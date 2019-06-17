Сколько стоит в Уфе квадратный метр жилья в новостройке?

Согласно открытым аналитическим данным агентства недвижимости «Этажи» стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке двухкомнатных квартир в выбранной нами географической зоне на сегодня составляет 77 100 рублей.
То есть по факту ниже средней стоимости жилья без отделки за квадрат всего на 1 рубль, и ниже средней стоимости нового жилья с отделкой на 6 260 рублей.
У вторичного жилья есть свои плюсы – зачастую там есть хоть какой-то ремонт, не нужно ждать завершения строительства, обычно рядом есть вся сформированная инфраструктура – сады, школы, магазины и т.д. Но есть и существенные минусы – изношенность зданий (проводка, стояки, крыша, облицовка и т.д.), часто - отсутствие парковочных мест и как следствие нормального двора, места общего пользования, не отвечающие современным требованиям.