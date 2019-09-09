Помимо общего интереса к выборам, свой вклад внесла и акция, которая проходила в Уфе и в нескольких городах республики. Как мы уже рассказывали ранее, проголосовавшим до обеда гражданам волонтеры раздавали специальные браслеты, по которым люди могут получать разнообразные скидки и подарки в магазинах, аптеках, кафе, фитнесс-клубах, театрах, музеях, кинотеатрах, парикмахерских и других заведениях. Например, можно было бесплатно ездить на автобусах «Башавтотранса».



Особый ажиотаж возник в Уфимском планетарии, который можно было посетить бесплатно. Но в зале за один раз помещается всего 80 человек, а желающих пришло больше тысячи. Те, кто не смог попасть на программу в воскресение, смогут сделать это в понедельник, но уже со скидкой 50%. Не меньшим спросом пользовались сеансы в кинотеатры и билеты в театры.