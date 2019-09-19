 
Какой будет первая «пятилетка развития»
Радия Хабирова

Избранный глава региона рассказал, что конкретно сделает на своем посту до 2025 года.
В Уфе прошла инаугурация Радия Хабирова. После того, как избранный глава принес присягу и официально вступил в должность, он озвучил стратегию и программу своей работы до 2025 года.

Как теперь уже полноценный, без приставки «врио» глава региона и анонсировал ранее, первым подписанным документом будет Указ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики на ближайшую пятилетку.

По аналогии с президентскими «майскими», его назовут «сентябрьский Указ». В команде главы его называют «первая пятилетка развития».

Выполнять все поручения и планы будет обновленное правительство, структура которого будет известна в течение месяца.

Вот что оно должно сделать в самое ближайшее время.
Медицина
Полностью закрыть кадровый дефицит врачей. Обеспечить как минимум фельдшерами все населенные пункты. Для этого нужно построить на селе 20 ФАПов, закупить 147 модульных и 54 передвижных фельдшерско-акушерских пункта. Фактически это возрождение сельской медицины.
Обновить автопарк скорой медицинской помощи.
Оснастить современным оборудованием родильные дома и полик­линики.
Построить такие масштабные объекты, как Республиканский кардиологический диспансер, Центр детской онкологии и гема­тологии, хоспис для взрослых и детей, больничный комплекс в Затоне.
Образование
Построить и реконструировать в течение пяти лет 60 школ и 50 детских садов почти на 60 тысяч мест. В результате - наши дети будут обучаться в одну смену. А во вторую половину дня и субботы смогут заниматься в кружках и секциях.
Открыть еще 12 полилингвальных школ, где дети на выходе будут в совершенстве говорить на иностранных и родных языках.
Открыть Образовательный центр для выявления и развития одаренных ребятишек, детские технопарки и кванториумы в каждом районе и городе.
Закрыть дефицит сельских учителей.
Создать на базе вузов Научно-образовательный центр мирового уровня, где можно будет обучаться по двойным программам, в том числе международным.
Построить межвузовский студенческий кампус.
Все это для того, чтобы лучшие сыновья и дочери республики не уезжали учиться в другие регионы из-за того, что наши вузы для них непрестижны.
Спорт
Построить Центры волейбола, гимнастики, спортивной борьбы, крытый футбольный стадион, который станет незаменимым объектом не только для спортивных мероприятий, бассейны во всех муниципалитетах.
Открыть училище олимпийского резерва.
Чтобы сельские школьники могли полноценно заниматься спортом, запустить проект «Сельский тренер».
Социальная политика
и культура
Добиться роста зарплаты в полтора раза.
Закрыть потребности рынка труда за счет программ переобучения и роста профессиональных компетенций, в том числе людей старшего возраста.
Построить республиканские реабилитационные центры для особен­ных взрослых, детей и подростков.
Открыть 30 центров дневной занятости и республиканский Центр работы с ветеранами. Десятки тысяч пенсионеров смогут заниматься социальным туризмом, обучаться в «Университетах третьего возраста».
Построить 40 сельских многофункциональных домов культуры как центров просвещения и семейного досуга, Дворец музыки в Уфе, 10 новых детских школ искусств, чтобы юные таланты имели возможность проявить себя.
Открыть археологический парк «Древняя Уфа» и архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Атайсал – земля предков», семь новых историко-культурных центров республики за её пределами.
Создать геопарк «Торатау» и включить его в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.
Создать условия для сохранения и изучения родных языков народов Башкортостана.
Экономика
Довести ежегодный объем инвестиций до 450 млрд рублей, войти в пятерку лидеров Национального рейтинга инвестиционного развития.
Создать минимум две особые экономические зоны, которые привлекут до 50 млрд рублей, более 100 новых резидентов на территориях опережающего социально-экономического развития, индустриальные, агропромышленные или технопарки в каждом районе и городе.
Взрастить не менее трех крупнейших инновационных компаний, которые войдут в топ-100 рейтинга быстрорастущих компаний страны.
Заняться стопроцентным восстановлением лесов на вырубленных площадях.
Открыть центры «Мой бизнес» во всех городах республики, 25 коворкингов, акселерационные программы для более 500 инновационных стартапов, кластеры креативных индустрий, «Биохимпарк».
Сельское хозяйство
Создать 500 малых предприятий и ИП. Ввести десятки новых молочно-товарных ферм и откормочных площадок для роста произ­водства и потребления молока и мяса.
Увеличить валовой сбор зерна до 4 млн тонн.
Построить 10 оптово-распределительных центров по хранению сельхозпродукции.
Для расширения внешнеэкономических связей открыть предста­вительства в восьми зарубежных странах.
Жилищный вопрос
Построить крупные жилые комплексы со всей инфраструктурой.
Полностью закрыть проблему «обманутых дольщиков».
Отремонтировать три тысячи многоквартирных домов, 15 тысяч подъездов, ежегодно благоустраивать по четыре тысячи дворов.
Транспорт и инфраструктура
Построить в Уфе два моста, грузовой речной порт в Агидели, железнодорожную ветку «Уфа - Агидель».
Завершить реконструкцию уфимского аэропорта и железнодорожного вокзала.
Соединить все населенные пункты республики общественным транспортом.
Обеспечить практически полную газификацию населённых пунктов и жилых домов.
Удвоить число автомобильных газонаполнительных станций.
Провести санацию Химпрома.
Построить защитные инженерные сооружения берегоукрепления в уфимской Нижегородке.
Обустроить новые полигоны и мусоросортировочные комплексы. Жители не должны страдать от переполненных контейнеров. Мусора на наших улицах и во дворах не будет!
Спасибо за доверие, которое вы оказали мне на выборах. Я старался завоевать его реальными делами. Впереди у нас пять лет напряженной работы. Знаю, они не будут простыми. Но я буду трудиться. Как трудились мои отец и мама. Как трудятся мои соратники. Я буду требователен к себе, а также к тем, кто выбрал для себя профессию служить людям. Я буду нетерпим к лени, безынициативности и вороватости.


Я уверен, что мы обязательно справимся. Потому что за нашими плечами – 4 миллиона 51 тысяча людей, которые поверили нам. За нами – сила и дух наших предков. Многовековые традиции служения России. Это придаёт нам огромные силы, укрепляет нашу решимость.
— Радий Хабиров.
Автор - Станислав Шахов.
Фото - Валерий Шахов, Олег Яровиков.

19.09.19