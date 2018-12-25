«С каждым днём я начинаю понимать и больше любить людей…»

Гузель Хасанова,

«серебряный» волонтер, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Актырнак»:

- Еще несколько лет назад я могла неделями не выходить из дома. В 21 год меня укусил зараженный энцефалитом клещ, и через несколько лет, уже будучи матерью двоих детей, начала стремительно терять зрение и привыкать жить в темноте. Это было невыносимо. Сначала надеялась на детей, но они выросли, у них теперь самостоятельная жизнь. Мне же нужен был повод выйти из дома, так два года назад у меня появилась Андора.



Это добрый и веселый лабрадор. Она у меня отказница, первые хозяева вернули ее в приют. Андора очень активная собака, по темпераменту она скорее восторженный холерик, и это немножко мешает ее поводырской работе. Первые полгода было очень тяжело, я едва не погибла. То она не предупреждала меня о трамвайных путях, я спотыкалась и падала, то уводила с маршрута. Я бы, наверное, не справилась с ней, если бы не знала, что один раз от нее уже отказались.