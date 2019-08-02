На эти цели Уфимский колледж технологии и дизайна, Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, Уфимский машиностроительный колледж, Аксеновский агропромышленный колледж, Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж, Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности получат 138 млн субсидии из федерального бюджета, из республиканского бюджета 37,8 млн и из внебюджетных средств 10 млн – всего 206,6 млн рублей.
На базе мастерских смогут повышать квалификацию сотрудники предприятий, студенты колледжей, школьники и простые жители.
Также в мастерских планируется проводить профессиональные пробы, профориентационные мероприятия для учеников, в том числе для получения первой профессии.
Педагоги, которые будут работать в мастерских, будут проходить курсы повышения квалификации, получать сертификат эксперта и смогут оценивать демонстрационные экзамены.