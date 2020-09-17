Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров

Андрей Назаров всегда был товарищем и соратником Радия Хабирова. Когда нынешний избранный глава республики в середине двухтысячных был вынужден уехать в Москву со скандалом, конкуренты взялись и за Назарова.
Против него развернули немыслимую по тем годам информационную войну, обвинив ни много ни мало в судимости за групповое изнасилование и подделку диплома Казахской государственной академии управления.
По этому поводу было множество расследований, проверок и судебных процессов, которые вывели обманщиков на чистую воду. Так, Сибайский городской суд признал информацию об изнасиловании недостоверной (дело N2-1019/2018, почитать можно по этой ссылке
, с виновников взыскали моральный вред в 11 тысяч рублей.