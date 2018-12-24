Александр Лукашенко,

президент Республики Беларусь:

- У нас референдум на эту тему прошел, и я повязан референдумом. Я не могу, как у вас: взял и бабахнул. Мы референдум провели. По смертной казни, когда вопрос встал. Под 90 процентов — за сохранение смертной казни, и я в нем не участвовал. Я свою позицию никак не обозначал. Вот население проголосовало, и у вас так будет в России, и, может, даже 99 процентов выскажется за смертную казнь. Французы, англичане, я с ними разговаривал, говорят: «Вот если бы мы поставили этот вопрос на референдум, население высказалось бы однозначно, 2/3 минимум за смертную казнь. Особенно на фоне того, что происходит». Я говорю: «Так вот видите, вы против воли населения действуете». И они вот привыкли уже говорить, талдычат, что это вопрос не для народа. А я считаю, для народа. Как бы я ни считал, у нас прошел референдум. Отменить смертную казнь не могу.

