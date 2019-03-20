Как поздравили с юбилеем Радия Хабирова

Ирина Сухарева,

командир БашРО МООО «Российские студенческие отряды»

С огромным уважением отношусь к нашему врио Главы республики Радию Хабирову, как выходцу из студенческих отрядов. Он был бойцом, командиром студотряда, что уже многое говорит о человеке. Это значит, что ему можно доверять, положиться, он никогда не бросает своих слов на ветер и доведёт любое запланированное дело до конца. Мне много раз приходилось слышать об этом от его товарищей по студотряду, с которыми я лично знакома.



Человек определяется не словом, а делом. И для меня это очень важно, потому как сама живу под этим девизом. Есть понятие говорить, есть понятие делать, и сегодня я вижу, что руководитель нашей республики - человек дела. Именно поэтому в день рождения Радия Фаритовича я желаю ему продуктивной работы в команде. А всем нам я желаю позитивных изменений в обществе, в особенности в молодых семьях.