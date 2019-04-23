Где отметить детский день рождения в Уфе?

Детская игровая комната МаЗайка
Адрес ул. Ленина 65/4, ТЦ Экватор, 3 этаж.
Телефон 8(917) 450-35-10
Группа в Вконтакте
Инстаграм
Игровая МаЗайка в центре города – это большое комфортное пространство, стилизованное под Зазеркалье Алисы. Здесь есть все для проведения незабываемого дня рождения: дети оценят просторное интересно оформленное игровое пространство, большой увлекательный лабиринт, много игрушек на любой возраст, сухой бассейн, горку, песочницу с развивающим кварцевым песком и батут. А родителям понравится банкетная зона вместимостью до 15 человек, кулер с нагревом воды, микроволновая печь, зона отдыха для родителей с мягкими диванами и индивидуальное музыкальное сопровождение.
Больше всего МаЗайка гордится своими внимательными аниматорами, они искренне любят детей и готовы прорабатывать все детали вашего праздника, так как важно сделать его не просто тематическим, но и провести игры по возрасту и интересам вашего ребенка
При заказе дня рождения под ключ: аниматоры, шары, праздничное оформление и фотограф включены в стоимость.