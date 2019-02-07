 
Первый. Башкирский. Наш.
7 февраля свое 85-летие отмечает первый президент Башкортостана Муртаза Губайдуллович Рахимов.
Специальный корреспондент агентства «Башинформ» Азат Гиззатуллин двадцать лет проработал на республиканском радио и телевидении и все эти годы сопровождал президента в поездках по Башкирии и стране. Накануне юбилея он поделился воспоминаниями, не попадавшими тогда в официальную хронику.
Захотелось обнять республику
Возвращаемся из поездки тогда еще по Пермской области. Конечно, с очередного совещания. Проезжаем деревни с покосившимися крышами домов и давно некрашеными заборами. Президентский кортеж останавливается, Рахимов выходит и смотрит на один из таких домов. Минуты две смотрит, не меньше. И молчит.

Когда заехали в Башкирию через Татышлинский район, у первой же деревни машины снова остановились, президент вышел и опять о чем-то думал.

- Когда мы въехали в Башкортостан, мне захотелось обнять республику, какая же она у нас красивая и люди в ней особенные, - начал он на следующий день совещание в правительстве.
У них, видимо, мозги заплыли
В Рахимове меня всегда удивляла феноменальная способность запоминать людей. Помню, приехали в одну из деревень Бурзянского района, и там ему на встрече задает вопрос один из деревенских аксакалов. Муртаза Губайдуллович обращается к нему по имени-отчеству, выясняется, что лет пять назад он был в этой же деревне, общался с жителями и помнит их по именам. Был бы разовый случай, но нет - день мы могли наездить по районам 1000 км, а то и больше, сделав с десяток остановок. И так каждую неделю, месяц за месяцем, год за годом.
Интересно, что сегодня, в командировках ко мне подходят жители республики и вспоминают, как к ним когда-то приезжал Рахимов, решал их проблемы, открывал школы и клубы, строил дороги и проводил газ в дома.

Вопреки мифам, Муртаза Губайдуллович не любил показуху и когда ради него издеваются над детьми. Ситуация – ноябрь, минус десять на улице, рань несусветная и мы едем в Зауралье. На границе одного из районов наш кортеж встречает не только глава администрации, но и детский коллектив в ярких нарядах. Сколько пяти-шестилетние дети простояли на морозе – неизвестно, только когда юные артисты поздоровались с дедушкой Муртазой и убежали в автобус греться, мы стали свидетелями гневной тирады из уст президента, которую он обрушил на главу района и его свиту. Звучала она примерно так: «Вы что, пи-пи-пи, голову потеряли или думать разучились, пи-пи-пи».

- Вот чем они думают, видимо, мозги заплыли, заболеют же дети, зачем все это надо? – возмущался он как-то в сердцах.
Как Рахимов послал нас по известному адресу
Крепкое слово Муртаза Губайдуллович не любил, но периодически выражал свои яркие эмоции. Однажды, например, он послал всю нашу съемочную группу. Дело было так. В каком-то регионе шло рядовое совещание по социальной защите инвалидов. Такие мероприятия Рахимов не любил, считая пустой тратой времени. А тут еще основной докладчик начал критиковать Башкортостан, притом не очень обоснованно.

«Бабай», как президента за глаза называли подчиненные, все главы и журналисты республики, терял настроение с каждой минутой. И черт нас дернул после завершения заседания подойти к Рахимову с просьбой об интервью. Ответ был быстрый и короткий - президент нас послал по известному для всех россиян адресу.

До аэропорта мы ехали молча, в полной тишине сели в президентский самолет, вылетели в Уфу. И только после того, как самолет набрал высоту, Муртаза Губайдуллович повернулся к нам и сказал: «Ладно, не обижайтесь, это я не вас послал, а этого губернатора, у самого в регионе полный бардак, а нас учить вздумал, вот я же не лезу к нему со своими советами. Давайте лучше выпьем по рюмке коньяка, запишем интервью, а завтра поедем в район, к нашим людям, посмотрим, как там уборка идет».

В этом был весь Муртаза Губайдуллович Рахимов.
Подайте пирожки с картошкой и кишками
Первый президент Башкортостана всегда был непритязателен в еде. Обычно, когда мы возвращались с окружных совещаний, в самолете подавали ужин. Муртаза Губайдуллович всяким изысканным деликатесам предпочитал пирожки с картошкой или кишками, конину или казылык. При этом он ел мало, а журналистов и операторов, которые летели вместе с ним, призывал кушать плотно, приговаривая: у вас молодые организмы, вам надо кушать хорошо, главное, чтобы еда была натуральной, нашей деревенской, а не напичканной всякой дрянью.
Почему лучше выпить, чем курить
Муртаза Губайдуллович не особо любит спиртное и сигареты. Журналисты пула, которые курили, знали про это и старались не попадаться на глаза президенту. Если ж это случалось, приходилось выслушивать лекцию, которая звучала примерно так: «Лучше выпить рюмку хорошей водки, чем выкурить сигарету, от вас же неприятно пахнет потом, как только ваши жены с вами целуются?».

А по поводу алкоголя он любил говорить так: «У каждого человека в жизни есть своя цистерна водки, кто-то ее выпивает сразу и заканчивает плохо, а нормальный мужчина не должен даже выпить и десятую ее часть, нужно жить и радоваться трезвым».
Как журналисты задержали президентский ужин
Коллеги из других регионов искренне поражались, когда, например, на съездах «Единой России» в Москве Муртаза Губайдуллович сам подходил к журналистам и спрашивал, как мы устроились в столице, нормально ли нас кормят, нет ли проблем. Это была какая-то особая, человеческая и даже, можно сказать, отеческая забота. Один раз из-за нас задержали президентский ужин.
Мы целый день работали на северо-востоке, так вымотались, что мечтали о тарелке супа, кружке чая и теплом одеяле. Местная администрация отправила нас на ужин в какую-то страшную столовую, которая к тому же оказалась закрытой.

Понимая, что остались без ужина, собираемся уезжать в Уфу, но тут приезжает глава администрации, весь нервный, и просит поехать с ним. Привозят нас в санаторий, где был накрыт ужин для Рахимова. И тут узнаем, что Муртаза Губайдуллович поинтересовался судьбой прессы и отправил главу района нас искать. Все сидели и ждали, пока мы не приехали. В итоге за ужином мы сидели рядом с президентом, а наказанный глава подальше от Рахимова.
Проходимцы в РАДИОЭФИРЕ
Начало 2000-х. Муртаза Губайдуллович в субботний день выступает с докладом на молодежном форуме и читает фразу: «Башкортостан был первопроходимцем в России по многим направлениям молодежной политики». Это была обычная опечатка в тексте, где вместо слова «первопроходцем», было напечатано «первопроходимцем». Все бы прошло незамеченным, но эта фраза осталась в радиопередаче, которая вышла рано утром в понедельник в эфире «Радио Башкортостана». Мы с моим коллегой – инженером монтажа из-за усталости просто прослушали эти слова и не вырезали его.

Что тут началось. Меня вместе с руководством два дня таскали в различные кабинеты Белого дома, где ретивые чиновники обвиняли во всех смертных грехах и чуть ли не диверсии. Слава богу, все закончилось хорошо. Около одного из кабинетов меня печального заметил помощник Рахимова – Урал Насырович Бакиров. Узнав, в чем дело, он зачем-то в этот же вечер рассказал об этом шефу и от меня отстали. Правда, на месяц, на всякий случай, отстранили от эфиров.
как рахимов вез меня из самары
Судьбе так было угодно, что я стал одним из последних журналистов в республике, который брал интервью у Муртазы Губайдулловича в период его президентства.

Мы ехали из Самары с какого-то очередного скучного совещания и по дороге брали у Муртазы Губайдулловича видеокомментарий. Кортеж остановился на заправке, и мы с оператором, попрощавшись, вышли.

- Ты куда пошел, у вас там тесно в машине, давай в Уфу со мной езжай, - сказал мне президент. В таких случаях отказываться не принято, и я остался. Все четыре с лишним часа пути мы проговорили под тихие звуки курая и башкирских народных песен.

«В них какая-то глубина и вся мудрость нашего народа, слушаешь их и на сердце становится спокойно», - говорил он. И ударялся в воспоминания о своих первых встречах с Владимиром Путиным и как в начале 90-х в Хайбуллинском районе летом даже не было воды нормально помыться и искупаться в бане после долгих поездок и ее везли на грузовике в бидонах из другого района, как поездка в Бурзянский район занимала целый день, потому что не было нормальной дороги.
«Я рос в годы войны, еды не хватало, мы всегда голодные были. Когда весна наступала, на полях мерзлую картошку собирали, летом после уборки – колосья, которые перемалывали потом на ручной мельнице. Лекарств особых не было, лечились народными средствами, зато выросли крепкими. Время было суровое, но люди были другие – добрые. Семьи были крепкими, женщины не боялись рожать по 10 детей. Поколение было другое, конечно», - рассказывал первый президент республики.
15 июля 2010 года первый президент Башкортостана ушел в отставку, и в жизни республики началась другая история. За время его руководства случалось всякое – хорошее и плохое, памятное и то, о чем хочется навсегда забыть. Но все это - часть нашей истории.

Через год я уволился с БСТ и понял, что не смогу плохо писать или говорить о Рахимове, с которым прошла большая часть моей жизни и журналистской карьеры. С юбилеем Вас, наш «Бабай», долгих лет жизни Вам, крепкого здоровья, хорошего настроения и бодрости духа.
P.S. На недавней встрече с ним руководитель республики Радий Хабиров предложил широко, на республиканском уровне отпраздновать приближающийся юбилей, организовать по этому поводу большой юбилейный концерт в Конгресс-холле «Торатау» с выступлениями звёзд башкирской эстрады, фотовыставку под названием «Первый Президент Башкортостана». Однако сам юбиляр отказался от пышных торжеств. По мнению первого президента Башкортостана, сейчас не самое лучшее время для празднеств, в республике необходимо решать многие накопившиеся проблемы, не терпящие отлагательств.

Думаю, те, кто хорошо знает Муртазу Рахимова, нисколько не удивились этому решению.
Подготовил Азат Гиззатуллин,
фото Олег Яровиков, Валерий Шахов, архив ИА «Башинформ».
07.02.2019 г.