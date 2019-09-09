Радий Хабиров:
Правительство в массе своей остаётся работать на местах. У меня была возможность посмотреть на людей, и эта команда вполне работоспособна, с ней можно работать. Одним из первых указов, который я опубликую, будет стратегия развития республики на ближайшие пять лет – до 2024 года. Это будет некая аналогия с «майскими Указами», но в них будут более конкретные и понятные для людей цифры – сколько будет построено школ, больниц, спортивных и культурных объектов, какая будет заработная плата и др.