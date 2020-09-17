Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров

В правительстве Андрей Назаров отвечает за экономику, формирование бюджета и эффективное использование госимущества. Так вышло, что этот год для экономики страны и регионов стал одним из самых сложных за последние десятилетия - сокращение доходов бюджета, пандемия коронавируса. Жизнь показала, что республика проходит непростое время спокойно – Назарову удалось стабилизировать бюджетную систему, сократить ненужные траты, найти деньги на все социальные антикоронавирусные выплаты, в непростых условиях максимально быстро построить один из лучших в стране антиковидных госпиталей, поддержать малый и средний бизнес.



- Это не просто решение кадрового вопроса. Это решение как будет развиваться наша республика. Я мог выбрать себе среднестатистического исполнителя задач, которые ставлю. Но решать нестандартные и сложные задачи можно только с сильными, самостоятельными, дерзкими людьми. Мне бы не хотелось работать с людьми, не имеющими собственную точку зрения, не прошедшими свой профессиональный путь, - сказал Радий Хабиров, представляя кандидата.

