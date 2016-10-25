Где в Башкирии покататься на горных лыжах

- В Башкирии у каждого горнолыжного комплекса есть своя особенность, которая помогает им конкурировать между собой. «Мраткино» последние два года многие называют любимым ГЛЦ, «Абзаково» – самый развитый, на «Банном» есть единственный в округе подъемник закрытого типа.



Что касается новичков, то им будет комфортно во всех горнолыжных центрах, если они будут пользоваться услугами инструкторов и своевременно подумают о защитной экипировке. Самый минимум - это шлем и защитные шорты, было бы неплохо защитить спину, именно страх получить травму будет первое время сдерживать прогресс обучения.



Если вы приехали на новый для себя горнолыжный курорт, будет полезно воспользоваться услугами инструктора, попросить его как гида ознакомить вас с трассами, показать все интересные места, маршруты и подводные камни.



Учиться осваивать сноуборд или горные лыжи лучше в своём городе, необязательно ехать очень далеко, чтобы понять, что это не твоё, лучше заранее получить необходимые знания и на выезде получать только положительные эмоции. Ну и желательно иметь хоть какую-то физическую подготовку. Если человеку трудно встать из положения сидя дома, то шансы на получение хорошей порции веселья и адреналина на склоне тоже малы.