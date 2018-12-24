 
Легальный биткоин, князь-оборотень и черная икра для Европы
Восемь интересных фактов о республике Беларусь, которые вы не знали
Специальный корреспондент ИА «Башинформ» посетил Беларусь и удивился – насколько далеки наши представления об экономике братской республики.
1
В Полоцке 57 лет правил князь-оборотень
Полоцк – один из древнейших городов Восточной Европы и старейший город Белоруссии. Впервые он упоминается в «Повести временных лет» 862 года. С городом связаны как минимум две истории, вошедшие в мировую культуру.

Прежде всего - о Рогнеде, полоцкой княжне, к которой сватались два брата – киевский князь Ярополк и новгородский князь Владимир. Тот самый, который через несколько лет покрестит всю Русь. Рогнеда сказала «да» Ярополку, а Владимира назвала «сыном рабыни». Оскорблённый Владимир пришел с войском и вынудил Полоцк сдаться, а после дошел до Киева, убил брата Ярополка и сам стал великим князем киевским.

Памятник Всеславу Брячиславичу в Полоце\ фото Δημήτριος (wikipedia)
Рогнеда насильно стала второй из шести жён Владимира. Несколько лет она ждала удобного случая, чтобы отомстить. Согласно легенде, когда Владимир приехал к ней в дом и уснул, она хотела заколоть его, но князь проснулся и успел отвести удар. За покушение ей грозила смертная казнь, но их первенец Изяслав встал на защиту матери также с мечом в руках. Владимир не смог убить Рогнеду на глазах сына и сослал в дальние земли. Через 13 лет она постриглась в монахини.

История о Рогнеде и Владимире вдохновляла десятки художников, композиторов, писателей, хореографов и даже режиссеров. Последний из фильмов - «Викинг» Андрея Кравчука, где снялся Данила Козловский.


Софийский собор в Полоцке


Вторая история связана с правлением героя «Слова о полку Игореве» Всеслава Брячиславича - правнука Рогнеды, известного также как оборотень-князь. Современники считали, что он умеет колдовать и оборачиваться волком, недруги – брали в плен и пытались убить, но каждый раз князь возвращался назад.

Известен случай, когда Ярославичи, с которыми воевал Всеслав, пригласили его на переговоры, целовав крест, что не сделают ему зла, но обманули, привезли в Киев и посадили в тюрьму без дверей. Всеслав пробыл в заключении больше года, пока на Киев не напали половцы. Население подняло бунт против князей, которые не могли их защитить, выпустили Всеслава из тюрьмы и возвели на княжеский престол. Правда, во главе Киева он побыл недолго и вскоре вернулся домой.
Мистический князь с некоторыми перерывами правил 57 лет - с 1044 по 1101 годы. При нем Полоцкое княжество достигло своего наивысшего могущества. При нем в городе построили Софийский собор - один из самых ранних храмов Древней Руси, частично отреставрированный, но сохранившийся до наших дней.

Всеслав Брячиславич – герой множества книг, фильмов и даже песни группы «Пелагея».
Что еще посмотреть в Полоцке:
Спасо-Ефросиниевский монастырь, где сохранились фрески 10 века
Памятник букве У
Иезуитский коллегиум – университет, основанный в 1581 году
2
Беларусь легализовала майнинг и криптовалюту
В декабре 2017 года о Беларуси с восторгом писали крупнейшие мировые деловые и технические СМИ. Страна одной из первых в мире легализовала то, что другие тщательно пытались запретить, игнорировали или просто думали, что делать, – криптовалюту и операции с ней.

Согласно декрету «О развитии цифровой экономики», который подписал президент страны Александр Лукашенко, физлица могут владеть токенами, покупать и продавать их за белорусские рубли, иностранную валюту и электронные деньги, заниматься майнингом, а также дарить, обменивать и завещать токены. Операции с криптовалютами не считаются предпринимательской деятельностью, участники сделок освобождаются от ряда налогов.
- Весь мир говорил о блокчейне и криптовалютах, и мы дали ему то, что он хочет. Было понятно, что криптовалюты нельзя запретить, они уйдут в глубины интернета и будут для государства недосягаемы. Но их можно регулировать. И мы дали миру блокчейн. На следующий день от звонков у нас обвалился интернет и телефон. Мы, что называется, поймали хайп.

Привлекли внимание всего мира, показав, что мы технологическая страна. Благодаря информационному шуму количество резидентов нашего центра высоких технологий увеличилось на 200. Ранее столько набралось за 12 лет. Их общая выручка увеличилась на 40%.

В то же время мы понимали, что блокчейн - это серьезные риски, поэтому в декрете сказано: «криптовалютам – да, транзакциям – да! Но только через резидентов парка высоких технологий». Пока мы ни одного такого резидента не приняли. А нет резидента – нет никаких рисков. Сейчас пик хайпа закончился, спекулятивный интерес спал, остался интерес технологический. Поэтому мы утвердили правила проведения операций и начали прием документов от желающих развивать цифровую экономику.

Денис Алейников,
старший партнер юридической компании «Алейников и Партнеры», один из разработчиков документа:
Парк высоких технологий основан в 2005 году. Это особая экономическая зона со специальным налогово-правовым режимом – ее резиденты не платят налог на прибыль, таможенные пошлины и офшорные сборы, а налоги на зарплату – минимальные. Стать резидентом можно, физически находясь в любой стране мира. Сегодня в парке зарегистрированы 388 компаний из более чем 67 стран мира. Среди самых известных продуктов – мессенджер Viber, онлайн-игра World of tanks, а также разработчики мобильных приложений дополненной реальности, анализаторов загрязнённости воздуха, одна из компаний даже поставляет оборудования для Apple.
3
На улицах Минска воришек ищет компьютер. По фото из соцсетей
Одна из разработок «Парка высоких технологий» нашла практическое применение во всем Минске. Искусственный интеллект помог поймать тысячи опасных преступников.

Речь идет о системе видеонаблюдения, которую развернули по всей республике. К суперкомпьютеру подключены тысячи городских камер наблюдения. Помимо нарушения правил дорожного движения и фиксации номеров (а также писем счастья вдогонку), искусственный интеллект умеет по расстоянию между глазами и овалу лица распознавать и искать людей.

- В программу загружаются фото людей, находящихся в розыске или пропавших без вести, система их ищет и показывает, где и когда этот человек проходил, - рассказывает представитель компании.

Ежегодно таким образом раскрывают более 400 преступлений и удается найти сотни людей.
4
В Беларуси до сих пор действует смертная казнь
Несмотря на прогрессивные явления в экономике, Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где до сих пор не отменили смертную казнь. Согласно местному Уголовному кодексу, расстрел как исключительная мера допускается за некоторые особо тяжкие преступления, в результате которых погибли люди. Сюда относится терроризм, убийство двух и более людей, детей и женщин, а также убийство по неосторожности, при превышении пределов необходимой самообороны. Приговорить к смертной казни могут только мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Приговоренного могут помиловать, заменив наказание пожизненным заключением.

По данным правозащитных организаций, таких приговоров в год выносится до пяти, причем последние годы количество постоянно снижается. Например, по информации Генпрокуратуры республики, в 2012 и 2014 годах не было ни одного такого приговора, а в 2013 – четыре.

Окончательно приговор подписывает президент страны Александр Лукашенко. По словам главы государства, один из недавних приговоров вынесли подонку, который ударил головой о шкаф восьмимесячную дочку своей собутыльницы, а потом отрезал телу голову.
Александр Лукашенко,
президент Республики Беларусь:
- У нас референдум на эту тему прошел, и я повязан референдумом. Я не могу, как у вас: взял и бабахнул. Мы референдум провели. По смертной казни, когда вопрос встал. Под 90 процентов — за сохранение смертной казни, и я в нем не участвовал. Я свою позицию никак не обозначал. Вот население проголосовало, и у вас так будет в России, и, может, даже 99 процентов выскажется за смертную казнь. Французы, англичане, я с ними разговаривал, говорят: «Вот если бы мы поставили этот вопрос на референдум, население высказалось бы однозначно, 2/3 минимум за смертную казнь. Особенно на фоне того, что происходит». Я говорю: «Так вот видите, вы против воли населения действуете». И они вот привыкли уже говорить, талдычат, что это вопрос не для народа. А я считаю, для народа. Как бы я ни считал, у нас прошел референдум. Отменить смертную казнь не могу.
5
Беларусь поставляет всему миру трамваи и военную технику в Россию
В представлении большинства жителей России Беларусь – аграрное государство, живущее преимущественно за счет выращивания картофеля, льна и производства молока. Сельское хозяйство в братской республике действительно мощное – страна занимает третье место в мире по производству льноволокна и тритикале, четвёртое – по ржи и седьмое по клюкве.

Но в стране много и крупных промышленных предприятий, работающих преимущественно как на Россию, так и на европейские страны. Минский завод колесных тягачей производит для российской армии военную технику.
- 85 процентов продукции уходит в Россию - для нас это почетно. Это товарооборот порядка 120 миллионов долларов в год. 70 процентов всех комплектующих - российские. Ракетные войска стратегического назначения полностью оснащаются нашими машинами. Военная продукция - не единственный источник контрактов. Это и оборудование для нефтегазовой отрасли - мобильные буровые установки. Нам принадлежит сто процентов рынка тягачей для тяжелых установок свыше 140 тонн.

Игорь Летов,
генеральный директор Минского завода колесных тягачей:
Неподалеку – машиностроительная компания «Амкодор», один из крупнейших в СНГ производителей дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной и сельскохозяйственной техники. Его продукцией нередко пользуются аграрии и лесопромышленники Башкирии.

Тут же под Минском – завод «Штадлер Минск», принадлежащий швейцарской компании Stadler. Здесь делают, например, вагоны для минского метро, двухэтажные аэроэкспрессы, которые возят пассажиров во «Внуково» и «Домодедово», поезда для Грузии. Руководство Санкт-Петербурга заказывает тут трамваи серии «Метелица». Уфе, к сожалению, такая роскошь ближайшие годы не по карману.
- Рыночная стоимость 27-метрового трехсекционного трамвая – около 120 миллионов российских рублей. Можно делать и дешевле, все зависит от требований, но на российский рынок мы предлагаем только такие – трехсекционные.

Филипп Бруннер,
генеральный директор компании:
6
А еще производит свои вина, виски и черную икру
Да, существует белорусские вина, коньяки и даже ром. Просто до наших широт они не доходят – объемы производства не те – всего 90 миллионов литров плодовых виноградных и игристых вин. Сырье дня них в основном везут из Молдовы через Украину.

Развивается в Беларуси и собственное производство премиальной черной икры. Как рассказал управляющий компании Admiral Husso Владимир Довгялло, за год они производят около тонны деликатеса. В основном икра поедет в Россию, Германию, Италию, США и некоторые другие страны, заказы расписаны до мая. Но компания оставляет небольшой запас «для своих», чтобы попробовать деликатес могли и жители городов республики. Правда, удовольствие это не из дешевых – килограмм черной икры стоит 90 тысяч российских рублей. Соответственно, 50-граммовая баночка – 4,5 тысячи рублей.

Ранее сайт «РБК-Уфа» рассказывал, что, крупнейший в Башкирии «Кармановский рыбхоз» производит за год около 700 кг черной икры, это пятый показатель стране. Вся икра уходит в торговые сети «Мэтро», «Ашан», «Ок» и «Перекресток», в местные магазины она не поступает из-за «вероятного отсутствия спроса».
7
На хоккейной арене Минска разрешили пить пиво. Но не везде
«Минск-Арена», один из крупнейших культурно-спортивных комплексов Европы, где помимо ледового дворца есть конькобежный стадион и велодром. В отличие от уфимской площадки, комплекс принадлежит не хоккейному клубу. Играющий в КХЛ «Динамо-Минск» здесь всего лишь арендатор, правда, привилегированный. Клуб занимает целый этаж, но по распоряжению президента ничего не платит.

Как рассказывает генеральный директор комплекса Николай Ананьев, в этом году команда выступает просто безобразно (всего десять побед в 39 играх), но находится на третьем месте по посещаемости – меньше восьми тысяч человек не приходило. В прошлые сезоны, когда игра «Динамо» была более стабильной, арену постоянно посещали 15 тысяч человек.
- У нас продается вся линейка алкоголя. Точек продаж много и везде достаточно демократичные цены. Мы понимали, что те, кто хочет напиться, напьются где угодно. Болельщики могут приходить на «Арену» за два часа до начала игры и уходить примерно через час после ее окончания. Единственное ограничение – пищу и напитки запрещено проносить в зал.

За 10 лет не было пьяниц, это наше достижение. Раньше было непонимание со стороны МВД, они запрещали. Чтобы решить вопрос, я ходил к президенту страны. Сейчас стало проще. После того, как мы впервые провели тут ночную дискотеку, и милиция поймала наркоманов, начальник ГУВД предложил закрыть все ночные клубы и проводить все у нас.

Николай Ананьев,
Генеральный директор комплекса «Минск-Арена»:
8
В Беларусь можно ездить без загранпаспорта и не менять там валюту
- Россия и Беларусь подписали договор о создании Союзного государства. Это означает, что у нас нет строгих границ и запретов. Чтобы заехать на территорию страны, не нужно получать виз и не нужен загранпаспорт – достаточно общероссийского.

- Из Уфы до Минска можно добраться на самолете или поездом, но в обоих случаях – с пересадкой в Москве. Если больше нравится, можно долететь до Москвы, а там пересесть на Белорусском вокзале на вечерний поезд - и рано утром будете в Минске. Стоимость билета «Москва – Минск» – примерно 3000 российских рублей и для поезда, и для самолета.

- В Беларуси своя валюта, которая тоже называется «рубль». Тех самых «зайчиков» и «белочек» уже нет – в 2016 году страна провела деноминацию и убрала со своих купюр лишние нули. Один белорусский рубль – примерно 31 российский.
- Поменять деньги можно в любой гостинице или городских обменниках. Можно не утруждать себя и рассчитываться банковскими картами, их принимают почти везде (местами не срабатывает российская система «Мир»). Комиссия в этом случае меньше, чем менять деньги на местные, а потом неиспользованные обратно на российские.

- Российские операторы мобильной связи предлагают в Беларуси разнообразные пакеты услуг роуминга. На наш взгляд, выгоднее купить по прибытии сим-карту. Местные операторы предлагают, например, тариф с безлимитным интернетом всего за 150 российских рублей. Покрытие в городе и окрестностях – хорошее, почти везде ловит 4G.

- После того, как в 2014 году в России скакнул курс доллара, изменился и курс к местной валюте, поэтому цены вовсе не сказочно низкие, а соизмеримы с российскими. Например, номер в хостеле обойдется вам в 400-500 российских рублей, снять квартиру через международные сервисы бронирования – 2-3 тысячи (столько же – номер в средней гостинице), сутки в четырехзвездочном отеле – около 4 тысяч.
Подготовил Станислав Шахов.

Фото автора, пресс-службы президента Республики Беларусь, официальных сайтов «Алейников и Партнеры», парка Высоких технологий, Минского завода колесных тягачей, «Минск-Арена», Δημήτριος (wikipedia), Pasacern7 (WikiPedia), www.depositphotos.com.

Благодарим посольство Республики Беларусь в Российской Федерации за помощь при подготовке материала.
24.12.2018 г.