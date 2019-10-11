Как изменилась Башкирия за год при Хабирове

С приходом молодого, энергичного главы многие чиновники выяснили, что, оказывается, недостаточно просто сидеть в кресле и получать зарплату - нужно еще и работать. На первом же заседании правительства взбучку получил глава минздрава.



- Я разочарован вашим подходом. Может, вам пойти преподавать, не задумывались об этом? – возмущался Радий Хабиров. И министр осознал, что именно об этом он задумывался и мечтал последние годы – преподавать. Он немедленно написал заявление об отставке. Вслед за ним ушли почти все вице-премьеры.

Власть зашевелилась. На улицах деревень начал гореть свет, на дороги кладут асфальт, между всеми населенными пунктами ездят автобусы, в пустых кабинетах больниц появляются врачи, а в школах – учителя.



Бюрократы терпеливо ждали, что пройдут выборы и кипучая деятельность сразу спадет, а после сойдет на нет. Но увы и ах – наутро после дня голосования как ни в чем не бывало была назначена оперативка, на которой чиновникам привычно раздавали поручения. А мероприятий, встреч и поездок по районам, если изучить график Хабирова, стало существенно больше.



Радостная, но в то же время грустная статистика – в чрезвычайных ситуациях за год погибло на 2500 человек меньше, чем годом ранее. Ничего особенного, просто кто-то оторвал «пятую точку» от мягкого кресла и начал работать - повесил малообеспеченной семье пожарный извещатель, переделал на дороге кривую разметку и установил знак, прикрыл «бизнес» торговца суррогатным алкоголем. Это очень просто! Но это 2500 спасенных жизней взрослых и детей.

