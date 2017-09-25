 
Как школьникам из Башкирии попасть в «Артек»
Дети со всего мира приезжают сюда круглый год. Международный детский центр «Артек», который раскинулся на Южном побережье Крымского полуострова, на следующий год отметит 95-летний юбилей. Согласно Всероссийскому рейтингу детских лагерей – «Артек» - лучший лагерь России. Вряд ли кто-то будет с этим спорить.

Некоторые родители, да и дети, по-прежнему думают, что попасть в «Артек» - это что-то из разряда фантастики, очень дорого и только для «своих». Однако «артековцы» доказывают, что носить это гордое звание может каждый ребенок. Стоит только немного потрудиться, и награда не заставит себя долго ждать.

Как попасть в «Артек»?
Лучший лагерь страны рассчитан на школьников со 2 по 10 классы. Главное правило получения билета в «Артек» - достижения ребенка: успехи в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. У вас есть три способа получить заветную путевку в лагерь.
1
Получить путевку от Башкирии
У каждого региона есть своя квота – бесплатные путевки, которые распределяются между самыми умными и талантливыми. Получить их могут те, кто хорошо учится, участвует и побеждает в олимпиадах и спортивных мероприятиях, ведет активную общественную жизнь.

Чтобы подать заявку, зарегистрируйтесь на сайте артек.дети и заполните все поля профиля. Вас попросят прикрепить сканы документов, а также грамоты, дипломы и другие награды за последние три года.

Победители определяются автоматически. Система выставляет баллы и составляет рейтинг кандидатов. Условно говоря, победители международных олимпиад имеют больше шансов получить путевку, чем победившие в городских.

В Башкирии ответственное лицо по подбору и направлению детей в «Артек» Галина Малофеева - заведующий сектором воспитательной работы с несовершеннолетними и молодёжью министерства молодежной политики и спорта. Ее телефон (347) 218-02-96.

2
Путевка от Партнеров
Путевку в «Артек» в качестве поощрения ребёнка, можно получить, участвуя в конкурсных программах тематических Партнёров. Их несколько десятков – можно выбрать того, что пор душе.

Полная информация о партнерах и условиях участия в их конкурсах по этой ссылке.
3
Купить путевку
В продажу поступает только 5% путевок. Стоимость каждой – 80 тысяч рублей плюс проезд до лагеря. Но и просто так ее купить нельзя – среди желающих также проходит конкурс достижений. Так что в первую очередь, зарегистрируйтесь на сайте и приложите свои грамоты за последние годы.
Наши в деле
В 2018 году в лагере «Артек» отдохнули 752 ребенка из Башкирии, в этом году принял за восемь из пятнадцати смен - 465 школьников. Уникальным событием этого лета для «Артека» стала смена «Мы разные, мы равные». Лагерь одновременно принял более 3,5 тысяч детей из 76 стран мира и 79 регионов России. Окунуться в атмосферу международной дружбы посчастливилось 26 детям из Башкирии.
Олеся Ахмадеева
ученица уфимской татарской гимназии №84
14-летняя Олеся Ахмадеева выиграла путевку в лагерь второй год подряд – в декабре 2018 и в июле 2019.

«Я стала «артековцем» благодаря участию в олимпиадах по разным предметам и, конечно же, призовым местам. Также я занимаюсь спортом, в частности, чирлиндингом», - рассказала Олеся.

Девочка призналась, что мечтала попасть в «Артек» именно в международную смену, так как приобрести друзей из других стран, по мнению уфимки, бесценно.

«Умение общаться с людьми – это самое главное, что я привезу из лагеря. Ну и, конечно, артековскую водичку», - сказала Олеся, участник лагеря «Лесной».

Радмила Шайхутдинова

История попадания в «Артек» 14-летней Радмилы Шайхутдиновой связана с журналистикой. Девочка закончила уфимскую школу «Телешко» и попыталась попасть в медиа-отряд, где ребята работают на артековском телевидении и снимают настоящие сюжеты и программы. Гарантий, конечно же, никто не давал. Радмила попала в отряд с профилем МЧС в лагере «Морской».

«Это что-то новое для меня и познавательное. Я научилась спасать людей из воды, преодолевать штурмовку. Мы постоянные гости крымской пожарной части, где нам преподают вязание узлов и другие профильные дисциплины», - говорит воспитанница артековского лагеря «Морской».
Радмила начала собирать грамоты и достижения по совету коллег родителей. В общей сложности к заявке их прикрепили около 20 штук. Этого хватило для проходного балла.

«У меня теперь есть друзья из Болгарии, Румынии, США. Здесь я не только практиковала английский язык, но и учила иностранцев башкирскому, татарскому. Мои зарубежные «артековцы» загорелись историями про Уфу и Башкирию. Уже мечтают приехать сюда и попробовать чак-чак и мед», - говорит Радмила.
Радмила Шайхутдинова

История попадания в «Артек» 14-летней Радмилы Шайхутдиновой связана с журналистикой. Девочка закончила уфимскую школу «Телешко» и попыталась попасть в медиа-отряд, где ребята работают на артековском телевидении и снимают настоящие сюжеты и программы. Гарантий, конечно же, никто не давал. Радмила попала в отряд с профилем МЧС в лагере «Морской».

«Это что-то новое для меня и познавательное. Я научилась спасать людей из воды, преодолевать штурмовку. Мы постоянные гости крымской пожарной части, где нам преподают вязание узлов и другие профильные дисциплины», - говорит воспитанница артековского лагеря «Морской».

Радмила начала собирать грамоты и достижения по совету коллег родителей. В общей сложности к заявке их прикрепили около 20 штук. Этого хватило для проходного балла.

«У меня теперь есть друзья из Болгарии, Румынии, США. Здесь я не только практиковала английский язык, но и учила иностранцев башкирскому, татарскому. Мои зарубежные «артековцы» загорелись историями про Уфу и Башкирию. Уже мечтают приехать сюда и попробовать чак-чак и мед», - говорит Радмила.
награждение Радмилы Шайхутдиновой
«Самое главное – мы хотим, чтобы дети научились дружить. Мы надеемся, что отношения, которые сформировались здесь, они пронесут через всю жизнь»
говорит врио директора «Артек» Константин Федоренко
«Артек» и Башкирию связывает множество историй. К примеру, одна из главных площадей в лагере, посвященная сказкам Александра Сергеевича Пушкина, создана студентами Уфимского нефтяного технического университета. В марте глава Крыма Сергей Аксенов пригласил 250 школьников из Сибая на экскурсию. Школьники побывали на уроке истории в артековской школе.
«Это удивительно, что мы попали в «Артек». Нам посчастливилось!
Ребята въезжали на территорию с восторгом – они никогда не видели такой большой детский лагерь, в котором творят, отдыхают, учатся. Это лепта в 2020-й год наших детей, которые, как и артековцы, хотят, чтобы он стал Годом детской дипломатии!»
отметила заместитель главы по социальным вопросам администрации Сибая Гузель Ишемгулова
«Артек» расширяется
С тех пор как «Артек» стал российским, хотя в самом лагере считают лагерь международным и вне политики, в центре началась реконструкция. Власти уже вложили в него 13 миллиардов рублей. На эти деньги ремонтируются здания, дороги и инженерные сети, строятся новые столовые, спортивные площадки и физкультурные центры. Недавно в «Артеке» заработал современный скалодром и веревочный парк. Вскоре у самого Черного моря откроется лагерь «Солнечный», первые 1000 детей он примет в 2021 году.

Чтобы дети не отставали от учебы, с сентября по май работает школа на 1224 места, а также 45 различных студий и кружков от классического рисования и танцев до современного диджеинга.
Подготовила Наталья Овчарук.

Фото: официальный сайт «Артека» и автора

Верстка: Рената Вахитова

15.08.19