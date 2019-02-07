Первый. Башкирский. Наш.

P.S. На недавней встрече с ним руководитель республики Радий Хабиров предложил широко, на республиканском уровне отпраздновать приближающийся юбилей, организовать по этому поводу большой юбилейный концерт в Конгресс-холле «Торатау» с выступлениями звёзд башкирской эстрады, фотовыставку под названием «Первый Президент Башкортостана». Однако сам юбиляр отказался от пышных торжеств. По мнению первого президента Башкортостана, сейчас не самое лучшее время для празднеств, в республике необходимо решать многие накопившиеся проблемы, не терпящие отлагательств.
Думаю, те, кто хорошо знает Муртазу Рахимова, нисколько не удивились этому решению.