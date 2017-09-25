Как школьникам из Башкирии попасть в «Артек»

Олеся Ахмадеева
ученица уфимской татарской гимназии №84
14-летняя Олеся Ахмадеева выиграла путевку в лагерь второй год подряд – в декабре 2018 и в июле 2019.
«Я стала «артековцем» благодаря участию в олимпиадах по разным предметам и, конечно же, призовым местам. Также я занимаюсь спортом, в частности, чирлиндингом», - рассказала Олеся.
Девочка призналась, что мечтала попасть в «Артек» именно в международную смену, так как приобрести друзей из других стран, по мнению уфимки, бесценно.
«Умение общаться с людьми – это самое главное, что я привезу из лагеря. Ну и, конечно, артековскую водичку», - сказала Олеся, участник лагеря «Лесной».