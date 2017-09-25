 
«Самое главное – не уходить в себя»
как людям с ограниченными возможностями найти работу в Башкирии
С 1 января в России появилась новая госуслуга – сопровождение людей с ограниченными возможностями при поиске работы. Между тем Башкирию еще два года назад выбрали пилотным регионом по подбору наиболее эффективных методов трудоустройства. Инклюзивная культура в трудовых отношениях станет одной из ключевых тем международного форума «Будущее сферы труда», который пройдет 4 – 5 февраля в Уфе.
— Мне было 20 лет, когда я получила травму и потеряла способность ходить. Это было шесть лет назад. На тот момент я была студенткой Стерлитамакского многопрофильного колледжа, училась на воспитателя детского сада. После больницы я жила в деревне с родителями, в Гафурийском районе. Первые года три я почти не выходила из дома – особенно зимой, когда, может, раз в месяц могла собраться на улицу. Я не знала, как мне дальше быть. И в среде моих друзей, родственников, соседей никто с этим не сталкивался и ничего не мог посоветовать. Центр занятости, какие-то программы для колясочников и т.д. – я ничего об этом не знала.
Ирина Лакызина рассказывает об этом, сидя в офисе кадрового агентства «InvestJob». Вот уже полгода она работает здесь менеджером по подбору персонала и считается одной из лучших сотрудниц – яркая, активная, инициативная. Директор агентства Азалия Нутфуллина подключается к разговору:
– Человек ведь несведущим остается в такой ситуации. Травма, авария – это, как правило, внезапно, до нее человек никогда не интересовался, как живут инвалиды, и ничего об этом не знает. Что теперь делать, чем заниматься? Но и общий уровень знаний людей у нас низкий – как сегодня искать работу, какие инструменты для этого есть... Здоровые-то люди понятия не имеют, как вести себя на собеседовании и т.д. Мы работаем, в основном, с рабочими специальностями, и часто наши соискатели – те, для кого «резюме» – ругательное слово: «Зачем оно нужно? Я не знаю, чё там писать, просто найдите мне работу». Нет понимания, что этим надо заниматься, что это их ответственность. Мы пытаемся им объяснить: поиск работы – это тоже работа. Если здоровым людям на рынке труда сложно, то каково тем, кто попал в ситуацию, связанную с инвалидностью?
Ирина Лакызина – одна из тех, кто участвовал в «пилотной программе», связанной с трудоустройством людей с ограниченными возможностями. Еще два года назад Роструд определил Башкирию как регион, на котором будут «обкатываться» эффективные методы трудоустройства в этой сфере. Практика индивидуального сопровождения на рынке труда успешно применялась в Башкирии на протяжении 2017 и 2018 годов. Эксперимент признали удачным, и во многом благодаря этому в России с 1 января этого года появилась государственная услуга по сопровождению инвалидов при трудоустройстве.

Отныне специалисты центра занятости будут не просто предлагать рабочие места. Их будут сопровождать на каждом этапе процесса трудоустройства: помогать найти место работы, адаптировать на рабочем месте, помогать устроить там нормальное оснащение, помогать в обучении. Если это будет необходимо, человеку помогут освоить доступный для него маршрут передвижения от дома до места работы, а также по зданию организации – до рабочего места.
В Башкирии эта работа уже активно ведется, соответствующие изменения внесли и в закон «О содействии занятости населения в Республике Башкортостан». Специалисты и психологи Центра занятости населения Уфы провели консультации и тренинги как с инвалидами, так и с трудовыми коллективами. На предприятиях определили наставников будущих сотрудников, а в самой службе занятости подготовили менеджеров трудового сопровождения – их 20, а еще 20 – психологи, подготовленные специальным образом. Тренинги для людей с ограниченными возможностями проводились для повышения их трудовой мотивации, уровня ответственности и выравнивания самооценки. Поработали психологи и с семьями инвалидов. На протяжении двух лет Центр занятости населения составлял базу негосударственных предприятий, готовых участвовать в проекте и создавать специальные рабочие места.

В итоге стажировку удалось организовать для ста человек (из них для 70 – в течение прошлого года). За два года действия «пилота» по стажировке республиканский бюджет выделил более 3 млн рублей на зарплату наставникам и самим стажерам (через работодателей). Результат превзошел ожидания: планировалось, что после стажировки на рабочих местах останутся 70% инвалидов, получилось – 80%. Еще 83 людям с ограниченными возможностями помогли трудоустроиться без стажировки. Итого результат двухлетнего «пилота» – 163 человека, которым помогли найти работу.
Это люди с разной судьбой. Так, например, Олеся Ястребова – инвалид по слуху. Она занимается самбо, а теперь еще и работает поваром в столовой. Специально для нее коллеги повесили на кухню доску, на которой записываются задания. Алик Сарвалиев из Михайловки лишился ноги в 17 лет. Ему подобрали место оператора котельной, а чтобы облегчить работу, установили видеодомофон и другую технику: раньше оператор котельной должен был, например, сам открывать дверь другим сотрудникам, теперь может делать это с места.

Создание инфраструктуры и оборудование рабочего места за счет бюджета – большое подспорье для работодателей при трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в рамках программы «Регулирование рынка труда» государство выделяет до 100 тыс. рублей на оборудование рабочего места инвалида I – II группы и до 80 тыс. рублей – III группы. До 2015 года эта статья расходов финансировалась из федерального бюджета, с 2017 года – из регионального. Для Ирины Лакызиной, когда она устроилась в кадровое агентство, за счет государства приобрели компьютер и другую необходимую технику, а на входе в здание установили пандус.
– Мы давно сотрудничаем с Минтрудом и службой занятости по многим социальным проектам, – рассказывает Азалия Нутфуллина. – Эта программа мне показалась интересной не только тем, что государство обеспечивает человека рабочим местом, но и тем, что это отвечает специфике нашей работы. Особенность рекрутера – в том, что он может и обучиться удаленно, и работать удаленно, это удобно. Кроме того, очень важно, что человек, будучи ограничен в каких-то возможностях, сам помогает здоровым людям, дает им советы. Наши люди очень любят жаловаться, стонать, а о чем говорить в этой ситуации?..
В планах «InvestJob» создать «Школу соискателей» как социальный проект: «Люди в массе своей не умеют создавать резюме, работать с рекрутинговыми сайтами, правильно себя презентовать, задавать вопросы, проверять надежность работодателя. Пора понять, что искать работу так, как раньше, уже нельзя. Сейчас появляются программы для инвалидов, «университет третьего возраста», но пора обратить внимание на рабочий персонал: да, они пользуются компьютером, чтобы сидеть в «Одноклассниках», но не воспринимают его как рабочий инструмент. Надо дать им знания о поиске работы, которые позволят им и в будущем находить работу самостоятельно».
Путь Ирины Лакызиной к новому рабочему месту не был простым: девушка ничего не знала о специальных программах трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Поворотным моментом стало случайно дошедшее до нее – по принципу «сарафанного радио» – предложение Российского спортивного союза инвалидов. Союз собирал «новичков», тех, кто недавно сел в коляску, на слет в Крым. Новые впечатления и знакомства помогли Ирине: «После этой поездки что-то внутри перевернулось, я поняла, что нужно как-то себя реализовывать». Дальше Ирину стали приглашать на спортивные соревнования, турслеты, она решила учиться жить самостоятельно и переехала в Уфу.

Здесь она занялась фехтованием и устроилась в общественную организацию инвалидов «Аленький цветочек» в качестве социального работника. Новую работу Ирина стала искать, когда захотелось еще что-то изменить в своей жизни. Так что Ирина не сразу попала «в поле зрения» кураторов из Центра занятости населения и «InvestJob» как партнера этой программы. Ирина говорит о дефиците информации:
– Тем, кто попал в такую жизненную ситуацию, я бы посоветовала найти тех, кто это уже прошел. Самое главное – не закрываться, не уходить в себя. Среди колясочников много общительных, в этой среде стараются друг другу помочь. Кто-то что-то подскажет, кто-то с кем-то познакомит. После того, как меня показали в репортаже БСТ, мне писали в личку ребята, находили меня в соцсетях, спрашивали, где искать работу.
Читателям с ограниченными физическими возможностями, которые хотели бы найти работу, мы советуем обратиться к специалистам Центров занятости населения городов и районов Республики Башкортостан.
В Уфе – по тел. (347) 251-51-55, в Стерлитамаке – (3473) 25-04-18, все контакты можно найти на сайте: bashzan.ru.
Для справки:
- За пять лет на средства республиканского бюджета создано и (или) оснащено 1170 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, из них в 2018 году – 267;

- В 2018 году на организацию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, в том числе адаптацию и создание инфраструктуры, выделено 21,2 млн рублей;

- Квота на инвалидов действует на предприятиях, на которых работает более 35 человек, и составляет 2% от общего числа сотрудников. Изменение правил квотирования в 2018 году помогли повысить количество работодателей, самостоятельно устанавливающих квоту, на 17%, число «квотированных» рабочих мест – на 12%.
Доступность среды – еще один важный вопрос, связанный с трудоустройством.
– Пандус был частью обустройства рабочего места, это предусматривала госпрограмма, но тут было полное взаимопонимание между нами, владельцами здания (арендодателями) и теми, кто его проектировал, – рассказала Азалия Нутфуллина. – Но ведь ситуации бывают разные, я арендатор, как и большинство работодателей, и если, например, я съеду, то буду обязана демонтировать пандус и забирать с собой. Далеко не всегда арендаторы могут влиять на то, чтобы среда была доступной, это ведь не их здания.
Ирина живет в Уфе второй год. Считает ли она столицу республики дружественной к людям с ограниченными возможностями?
– Я два раза пробовала ездить на автобусе, но мне одной страшно. Один раз попался водитель, у которого не было желания выйти и помочь: там ведь пандус надо раскрыть, да еще и подтолкнуть. Это у НЕФАЗов «Башавтотранса», – у коммерческих маршруток вообще ничего нет. А когда я ходила по собеседованиям, то иногда было видно, что люди не готовы взять сотрудника на коляске, но вид они сохраняли доброжелательный – не хотели обидеть. Но постепенно город меняется, я это вижу. Например, в Сипайлово, где мы живем, на входе в поликлинику были рельсы, на которые нельзя было заехать без посторонней помощи. Сейчас заведующий сменился, и там уже большой новый пандус. Уфа, в отличие от других городов Башкирии, более доступный город для колясочников, и на самом деле – очень много добрых людей, которые готовы помогать преодолеть препятствия на улице.
Еще несколько историй о жителях Башкирии, которые не пожелали мириться с беспомощностью и изменили свою жизнь, читайте в лонгриде «Башинформа» «Люди неограниченных возможностей».
4 февраля в Уфе открывается Международный форум «Будущее сферы труда». Спикеры из разных стран мира, в том числе политики, чиновники, работодатели, лидеры профсоюзов встретятся в столице Башкирии, чтобы обсудить проблемы трудовых отношений и то, как эта сфера должна выглядеть в будущем. Ключевой на форуме станет «тематика достойного труда». Одна из панельных дискуссий будет посвящена как раз инклюзивной культуре в трудовых отношениях: она откроется в 12:00 4 февраля в пятом зале на –1 этаже Конгресс-холла «Торатау».

Вход на мероприятия форума свободный, но требуется предварительная регистрация на сайте decentwork.ru, здесь же вы можете ознакомиться с полной программой форума.

Текст: Камиль Хасанов

Фото: Олег Яровиков, Егор Белов, фотобанк ИА «Башинформ», Министерство семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан.

Верстка: Рената Вахитова