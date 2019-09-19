Спасибо за доверие, которое вы оказали мне на выборах. Я старался завоевать его реальными делами. Впереди у нас пять лет напряженной работы. Знаю, они не будут простыми. Но я буду трудиться. Как трудились мои отец и мама. Как трудятся мои соратники. Я буду требователен к себе, а также к тем, кто выбрал для себя профессию служить людям. Я буду нетерпим к лени, безынициативности и вороватости.
Я уверен, что мы обязательно справимся. Потому что за нашими плечами – 4 миллиона 51 тысяча людей, которые поверили нам. За нами – сила и дух наших предков. Многовековые традиции служения России. Это придаёт нам огромные силы, укрепляет нашу решимость.