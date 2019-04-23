 
Где отметить детский день рождения в Уфе?
Вечный вопрос страдающего родителя – куда пригласить полкласса своего ребенка на его день рождения, и главное, чем их развлечь?

Собрали обзор детских игровых и интересных мест для вашего удобства.
1
Детская игровая комната МаЗайка

Адрес ул. Ленина 65/4, ТЦ Экватор, 3 этаж.
Телефон 8(917) 450-35-10

Игровая МаЗайка в центре города – это большое комфортное пространство, стилизованное под Зазеркалье Алисы. Здесь есть все для проведения незабываемого дня рождения: дети оценят просторное интересно оформленное игровое пространство, большой увлекательный лабиринт, много игрушек на любой возраст, сухой бассейн, горку, песочницу с развивающим кварцевым песком и батут. А родителям понравится банкетная зона вместимостью до 15 человек, кулер с нагревом воды, микроволновая печь, зона отдыха для родителей с мягкими диванами и индивидуальное музыкальное сопровождение.

Больше всего МаЗайка гордится своими внимательными аниматорами, они искренне любят детей и готовы прорабатывать все детали вашего праздника, так как важно сделать его не просто тематическим, но и провести игры по возрасту и интересам вашего ребенка

При заказе дня рождения под ключ: аниматоры, шары, праздничное оформление и фотограф включены в стоимость.
2
Батутный центр FLYPARK

Адрес Луганская, 1 тел
Телефон (347) 286-28-26

FLYPARK - это не просто батутный центр с множеством развлечений в 1000 кв метров. Это место, которое создали люди с любовью к своему делу. Владельцы центра сами занимаются акробатикой и прыжками на батуте уже более 20 лет, а значит проверяют его безопасность и комфорт на себе каждый день.

Во FLYPARK можно отлично провести день рождения. Гостей праздника ждет программа на 2,5 часа с веселым шоу аниматоров и детскими спортивными конкурсами, специальным меню и фоторепортажем от профессионального фотографа. Здесь такие высокие потолки, огромные окна в пол и так много света, что фотографии получатся, действительно, улетные.

На территории парка есть 23 батута, воздушная подушка, ниндзя зона, веревочный парк, зона для разминки и трюков, настольный теннис и здесь даже можно пострелять из лука. Угощения можно принести с собой, для чаепитий есть специальные удобные банкетные комнаты.
3
Игровой комплекс #ДЕТИМИРА

Адрес Проспект Октября 4/1, ЦТиР Мир, 4 уровень
Телефоны 8 (927) 236-94-49; 8 (904) 735-81-81

Формула идеального дня рождения от #ДЕТИМИРА это три слагаемых - аниматоры, конкурсы и отличные угощения в декорациях классной игровой комнаты.

Игровая рассчитана для детей от 0 до 12 лет, оборудована бассейнами с шариками, мини-скалодромом, мягким конструктором, горками, батутом и многим другим. Здесь можно отметить не только дни рождения, но и выпускные из детского сада, школы или кружка. Кроме проведения тематических вечеринок с аниматорами, в #ДЕТИМИРА можно провести мастер-класс по приготовлению пиццы или научное шоу. Внимательный персонал подберет праздник не только под пожелания ребенка, но и под определенный бюджет родителей. Еду можно принести с собой или заказать в центре. Праздники здесь проходят с восторгом и с обещаниями вернуться вновь. Попробуйте и вы.

4
Babyhall27

Адрес Кирова,27
Телефон (347) 246-26-27

Babyhall27 – это современное пространство для детских игр и праздников, где будет интересно как совсем маленьким детям, так и почти подросткам. Холл открыт для детей от 1,5 до 13 лет, которым доступны более 20 развлекательных программ для празднования дня рождения.

Для того, чтобы самый долгожданный день в году для каждого ребёнка стал не забываемым, здесь продумывают каждый праздник до мелочей и сопровождают гостей на протяжении всего мероприятия.

Помимо развлекательной программы доступны специальные мастер-классы, а для праздничного банкета готовят повара MusicHall27. В честь дня рождения действует скидка 27% на всё меню или кэшбэк на карту «Дорогого гостя» MusicHall27.
5
Детский центр «Морковка»

Адрес Ферина, 33 (Инорс) ЖК Акварель
Телефон 8 (962) 530-11-70

Когда смотришь на фотографии с праздников в «Морковке» - яркие, динамичные, с классными героями-аниматорами в потрясающих костюмах, очень хочется узнать – а можно взрослый день рождения так же отметить? Вечеринки, программы для малышей, кондитерские мастер-классы и даже квесты – вот так разнообразно можно отметить день рождения ребенка в центре «Морковка». Вас ждет красочное игровое пространство со множеством игрушек, батутом, горками и домиком «на дереве». Приходите!

23.04.19