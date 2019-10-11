Всего год назад его имя знали разве что интересующиеся политикой да историей Башкирии люди, а он взял и стал самым популярным, востребованным губернатором округа и всей России, уделав по количеству сделанных с ним селфи даже суперзвезду Элвина Грея. Как так вышло?
Кто расскажет о методах работы Радия Хабирова лучше него самого? Никто! Поэтому мы собрали самые яркие высказывания главы республики, ёмко характеризующие его подходы к работе.
Как изменилась Башкирия за год при Хабирове
Всего год назад его имя знали разве что интересующиеся политикой да историей Башкирии люди, а он взял и стал самым популярным, востребованным губернатором округа и всей России, уделав по количеству сделанных с ним селфи даже суперзвезду Элвина Грея. Как так вышло?
Кто расскажет о методах работы Радия Хабирова лучше него самого? Никто! Поэтому мы собрали самые яркие высказывания главы республики, ёмко характеризующие его подходы к работе.
“
Нельзя работать во власти, если у вас глаза рыбьи, ручки потные и уши прижатые!
(октябрь 2018 года, заседание правительства)
С приходом молодого, энергичного главы многие чиновники выяснили, что, оказывается, недостаточно просто сидеть в кресле и получать зарплату - нужно еще и работать. На первом же заседании правительства взбучку получил глава минздрава.
- Я разочарован вашим подходом. Может, вам пойти преподавать, не задумывались об этом? – возмущался Радий Хабиров. И министр осознал, что именно об этом он задумывался и мечтал последние годы – преподавать. Он немедленно написал заявление об отставке. Вслед за ним ушли почти все вице-премьеры. Власть зашевелилась. На улицах деревень начал гореть свет, на дороги кладут асфальт, между всеми населенными пунктами ездят автобусы, в пустых кабинетах больниц появляются врачи, а в школах – учителя.
Бюрократы терпеливо ждали, что пройдут выборы и кипучая деятельность сразу спадет, а после сойдет на нет. Но увы и ах – наутро после дня голосования как ни в чем не бывало была назначена оперативка, на которой чиновникам привычно раздавали поручения. А мероприятий, встреч и поездок по районам, если изучить график Хабирова, стало существенно больше.
Радостная, но в то же время грустная статистика – в чрезвычайных ситуациях за год погибло на 2500 человек меньше, чем годом ранее. Ничего особенного, просто кто-то оторвал «пятую точку» от мягкого кресла и начал работать - повесил малообеспеченной семье пожарный извещатель, переделал на дороге кривую разметку и установил знак, прикрыл «бизнес» торговца суррогатным алкоголем. Это очень просто! Но это 2500 спасенных жизней взрослых и детей.
“
В республике больше не будет баев, все мы — слуги народа.
(октябрь 2018-го, встреча с ветеранами Баймакского района)
Поднявшись с кресел, чиновники заодно и развернулись: к людям передом, а к лесу задом. Власть — это не где-то там высоко и далеко, не допрыгнуть, не достучаться. «Это, вообще-то, не мы для них, это они для нас». И люди увидели, что для главы не зазорно лично заниматься проблемами простых людей – требовать качественного питания в школах и детских садах, ремонтировать ямы в каждом населенном пункте, ходить контролировать, как идет ремонт подъездов и детских садов. А вслед за ним из «высоких кабинетов» к людям выходят поговорить за жизнь главы городов и районов, министры, ответственные за дороги и тепло.
А власть в свою очередь начала понимать, что простым людям «бары бар» до высоких технологий и смарт-парков, пока зимой батареи холодные, во дворе мусор валяется, а детей в школе кормят какой-то гадостью. И в первую очередь народу нужны простые человеческие условия жизни. Люди должны жить как люди, а не в свинарниках, деньги у республики есть.
“
Это просто безобразие какое-то, я бы руки оборвал за такое.
(июль 2019-го, о ремонте подъездов в Нефтекамске)
Впервые за всю новейшую историю Башкирия выделила деньги на ремонт в подъездах – по миллиарду ежегодно. Раньше люди за этот ремонт платили сами, да еще ждали его десятилетиями.
Просто цифры: за этот год только в Уфе отремонтировали 1288 подъездов, это больше, чем за три предыдущих года вместе взятых! Такая же ситуация с дворами.
Далеко не все подрядчики поняли, что работать надо на совесть и каждый их шаг будут контролировать. Радий Фаритович делал это лично, не стесняясь крепких слов. После одного из таких визитов с последующими выводами все руководство регоператора – госструктуры, отвечающей за распределение денег и отбор подрядчиков, ушло в отставку.
“
Я стараюсь, чтобы не соцсети использовали меня, а чтобы я их использовал.
(январь 2019 года, интервью газете «Ведомости»)
С возвращением в Башкирию Радий Хабиров неожиданно для всех стал самым популярным блогером России. Каждый его пост в социальных сетях читают более миллиона человек – такой аудитории нет даже у федеральных газет и это примерно двое больше, чем аудитория всех республиканских печатных СМИ вместе взятых. Он завел странички в ведущих соцсетях, работая еще мэром Красногорска, и продолжает вести их лично. В комментариях люди пишут свои жалобы и обращения, потому что знают – их увидят и услышат. Тут помогает система «Инцидент», которая мониторит, что пишут люди в социальных сетях, и поручает чиновникам экстренно решить вопрос. За год таких проблем удалось решить более 60 тысяч!
“
Чтобы не просесть, надо невероятно сильно ногами молотить.
(лето 2019-го, об экономической конкуренции)
Увидев, что в Башкирии теперь живется спокойно и стабильно, в регион потихоньку приезжают бизнесмены-инвесторы. За год они вложили в республику на 14% больше, чем ранее. Скоро откроется новая солнечная электростанция, молочные и мясные фермы, производство зеркал и другие предприятия. А в чем людям от этого польза?
Прирост инвестиций на 14% - это не 100, а 114 миллионов рублей в бюджете, которые можно потратить на строительство детского сада, это новые рабочие места с достойной зарплатой, чтобы мужчины могли спокойно кормить семью, работая дома, а не ломать здоровье на Севере, это сигнал другим предпринимателям – тут хорошо, тут спокойно, тут можно вести дела и власти не вставляют палки в колеса.
Это дорогого стоит – крупных инвесторов не так много, готовых работать в регионах России – еще меньше, поэтому заполучить их хотят все. Как мы ходим в супермаркет, где распродажи, так и бизнес – выбирает тех, кто создаст лучшие условия.
КСТАТИ
Что еще сделали при Радии Хабирове за год:
• Ввели пятидневную учебную неделю для школьников;
• Существенно обновили автобусный парк, ввели оплату проезда пластиковой картой;
• Заработало приложение «Дорожный эксперт», чтобы пожаловаться на ямы на дорогах;
• Приняли закон, запрещающий парковаться на газоне;
• На 60% обновили парк карет «Скорой помощи» и школьных автобусов;
• На 500 человек сократился дефицит врачей;
• Остановили банкротство и приватизацию крупных государственных компаний, таких как «Башавтотранс» и издательство «Башкортостан»;
• Запустили систему «Инцидент»;
• Приняли решение сохранить священный для миллионов людей шихан Торатау, на разработку которого претендовала «Башкирская содовая компания»;
• Снова заработали молочные кухни;
• Реанимировали программу по освещению улиц в селах и деревнях;
• После длительного перерыва возобновили строительство мечети аль-Рахим на въезде в Уфу;
• Построили 36 новых фельдшерско-акушерских пунктов и современную сельскую амбулаторию;
• Остановили работу десятков «черных копателей», которые незаконно добывали полезные ископаемые;
• Сдвинулся с мертвой точки вопрос с обманутыми дольщиками. Несколько сотен человек уже получили обещанные квартиры;
• Принято решение провести в Уфе чемпионат мира по борьбе среди юниоров, этапы чемпионата мира по волейболу и другие международные мероприятия.
Иллюстрация - Алена Савельева Верстка - Рената Вахитова Фото - Олег Яровиков