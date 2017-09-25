Как школьникам из Башкирии попасть в «Артек»

Радмила Шайхутдинова





История попадания в «Артек» 14-летней Радмилы Шайхутдиновой связана с журналистикой. Девочка закончила уфимскую школу «Телешко» и попыталась попасть в медиа-отряд, где ребята работают на артековском телевидении и снимают настоящие сюжеты и программы. Гарантий, конечно же, никто не давал. Радмила попала в отряд с профилем МЧС в лагере «Морской».



«Это что-то новое для меня и познавательное. Я научилась спасать людей из воды, преодолевать штурмовку. Мы постоянные гости крымской пожарной части, где нам преподают вязание узлов и другие профильные дисциплины», - говорит воспитанница артековского лагеря «Морской».



Радмила начала собирать грамоты и достижения по совету коллег родителей. В общей сложности к заявке их прикрепили около 20 штук. Этого хватило для проходного балла.



«У меня теперь есть друзья из Болгарии, Румынии, США. Здесь я не только практиковала английский язык, но и учила иностранцев башкирскому, татарскому. Мои зарубежные «артековцы» загорелись историями про Уфу и Башкирию. Уже мечтают приехать сюда и попробовать чак-чак и мед», - говорит Радмила.

