10-летнюю Аделину Амирзянову из села Базлык Бижбулякского района не испугаешь волком и бабайкой. Она же старшая в семье и должна помогать маме с папой, особенно если речь идет о безопасности братика и сестры.



Однажды в октябре мама оставила ее с маленькими сестренками — полуторагодовалой родной и пятилетней двоюродной, а сама поехала с младшенькой в город к врачу.



Девочки во что-то играли, как вдруг услышали из-за холодильника странный треск. Аделина не растерялась, не испугалась, а взяла телефон и позвонила по номеру 112, как мама с папой учили. Немного испуганным голосом она сказала, что дома сильно пахнет «электричеством», а за холодильником что-то искрит.