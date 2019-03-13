Подать заявку в муниципалитет могут жильцы любого многоэтажного дома, где не было ремонта последние пять лет. Общественная комиссия при муниципалитете рассмотрит ваше заявление и исходя из состояния подъездов определит год проведения ремонта.



На этот год участников уже определили – посмотреть списки можно на сайтах своих городов и районов в разделе ЖКХ. Пока в программу попали только двух-, пяти- и девятиэтажные дома. Дома другой этажности включат в план ремонта на 2020-й и последующие годы. Собственники домов, попавших в программу, уже провели собрания, работы в их подъездах начнутся ближе к лету.



Предварительные списки на 2020 год сформируют летом этого года. В них в первую очередь попадут дома, где уже провели собрание и состояние подъездов которых говорит за себя, но не попавшие в ремонт на этот год.



