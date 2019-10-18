Кадим Аралбай

народный поэт Башкортостана, лауреат премии им. С. Юлаева

- Первая наша встреча с Мустай агаем произошла, когда я учился на втором курсе филфака БГУ. Он уже тогда был народным поэтом. В актовом зале прошел большой литературный вечер, где выступали известные поэты и мы, студенты – члены литературного кружка «Шонкар». После вечера наш преподаватель, известный писатель Ахнаф Киреев (Кирей Мэргэн) пригласил меня к себе в кабинет и познакомил с Мустаем Каримом. Он расспросил меня, кто я, откуда, на каком курсе учусь. Потом наш учитель дал мне книгу Мустая Карима «Реки разговаривают».



- Прочитай внимательно и напиши рецензию для газеты. Эта книга выдвинута на соискание Ленинской премии. Я напишу предисловие. И мы выразим одобрение этого предложения Союза писателей.



Спустя несколько дней наши материалы о Мустае Кариме, в их числе моя рецензия «Зрелость», с большой подборкой его стихов были опубликованы в газете «Совет Башкортостаны». Этот радостный для меня день был 8 января 1965 года.



К 50-летию Мустая Карима мы с учениками (тогда мы с супругой работали в школе Бурзянского района) решили подарить ему графический портрет, выполненный ученицей Ирой Имангуловой. Недели через две Мустай агай, получив нашу бандероль с портретом, написал письмо.



«Учащимся 6 А класса Байназаровской средней школы. Дорогие дети! Ваше приветствие и подарок я получил. Огромное спасибо, друзья! Оказывается, Ира очень умелый художник, просто мастер, нарисовала мой портрет очень похоже. Шлю вам всем сердечный привет, желаю успехов в учебе. Мои добрые пожелания передайте вашим учителям. Ваш Мустай Карим».



Впоследствии мы много общались, вместе работали в Союзе писателей, ездили по республике и большой стране. Все рецензии, письма, фотографии я храню как реликвии от Мустая Карима – чуткого, внимательного и доброго человека, большого поэта и гражданина страны. Общение с Мустаем Каримом дало мне очень много, его советы, замечания всегда шли на пользу. Это была настоящая школа. Школа Мустая Карима.

