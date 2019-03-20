 
Как поздравили с юбилеем Радия Хабирова
Сегодня врио главы Башкирии отмечает день рождения – ему исполняется 55 лет. «Башинформ» собрал самые искренние и интересные поздравления руководителя региона известных и не очень горожан.
Ильдар Файзуллин,
председатель Совета молочного союза Республики Башкортостан
Уважаемый Радий Фаритович!

В этот день поздравляем Вас с юбилеем и желаем успехов в многогранной работе, направленной на повышение благосостояния жителей республики, развитие экономики и поддержание правопорядка.

От лица бизнес-сообщества выражаю уверенность, что предприниматели республики наконец почувствуют себя спокойно и уверенно, Башкирия станет регионом, где можно просто и без опаски открыть свой бизнес, привлекать инвестиции, открывать рабочие места.

Надеемся на совместное сотрудничество, направленное на укрепление в республике молочного производства и обеспечение жителей региона вкусными и качественными молочными продуктами. Пусть молоко, как символ укрепления организма, будет на столе в каждом доме!
Олег Гайсин,
автор проекта «МастерОК»
Постоянно читаю посты Радия Фаритовича в социальных сетях. Меня они трогают своей непосредственностью и искренней любовью к нашей Родине, родным местам, близким. Это достойно уважения и всяческой поддержки. Как автор и координатор программы башкирской индустриальной школы «Алтын кулдар» желаю нашему врио Главы республики побыстрее решить стратегические вопросы региона и найти время и финансы для программы профилизации школьников республики, которая уже пять лет пробивает себе дорогу к сердцам чиновников. А ведь это наши будущие рабочие и инженерные кадры. С ними нам строить новый Башкортостан! С днем рождения!

Айгуль Рашитова,
общественный деятель, организатор курсов башкирского языка
Поздравляю врио Главы республики и своего преподавателя Радия Фаритовича с днем рождения! Желаю ему всегда слышать и чувствовать народ, чтобы сделать Башкирию great again and саф хэм таза again.
Надеюсь, что Радий Хабиров сможет решить две важные задачи - это сбор, утилизация, переработка отходов и сохранение и развитие башкирского языка. Верю, что в годы его правления будут открываться передовые башкирские гимназии и лицеи, будет открыт башкирский национальный университет, владение башкирским языком даст молодежи дополнительные карьерные перспективы, а республика начнет становиться двуязычной.
Эдгар Хадыев,
зав.нейрохирургическим отделением ГКБ№1 г. Стерлитамак
Уважаемый Радий Фаритович!

Позвольте от имени всего медицинского сообщества республики поздравить вас с юбилеем и пожелать, как бы банально это ни звучало, здоровья. Будет здоровье – будут силы и энергия менять этот мир к лучшему, поэтому пусть все жители республики меньше болеют!

Медицина была первой сферой, которой вы уделили внимание, возглавив республику, и это правильно. Вы обозначили важные проблемы здравоохранения, которые намерены решить – привлечение специалистов в районы, повышение качества здравоохранения, открытие и развитие ФАПов на селе. Пусть у вас все получится, ведь народ этого ждет.
Семен Елистратов,
олимпийский чемпион, чемпион мира по шорт-треку
Уважаемый Радий Фаритович!

Примите поздравления по случаю дня Вашего рождения. Молодежь Башкирии связывает с Вами надежду на поддержку и дальнейшее развитие спорта. Мы верим и ждем, что наша республика все чаще будет принимать крупные всероссийские и международные соревнования, а в наших секциях и спортивных кружках все чаще будут вырастать молодые дарования, своим примером показывающие, что человеческие возможности безграничны. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности.
Ирина Сухарева,
командир БашРО МООО «Российские студенческие отряды»
С огромным уважением отношусь к нашему врио Главы республики Радию Хабирову, как выходцу из студенческих отрядов. Он был бойцом, командиром студотряда, что уже многое говорит о человеке. Это значит, что ему можно доверять, положиться, он никогда не бросает своих слов на ветер и доведёт любое запланированное дело до конца. Мне много раз приходилось слышать об этом от его товарищей по студотряду, с которыми я лично знакома.

Человек определяется не словом, а делом. И для меня это очень важно, потому как сама живу под этим девизом. Есть понятие говорить, есть понятие делать, и сегодня я вижу, что руководитель нашей республики - человек дела. Именно поэтому в день рождения Радия Фаритовича я желаю ему продуктивной работы в команде. А всем нам я желаю позитивных изменений в обществе, в особенности в молодых семьях.
Рушана Валиева,
финалистка шоу-проекта «Голос. Перезагрузка»
Уважаемый Радий Фаритович!

Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю оставаться таким же молодым в своих масштабных идеях, на одной волне с молодежью республики, особенно ее талантливой частью.

Нас радует, что по Вашей инициативе в управление республикой вливаются молодые специалисты. Пусть успешно осуществятся Ваши грандиозные планы по поддержке молодежи республики в ее творческих начинаниях, учреждении новых креативных проектов, строительстве современных образовательных центров. Уверена, что за годы Вашего руководства родная Уфа станет крупнейшим культурным центром, воспитывающим звезд российского и международного уровня, все больше молодых людей будут вносить вклад в процветание Башкортостана, гордиться своей республикой и убежденно говорить «Без якшырак булдырабыз!»

Подготовили: Альфия Аглиуллина, Наталья Овчарук,
Артем Валиев, Станислав Шахов.
Фото: Олег Яровиков.
20.03.2019 г.