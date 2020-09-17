 
Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров
Кто он и чем известен
В Башкирии спустя долгое время появился премьер-министр. Депутаты Госсобрания единогласно поддержали кандидатуру Андрея Назарова - широко известного в бизнес-кругах России предпринимателя и общественного деятеля, а последний год – первого заместителя премьер-министра. Кто он и чем известен? Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, факты его биографии.
Начал карьеру с водителя
Андрей Назаров родился в Баймаке, но вырос в Сибае. Он был долгожданным ребенком - до его появления мать и отец пытались стать родителями шесть раз, и, когда Назаров-младший появился раньше срока на три недели, отец уже не надеялся на то, что сын выживет. Семья была самой обыкновенной: мать – бухгалтер, отец – шофер. Чуть позже у него родилась сестра Светлана.
Как и всем мальчишкам 70-х, ему хотелось играть в хоккей и быть космонавтом! Но когда Андрею Назарову было 16 лет, отец скоропостижно скончался. Вчерашний подросток остался единственным мужчиной в семье, на его плечах шестилетняя сестра Света и мама. Он начал работать водителем и одновременно поступил в Сибайский горно-обогатительный техникум на специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», параллельно как мог кормил свою семью. Позже он с отличием окончит еще несколько разнопрофильных вузов, а в 2016 году защитит кандидатскую диссертацию по теме «Социально-политические проблемы малого предпринимательства в регионе: На примере Республики Башкортостан».
Жена в 14 лет училась расписываться как Назарова
В 1988 Андрей Назаров окончил техникум и решил жениться. Со своей невестой он дружил с самого детства.

- То, как я познакомился со своей будущей женой – очень длинная история. Скажу одно: Лариса уже в 14-летнем возрасте училась расписываться как Назарова. Увидев ее тогда, я уже знал, что она будет моей женой, - рассказывал он. В 1989-м у них родился сын Денис.
Его путь в бизнес
В начале 90-х он с друзьями создает свою первую фирму «БашКазРос», которая занималась перевозкой дефицитных товаров из Казахстана в Башкирию и наоборот. Постепенно бизнес расширялся, набирал обороты и объемы.

Позднее Назаров открыл свой строительный бизнес. Первые проекты были в Зауралье, потом в Уфе. Его ГК «Гранель-недвижимость» построила в Уфе здание Пенсионного фонда, отель Sheraton (теперь — Crowne Plaza Ufa). В Подмосковье «Гранель» строит многоэтажные жилые дома, входит в число крупнейших застройщиков Москвы по объему строительства, а также Топ-10 застройщиков России по текущему объему строительства.
Связанная с семьей Назарова уфимская группа «Аструм» управляет сетью торговых центров в городах республики, кинокомплексом в Салавате и другой коммерческой недвижимостью.
Борец за права бизнесменов
Политическая карьера Назарова началась в 1998 году, когда он стал самым молодым депутатом Сибайского городского собрания. За 20 лет он возглавлял десятки общественных организаций, преимущественно по поддержке и развитию бизнеса. Среди последних - сопредседатель «Деловой России», исполнительный сопредседатель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», председатель Башкортостанского регионального отделения Ассоциации юристов России. Он один из инициаторов и идейных вдохновителей Ялтинского международного экономического форума – одного из четырех крупнейших экономических форумов России.

В 2007 году Андрей Назаров стал депутатом Госдумы, первым заместителем председателя Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Он автор 28 законопроектов, среди которых – продление сроков приватизации квартир, гуманизация уголовного законодательства в отношении предпринимателей, запрет выдавать граждан, совершивших преступление в других странах, если там им грозит смертная казнь и др.
Назарова «выдавливали» из Башкирии вслед за Хабировым
Андрей Назаров всегда был товарищем и соратником Радия Хабирова. Когда нынешний избранный глава республики в середине двухтысячных был вынужден уехать в Москву со скандалом, конкуренты взялись и за Назарова.

Против него развернули немыслимую по тем годам информационную войну, обвинив ни много ни мало в судимости за групповое изнасилование и подделку диплома Казахской государственной академии управления.

По этому поводу было множество расследований, проверок и судебных процессов, которые вывели обманщиков на чистую воду. Так, Сибайский городской суд признал информацию об изнасиловании недостоверной (дело N2-1019/2018, почитать можно по этой ссылке, с виновников взыскали моральный вред в 11 тысяч рублей.
Чуть ранее Алатауский районный суд города Алматы (Казахстан) подтвердил: Назаров действительно учился в Казахстанской государственной академии управления, факт окончания вуза по специальности «Экономика и управление в торговле и в общественном питании» и получил диплом серии ЖБ-11 N0062051 (Дело N2-3182/11). Затем Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан также признал сведения, распространяемые в интернете о фальшивом дипломе, недостоверными.

Несмотря на это, фантазии политтехнологов прошлых лет и даже убедительно сделанные «копии решений суда» все равно гуляют на «сливных» сайтах, периодически всплывая то тут, то там.

Тогда же, 10 лет назад по сети, на различных интернет-сайтах гуляла аудиозапись, где несколько человек с голосами, похожими на высокопоставленных в то время чиновников Башкирии, обсуждают приемы борьбы с политическими оппонентами: Хабировым, Назаровым и Фахритдиновым. «Замочить» в политическом смысле собирались посредством дискредитирующих материалов, уголовных дел или подкупных СМИ.
Креативный творческий человек
По словам людей, лично знакомых с Назаровым, несмотря на обширный и серьезнейший опыт и связи, он остается веселым и креативным человеком, например, он организатор и спонсор проведения в Уфе и родном Сибае традиционного уже марафона, на который неизменно приезжают московские знаменитости. Несколько лет назад к юбилею своей компании он с друзьями записал пародийный ролик на песню Вахтанга Кикабидзе про кавказцев, назвав ее «башкиры», в котором как мог пел весь топ-менеджмент компании.
Проявил себя как эффективный государственник
В правительстве Андрей Назаров отвечает за экономику, формирование бюджета и эффективное использование госимущества. Так вышло, что этот год для экономики страны и регионов стал одним из самых сложных за последние десятилетия - сокращение доходов бюджета, пандемия коронавируса. Жизнь показала, что республика проходит непростое время спокойно – Назарову удалось стабилизировать бюджетную систему, сократить ненужные траты, найти деньги на все социальные антикоронавирусные выплаты, в непростых условиях максимально быстро построить один из лучших в стране антиковидных госпиталей, поддержать малый и средний бизнес.

- Это не просто решение кадрового вопроса. Это решение как будет развиваться наша республика. Я мог выбрать себе среднестатистического исполнителя задач, которые ставлю. Но решать нестандартные и сложные задачи можно только с сильными, самостоятельными, дерзкими людьми. Мне бы не хотелось работать с людьми, не имеющими собственную точку зрения, не прошедшими свой профессиональный путь, - сказал Радий Хабиров, представляя кандидата.
Владимир Груздев
председатель правления Ассоциации юристов России
Я знаю Андрея Назарова на протяжении многих лет. Мы вместе работали в Государственной Думе и взаимодействовали по линии Ассоциации юристов. Своей работой он заслужил безусловное уважение и признание в юридической среде и бизнес-сообществе. Благодаря его профессионализму и самоотдаче, возглавляемое им отделение Ассоциации юристов России по Республике Башкортостан традиционно входило в тройку лучших. Уверен, что он как эффективный руководитель, человек инициативный и целеустремленный, безупречно справится с возложенными обязанностями.
Сергей Аксенов
Глава Республики Крым
Знаю Андрея Геннадьевича как профессионала высочайшего класса. Являясь сопредседателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума, Андрей Геннадьевич многое сделал для повышения инвестиционной привлекательности и международного имиджа Крыма, для развития бизнеса в нашем регионе. Уверен, что на новом посту он достойно справится с задачами любой сложности.
Павел Крашенинников
председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству
Я лично знаю Андрея Назарова по работе в Госдуме. Он работал моим первым заместителем, поэтому знаю его основательность в подготовке работы, его отношение к делу, тщательное и щепетильное со всех сторон. Я думаю, что для команды Радия Хабирова это большая находка.
Борис Титов
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей
Мне кажется, Радий Хабиров принял правильное решение в отношении Андрея Назарова. Хорошо, когда в исполнительной власти прибавляется людей с большим опытом в реальной экономике. В «Деловой России» Андрей Назаров курировал вопросы строительного сектора, защиты прав предпринимателей, развития инвестиционной привлекательности регионов. Он очень отчетливо, что называется, «изнутри», понимает, что в действительности нужно бизнесу, чего ждут инвесторы. Уверен, что его опыт пойдет на благо экономики Башкирии.
Михаил Федотов
Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, советник Президента Российской Федерации
Андрей Назаров - человек широких взглядов, который подходит комплексно к решению любой проблемы. Он был одним из инициаторов масштабного проекта по повышению юридической грамотности населения -Всероссийского Правового диктанта. Другой его проект, Ялтинский форум - стал востребованной площадкой для обсуждения правозащитных вопросов. Этот человек чувствует не только тренды, но и запросы людей. И что немаловажно, хотелось бы отметить его энергетику. Будучи крупным предпринимателем, он совмещает общественную и правозащитную деятельность.
