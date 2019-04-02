 
Когда жителям Башкирии ждать половодья
и какое оно будет
Правильно половодье или паводок?
На самом деле это не синонимы, как кажется порой, а два очень разных процесса. Каждый год примерно в одно и то же время снег тает и уровень рек повышается. Это половодье.

Паводок не зависит от сезона и может случиться в любое время. Например, во время февральской оттепели растаял снег, пошел сильный дождь. Как правило, длится паводок недолго, от пары часов до нескольких суток.
Для природы половодье жизненно необходимо. Когда много лет подряд реки не выходят из берегов – это плохо. В долинах рек расположено множество заливных озер-стариц, только благодаря ежегодному затоплению они промываются и очищаются.

Например, озеро Шамсутдин возле Бирска всегда наполняется водой во время разлива Белой. Последние годы уровень воды в нём сильно упал. Чтобы спасти озеро и его обитателей, даже пришлось закачивать в него воду вручную, что далеко недешевое удовольствие.
Как топило Башкирию
Уровень паводка измеряется в сантиметрах. Отсчет ведется по так называемой Балтийской системе высот - от единой в стране точки - нуля Кронштадтского футштока в Кронштадте. На реках Башкирии этот уровень выставляют на каждом гидропосте. То есть когда сообщают об уровне воды 660 см – это не шесть метров шестьдесят сантиметров от уфимской земли, и не глубина реки в самом глубоком месте, а от нуля футштока.
По многолетним наблюдениям гидроэнергетиков, на характер паводка больше влияет не количество снега, а погода. Если весна затяжная и тёплые дни чередуются заморозками, снег сходит постепенно и талые воды не причиняют проблем. Ситуация усложняется, если наступает резкое потепление, например, как это случилось в 1979 году. Тогда зима выдалась относительно малоснежной, и приток воды в апреле был ниже средних значений, а в мае резко потеплело – и буквально за три-четыре дня весь снег стаял.

А в 2001 году, наоборот, наводнение началось в майские праздники, когда казалось, что его пик миновал. Но уровень воды в реках оставался крайне высоким. Причиной такого паводка стало рекордное количество снега, выпавшего в том году, сугробы были выше человеческого роста. Тогда подтопило 59 промышленных объектов и 4215 жилых домов, в которых проживали более 17 тысяч человек.
Что ждать от весны 2019 года?
Ожидается, что реки в этом году откроются раньше обычного на два-три дня. Ледоход на реке Белой в районе Уфы ожидается со 2 по 8 апреля, в других частях Башкирии примерно до 15 апреля.

Запасы воды в снежном покрове в этом году ниже нормы, поэтому сильных подтоплений в Уфе, Стерлитамаке и Бирске не ожидается.
При уровне воды:
330-660 см вода не выйдет за пределы поймы, подтопления будут минимальны и охватят единичные улицы в Дёмском и Ленинском районах Уфы.

700-800 см в зону подтопления попадают почти 1700 домов и приусадебных участков.

- 850-990 см в зону подтопления попадают более двух тысяч домов. Вероятно подтопление в микрорайонах Кооперативная поляна, Нижегородка, Затон, Кузнецовский затон и перелив автомобильной дороги между населенным пунктом Романовка и улицей Козарез.

При самом худшем сценарии паводок в Башкирии может привести к подтоплению 257 населенных пунктов с населением более 80 тысяч человек. В зону подтопления могут попасть пять предприятий и один социально значимый объект.
Никакие скотомогильники, склады с химикатами, свалки, мосты, региональные и федеральные трассы, железные дороги, потенциально опасные объекты, бесхозяйные гидротехнические сооружения, водозаборы из подземных источников в зону подтопления не попадают.
Как готовятся к «большой воде»?
✔ На период паводка власти подготовили 491 пункт временного размещения, где смогут разместиться, в случае необходимости, 117 тысяч человек.

✔ Следить за ходом паводка будут 14 автоматических гидропостов на восьми реках. Они позволят заранее предупредить об опасности жителей подтопляемых территорий.
✔ На время половодья энергетики отключают часть оборудования, которое попадает в зону затопления. Например, в труднодоступной местности Янаульского района есть 300-метровый участок ЛЭП, который дважды пересекает реку Буй. Чтобы люди не сидели без света и телевизора, электричество им пустят по резервным линиям. Но все равно какое-то время возможны перебои.

✔ Весь март Павловская ГЭС работает на освобождение ёмкости водохранилища, то есть спускает больше воды, чем её прибывает. Например, 27 марта каждую секунду поступало 140 кубометров, а уходило 240 кубометров. Благодаря этому уровень воды в водохранилище опустился со 140 до 131 метра. В апреле-мае за счет талых вод водохранилище снова заполнится, запасов воды в нём хватит, чтобы в течение лета и осени поддерживать сток реки Уфы и обеспечивать необходимым объёмом воды города и сёла, расположенные вдоль её берега.
✔ На пути паводка могут встать дороги и мосты. Например, на трассе М7 это мосты через реки Ямансаз и Чермасан, на М5 — мосты через Ик, Белую, Дему, Сим, Уршак, на «Оренбургской трассе» — через Ашкадар, Юшатырь, Абиульган, Салмыш. Специалисты проверяют на потенциально опасных участках опоры мостов и водопропускные трубы. В Уфе такие участки дорог защищают дамбами. Недавно такую временную дамбу насыпали на участке улицы Пугачева и Бельской: из смеси грунта и глины сделали насыпь высотой около одного метра – от гипермаркета «Лента» до новой набережной – всего около 200-300 метров. По словам начальника управления гражданской защиты по Кировскому району Уфы Наиля Абдуллина, при максимальном уровне паводка - 7,5 метра такой прием должен защитить дорогу от воды. Когда необходимость в ней отпадет, грунт с проезжей части уберут.
Как живут жители затапливаемых зон
Всего в Уфе 24 противопаводковых штаба, 11 наблюдательных постов и 54 пункта временного размещения. В одном только Кировском районе Уфы создано восемь противопаводковых штабов, 34 пункта временного размещения, где могут разместиться четыре тысячи человек.
Один из штабов расположился на Кооперативной поляне. Здесь круглосуточно работает диспетчер и две бригады по шесть человек, они сменяют друг друга каждые 12 часов. В штабе есть болотные сапоги, лодки с веслами, аптечка с медикаментами для оказания первой помощи – все, что нужно для спасения и помощи людям. Еще есть катер, но его можно использовать только в открытой воде.
Все знают, что это зона подтопления, но все равно покупают жилье и оно недешевое – Уфа близко. Особенно цены выросли после того, как 10 лет не было сильного половодья и весна проходила без большой воды. Но на всякий случай новые дома все строятся либо с высоким фундаментом, либо обязательно со вторым-третьим этажом. Сейчас в зоне подтопления при уровне воды 8,5 метра тут 524 дома и 1128 человек.

Кстати, топит микрорайон чаще всего не Белая, которая течет под двумя мостами, а Дема, которая находится слева от Кооперативной поляны, если смотреть на город.

С подъёмом уровня воды в реках в диспетчерскую штаба начнут поступать заявки. В пункты временного размещения, как правило, вывозят инвалидов и стариков, тех, кто нуждается в госпитализации, направляют в больницу – для этого на период паводка резервируют койко-места. Здоровые и мобильные обычно свои дома не покидают.
По словам спасателей, жители обращаются за помощью только в исключительных случаях – когда закончилась питьевая вода или надо выехать в город, а лодки нет.

Это подтверждает местная жительница Яна Ибрагимова, которая переехала на Кооперативную поляну несколько лет назад.
- Для нас паводок совершенно обычное явление. Приходит весна – достаем лодку, проверяем, красим-сушим, - рассказывает женщина. – Когда мы переезжали сюда, нас предупреждали, что подтапливает. В первый же год нас, можно сказать, спасли соседи: они увидели, что вода прибывает, и прибежали к нам с криками: «Новенькие, вода идет!».

Прожившие здесь несколько лет по малозаметным знакам природы понимают – вода уже близко. Один из них, например – по оврагам вдоль леса появляется ручеек. Скоро он станет широким и постепенно поднимется. Самое время перенести мебель и холодильник на второй этаж и запастись продуктами. В остальном, как говорят местные жители, жизнь идет в привычном распорядке.

В течение месяца, как сойдет вода, участок просохнет и можно начинать огородный сезон – высаживать рассаду, делать грядки. Еще раз в два-три года на первом этаже дома приходится делать ремонт. И вперед в новое лето – до новых новостей о прогнозе на паводок.
В архивах нам удалось обнаружить старые снимки большой воды
Подготовила Розалия ВАЛЕЕВА.
Фото: Олег Яровиков, из Национального архива РБ.
Видео: Мирон Доровских.
02.04.2019 г.