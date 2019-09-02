Что даст Башкирии разработка крупнейшего месторождения

Отработка месторождения будет вестись подземным способом. Сначала строители пройдут два наклонных ствола, по которым горная масса будет выходить из подземного рудника. После этого оборудуют два вертикальных ствола шахт «Западная» и «Восточная» для спуска/подъема людей и подачи свежего воздуха на нижние горизонты. Предполагается, что стволы уйдут под землю почти на 800 метров.



Компания планирует начать добычу полезных ископаемых на подземном руднике Подольского медно-цинкового месторождения в Башкирии через семь лет – в 2027 году.



На первом этапе производительность составит около 1 млн тонн руды в год, на месторождении будут работать около 600 человек. К 2032 году начнется добыча на залежи «Центральная» После выхода предприятия на полную загрузку объемы добычи вырастут до 4,3 млн тонн, а число работников — до 1400 человек.

