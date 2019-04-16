Номинаций четыре:

- общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи и т.п.);

- дошкольные образовательные учреждения;

- учреждения здравоохранения;

- здания и помещения культурно- просветительного назначения.



Победителей определят народным голосованием на сайте «Башинформ», а также с учетом жюри из числа профессионалов отрасли. Победителей объявят 18 апреля на «Весеннем форуме ЖКХ и строительства». Авторы проектов получат денежные призы, а их проекты реализуют по всей республике.