Что даст Башкирии разработка крупнейшего месторождения

Радий Хабиров
врио Главы республики Башкортостан
Сегодня очень важный день для нашей республики. Начинается разработка одного из крупнейших месторождений в Российской Федерации, которое на десятилетия обеспечит промышленность горно-рудным сырьём. Для нас важно то, что это происходит на нашей территории, а это новые рабочие места, инвестиции, социальное развитие Хайбуллинского района и республики в целом. Уверен, что это не последний проект, который мы реализуем на территории Республики Башкортостан вместе с УГМК.