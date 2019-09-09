 
Пять интересных фактов
о Дне выборов в Башкирии
Закончилось самое громкое политическое событие года – выборы главы региона. Мало кто сомневался, что с внушительным отрывом от остальных кандидатов победит врио главы региона Радий Хабиров. По информации Центральной избирательной комиссии республики, он получил более 82% всех голосов.
1
Инаугурация пройдет 19 сентября
В статусе врио Радий Хабиров пробудет еще полторы недели. Окончательно он вступит в должность сразу после инаугурации, которая пройдет 19 сентября. Тогда же избранный глава представит анонсированного ранее премьер-министра и новую структуру правительства.
Радий Хабиров:
Правительство в массе своей остаётся работать на местах. У меня была возможность посмотреть на людей, и эта команда вполне работоспособна, с ней можно работать. Одним из первых указов, который я опубликую, будет стратегия развития республики на ближайшие пять лет – до 2024 года. Это будет некая аналогия с «майскими Указами», но в них будут более конкретные и понятные для людей цифры – сколько будет построено школ, больниц, спортивных и культурных объектов, какая будет заработная плата и др.
2
Явка поставила три российских рекорда
По данным ЦИК, отдать свой голос пришли почти 72% от общего числа избирателей, это более двух миллионов человек. По сравнению с другими регионами – это самая большая явка среди всех врио (а всего в России выбирали 16 новых губернаторов), самое большое абсолютное число отданных голосов - более 1,77 млн и самое большое количество конкурентов в стране – восемь.

Рекордсменами по явке стали Сибай — 73,64% и Кумертау — 70,94%. Среди районов лидерами по явке являются Татышлинский — 94,53% избирателей, Салаватский — 91%, Караидельский (87,87%) районы.
Александр Сидякин,
руководитель администрации главы республики
Мы рассчитывали на высокую явку и приложили к этому немало усилий — в каждом муниципалитете проводятся акции по привлечению избирателей на участки. Чем больше проголосовавших — тем легитимнее выборы. В некоторых районах явка уже к обеду превысила 50%.

Я лично лоббировал решение установить везде видеокамеры, это повышает открытость. Если бы не высокая стоимость, мы бы установили их во всех городах и районах.
Помимо общего интереса к выборам, свой вклад внесла и акция, которая проходила в Уфе и в нескольких городах республики. Как мы уже рассказывали ранее, проголосовавшим до обеда гражданам волонтеры раздавали специальные браслеты, по которым люди могут получать разнообразные скидки и подарки в магазинах, аптеках, кафе, фитнесс-клубах, театрах, музеях, кинотеатрах, парикмахерских и других заведениях. Например, можно было бесплатно ездить на автобусах «Башавтотранса».

Особый ажиотаж возник в Уфимском планетарии, который можно было посетить бесплатно. Но в зале за один раз помещается всего 80 человек, а желающих пришло больше тысячи. Те, кто не смог попасть на программу в воскресение, смогут сделать это в понедельник, но уже со скидкой 50%. Не меньшим спросом пользовались сеансы в кинотеатры и билеты в театры.
3
Выборы сделали женщины
Как рассказал председатель правления социологического центра «Социс-эксперт» Рустем Латыпов, проведенные опросы выходящих с участков людей, так называемые эксит-пулы, показали, что большинство проголосовавших – женщины. Именно они выбрали того, кто стал главой Башкортостана.

- Мы отметили четыре волны посетителей. Первая – из числа самого активного электората – пенсионеров. Они голосуют рано утром. Вторая волна, до обеда, это люди среднего и старшего возраста. Молодежь любит спать, поэтому они приходят на участки третьей волной – после обеда. В последнюю очередь голосовать идут люди среднего возраста, социально активная часть населения – они сделали все домашние дела и пришли на участки, - рассказал Рустем Латыпов.
4
Кампания стала одной из самых экономных
Выборы стали одними из самых экономных за последние годы. По закону максимальный размер фонда кандидата – 200 миллионов рублей, штаб потратил вчетверо меньше.

- Большая часть этих средств, около 80% ушло на изготовление и размещение рекламной продукции. Акцент был сделан в первую очередь на наружную рекламу. Только в Уфе установили 40 баннерных конструкций, которые вызвали большой резонанс в социальных сетях, говорит финансовый уполномоченный кандидата Радия Хабирова Максим Ульчев.

По информации источника, знакомого с ситуацией, Радий Хабиров не вмешивался в работу своего штаба, в котором было всего восемь человек, и на заседание пришел всего один раз – высказал несколько предложений и уехал в очередную поездку по ремонтирующимся подъездам.
Как голосовали кандидаты
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров
приехал на избирательный участок вместе с супругой. За одним из столиков они получили избирательные бюллетени, затем удалились в кабину для голосования и потом опустили свои бюллетени в урну.
Владимир Барабаш
проголосовал в своей родной школе №128 на улице Лётчиков в уфимском Затоне на участке № 205.
Владимир Кобзев
проголосовал на участке 390, который находится в Детской филармонии на Проспекте Октября. По его словам, на участке было много народу, высокая явка удивила кандидата.



Иван Сухарев
пришел на избирательный участок вместе с супругой. Либерал-демократ напомнил, что он «зорко наблюдает» за ходом выборов в регионе.

5
Что считают эксперты
Ростислав Мурзагулов
член Общественной палаты России
- От нового руководителя Башкортостана я жду, чтобы республика «крепко встала на ноги» и настали стабильные времена. «Стабильность». В последнее время жители Башкирии по этому слову соскучились, потому что много было всякой-разной «болтанки», много бурных решений, посередине брошенных, не доведенных до конца. Это то, что нам всем нужно. Нам нужно объединиться, перестать друг с другом выяснять отношения. Нам нужно всем вместе работать для того, чтобы людям легче стало жить.
Аббас Галлямов
политолог
- В Башкирии две главных интриги: будет ли отголосок московских протестов и как отреагируют башкирские районы на конфликт руководства республики с националистами.

Утром я первым делом посмотрю, как проголосовали исконно башкирские районы, отличаются ли их итоги от средних по республике. Если нет – то и проблемы нет (в итоге районы массово поддержали Хабирова. – прим.ред).

Что касается второй интриги, участвующий в выборах руководитель региона не успел заработать личный антирейтинг, так как работает недавно и ошибок за год не сделал.
Сергей Капков
заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова
- Я рад, что Башкирия вернулась в федеральную повестку. У вас проходят множество форумов, фестивалей, они интересны, актуальны и востребованы. Ощущение как от центрального столичного региона.

Благоустройство - это не смена одной плитки на другую, это изменение управленческих решений, изменение приоритетов развития республики. Я рад, что такие приоритеты в Башкортостане меняются. К каждому «клочку» пространства нужно относиться с должным уважением. Общественное пространство - это то, за что мы любим свой город, это то, в чем нуждаются горожане.
Михаил Федотов
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
- Члены нашего Совета работают в 14 регионах России, где выбирают глав или депутатов законодательных собраний. Мы выбрали Башкирию, в том числе потому, что были тут недавно и нас тут поняли, а во-вторых, была информация, что готовятся провокации и вбросы.

Наша главная задача – помогать наблюдателям и снимать конфликты, которые, как правило, возникают на пустом месте. Также мы проверяли, как работают камеры видеонаблюдения. На одном участке существенную часть обзора, например, закрывает несущая стена. На другом участке - выбор помещения неправильный. Посередине стена закрывает обзор. В будущем мы будем рекомендовать не использовать его.
Николай Евдокимов
политолог, доцент БАГСУ
- Избирательная кампания в Башкирии началась не 11 октября прошлого года, а 5 сентября 2019 года в 19.30 и закончилась через час. Это было политическое шоу «Антидебаты», после которого всем все стало понятно и очевидно.

Интрига выборов - это новички не только в избирательном цикле, но и в политике. Для них будет важно капитализировать тот опыт, который они приобрели, то есть политические перспективы».
Автор - Станислав Шахов.
Фото - Валерий Шахов, Олег Яровиков, из личного архива кандидатов.

09.09.19