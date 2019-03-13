 
15 важных вопросов
о программе ремонта подъездов в Башкирии
Как попасть в новую программу, какие работы будут делать и что еще необходимо знать о ней – в спецпроекте ИА «Башинформ»
1.
Что это за программа?
Власти Башкирии запустили программу ремонта подъездов в многоквартирных домах. В этом году планируется отремонтировать около четырех тысяч подъездов во всех населенных пунктах республики, а за ближайшие шесть лет - около 26 тысяч. Всё - полностью за счет бюджета. За шесть лет на это планируется потратить шесть миллиардов рублей.
2.
Как в нее попасть?
Подать заявку в муниципалитет могут жильцы любого многоэтажного дома, где не было ремонта последние пять лет. Общественная комиссия при муниципалитете рассмотрит ваше заявление и исходя из состояния подъездов определит год проведения ремонта.

На этот год участников уже определили – посмотреть списки можно на сайтах своих городов и районов в разделе ЖКХ. Пока в программу попали только двух-, пяти- и девятиэтажные дома. Дома другой этажности включат в план ремонта на 2020-й и последующие годы. Собственники домов, попавших в программу, уже провели собрания, работы в их подъездах начнутся ближе к лету.

Предварительные списки на 2020 год сформируют летом этого года. В них в первую очередь попадут дома, где уже провели собрание и состояние подъездов которых говорит за себя, но не попавшие в ремонт на этот год.

3.
Как правильно провести собрание
- Собрание может инициировать муниципалитет, управляющая компания или сами жильцы. В любом случае не забудьте пригласить все три стороны!

- На собрании жильцы должны определиться, какие виды работ они выбирают, в какой цвет будут красить стены, будут ли заказывать дополнительные виды работ, а также определиться с уполномоченным лицом. Это человек, из числа жильцов, которому все доверяют. Он будет контролировать ход работ, следить, чтобы мастера не халтурили, а по окончании ремонта подпишет акт выполненных работ. Без его подписи подрядчики не получат денег. Бланки протоколов собрания можно взять в своей управляющей компании.

- Важный момент — общее собрание правомочно, если в нем приняли участие собственники более чем 2/3 жилой площади. Если в доме 1000 квадратных метров, на собрании должны быть владельцы как минимум 667 кв. метров. Поэтому важен каждый человек!

4.
Кто и как принимает решение, ремонтировать подъезд или нет?
Перечень домов, в которых планируется ремонт подъездов, утверждает муниципалитет. При администрациях создается комиссия, которая рассматривает каждую заявку и решает – нуждается ли подъезд в ремонте и на какой год его лучше записать.

Критериев два – техническое состояние дома и последняя дата ремонта. По нормативам, ремонтировать подъезд нужно минимум раз в пять лет.

Установлена предельная стоимость ремонта. На каждый подъезд есть свой лимит – в зависимости от этажности. У двухэтажного дома - 129,49 тыс. рублей, у пятиэтажного - 320,14 тыс. руб., у девятиэтажного – 731,8 тыс. рублей.

Заказчик работ – «Регоператор по капремонту», должен будет еще обеспечить синхронизацию программы с плановым капитальным ремонтом. Чтобы не получилось так, что сегодня в подъезде сделают красиво, а завтра придут все ломать – менять проводку и трубы.
5.
Что входит в ремонт подъезда
6.
Что за «дополнительные виды работ»?
Помимо основного перечня, жильцы на общем собрании могут попросить заодно сделать что-то еще.

Это дополнительные виды работ, стоимость которых управляющая компания может вам рассчитать и выставить счет. Как собрать деньги – решать вам. Можете собрать самостоятельно или договориться с управляющей компанией, и она включит эти расходы в счета-извещения.
7.
Будут ли ремонтировать «тамбуры» на этажах, где люди оставляют обувь?
Если в них будет доступ и ничего не будет мешать, то да. Если двери в тамбуры будут закрыты, то покрасят только снаружи, чтобы на лестничной площадке все было в одной цветовой гамме.
8.
Что будут ремонтировать в бывших общежитиях?
Только лестничные клетки, также как и в обычных многоквартирных домах.
9.
Мы отказались от новых почтовых ящиков. Можно использовать сэкономленные деньги на другие виды работ?
Нет. Все сэкономленные средства направят на другие дома в этом же муниципалитете.
10.
В прошлом году в нашем доме отремонтировали только один подъезд. Остальным сделают ремонт?
Да.
11.
В прошлом году в нашем доме сделали ремонт за счет статьи «содержание», но он не вписывается в новые стандарты. Нам положен еще один ремонт?
Увы, нет. Вы можете провести собрание и совместно с управляющей компанией принять решение - доделать нужные работы опять же за счет средств содержания или вернуться к этой теме через пять лет.
12.
Наш дом «без пяти минут» аварийный. Нам могут сделать ремонт?
Нет такого понятия, как «без пяти минут аварийный дом». Признать непригодным для проживания дом могут и через пять лет, и через десять. Законных оснований не включать ваш дом в программу нет.
13.
А можно еще и двор красивым сделать?
Нет, для дворов есть отдельная программа «Башкирский дворик». Как в нее попасть и что положено участникам, читайте в материале «Башкирия выделяет 3,8 млрд рублей на благоустройство дворов. Как их потратят» .
14.
Как жители смогут контролировать качество работ?
Качество ремонта будет определять комиссия, которую создаст муниципалитет. В ее состав войдут представители администрации, Регоператора, управляющей компании, общественной организации (например, Центра общественного контроля в сфере ЖКХ) и жильцов дома, которых выберут на собрании.

На все работы в рамках программы будет действовать гарантия три года.
15.
Куда обращаться, если появились вопросы?
По срокам и качеству ремонта - к заказчику работ – Регоператору по капремонту. Телефон «горячей линии» (347)216-49-11. Телефоны исполнителей будут на табличках на домах.

По вопросам включения дома в программу – отдел коммунального хозяйства администрации своего города или района.

По спорным вопросам – в Министерство ЖКХ Башкирии. С начала работ на вопросы будут отвечать специалисты отдела жилищного хозяйства и охраны труда (347)218-00-25.
Подготовил: Станислав Шахов.
Фото: Олег Яровиков.
13.03.2019 г.