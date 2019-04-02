При уровне воды:
• 330-660 см вода не выйдет за пределы поймы, подтопления будут минимальны и охватят единичные улицы в Дёмском и Ленинском районах Уфы.
• 700-800 см в зону подтопления попадают почти 1700 домов и приусадебных участков.
- 850-990 см в зону подтопления попадают более двух тысяч домов. Вероятно подтопление в микрорайонах Кооперативная поляна, Нижегородка, Затон, Кузнецовский затон и перелив автомобильной дороги между населенным пунктом Романовка и улицей Козарез.
При самом худшем сценарии паводок в Башкирии может привести к подтоплению 257 населенных пунктов с населением более 80 тысяч человек. В зону подтопления могут попасть пять предприятий и один социально значимый объект.