Где отметить детский день рождения в Уфе?

FLYPARK - это не просто батутный центр с множеством развлечений в 1000 кв метров. Это место, которое создали люди с любовью к своему делу. Владельцы центра сами занимаются акробатикой и прыжками на батуте уже более 20 лет, а значит проверяют его безопасность и комфорт на себе каждый день.



Во FLYPARK можно отлично провести день рождения. Гостей праздника ждет программа на 2,5 часа с веселым шоу аниматоров и детскими спортивными конкурсами, специальным меню и фоторепортажем от профессионального фотографа. Здесь такие высокие потолки, огромные окна в пол и так много света, что фотографии получатся, действительно, улетные.



На территории парка есть 23 батута, воздушная подушка, ниндзя зона, веревочный парк, зона для разминки и трюков, настольный теннис и здесь даже можно пострелять из лука. Угощения можно принести с собой, для чаепитий есть специальные удобные банкетные комнаты.

