Семь историй, как самые обычные школьники из Башкирии спасли людям жизнь
В День спасателя, 27 декабря, агентство «Башинформ» подготовило семь историй о маленьких героях Башкирии, совершивших большие подвиги. Итогом их поступков стали спасенные жизни!
Азамат Арапов, 11 лет
НЕ РАЗДУМЫВАЯ ПРЫГНУЛ В ВОДУ ЗА ТОНУЩЕЙ ДЕВОЧКОЙ
Июльским днем ребятня спасалась от жары на речке Оло Эйек. Это в селе Мраково Кугарчинского района. Одну из девочек затянул водоворот — она резко пошла ко дну. Азамат первым услышал крики о помощи. Он окрикнул взрослых, а сам прыгнул в воду — нырнул на четырехметровую глубину.
«Он быстро поплыл к тонущей девочке, схватил за волосы и довел до берега. Находившиеся на берегу взрослые помогли — вынесли ребенка на берег и оказали первую помощь. Спасенная девочка пришла в себя. Ей дали теплый чай, согрели сухой одеждой», — рассказывают очевидцы.
- Думать было некогда, что делать решил очень быстро. Наверное, помогло то, что я серьезно занимаюсь национальной борьбой куреш, - рассуждает Азамат.
Мама мальчика Эльза Арапова рассказывает, что Азамат по натуре боец. Он всерьез занимается спортом — помимо борьбы играет в баскетбол и футбол.
Ученик пятого класса школы имени Зайнаб Биишевой за свой поступок удостоился медали МЧС России «За спасение погибавших на водах» и медали Российского союза спасателей «За мужество в спасении», а в учебном заведении ему от района на торжественной линейке вручили диплом и планшет.
Аделина Амирзянова, 10 лет
ВОВРЕМЯ ВЫЗВАЛА ПОЖАРНЫХ И ПРЕДОТВРАТИЛА ТРАГЕДИЮ
10-летнюю Аделину Амирзянову из села Базлык Бижбулякского района не испугаешь волком и бабайкой. Она же старшая в семье и должна помогать маме с папой, особенно если речь идет о безопасности братика и сестры.
Однажды в октябре мама оставила ее с маленькими сестренками — полуторагодовалой родной и пятилетней двоюродной, а сама поехала с младшенькой в город к врачу.
Девочки во что-то играли, как вдруг услышали из-за холодильника странный треск. Аделина не растерялась, не испугалась, а взяла телефон и позвонила по номеру 112, как мама с папой учили. Немного испуганным голосом она сказала, что дома сильно пахнет «электричеством», а за холодильником что-то искрит.
- Диспетчер немедленно направила к месту вызова дежурный караул пожарной части №68 и работников добровольной пожарной охраны сельского поселения Базлыкский сельсовет, а девочку попросила одеть сестренок и вывести их на улицу, - рассказывает сотрудник пресс-службы республиканского МЧС Елена Мавлютова.
Пожарные успели как-раз вовремя – вилка холодильника сильно нагрелась и вот-вот загорелась бы.
- Аделина у меня такая умница, - говорит мама девочки Татьяна Петрова.
В школе героиню за правильные действия при угрозе возникновения пожара администрация района наградила телефоном и благодарственным письмом. Также Аделина стала лауреатом регионального этапа X Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Ей вручили диплом и памятный сувенир.
А глава семейства на всякий случай заменил дома всю проводку.
Фадис Салимгареев, 9 лет
ПРОТЯНУЛ РУКИ ТОНУЩЕМУ ДРУГУ И ВЫТАЩИЛ ЕГО ИЗ ЛЕДЯНОЙ ВОДЫ
Фадис, сколько себя помнит, всегда хотел быть спасателем. Он даже уже записался в секцию каратэ, чтобы «стать сильнее и научиться боевым приемам». В январе этого года второклассник, сам того не ожидая, спас жизнь своему двоюродному брату Аскару. Как настоящий спасатель!
Дело было так. Два мальчика приехали к бабушке в село Новотураево Ермекеевского района. Вдоволь накатавшись на тюбинге с горки, они пошли домой и решили сократить путь, пройдя по реке Талды-Булак. Первым на лед, который, по словам мальчика, был тоньше бумаги, вышел Аскар.
- Лед треснул, мальчик провалился в ледяную воду, начал кричать и тонуть. Фадис подбежал к кромке льда, протянул руки тонущему другу и вытащил его из воды. Вместе они направились к бабушке. Там замерзшего мальчика переодели и отогрели, и, конечно же, сообщили родителям, — рассказывает сотрудница пресс-службы Главного управления республиканского МЧС Елена Мавлютова.
- У нас на речке живет много бобров. Они валят деревья и строят из них плотины. Я испугался, что брата утащат бобры в глубину, — честно поделился Фадис.
За смелость и решительные действия при спасении утопающего юный герой награжден ведомственным знаком отличия МЧС России «За спасение погибавших на водах» и медалью Российского союза спасателей «За мужество в спасении».
Камила Тайсина, 13 лет
ВЫТАЩИЛА ОДНОКЛАССНИКА ИЗ ЗАЛЕДЕНЕВШЕЙ РЕКИ
Камила Тайсина стояла на берегу и уговаривала Мишу вернуться. Был апрель, дети шли домой со школы и на едва открывшейся реке увидели стаю плавающих уток. Мальчик, конечно же, захотел подойти поближе и покормить птиц. Пытаясь разглядеть уточку, мальчик пошел по льду и быстро оказался в воде.
Увидев, что друг в беде, Камила подползла ближе к мальчику, крепко схватила его за портфель и вытянула на берег. Друзья побежали домой к Камиле. Там девочка отогрела одноклассника теплым чаем с лимоном, чтобы он не заболел.
- Я очень сильно напугалась, мне ничего не оставалось, кроме как помочь ему вылезти. Начала кричать и вытащила его из воды за портфель на берег, - рассказывает школьница.
За смелые, отважные и решительные действия, проявленные при спасении утопающего, Камиле в торжественной обстановке вручили Благодарственное письмо Главного управления МЧС России по РБ. В Москве, в Совете Федерации, школьницу наградили медалью Российского союза спасателей «За мужество в спасении». Также она стала лауреатом регионального этапа X Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», где удостоилась диплома и сувенира МЧС.
Степан Литвинов, 11 лет
ПОМОГ РЕБЕНКУ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА
Минувшим летом в садовом товариществе «Свет» Орджоникидзевского района чуть не случилась беда. Пока никого не было дома, семилетний мальчик решил самостоятельно разжечь плиту и нечаянно устроил пожар. Сначала загорелись шторы, затем потолок. Мальчишка испугался, стал кричать, звать на помощь.
Ему повезло: мимо проходил пятиклассник Степан Литвинов из уфимской средней школы №51и сосед-пенсионер Валерий Балыков. Вместе они выбили окно и помогли ребенку выбраться из дома.
- Он отзывчивый, любому придет на помощь. Хоть я ему иногда и говорю, что это уже чересчур, а Степа начинает еще и меня учить: «Бабуля, ведь ты сама знаешь: добро побеждает зло, значит, надо помогать». Всех бездомных кошек и собак собирает, кормит, - рассказывает бабушка мальчика.
В День знаний на линейку в 51-ю школу пришли сотрудники МЧС, чтобы в торжественной обстановке отметить отважный поступок Степана Литвинова. Они вручили юному герою Благодарственное письмо от МЧС по РБ. Еще одну награду – Благодарность от руководства республики – Степану лично вручил врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Ирек Умербаев, 14 лет
СПАС ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА ПОЖИЛУЮ СОСЕДКУ
На одинокой 83-летней бабушке загорелось платье. Женщина неудачно зажгла газовую плиту, что-то вспыхнуло и огонь перекинулся на одежду. Бабушка растерялась и пыталась выбежать на улицу, но упала в чулане, где ее и застал 14-летний Ирек Умербаев.
Дело было ровно год назад – 27 декабря. Восьмиклассник, житель села Верхнеиткулово Ишимбайского района возвращался домой после уроков и увидел, как из соседнего дома валит дым. Школьник позвал отца и побежал на помощь соседке.
- Мне пришлось сломать замок, бабушка была в чулане, очень испуганная. На ней уже загорелось платье, в доме горел пол, я ее быстро вывел из дома. Мы с прибежавшим папой стали тушить пожар, - говорит Ирек.
До приезда бригады скорой помощи женщину привела в чувство фельдшер. Медик отметила, что еще несколько минут промедления могли стоить пожилой женщине жизни. Бабушку увезли в ожоговый центр Стерлитамака, на тот момент она находилась в удовлетворительном состоянии.
Парень серьезно увлекается футболом и свое будущее связывает с этим видом спорта. Он считает, что благодаря тренировкам ему хватило сил сломать дверь в горящем доме.
Ирек на груди с гордостью носит две медали: ведомственную награду МЧС России «За отвагу на пожаре» и медаль Российского союза спасателей «За мужество в спасении». Школьнику представители местного муниципалитета вручили грамоту и телефон, а летом от Ишимбайского женсовета подарили велосипед. Свой поступок геройством он не считает.
- На моем месте так, наверное, поступил бы каждый, - уверяет Ирек.
Зарема Абдурахмонова, 9 лет
ВЫТАЩИЛА ПРОВАЛИВШУЮСЯ ПОД ЛЕД ПОДРУГУ
Свое будущее в форме спасателя видит и девятилетняя жительница села Архангельское Зарема Абдурахмонова. В ноябре третьеклассница спасла свою подругу, с которой возвращались из школы.
Школьница решила спуститься ближе к воде на еще не окрепший лед и оказалась в холодной воде. Зарема не стала дожидаться взрослых и поспешила на помощь к подруге, помогла ей выбраться на берег, а затем проводила ее до дома.
После подвига девочка стала лучше учиться. Мама показала ей в Мелеузе кадетский класс. Девочка, узнав о требованиях и нормативах для поступления, стала усердно заниматься, тренироваться — у нее появилась цель.
- Увидела там красивых девушек в форме и сказала мне: «Мам, я тоже так хочу», - рассказывает ее мама Альфия Абдурахмонова.
Зарема стала лауреатом регионального этапа X Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», где ей вручили диплом и сувенир от МЧС Башкирии. Кроме того, рассматривается вопрос о представлении девочки к награде МЧС России.
- Многие люди, прожив жизнь, так до конца и не узнают, способны ли они на подвиг. Эти дети оказались способны: спасая жизнь других людей, они рисковали своей собственной — это есть подвиг! По своим личным человеческим качествам дети-герои — уже спасатели, и если кто-то из них в будущем захочет стать сотрудником МЧС России, двери для них всегда будут открыты. Спасибо их родителям, ведь они воспитали людей с большой буквы, активных членов общества, неравнодушных к чужому горю, смелых и отважных.
Марат Латыпов,
Начальник Главного управления МЧС России по Башкортостану
В ноябре дети-герои — Азамат Арапов, Ирек Умербаев, Фадис Салимгареев, Степан Литвинов — вместе со своими матерями посетили Дом республики, где встретились с врио главы Башкортостана Радием Хабировым.
«Каждый из вас совершил свой большой подвиг, вы еще совсем маленькие, но у вас такие большие сердца. Вы совершили те поступки, на которые не каждый взрослый способен, а вы проявили мужество и героизм. Мы гордимся, что у нас растут такие детишки. Глядя в эти маленькие глаза, понимаешь, что жизнь прекрасна, и республика будет развиваться и жить, все будет хорошо», — сказал руководитель региона и поблагодарил матерей, которые воспитали таких отзывчивых детей.
Автор: Ксения Калинина. Фото: Олег Яровиков, сайт Главы РБ, ГУ МЧС РФ по РБ, из личного архива родителей. Видео: ГУ МЧС РФ по РБ, ГТРК «Башкортостан», «БСТ», Utv. 27.12.2018 г.