Сколько стоит в Уфе квадратный метр жилья в новостройке?

При этом здесь важная оговорка – у застройщика этих квартир в продаже нет, а на «Авито» есть! Мы специально уточнили этот вопрос у застройщиков, и получили ответ, что не всегда предложение на доске объявлений соответствует действительности, даже если оно якобы опубликовано от имени застройщика. Чаще всего по такой схеме продают квартиры перекупщики. Сделка при этом может быть вполне законна, но покупка квартиры у физлица накладывает ограничения покупателю на участие в некоторых программах от банков. Так, к примеру, большинство банков одобряют ипотеку под сниженный процент при покупке новостройки, однако куплено жилье может быть только у юридического, а не у физического лица. По этой причине предложения перекупщиков в подборку не попали.



Также были отсеяны те ЖК, к которым есть серьезные вопросы по срокам сдачи объектов. Не были включены в рейтинг застройщики, не имеющие в своем портфолио готовых объектов – ни жилого, ни хозяйственного назначения, в Уфе или в любом другом городе РФ. В итоге, осталось 17 жилищных комплексов, у 12 крупнейших застройщиков Уфы.



Ниже представлена таблица со списком этих жилищных комплексов, они расположены по стоимости квадратного метра от самой низкой до самой дорогой согласно описанной выше выборке.

