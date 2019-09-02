 
Что даст Башкирии разработка крупнейшего месторождения
Уральская горно-металлургическая компания начала разработку Подольского медно-цинкового месторождения, которое находится в Хайбуллинском районе Башкирии. По объемам добычи он станет одним из самых крупных в России и войдет в тройку ключевых объектов сырьевой базы УГМК.

Первый кирпич в строительство нового рудника заложили врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров и генеральный директор УГМК Андрей Козицын. После этого экскаватор символически зачерпнул первый ковш земли.

Радий Хабиров
врио Главы республики Башкортостан
Сегодня очень важный день для нашей республики. Начинается разработка одного из крупнейших месторождений в Российской Федерации, которое на десятилетия обеспечит промышленность горно-рудным сырьём. Для нас важно то, что это происходит на нашей территории, а это новые рабочие места, инвестиции, социальное развитие Хайбуллинского района и республики в целом. Уверен, что это не последний проект, который мы реализуем на территории Республики Башкортостан вместе с УГМК.
Андрей Козицын
генеральный директор «УГМК-Холдинг»
Вместе мы делаем большую, серьёзную работу. Здесь в ближайшее время появится не просто подземный рудник, а полноценный горно-обогатительный комбинат. На самом деле объект не простой. Рудное тело начинается с глубины 600 метров. Но благодаря поддержке со стороны правительства Республики Башкортостан у нас есть возможность реализовывать такие сложные инвестиционные проекты.
С чего все началось
1971 год
Подольское месторождение открыто Башкирским территориальным геологическим управлением в 1971 году. По оценкам компании запасы объекта составляют 88,6 млн тонн руды, в которых содержится 1,3 млн тонн меди, 1,2 млн тонн цинка и 29 тонн золота.
2006 год
В 2006 году компания «Башкирская медь», входящая в холдинг УГМК, получили лицензию на разработку месторождения.
2019 год
В июне 2019 года на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье» генеральный директор УГМК Андрей Козицын и врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписали соглашение о строительстве подземного рудника с инфраструктурой и отработкой запасов.
Предполагаемый объём инвестиций 50 млрд рублей. По расчетам, инвестиции должны окупиться за 12 лет. Генеральным подрядчиком стройки выступит другая организация холдинга — ПАО «Гайский ГОК».
Отработка месторождения будет вестись подземным способом. Сначала строители пройдут два наклонных ствола, по которым горная масса будет выходить из подземного рудника. После этого оборудуют два вертикальных ствола шахт «Западная» и «Восточная» для спуска/подъема людей и подачи свежего воздуха на нижние горизонты. Предполагается, что стволы уйдут под землю почти на 800 метров.

Компания планирует начать добычу полезных ископаемых на подземном руднике Подольского медно-цинкового месторождения в Башкирии через семь лет – в 2027 году.

На первом этапе производительность составит около 1 млн тонн руды в год, на месторождении будут работать около 600 человек. К 2032 году начнется добыча на залежи «Центральная» После выхода предприятия на полную загрузку объемы добычи вырастут до 4,3 млн тонн, а число работников — до 1400 человек.
Помимо рудника проектом предусмотрено строительство новой обогатительной фабрики, где будет перерабатываться добытая руда, комплекса очистных и водозаборных сооружений, энергетической подстанции, а также различных технологических, административных и бытовых зданий и сооружений.
Какой будет социальный эффект?
Помимо налогов в бюджеты всех уровней и почти полутора тысяч новых рабочих мест реализация проекта скажется и на экономике всего региона, в частности на развитии транспортных предприятий, деятельности строительных организаций, а также позволит ввести дополнительные энергетические мощности. По предварительным подсчетам, эксплуатироваться месторождение будет на протяжении 44 лет.
СПРАВКА
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) объединяет более 40 предприятий различных отраслей промышленности, расположенных в регионах России. Холдинг УГМК входит в число крупнейших вертикально-интегрированных компаний страны. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.
