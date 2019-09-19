В Уфе прошла инаугурация Радия Хабирова. После того, как избранный глава принес присягу и официально вступил в должность, он озвучил стратегию и программу своей работы до 2025 года.



Как теперь уже полноценный, без приставки «врио» глава региона и анонсировал ранее, первым подписанным документом будет Указ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики на ближайшую пятилетку.



По аналогии с президентскими «майскими», его назовут «сентябрьский Указ». В команде главы его называют «первая пятилетка развития».



Выполнять все поручения и планы будет обновленное правительство, структура которого будет известна в течение месяца.



Вот что оно должно сделать в самое ближайшее время.

