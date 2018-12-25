 
«С каждым днём я начинаю понимать и больше любить людей…»
Пять историй о волонтерах из Башкирии, которые знают, почему помогают другим, и считают это важным.
Провожая 2018 год, который впервые в России был объявлен Годом добровольца, «Башинформ» публикует пять трогательных историй волонтеров. Когда-то они были по ту сторону, но случайная встреча или трагедия сделали их иными – добрее и внимательнее к проблемам других людей.
Альбина Ахтямова,
модель студии Bashkirian Beauty
(координатор благотворительного фонда «Старость в радость»):

- Мама никогда не ругалась, если я пропаду на полдня, а потом прихожу счастливая: бабушку, которая плохо ходит, до дома проводила. Помню, на соседней улице жила неблагополучная семья, два мальчика, ненамного младше меня, играли осенью на улице практически босиком. Тогда я пошла домой, собрала теплую одежду старшего брата в два больших пакета, взяла подружку (для уверенности) и отправилась к дому этих мальчиков. Долго не осмеливалась постучать в дверь. На тот момент мне было 11 лет. Этой семье я помогала почти до окончания школы. Потом у них сгорел дом, и мальчики оказались в социальном приюте (в том самом, который я сейчас навещаю). На данный момент мальчики в приёмной семье и у них всё хорошо. Мама улыбалась и тихонько говорила: «Мать Тереза».
Уже четыре года я координатор благотворительного фонда «Старость в радость» в Башкортостане. Официально стать волонтером решилась после смерти дедушки, которого безумно любила.

К сожалению, в нашей стране именно одинокие пожилые люди и инвалиды – самый незащищенный слой населения. Я же считаю, что все люди заслужили достойную жизнь в старости.
Историй из домов престарелых скопилось много. Расскажу о тёте Лене. Она была обычной озорной девочкой, жила с мамой. Когда ей исполнилось 17, приехал жених свататься. А тётя Лена отказалась… Это его разозлило. «Семь ножевых ранений», - вспоминает она. Когда «жених» понял, что натворил, бросился под товарный поезд. А тётю Лену кое-как спасли. С тех пор мужчинам она не доверяла, боялась, замуж так и не вышла. Похоронила маму, обеих сестёр – близких родственников не осталось. В старости жила с собачкой в маленьком деревенском доме, пока кто-то не поджёг её дом. Говорит, что её спасла собачка – разбудила. Так тетя Лена и оказалась в доме престарелых. Два года назад она упала, сломала бедро. И так и не встала больше. Сейчас у неё из близких – только персонал дома престарелых и мы. Нашим приездам всегда радуется. Раньше сама приходила на концерты, а сейчас не может, поэтому после выступлений мы всегда проходим по комнатам лежачих бабушек и дедушек и даём мини-концерт для них. И плачем вместе, и смеёмся. Тетя Лена часто просит: «Молодые! Танцуйте!». Мы не можем отказать, танцуем, а она радуется, в ладоши хлопает.
Наша главная задача – убрать тот эмоциональный вакуум, в котором оказываются старики после попадания в интернат, дать понять, что они не забыты всеми и не одиноки.
Гузель Хасанова,
«серебряный» волонтер, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Актырнак»:
- Еще несколько лет назад я могла неделями не выходить из дома. В 21 год меня укусил зараженный энцефалитом клещ, и через несколько лет, уже будучи матерью двоих детей, начала стремительно терять зрение и привыкать жить в темноте. Это было невыносимо. Сначала надеялась на детей, но они выросли, у них теперь самостоятельная жизнь. Мне же нужен был повод выйти из дома, так два года назад у меня появилась Андора.

Это добрый и веселый лабрадор. Она у меня отказница, первые хозяева вернули ее в приют. Андора очень активная собака, по темпераменту она скорее восторженный холерик, и это немножко мешает ее поводырской работе. Первые полгода было очень тяжело, я едва не погибла. То она не предупреждала меня о трамвайных путях, я спотыкалась и падала, то уводила с маршрута. Я бы, наверное, не справилась с ней, если бы не знала, что один раз от нее уже отказались.
Сейчас я активно занимаюсь адаптивным скалолазанием, веду работу клуба владельцев собак-проводников Башкирии «Актырнак». Много времени стараюсь уделять волонтерству и защите интересов владельцев собак-поводырей. В нашем клубе более 20 владельцев собак-поводырей со всей Башкирии. Самый старший собаковладелец 81-летний Василий Гаврилов из села Зирган Мелеузовского района. Его собака голден ретривер Бина на заслуженном отдыхе, вместе они 13 лет. Собаки-поводыри «уходят на пенсию» после девяти лет службы. Это не означает, что они перестают быть помощником человеку, просто им становится сложнее справляться с обязанностями.
Василий Митрофанович удивительный человек, он 40 лет проработал в музыкальной школе, учил детишек игре на баяне. За долгую жизнь у него было пять собак-поводырей и все они были отказниками. А ему лаской и добром удавалось справляться с ними.
Еще один участник нашего клуба «Актырнак» Рафаэль Галимов из города Салавата. Семь лет назад они с супругой Фаридой приняли в семью сестёр Настю и Леру, которых случайно встретили в больнице. У девочек было очень слабое здоровье, но супруги выходили их, сейчас они занимаются плаванием и иностранными языками, посещают театральную студию. Несколько лет назад в семью пришла беда - Рафаэль полностью лишился зрения. После этого девочек пытались забрать в приют, но приемные родители их отстояли. Все обязанности по содержанию семьи перешли на Фариду, а Рафаэль вместе со своей собакой-поводырем Чилитой сопровождает дочек в бассейн и школу.
Собаки-поводыри – это не только «техническое средство реабилитации», как называют их в официальных документах, прежде всего это собаки-волонтеры, которые 24 часа в сутки находятся рядом с нами. Собаки - это наш путь к той светлой жизни, которой живут зрячие, шанс иметь преданного друга.
Руслан Хабиров,
волонтер-поисковик, координатор группы «Поиск детей - Уфа» в Иглинском и Нуримановском районах:
- Мне 16 лет, я учусь в восьмом классе и уже три года занимаюсь поиском пропавших людей в отряде группы «Поиск детей - Уфа». Год назад я перенес сложную операцию на сердце. Операция была платной и требуемую сумму удалось собрать во многом благодаря неравнодушным людям. Проблемы со здоровьем остались в прошлом, а желание делать добро людям только укрепилось.

Сначала я помогал с распространением информации о разыскиваемых в соцсетях, распечатывал и расклеивал ориентировки. В 2018 году стал координатором и теперь сам собираю группы и организовываю поиски в Иглинском и Нуримановском районах.
Вот буквально недавно собрал ночью две мобильные группы на поиски 10-летнего мальчика из села Казаяк. Мальчик ушел из дома в одних галошах, а на улице прилично похолодало. К счастью, все закончилось хорошо, ребенок был у соседей. Но не всегда поиски заканчиваются удачно, сегодня на нашем участке трое человек числятся без вести пропавшими.

Самое трудное в работе волонтера-поисковика – это видеть слезы безутешной матери, а самое трогательное - это когда мама нашедшегося ребёнка плачет не от горя, а от радости.
Александр Юдин,
автор проекта «Лица Победы», член Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»:
- Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать это - есть постыдное малодушие. Три года назад я придумал проект «Лица Победы». Наша цель была – сохранить память о фронтовиках.

Когда мы только начинали, выяснилось, что в нашем городе проживают по-настоящему легендарные личности. Многие из нас могли их встретить на улицах, нервно отреагировать за медлительность в магазине, не помочь перейти дорогу. А ведь эти люди отдали свои лучшие годы за наше будущее. Мы решили рассказывать об этих выдающихся наших земляках, сначала писали в соцсетях, потом поняли, что нужна полноценная книга с фотопортретами и описанием их подвигов.
Мы встретились с сотнями ветеранов со всей страны, истории которых нашли отражение в трех иллюстрированных изданиях «Лица Победы». Одним из первых обладателей такого сборника стал президент России Владимир Путин. В ходе форума ОНФ в Йошкар-Оле я лично вручил книгу главе государства.

Я сам правнук участника Великой Отечественной войны, и знакомства с другими ветеранами доказали мне, что моя миссия, действительно, моя, и я обязан её продолжать, несмотря на все преграды, которые встречаю вместе с командой.
Алия Сагитова,
волонтер-эколог:
- Прежде чем идти к людям, а особенно к детям, нужно научиться открывать своё сердце. Во время первого визита в детский дом меня как будто парализовало - я не знала, о чём говорить с детьми и как раскрыть их. Мне казалось, что я открытый человек, но так и не смогла найти контакт. Всю обратную дорогу до города я молчала. Когда получилось, волонтерство стало для меня если не смыслом жизни, то тем стимулом, ради которого я готова была уволиться с работы.

Сейчас я волонтер в стерлитамакской команде социальных добровольцев «Движение жизни». Мы посещаем социальные учреждения для детей, дома престарелых, приюты для животных, организовываем походы для маломобильных граждан.
Прошлым летом съездили в Балтачевский район. Директор детского приюта сказала, что к ним со дня открытия в 2013 году никто не приезжал! Не хочется верить в такое, но это оказалось правдой.

Воспитанники петровского детского приюта заняли первое место по Башкирии по футболу среди детдомов и приютов. В одной из поездок мы играли с ними в футбол. Проиграли. Мне сильно захотелось сделать им приятное, за неделю мы собрали необходимую сумму на покупку 12 пар бутс.

15 июля мы поехали на Торатау вместе с инвалидами-колясочниками. В колонне было 16 машин, включая ДПС и «скорую помощь».
Недавно к нам обратился тренер по боксу Алексей Ярыгин из Стерлитамака с просьбой помочь собрать средства для поездки одного из своих воспитанников из детского дома на соревнования в Юрюзань (Челябинская область). Нам удалось найти людей, готовых спонсировать поездку подающему надежды спортсмену, и, как оказалось, не зря. 10-летний Яков Ермолаев занял на этих всероссийских соревнованиях второе место. «Теперь он с кубком спит», - говорит о нем тренер.

Чтобы быть социальным волонтером, не обязательно иметь высшее образование, быть 90-60-90, иметь пресс, классно танцевать, петь, фотографировать, готовить, быть суперуспешным. Главное - иметь желание. С каждым днём я узнаю что-то новое, а главное, начинаю понимать и больше любить людей!
Подготовила Альфия Аглиуллина.
Фото – из личного архива волонтеров.
Видео - ГТРК Башкортостан, телеканал UTV - Стерлитамак, Марк Асфандияров.
25.12.2018 г.