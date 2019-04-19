 
Важный вопрос
Где в Уфе сдать мусор на переработку?
В Башкортостане полным ходом идет мусорная реформа - определены операторы для вывоза и сортировки мусора, установлены тарифы, но порядка на свалках и в местах сбора отходов пока больше не становится. Реформа сейчас лишь запускает долгий процесс по сбору средств на будущее оснащение мест приема и переработки мусора, но нужно понимать, что мы можем ожидать несколько лет, пока система заработает в полную силу.

В то же время число отходов не уменьшается, а всем известные истины о том, что пластик не распадается сотни лет, а батарейки навсегда отравляют десятки кубометров некогда плодородной башкирской земли, остаются с нами. Часть неравнодушных уфимцев решили не ждать пока правительство создаст удобную инфраструктуру по сбору мусора, а изменить ситуацию, начав с себя. Инициативные группы самостоятельно принимают раздельно собранный мусор от горожан и отвозят его на вторичную переработку.

Мы собрали большую памятку о том, куда вы можете сдать мусор и ненужную одежду на утилизацию и вторичную переработку в Уфе. Но для начала разберемся с тем, что в принципе можно отправить на переработку, и как подготовить отходы к сдаче.

Как сортировать мусор
Сортировка мусора процесс не сложный, требующий только привычки и желания. Изначально можно сортировать мусор всего по четырем категориям – бумага, пластик, стекло и металлы. Вам понадобится четыре вместительных пакета и место для их хранения.

Если затем появится желание сортировать мусор по более узким категориям, то число пакетов увеличится. Но если даже вы останетесь на этапе сортировки по четырем категориям, не переживайте – это уже отличный результат и большой шаг к спасению экологии.
А теперь памятка по сортировке в картинках
автор @musor_goodbye
Общее и самое важное правило - мусор на переработку принимается только в чистом виде.
Чтобы правильно разложить пластик, внимательно смотрите маркировку на упаковке. Пластик без маркировки собирайте отдельно.
Все что можно мять – мните, так вы сэкономите место.
Не кладите что-то во что-то (мешки в бутылку, например)
Твёрдым пластиком считается то, что твёрже пакета
Картоном считается то, что плотнее листа А4
7 вид пластика (только твердый) кладите отдельно (встречается редко)
Кабеля провода и шнуры тоже принимают в переработку, но отдельно
Батарейки и аккумуляторы сортируются отдельно
Бумажные упаковки от яиц не принимаются, так как бумага, из которой они сделаны, уже была переработана – это ее последний этап использования
Места приема мусора на вторичную переработку
Проект
«Мусор, Гудбай!»
Узнать больше о проекте можно в его соцсетях, группе Вконтакте и в Инстаграм.
Проект «Мусор, Гудбай!» это всего два человека, пара Гульназ и Тимур, и тем удивительнее, что они не побоялись взять на себя ответственность и сделать целый проект по сбору мусора в миллионной Уфе.

Ребята второй год агитируют уфимцев сортировать мусор и сдавать его на переработку, для этого они активно и интересно ведут страницы проекта в соцсетях, снимают видео-разборы о том, как правильно сортировать мусор, а также оказывают услуги по вывозу сортированного мусора от всех желающих.

Выезд на дом за вашим мусором стоит всего 200 рублей и, по словам организаторов, эта сумма покрывает лишь расходы на бензин. «Мусор, Гудбай!» не зарабатывает на этом деньги, его цель – сделать планету чище.

Помимо стандартных видов сортированных отходов, проект принимает на переработку упаковку Tetra Pak, чаще всего в них разливают соки и молоко.
«Субботка-Переработка»
Следить за проектом можно
в группе Вконтакте или в Инстаграм
В рамках акции «Субботка-Переработка» Всероссийского Зеленого движения России "ЭКА" каждую последнюю субботу месяца прием сортированного мусора проходит по следующим адресам:

ТСК «Комсомольский», ул. Комсомольская ,23. Часы приема 11:00-13:00

Вход с обратной стороны здания, цокольный этаж, дверь подземного гаража.

Каждый вторник сортированный мусор принимает культурный центр «УЛЕЙ» в Черниковке.

Акция «Субботка-Переработка» принимает в чистом и сухом виде макулатуру, картон, ВСЕ виды пластика (в том числе пластиковые игрушки), стекло всех цветов, металлолом, отдельно пластиковые крышки – они отправляются в проект "Добрые крышки" на социальные акции помощи людям с ОВЗ. Пластик идет на производство бордюрной плитки.

Адрес ул. Карима Хакимова, 7.
Часы приема 11:00-13:00.
группа компаний «Чистый город»
Сайт

Пункты приема

50 лет Октября, 5/1
Айская, 69
Ахметова, 322
Собинова, 22
Ульяновых, 83
Бикбая, 19/1
Блюхера, 13
Борисоглебская, 5/1
Глинки, 5
Горбатова, 3/1
Дуванский бульвар, 26
Кольцевая, 64
Коммунаров, 62
Молодёжный бульвар, 6/1
Мусоргского, 23
пос. Иглино, ул.Горького, 55
Проспект Октября, 15
Проспект Октября, 66а
Черниковская, 52
Юрия Гагарина, 14
Массово принимает макулатуру группа компаний «Чистый город».

Сюда можно сдать также пластиковые бутылки, стекло и автомобильные аккумуляторы, шины.

За 1 кг макулатуры платят 4 рубля 50 коп. за 1 кг.

За 1 кг пластиковых бутылок – 10 рублей

Бесцветное стекло принимается за 1 рубль 40 коп. за один кг, коричневое – 1 рубль 50 коп., зеленое – 70 копеек. Стекло должно быть чистое.
ЭкоБюро Нагаево
Если вы живете в Нагаево или Жилино, то можете присоединиться к раздельному сбору мусора, связавшись с Сергеем через группу в Вконтакте «ЭкоБюро Нагаево» или в Инстаграм.

Телефон +7(917)342 84 45
Активист Сергей Попов решает вопрос по сортировке мусора комплексно – каждому согласившемуся присоединиться к экологическому движению бесплатно предоставляет контейнеры для раздельного сбора. Правда территория движения «За чистый поселок» пока ограничивается только двумя населенными пунктами – Жилино и Нагаево.

Сергей сам доставляет объемные контейнеры, наклейки и инструкцию по разделению отходов. В ответ владелец дома должен лишь подписать договор и нести ответственность за целостность баков. По состоянию на прошлый год в обоих поселках насчитывалось более 120 добровольцев, сортирующих мусор.

С недавних пор у «ЭкоБюро Нагаево» появилась стационарная точка приема сортированного вторсырья. Мусор можно привезти как разделенным только на общие категории - пластик, стекло, тетрапаки, жесть и металлы, бумага и картон - так и сортированным по видам. К примеру, весь пластик категории 6 PS отдельно, 5 PP отдельно и т.д. По словам организатора - это сильно облегчит им задачу дальнейшей переработки. ЭкоБюро принимает также игрушки, электроприборы, садовый инвентарь и упаковку из под кормов животных.
#этонемусор
от МЕГА Уфа
Сайт
С начала 2020 года на парковке рядом с ТЦ МЕГА Уфа установили специальный большой контейнер для приема сортированного непищевого мусора. Жители Уфы и пригорода могут самостоятельно привезти и сдать в контейнер несколько видов пластика, батарейки, алюминиевые банки, текстиль, лампочки, бумагу и картон.

Проект под названием #этонемусор cтал продолжением экологической темы, поддерживаемой ТЦ МЕГА и IKEA. На сайте проекта подробно описано, какие виды мусора можно сдать в контейнер и что с ними будет происходить дальше.

К сожалению, требования к принимаемому вторсырью довольно высокие - бутылки принимаются без наклеек, пластик только определенных видов, бумага и картон в исключительно чистом виде. Поэтому сдача мусора в контейнер у ТЦ Мега это хороший старт для тех, кто только начинает сортировать мусор и еще не готов полностью сдавать на переработку все свои непищевые отходы. Вы можете начать сортировать только определенные виды и привозить их на парковку ТЦ МЕГА попутно.
Куда сдать ненужную одежду и текстиль
Если у вас накопилась ненужная вам или текстиль одежда, то вот пункты приема.
Магазин IKEA
Адрес Мега, ул. Рубежная, 174

Режим работы 10:00-22:00
Контейнеры по приему одежды стоят на первом этаже у ближайшего входа в магазин, а также есть специальные емкости за линией касс.

Что принимают? Ненужное постельное белье, скатерти и салфетки из ткани, шторы, тюль, полотенца, халаты (всё, кроме ковров и одежды).
Все вещи в хорошем состоянии будут вычищены и переданы малоимущим семьям по всей России, остальное порежут на ветошь и салфетки, которые можно использовать в автосервисах, заводах, типографиях и лабораториях. Вещи с высоким содержанием синтетики станут шумо- и теплоизоляционным материалом.
Магазины H&M, Monki
Адреса Мега ул. Рубежная, 174,
Планета ул. Энтузиастов, 20,
ULTRA ул. Бакалинская, 27

Режим работы 10:00-22:00
Что принимают? Принимают одежду в любом состоянии. Сдать пакеты с одеждой можно в специальные контейнеры у касс. Взамен магазин выдает специальный купон на 15% скидку на любую вещь магазина по принципу: один пакет вещей – один купон. Единственное требование – в каждом из сдаваемых пакетов должно быть не менее трех вещей.
Республиканский центр социальной помощи семье и детям
Адрес ул. Цюрупы, 102 (вход со двора, второй этаж, кабинет 6)

Режим работы 9:00-18:00, обед 13:00-14:00

Адрес ул. Богдана Хмельницкого, 53

Режим работы 8:30-17:30, обед 13:00-14:00
Пункты приема одежды Республиканского центра социальной помощи семье и детям

Что принимают?

Взрослую и детскую одежду и обувь, постельное белье, игрушки, канцелярские принадлежности, детские смеси в упаковке. Так как вещи сортируются вручную и передаются адресно их нужно принести в чистом виде и, желательно, в хорошем состоянии.

Взамен получите благодарность персонала центра и магнит на холодильник участия в акции «Семейный бумеранг доброты».
Куда отдать ненужные книги
Если у вас накопились прочитанные и ненужные вам книги в хорошем состоянии, то вы можете их отдать.
Центральная городская библиотека
Адрес ул. Комсомольская, 138

Режим работы 9:00-20:00

Телефон +7(347) 216-47-28

Выходные дни: пн и вс.
Принимает книги в любом состоянии, в том числе журналы и детскую литературу. Более того, если вы не можете привезти книги самостоятельно, то библиотека может отправить к вам машину для вывоза книг.
Открытая библиотека Железнодорожного вокзала
Адрес Привокзальная площадь, 3

Режим работы Круглосуточно
Она расположена в зале ожидания на втором этаже, на вид это обычный стенд с книгами. Сюда можно привезти любые книги в хорошем состоянии, прочитанные журналы. Обычно их быстро разбирают ожидающие.
Куда сдать старую технику
Старой бытовой технике не место на свалках. Компоненты, входящие в состав, современных бытовых приборов, попадая в почву, окисляются и выделяют вещества, которые могут принести вред экосистеме. Холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, электрические чайники, компьютерные блоки можно сдать в магазин и обменять на новую либо в компании, профессионально занимающиеся приёмом отработавшей техники.
ПУНКТЫ ПРИЕМА
· Сети магазинов «Эльдорадо» и «М.Видео».

Сдав старую технику можно приобрести определённый новый товар со скидкой

· Мастер-Быт
ул. Цюрупы, 156/3,
8(965)640-80-21

Принимают от населения бесплатно старые и сломанные стиральные машины. За технику человек ничего не получает.

· Айскор
ул. Силикатная, 17/1,
тел. +7 (917) 376-41-31
Принимают только от юрлиц компьютерную и бытовую технику, радиоэлектронные приборы. Выгоды также не получите, даже придется потратить деньги. Услуги компании платные, за 1 кг техники сдающему на утилизацию придется заплатить 75 рублей

· Реломакс
ул. 8 марта, 32,
тел. 266-69-48

Чтобы сдать сюда на утилизацию старый чайник или сгоревший телевизор придется также заплатить. Минимальная стоимость сдачи мелкой бытовой техники - 300 рублей.

В рамках социального проекта «Ломая барьеры» подлежащие восстановлению компьютеры ремонтируют и передают людям с ограниченными возможностями здоровья:

· Комп Мастер
ул. Пархоменко, 104/1,
тел. 8 905 180 5005

Старые компьютеры, ноутбуки, телефоны юрлица сдают за деньги (от 50 рублей и выше). От населения оргтехника принимается бесплатно.

· Союз Утилит
ул. Силикатная Малая, 31

· РусУтилит
ул. Панфилова, 9

· «РемБытТехника»
ул. Зорге, д. 19

· «Утилизатор»
Свободы, д. 57Б

· «Гарант Сервис Уфа»
пр. Октября, д. 167

· Доброделов
ул. Кирова, 52

· Энергосберегающие (люминесцентные) лампочки, разбитые ртутные градусники следует выкидывать в специальные экобоксы.
Они есть практически на каждой контейнерной площадке в городе.
Куда сдавать лекарства
Просроченные лекарства, использованные шприцы и капельницы людям также приходится выбрасывать в мусорное ведро и на свалки или в слив унитаза, а зря. Все эти отходы наносят вред окружающей среде: могут попасть в грунтовые воды, почву, водохранилища.

К сожалению, в Уфе, как, впрочем, и по всей России, до сих пор не ведется централизованный сбор просроченных лекарств и других медицинских отходов от населения.
ООО «Маск»
Адрес ул. Владивостокская, 12
Приемом и утилизацией отходов медицинского назначения только от юрлиц занимаются специализированные фирмы. В Уфе это ООО «Маск» («Медицинский аудит, сервис и консалтинг»). Помимо лекарств, здесь принимают также ртутьсодержащие лампы и оргтехнику.
Текст : Юлия Шаталина, Гульфия Акулова
Дизайн: Рената Вахитова
Фото: Pxhere, @musor_goodbye

19.04.19