер пользовался льготой, освобождающей от уплаты налога на квартиру), будут получать все положенные льготы и вычеты автоматически.
Транспортный налог
- Минпромторг России опубликовал новый перечень роскошных легковых автомобилей, стоимостью от трех миллионов рублей. Владельцы таких автомобилей платят транспортный налог с повышающим коэффициентом от 1,1 до 3, в зависимости от цены их машины. Скачать список можно по этой ссылке.

- Теперь если у вас угнали машину, вы не платите за нее налог до тех пор, пока ее не вернут вам или не прекратят розыск. Это написано в пп. 7 п. 1 ст. 358 Налогового кодекса РФ.
Земельный налог
- Налог на землю не может расти более чем на 10% к уровню прошлого года. Исключение – земельные участки для жилищного строительства, где из-за нарушения сроков поставили повышающий коэффициент.

- Изменение кадастровой стоимости участка учитывается только со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

- Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, получают налоговый вычет на шесть соток. Суть простая – за шесть соток земли налог не рассчитывается. То есть если ваша фазенда 10 соток, платить нужно будет только за четыре.
Имущественный налог
- Семьи, где три и более несовершеннолетних детей, получают дополнительный вычет – «скидку» пять кв. метров общей площади квартиры или семь жилого дома за каждого несовершеннолетнего ребенка.

- Налог за разрушенные и уничтоженные здания с первого числа месяца гибели считаться не будет.
ПРОВЕРИТЬ И ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ
КАК СЧИТАЕТСЯ РАЗМЕР НАЛОГА
И ПОЧЕМУ ОН У ВСЕХ РАЗНЫЙ?
По транспортному налогу все относительно просто и понятно – есть фиксированная стоимость одной «лошадиной силы», есть мощность двигателя, прописанная в документах на машину, умножаем одно на другое – получаем размер платы. Рассчитать размер своего платежа можно по этой ссылке.
С землями, домами и квартирами все чуть сложнее. Раньше налог на недвижимость считали от так называемой инвентаризационной стоимости, (себестоимость использованных материалов и износ здания), но последние несколько лет ее заменяют на кадастровую стоимость. Это когда учитывается также комфортность района, этаж и другие условия.

Размер налога за двухкомнатную квартиру в «хрущевке» в центре и на окраине города будет отличаться.

Узнать кадастровую стоимость можно онлайн по этой ссылке, а чтобы получить официальный документ - заказать на сайте Росреестра или в личном кабинете на сайте налоговой службы.

Если вы не согласны с кадастровой стоимостью, имеете право нанять независимых оценщиков и оспаривать цифры Росреестра в суде.

Помимо размера кадастровой стоимости, размер платы у двух соседних квартир или земельных участков равной площади может отличаться. Причин несколько – например, у одного из собственников могут быть льготы или переплата за прошлые годы.

Налог на имущество идет в бюджет того города или района, где оно находится, поэтому у каждого муниципалитета свои размеры ставок. В Уфе, например, с этого года они такие:
Два важных уточнения.

Во-первых, для всех уфимцев есть налоговая льгота:
10 кв. м в комнате, 20 кв. м. в квартире или 50 кв. м в частном доме.
С них налог не платится. То есть если у вас квартира 50 кв. м, налог вы будете платить только с 30 кв. м.

Во-вторых, в этом году для расчета налога на имущество для всех жителей Башкирии ввели понижающий коэффициент 0,6.
Допустим, у вас есть квартира в Уфе площадью 50 кв. м.
Росреестр ее оценил в 3 млн рублей, или 60 тысяч за кв. м. 20 кв. м – идет скидка.
Таким образом, считаем налог с 30 кв. м, это 1,8 млн рублей.
Не забываем про коэффициент 0,6.

1,8 млн:100 х 0,11 х 0,6 = 1188 рублей.
Это размер вашего налога за год без учета льгот.
В других городах и районах ставки могут отличаться. Узнать их можно по этой ссылке. В меню необходимо выбрать налоговый период – 2018.
КАК УДОБНЕЕ ВСЕГО ЗАПЛАТИТЬ
✔ Прийти с квитанцией практически в любой банк.

✔ Через мобильное приложение банков – считав штрих-код или qr-код на счете.

✔ Через сайт и приложение «Госуслуги».

✔ С помощью онлайн-сервисов ФНС России «Заплати налоги», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и программы «Налоги ФЛ».

Уже утром 3 декабря вы будете считаться должником и на ваш долг ежедневно будут начисляться пени. Сейчас по закону это 0,025% в день. К примеру, если у вас задолженность 1000 рублей, значит пени составит 25 копеек в день, или 7,5 рубля в месяц. Если сумма вашего долга будет более 10 тысяч рублей, вы не сможете выехать за границу до полной оплаты долга.

Узнать, есть у вас долг по налогам, можно на сайте ФНС или в приложении «Госуслуги».
КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ?
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Льгота 100%:

• Герои Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда,
• Полные кавалеры ордена Славы,
• Полные кавалеры ордена Трудовой Славы,
• Инвалиды всех категорий,
• Ветераны ВОВ, ветераны боевых действий,
• Ветераны государственной и военной службы,
• Ветераны труда,
• «Чернобыльцы»,
• Многодетные семьи,
• Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.

Льгота 50%

• На автомобили, работающие на газе.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ
(для участков в Уфе)
«Скидка» шесть соток и 18 кв. м под гараж:

• Герои Социалистического Труда, ветераны труда, ветераны военной службы,
• Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы,
• Родители, имеющие детей-инвалидов,
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
• Родители и дети в возрасте до 18 лет в многодетных семьях, имеющие трех и более детей,
• Инвалиды I и II групп,
• Инвалиды с детства, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, «Чернобыльцы», граждане, пострадавшие на производственном объединении «Маяк» и на «Семипалатинском полигоне»,
• Пенсионеры,
• Граждане, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей.

По остальным муниципалитетам льготы можно посмотреть по этой ссылке: (выбрать «Земельный», налоговый период - «2018», потом свой муниципалитет и нажать «Подробнее»).

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ

Льгота 100%:

● Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, лица, награжденные орденом Славы трех степеней,
● Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды,
● Участники гражданской, Великой Отечественной и других войн, в том числе в Афганистане,
● «Чернобыльцы», граждане, пострадавшие на производственном объединении «Маяк» и на «Семипалатинском полигоне»,
● Военнослужащие (в том числе уволенные с военной службы), имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более,
● Члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца,
● Родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей,
● Пенсионеры,
● Владельцы творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для негосударственных музеев, галерей, библиотек,
● Родители, имеющие детей-инвалидов,
● Дети-сироты,
● Дети, оставшиеся без попечения родителей,
● Родители и дети в возрасте до 18 лет в многодетных семьях, имеющих трех и более детей.

Льгота 50%:

● Владельцы хозяйственных строений площадью не более 50 кв. м на личных участках.
По остальным муниципалитетам льготы можно посмотреть по этой ссылке: (выбрать «Налог на имущество ФЛ», налоговый период - «2018», потом свой муниципалитет и нажать «Подробнее»).
ПРОВЕРИТЬ И ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ
Подготовил: Станислав Шахов,
Фото: Карина Камаева.

21.10.2019