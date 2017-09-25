Побег из преисподней

Мужья не докладывали женщинам, чем занимаются, те и спрашивать не имели права. Альфия только знала, что супруг уходил временами в другое место, догадывалась, что участвовал в боевых действиях.



Там были булгарский, арабский, узбекский джамааты (запрещенные в России организации — прим. автора). Там встречались люди с разных уголков России. В джамаате распределялись деньги, как зарплата. На эти средства и жили. Афганистан для приезжих – дорогая страна. На деньги, которые платили Альберту, можно было два раза в месяц купить мясо.



— Муж разочаровался. Он сначала думал, что в этой стране можно жить с семьей, а потом все чаще говорил, что самое безопасное место - под землей. Видела я его все реже, он порой уходил на целый месяц и в жизни семьи не участвовал. Переезды были на мне. В случае опасности мы в любой момент должны были быть готовы взять свои вещи и уехать, - рассказывает женщина.



— В небе каждый день кружился черный американский беспилотник. Пугал его звук. Казалось, что он может сбросить бомбу. Иногда, бывало, падают бомбы и взрываются где-то недалеко, а ты сидишь в доме и трясешься от страха, что может на тебя и детей упасть.



— Часто объявляли военное положение. В такое время из дома — ни ногой. Мы сидели и молились о том, чтобы выжить. Больше всего на свете я боялась за детей, чтобы они не погибли и не стали калеками.



— Пакистанцы объявляли комендантский час — нельзя было никуда выходить. Если человек выходит – неважно взрослый или ребенок, – могли застрелить на месте. Жизнь там трудная. Женщине одной практически не выжить. Если мужа убивают, выдают замуж за другого. Убьют еще одного мужа – за третьего выходят. Я этого боялась —не хотела с другим человеком жить. Каждый день — страх.



