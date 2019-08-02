В настоящее время в Башкирии работают 605 консультационных центров. В 2019 году они должны оказать не менее двух тысяч консультаций. К 2024 году количество услуг должно достичь 20 тысяч. За счет привлечения грантов на оказание услуг будет создана сеть психологической помощи, и появится возможность получать ее по видеосвязи, по телефону, либо с выездом специалиста. Увеличение количества услуг планируется достичь за счет привлечения специалистов из других центров.



В 2019 году три детских сада из Уфы, Бирска и Стерлитамака получат грант в размере 23,11 млн рублей из федерального бюджета для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. Получать консультации смогут и семьи, планирующие принять на воспитание ребенка.

