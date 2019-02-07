Первый. Башкирский. Наш.

Начало 2000-х. Муртаза Губайдуллович в субботний день выступает с докладом на молодежном форуме и читает фразу: «Башкортостан был первопроходимцем в России по многим направлениям молодежной политики». Это была обычная опечатка в тексте, где вместо слова «первопроходцем», было напечатано «первопроходимцем». Все бы прошло незамеченным, но эта фраза осталась в радиопередаче, которая вышла рано утром в понедельник в эфире «Радио Башкортостана». Мы с моим коллегой – инженером монтажа из-за усталости просто прослушали эти слова и не вырезали его.



Что тут началось. Меня вместе с руководством два дня таскали в различные кабинеты Белого дома, где ретивые чиновники обвиняли во всех смертных грехах и чуть ли не диверсии. Слава богу, все закончилось хорошо. Около одного из кабинетов меня печального заметил помощник Рахимова – Урал Насырович Бакиров. Узнав, в чем дело, он зачем-то в этот же вечер рассказал об этом шефу и от меня отстали. Правда, на месяц, на всякий случай, отстранили от эфиров.