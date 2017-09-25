– Тем, кто попал в такую жизненную ситуацию, я бы посоветовала найти тех, кто это уже прошел. Самое главное – не закрываться, не уходить в себя. Среди колясочников много общительных, в этой среде стараются друг другу помочь. Кто-то что-то подскажет, кто-то с кем-то познакомит. После того, как меня показали в репортаже БСТ, мне писали в личку ребята, находили меня в соцсетях, спрашивали, где искать работу.
Читателям с ограниченными физическими возможностями, которые хотели бы найти работу, мы советуем обратиться к специалистам Центров занятости населения городов и районов Республики Башкортостан.
В Уфе – по тел. (347) 251-51-55
, в Стерлитамаке – (3473) 25-04-18
, все контакты можно найти на сайте: bashzan.ru
.