✔ На время половодья энергетики отключают часть оборудования, которое попадает в зону затопления. Например, в труднодоступной местности Янаульского района есть 300-метровый участок ЛЭП, который дважды пересекает реку Буй. Чтобы люди не сидели без света и телевизора, электричество им пустят по резервным линиям. Но все равно какое-то время возможны перебои.



✔ Весь март Павловская ГЭС работает на освобождение ёмкости водохранилища, то есть спускает больше воды, чем её прибывает. Например, 27 марта каждую секунду поступало 140 кубометров, а уходило 240 кубометров. Благодаря этому уровень воды в водохранилище опустился со 140 до 131 метра. В апреле-мае за счет талых вод водохранилище снова заполнится, запасов воды в нём хватит, чтобы в течение лета и осени поддерживать сток реки Уфы и обеспечивать необходимым объёмом воды города и сёла, расположенные вдоль её берега.

