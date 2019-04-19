Где в Уфе сдать мусор на переработку?

В Башкортостане полным ходом идет мусорная реформа - определены операторы для вывоза и сортировки мусора, установлены тарифы, но порядка на свалках и в местах сбора отходов пока больше не становится. Реформа сейчас лишь запускает долгий процесс по сбору средств на будущее оснащение мест приема и переработки мусора, но нужно понимать, что мы можем ожидать несколько лет, пока система заработает в полную силу.



В то же время число отходов не уменьшается, а всем известные истины о том, что пластик не распадается сотни лет, а батарейки навсегда отравляют десятки кубометров некогда плодородной башкирской земли, остаются с нами. Часть неравнодушных уфимцев решили не ждать пока правительство создаст удобную инфраструктуру по сбору мусора, а изменить ситуацию, начав с себя. Инициативные группы самостоятельно принимают раздельно собранный мусор от горожан и отвозят его на вторичную переработку.



Мы собрали большую памятку о том, куда вы можете сдать мусор и ненужную одежду на утилизацию и вторичную переработку в Уфе. Но для начала разберемся с тем, что в принципе можно отправить на переработку, и как подготовить отходы к сдаче.



