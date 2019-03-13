- Собрание может инициировать муниципалитет, управляющая компания или сами жильцы. В любом случае не забудьте пригласить все три стороны!
- На собрании жильцы должны определиться, какие виды работ они выбирают, в какой цвет будут красить стены, будут ли заказывать дополнительные виды работ, а также определиться с уполномоченным лицом. Это человек, из числа жильцов, которому все доверяют. Он будет контролировать ход работ, следить, чтобы мастера не халтурили, а по окончании ремонта подпишет акт выполненных работ. Без его подписи подрядчики не получат денег. Бланки протоколов собрания можно взять в своей управляющей компании.
- Важный момент — общее собрание правомочно, если в нем приняли участие собственники более чем 2/3 жилой площади. Если в доме 1000 квадратных метров, на собрании должны быть владельцы как минимум 667 кв. метров. Поэтому важен каждый человек!