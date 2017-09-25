– Человек ведь несведущим остается в такой ситуации. Травма, авария – это, как правило, внезапно, до нее человек никогда не интересовался, как живут инвалиды, и ничего об этом не знает. Что теперь делать, чем заниматься? Но и общий уровень знаний людей у нас низкий – как сегодня искать работу, какие инструменты для этого есть... Здоровые-то люди понятия не имеют, как вести себя на собеседовании и т.д. Мы работаем, в основном, с рабочими специальностями, и часто наши соискатели – те, для кого «резюме» – ругательное слово: «Зачем оно нужно? Я не знаю, чё там писать, просто найдите мне работу». Нет понимания, что этим надо заниматься, что это их ответственность. Мы пытаемся им объяснить: поиск работы – это тоже работа. Если здоровым людям на рынке труда сложно, то каково тем, кто попал в ситуацию, связанную с инвалидностью?