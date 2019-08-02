 
Национальный проект «Образование» в Башкирии
цифры и факты
Технопарки, мастерские, цифровое обучение: сколько в Башкирии направят на реализацию нацпроекта «Образование».
Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.
Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей.

Во всех школах будут внедрятся новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, которые будут повышать мотивацию и вовлеченность детей в учебу.
Кроме того, обновится содержание и изменятся методы обучения.
17,5 млрд рублей
будет направлено на реализацию национального
проекта с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года
4,8 млрд рублей
в 2019 году
2 млрд 181 млн рублей
в 2020 году
2 млрд 192 млн рублей
в 2021 году
3 млрд 243 млн рублей
в 2022 году
2 млрд 265 млн рублей
в 2023 году
2 млрд 492 млн рублей
в 2024 году
Из федерального бюджета выделят 8,7 млрд рублей, из консолидированного бюджета 8,3 млрд рублей, из межбюджетных трансфертов бюджета Башкирии бюджетам районов – 1,2 млрд рублей, районных бюджетов – 50,6 млн рублей, из внебюджетных источников – 140,8 млн рублей.
В составе нацпроекта «Образование» - восемь региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность».
В Башкирии благодаря нацпроекту к 2024 году доля детей от 5 до 18 лет, которые занимаются в кружках и секциях, вырастет до 80 процентов. В 2019 году целевой показатель – 78,55 %, к 2021 году – 78,75%.
Помогут в этом мобильные технопарки «Кванториум Башкортостана».

Это перевозные автостанции, где дети смогут постигать азы инженерных специальностей.

Дети из сельских районов республики, где нет станций юных техников, смогут получать дополнительное образование по программам естественно-научной и технической направленности за счет средств республиканского бюджета. Более тысячи школьников в год будут обучаться на инновационном высокотехнологичном оборудовании на уроках «Технологии» и занятиях по техническому творчеству, более трех тысяч детей будут вовлечены в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум Башкортостана. Занятия будут проходить по специальному графику. Летом на профильных сменах, на базе летних оздоровительных лагерей и дневного пребывания.
Также с помощью мобильного технопарка будут проводиться выставки, мастер-классы, тематические праздники и другие мероприятия с детьми в отдаленных уголках республики.

С 2020 по 2022 год появится три мобильных технопарка «Кванториум Башкортостана».

На базе детских технопарков «Кванториум» педагоги будут повышать квалификацию по оценке качества образования.
Количество учеников, занимающихся по программам цифрового и гуманитарного профилей в Башкирии к 2024 году достигнет 350 тысяч человек.
Планируется, что в 2019 году их число составит 60 тысяч человек, в 2020 году – 179 тысяч человек.
В Башкирии откроются 133 центра образования цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей «Точка роста».

На эти цели Башкирия получит субсидию в размере 208,5 млн рублей. Общий объем финансирования центров «Точка роста», включая республиканский бюджет, составляет 212,7 млн рублей.

До 2024 года в Башкирии появится 798 таких центров на базе школ в селах и малых городах с охватом не менее 350 тысяч детей.
54 района Башкирии получат субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у учеников современных технологических и гуманитарных навыков. Будет закуплено оборудование для классов ОБЖ, информатики и технологии – при этом ученики будут заниматься в аудиториях не только на уроках по учебной программе, но и во внеурочное время, в качестве дополнительного образования.
Благодаря нацпроекту «Образование», и региональному проекту «Поддержка семей, имеющих детей», родителям станет доступнее психологическая и консультативная помощь педагогов.
В настоящее время в Башкирии работают 605 консультационных центров. В 2019 году они должны оказать не менее двух тысяч консультаций. К 2024 году количество услуг должно достичь 20 тысяч. За счет привлечения грантов на оказание услуг будет создана сеть психологической помощи, и появится возможность получать ее по видеосвязи, по телефону, либо с выездом специалиста. Увеличение количества услуг планируется достичь за счет привлечения специалистов из других центров.

В 2019 году три детских сада из Уфы, Бирска и Стерлитамака получат грант в размере 23,11 млн рублей из федерального бюджета для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. Получать консультации смогут и семьи, планирующие принять на воспитание ребенка.
К 2024 году в Башкирии 95 процентов школ, будут использовать Федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды.
В настоящее время идет разработка платформы. В 63 муниципалитетах Башкирии на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели «Цифровая образовательная среда» направлено в среднем по два миллиона рублей субсидий. Платформа будет проходить тестирование. Предполагается, что она будет содержать в себе сведения об учениках и собирать их портфолио.
Через шесть лет в Башкирии появится 55 мастерских с современным оборудованием. В 2019 году на базе шести колледжей Башкирии откроются 30 мастерских, созданных по стандартам World Skills.
На эти цели Уфимский колледж технологии и дизайна, Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, Уфимский машиностроительный колледж, Аксеновский агропромышленный колледж, Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж, Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности получат 138 млн субсидии из федерального бюджета, из республиканского бюджета 37,8 млн и из внебюджетных средств 10 млн – всего 206,6 млн рублей.

На базе мастерских смогут повышать квалификацию сотрудники предприятий, студенты колледжей, школьники и простые жители.

Также в мастерских планируется проводить профессиональные пробы, профориентационные мероприятия для учеников, в том числе для получения первой профессии.

Педагоги, которые будут работать в мастерских, будут проходить курсы повышения квалификации, получать сертификат эксперта и смогут оценивать демонстрационные экзамены.
Первые результаты:
В 2019 году будут созданы 133 центра образования цифрового и гуманитарного профилей на базе школ Башкирии для развития современных компетенций по «Технологии», «Информатике», «Основам безопасности жизнедеятельности», а также по другим предметам и курсам.
В 12 организациях, которые работают по адаптированным программам обновится материально-техническая база.
Субсидии из республиканского бюджета получат: Бирская, Ермолаевская, Зилаирская, Михайловская, Салаватская коррекционные школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Туймазинская коррекционная школа-интернат № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Уфимская коррекционная школа-интернат № 59 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Уфимская коррекционная школа-интернат № 63 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся, Уфимская коррекционная школа-интернат №13 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Учалинская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В 2019 году в 48 сельских школах Башкирии, в которых учатся 5,5 тысяч детей, обновят спортзалы и закупят спортинвентарь для занятий физкультурой и спортом.
В этом же году планируется создать Региональный модельный центр дополнительного образования детей, обучить специалистов НКО и других организаций оказывать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь.

В 2020 году планируется провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметов.

Также будет внедряться система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
35 мастерских будут оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций, будет создан один центр опережающей профессиональной подготовки.
Подготовила
Розалия Валеева
Фото
unsplash.com
Верстка
Рената Вахитова
02.08.2019