С землями, домами и квартирами все чуть сложнее. Раньше налог на недвижимость считали от так называемой инвентаризационной стоимости, (себестоимость использованных материалов и износ здания), но последние несколько лет ее заменяют на кадастровую стоимость. Это когда учитывается также комфортность района, этаж и другие условия.
Размер налога за двухкомнатную квартиру в «хрущевке» в центре и на окраине города будет отличаться.
Узнать кадастровую стоимость можно онлайн по этой ссылке
, а чтобы получить официальный документ - заказать на сайте Росреестра или в личном кабинете на сайте налоговой службы.
Если вы не согласны с кадастровой стоимостью, имеете право нанять независимых оценщиков и оспаривать цифры Росреестра в суде.
Помимо размера кадастровой стоимости, размер платы у двух соседних квартир или земельных участков равной площади может отличаться. Причин несколько – например, у одного из собственников могут быть льготы или переплата за прошлые годы.