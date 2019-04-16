Выбери, как в Башкирии будут выглядеть школы, поликлиники и детские сады
В Башкирии выбирают, как будут выглядеть детские сады, школы, поликлиники, музеи. Всего на конкурс, который называется «Вижу-узнаю» подали заявки несколько десятков профессиональных архитекторов, дизайнеров, градостроителей.
Номинаций четыре: - общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи и т.п.); - дошкольные образовательные учреждения; - учреждения здравоохранения; - здания и помещения культурно- просветительного назначения.
Победителей определят народным голосованием на сайте «Башинформ», а также с учетом жюри из числа профессионалов отрасли. Победителей объявят 18 апреля на «Весеннем форуме ЖКХ и строительства». Авторы проектов получат денежные призы, а их проекты реализуют по всей республике.
Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи и т.п.);
Фото 1.1. Визуальная идентификация общественных зданий. Концепция предполагает использование современных и простых визуальных средств, не затрагивающих архитектурный облик зданий. Это индивидуальные адресные таблички, входной портал, стены как поле для стрит-арта и др.
Фото 2.3 Визуальная идентификация общественных зданий. Концепция предполагает использование современных и простых визуальных средств, не затрагивающих архитектурный облик зданий. Это индивидуальные адресные таблички, входной портал, стены как поле для стрит-арта и др.
Фото 2.4 Детский сад Монтессори.
Фото 2.5 Детский сад в скандинавском стиле
Фото 2.6 Проект для типовой районной застройки.
Фото 2.7 Детский сад.
Фото 2.8 Визуальный стиль образовательного учреждения.
Фото 2.9 Создание визуального стиля детских садов на примере сада.
Фото 2.10 Создание визуального стиля детских садов как констуруктор.
Фото 2.11. Концепция архитектурно-художественного стиля объектов дошкольного образования.
Фото 2.12. Концепция архитектурно-художественного стиля объектов дошкольного образования.
Фото 2.13. Концепция архитектурно-художественного стиля объектов дошкольного образования.
Учреждения здравоохранения
Фото 3.1 Визуальная идентификация общественных зданий. Концепция предполагает использование современных и простых визуальных средств, не затрагивающих архитектурный облик зданий. Это узнаваемый знак-стела, запоминающийся шлагбаум, индивидуальные фонари и др.
Фото 3.2 Фирменный стиль для детской больницы.
Фото 3.3. Концепция архитектурно-художественного стиля объектов здравоохранения.
Фото 3.4. Концепция архитектурно-художественного стиля объектов здравоохранения.
Фото 3.5. Концепция архитектурно-художественного стиля объектов здравоохранения.
Здания и помещения культурно- просветительного назначения
Фото 4.1. Центр медовой культуры в Уфе.
Фото 4.2. Визуальная идентификация общественных зданий. Концепция предполагает использование современных и простых визуальных средств, не затрагивающих архитектурный облик зданий. Это адресные таблички, стела-афиша, оснащеная лазерным прожектором, пешеходный переход, дублирующий стандартный..
Фото 4.3. Дизайн театра юного зрителя.
Фото 4.4. Визуальный стиль объектов культуры.
Фото 4.5. Дизайн библиотек.
Фото 4.6. Въездной знак города Бирск.
Фото 4.7. Дизайн библиотеки.
Фото 4.8. Визуальный стиль объектов культуры.
Фото 4.9. Концепция архитектурно-художественного стиля объектов культуры.
Фото 4.10. Концепция архитектурно-художественного стиля объектов культуры.
Фото 4.11. Концепция архитектурно-художественного стиля объектов культуры.