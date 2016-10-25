Где в Башкирии покататься на горных лыжах

- Выбор места для катания можно сделать исходя из удаленности горы от города и наличия инфраструктуры - удобство подъемника, наличие кафе и комнаты для переодевания. Так, например, ближайшие к Уфе горнолыжные базы - это «Павловский парк», «Кандры-куль», «Куш-тау». Самыми интересными курортами являются «Абзаково» и ГЛК на озере Банное, тут есть несколько учебных подъемников, развитая инфраструктура, трассы любого уровня сложности.
Дальше идёт «Мраткино», место с прекрасным рельефом и абсолютно убивающей желание туда ехать инфраструктурой. Отсутствие кафе, где можно комфортно поесть за реальные деньги, и очень медленный кресельный подъемник. Трассы прекрасные, на любой уровень сложности, отличные места для катания по лесу.
«Плюсами» наших горнолыжек считаю их близкое расположение, «минусы» - основная часть центров - это небольшие местечковые горнолыжки на 2-4 трассы, это, конечно, и особенностями рельефа обусловлено, но и отсутствием развития в последние годы.