 
Где в Башкирии покататься на горных лыжах
Не за горами новогодние праздники, а значит, тысячи горожан поедут кататься на горных лыжах, благо сезон уже начался! Специально для вас мы подготовили подробное описание наиболее популярных горнолыжных курортов и комплексов Башкирии.
1
Горнолыжный комплекс «Ак Йорт»
(Уфа)
Сезон
Сезон открыт с ноября по март.
Трассы
В настоящее время ГЛК «Ак Йорт» включает в себя три трассы для катания на горных лыжах и сноуборде. Протяженность двух основных горнолыжных трасс - по 450 метров. Третья трасса учебная, для начинающих, ее длина 100 метров. Весь склон по сложности можно отнести к уровню «синий», а учебный - к уровню «зеленый». Перепад высот составляет 75-80 метров. Склоны безопасные, без резких заворотов и отвесных участков.
Подъемники
Работают малая и большая канатные дороги, с бугельными подъемниками, мощностью 900 чел./час. На детской площадке подъёмник «беби-лифт», мощностью 200 чел./час.
Особенности
Перепад высот в «Ак Йорте» весьма комфортен для тех, кто только учится кататься и не обладает возможностью выехать куда-то на целый день. Работает и вечером – удобно кататься после работы.
Недостатки
В выходные на трассе много народу, могут быть очереди на подъемники. Впрочем, он очень быстро поднимает, благо гора небольшая.
Искусственное оснежение
Работает система искусственного оснежения.
Где находится
Горнолыжный комплекс «Ак Йорт» находится в городе Уфе по адресу: ул. Менделеева, 160. Можно добраться на автобусе или троллейбусе до остановки «Трамплин».
Дополнительные услуги
Помимо основных горнолыжных трасс есть две отдельные тюбинговые трассы с подъемником. Доступны спортивные школы, инструктора и сноупарк. В свободное от катаний время можно подкрепиться в кафе и ресторанах. Здесь же, в мастерской спортивного комплекса, можно привести свой инвентарь в полную готовность к серьезным стартам. Доступна бесплатная парковка.
Режим работы
С 10.00 до 23.00 без выходных.
2
«Олимпик Парк Уфа»
(Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту)
Сезон
С ноября по март.
Трассы
Основных трасс здесь - четыре. Одна считается учебной, но по перепаду высот и длине не отличается от остальных. Разделяет зоны для катания довольно густой лес. Трассы несложные, две прямые, ещё одна трасса имеет форму, похожую на полумесяц. Перепад высот - от 70 до 90 метров. Длина основных трасс – 350-600 метров.
Подъемники
Подъёмники в «Олимпик Парке» бугельные. Скорость довольно медленная. Тип - тарелочка. Несмотря на нахождение курорта в городской черте, очереди здесь не являются огромной проблемой. Они могут быть, но ситуация не критичная.

Основных подъёмников - три. Два из них расположены рядом параллельно друг другу (обслуживают первую и вторую трассу). Третий стоит отдельно и обслуживает третью и четвёртую трассу.
Особенности
Местные трассы небольшие, с малым перепадом высот. Это типичный небольшой городской горнолыжный комплекс. Отлично подходит для новичков либо для тех, кто хочет размяться после работы. На что-то большее здесь рассчитывать не стоит.
Недостатки
Здесь тренируются спортсмены, и есть своя школа сноубординга и горных лыж. Иногда одна или несколько трасс могут быть закрыты для простых посетителей из-за соревнований и тренировок. Трассы свободны в выходные дни.
Где находится
Горнолыжный комплекс «Олимпик Парк» расположен в черте Уфы по адресу: ул. Менделеева, 201 Б.
Дополнительные услуги
Профессиональный инструктаж. Прокат горнолыжного снаряжения и сноубордов. На трассе имеется освещение и радио. Есть удобная парковка, скорая помощь. Вокруг много кафе – это полноценный комплекс для отдыха всей семьей.
Режим работы
МКД по будням с 12.00 до 14.00, с 20.00 до 23.00,

по выходным с 11.00 до 23.00

БКД по будням с 12.00 до 14.00, с 18.30 до 23.00, по выходным с 11.00 до 23.00.
3
Горнолыжный комплекс «Куш-Тау»
под Стерлитамаком
Сезон
Горнолыжный сезон здесь длится с декабря по март.
Трассы
Первая трасса – «Учебная» длиной 170 метров и перепадом высот 35 метров - спускается прямо к корпусу администрации. Простая, короткая, но с хорошим наклоном трасса. Под трассой располагается «лягушатник» для детей с милым названием «Букашка» (длина склона - 80 метров).

Все трассы для взрослых находятся на значительном отдалении от базы.

Вторая трасса – «Центральная» (С-1) - представляет собой спуск длиной 750 метров; наклон меняется, выезд ведет прямо к подъемнику. В действительности это два параллельно идущих спуска: один покруче, но там и снега поменьше, другой (основной) попроще, есть возможность съехать на соседний.

Третья трасса – «Северная» (С-2) длиной 620 метров. Она уходит левее основной, к подъемнику ведет длинный выезд через лес. Трасса крутая и ровная.

Самая длинная трасса С-3 длиной 900 метров и перепадом высот 163 метра.

Самый большой перепад высот - 185 метров - на «Восточной» трассе (СВ), длина которой составляет 800 метров.
Подъемники
Установлены бугельные подъемники, на основной горе – типа швабра, соскакивание с него требует навыков.
Особенности
Принадлежит государству, базируется Детская спортивная школа.
Недостатки
От мест размещения и проживания до горы не менее километра. Без автомобиля будет трудно. Непосредственно на спуске, у подъёмника, нет ни кафе, ни пункта проката, ни раздевалок, до них - несколько сот метров. Поэтому свой автомобиль очень пригодится.
Где находится
Горнолыжный комплекс «Куш-тау» находится в 18 км от центра Стерлитамака и 120 км от Уфы, в 240 км от Оренбурга. Добраться можно только на автомобиле.
Размещение
Есть несколько небольших баз в округе и большой дом отдыха «Шиханы». Цены невысокие, сервис обычный не для взыскательных туристов.
Дополнительные услуги
Каток, кафе, тюбинг.
Режим работы
Вторник - четверг с 10.00 до 18.00

Пятница - суббота с 10.00 до 22.00

Воскресенье - с 10.00-18.00

Понедельник – выходной.
4
Горнолыжный курорт «Мраткино»
под Белорецком
Сезон
Трассы ждут туристов с декабря по апрель.
Трассы
Всего трасс восемь. Все они ровняются ратраками и имеют систему искусственного заснеживания, которое позволяет подготовить трассу толщиной до двух метров. В целом общая длина трасс составляет 11 километров. Все они оборудованы вечерним освещением и искусственным снегом. Есть три трассы слалом-гигант (одна из которых начинает работать только ближе к весне) длиной 1 километр и 1,25 км, а также трасса специального слалома длиной в 900 метров и уклоном до 70%, здесь перепад высот практически 200 метров. Для детской трассы длиной в 300 метров существует небольшой перепад высоты в 15 метров и уклоном не более 5%.
Подъемники
Горнолыжный центр оборудован четырьмя канатно-буксировочными дорогами и одной детской, которая доставляет туристов к детской трассе. Канатно-буксировочная дорога может пропустить около 200 человек в час. А вот кресельная дорога, которая поднимает туристов на три трассы южного склона, имеет пропускную способность 900 человек в час. Она везет спортсменов вверх не менее 10 минут, крыши над креслами нет, подогрева сидений – тоже.
Особенности
Гора в Мраткино имеет относительную высоту в 500 метров. Уклон горы колеблется от 13 до 70%, перепад высот в пределах 300 метров, а значит, такая гора идеальное место для катающихся различных уровней.
Недостатки
Даже при одной работающей трассе народу может быть столько, что и в прокате, и в кафе, и на подъёмнике придётся отстоять очередь.
Где находится
ГЛЦ «Мраткино» находится в черте города Белорецка. Из Уфы до горнолыжного центра можно добраться поездом «Легенды Урала», от вокзала придется взять такси (50-100 рублей), или прямо из Уфы на специализированных маршрутных такси.
Размещение
Прямо у трассы гостиница, гостевые дома в ближайшем поселке присутствуют, можно снять квартиру в Белорецке.
Дополнительные услуги
Внизу у подъёмника пункт проката, теплые раздевалки и кафе, все расположено в одном здании. Цены приемлемые. Помимо обычных трасс есть трассы и для беговых лыж, их протяженность около 10 километров.
Режим работы
С 09.00 до 18.00 в будни и в воскресенье

С 09.00 до 17.00 в субботу

С 09.00 до 20.00 в праздничные дни.
5
Горнолыжный курорт «Абзаково»
Сезон
Сезон катания на горных лыжах на курорте «Абзаково» начинается с конца октября и заканчивается в начале мая. Лучшее время для катания: конец февраля — март, при дневной температуре не ниже −15°C.
Трассы
В Абзаково 13 трасс общей протяженностью около 16 км при перепаде высот до 320 м. Из них четыре FIS-трассы для слалома и слалома-гиганта. Одна трасса предназначена для могула. По степени сложности трассы делятся на зеленые, синие и красные. Есть трассы для начинающих лыжников и сноубордистов.
Подъемники
Для обеспечения катания без очереди по склонам гор на территории комплекса «Абзаково» предусмотрено шесть бугельных подъемников плюс два подъемника кресельного типа с высокой пропускной способностью. Для маленьких спортсменов есть «бэби-лифт».
Особенности
Ежегодно «Абзаково» входит топ самых популярных горнолыжных курортов для россиян. Также здесь проходят тренировочные и восстановительные сборы команд России по лыжным гонкам и биатлону, горнолыжному спорту, проводятся этапы Кубка России, а также спортивные праздники и фестивали. Есть вечернее освещение.
Недостатки
Бугель на трассах длиной больше 1 км может доставить очень большие неудобства, особенно для сноубордистов.
Искусственное оснежение
На 10 трассах есть система искусственного оснежения.
Где находится
Курорт «Абзаково» расположен в Белорецком районе Башкирии в 275 км от Уфы и в 3 км от железнодорожной станции Новоабзаково. В зимний сезон между Уфой и горнолыжным центром «Абзаково» по пятницам, субботам и воскресеньям курсирует туристический ж/д маршрут «Легенды Урала».
Размещение
Проблем с размещением в «Абзаково» обычно нет, есть различные варианты — от недорогих квартир до частных домов. Вокруг много комфортабельных баз. Из дома отдыха «Абзаково» можно подняться на гору на кресельном подъемнике. В «высокий сезон» комнаты лучше бронировать заранее.
Дополнительные услуги
Мастерская и прокат инвентаря, услуги инструктора, камера хранения, платная парковка на территории, кафе и рестораны с горячими напитками и едой, зоопарк. Любители других зимних видов спорта могут провести время на катке, биатлонном стрельбище и лыжной трассе, покататься на конных упряжках, также здесь есть специальные трассы для снегоходов и тюбингов. Надо учесть, что курорт довольно большой, растянут на несколько километров, чтобы передвигаться между всеми этими объектами, нужен автомобиль. Трассы контролирует служба спасателей, работает медицинский пункт.
Режим работы
ПН-ЧТ, ВС: с 09.00 до 17.00

ПТ-СБ: с 09.00 до 20.00 ч.
6
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
на озере Банном в Абзелиловском районе
Горнолыжный курорт расположен на самых высоких склонах Уральских гор, оборудованных для катания. Ежегодно здесь проходят соревнования и фестивали зимнего экстрима. Горнолыжный центр имеет хороший потенциал для того, чтобы стать лыжным курортом высокого уровня, имеющим трассы, подходящие для всех степеней мастерства.
Сезон
С ноября по май.
Трассы
Семь действующих трасс горнолыжного центра рассчитаны на разные уровни спортивного мастерства. Протяженность трасс в среднем составляет порядка 2500 м, перепад высот 450 м. Для начинающих горнолыжников имеется трасса длиной 300 м с бугельным подъемником.
Подъемники
Горнолыжный центр на Банном оснащен единственным в России скоростным подъемником гондольного типа, протяженностью 1700 м, пропускной способностью 2800 человек в час, время в пути шесть минут.
Особенности
Популярный горнолыжный курорт, привлекающий ежегодно более 200 тысяч любителей экстремальных видов спорта, обладатель титулов «Лучший горнолыжный курорт Урала», «Лучший горнолыжный курорт России», «Лучший спортивный объект для туризма».
Недостатки
В этом сезоне администрация ГЛЦ решила отказаться от абонементов на 1, 2 и 3 часа, оставив лишь тарифы на четыре часа и день. По мнению большинства, это не очень удобно и дорого.

Трассы на курорте - непростые для новичков, наверху всегда дует сильный ветер, необходима маска. На самой трассе может быть лед. Сверху трассы неширокие, катание на них требует определённых навыков.
Где находится
Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» расположен в горах Южного Урала на берегу озера Банное (Якты-куль), в 40 км от города Магнитогорска и в 25 км от горнолыжного комплекса «Абзаково». Можно добраться как автомобильным транспортом, так и на поезде до Магнитогорска, а оттуда – на маршрутке.
Размещение
На берегу озера расположены крупные санатории «Юбилейный» и «Якты-Куль», дом отдыха «Березки», а также множество гостевых домов и отелей.
Дополнительные услуги
Проводятся экскурсии, катание на лошадях, квадроциклах, картинге. К услугам гостей центра прокат горнолыжного снаряжения, камера хранения, мастерская по ремонту лыж, медпункт, магазин, тюбинг, ресторан, пейнтбол, на территории имеются две парковки на 100 и 200 автомобилей. Наверху горы есть ресторан, кафе и теплые раздевалки расположены и внизу, прямо у подъемника.
Режим работы
ПН 13.00–20.00

ВТ 09.30–20.00

СР–ЧТ 09.30–20.00

ПТ–СБ 09.30–21.00

ВС 09.30–19.30.
7
Горнолыжный комплекс «Кандры-Куль»
Сезон
Система оснежения позволяет открывать зимний сезон в 20 числах ноября и закрывается 10 апреля.
Трассы
ГЛК «Кандры-Куль» имеет три освещаемых спуска протяженностью 400 и 500 м, тюбинговый склон -150 м с безопорным подъемником. Территория склонов при спуске хорошо просматривается, что обеспечивает безопасность катания.

Ширина трассы 35-40 м. Средний уклон 16%-20%. Финишный участок трасс представляет собой широкую плоскую террасу, на которой размещается не менее 200 лыжников одновременно.
Подъемники
Комплекс оборудован кресельной дорогой пропускной способностью 600 чел/час с возможностью увеличения до 1800 чел/час.
Особенности
По мнению горнолыжников со «стажем», «Кандры-Куль» идеально подходит для тех, кто только начинает приобщаться к таким видам спорта, как горные лыжи и сноуборд.
Недостатки
Отсутствие дневных абонементов.
Где находится
Горнолыжный комплекс расположен в Туймазинском районе Башкирии на берегу озера Кандрыкуль в 5 км от трассы М-5 «Москва – Уфа - Челябинск». От Уфы до горнолыжного комплекса - 130 км, от Туймазов 40 км, от Октябрьского 65 км, от Белебея - 90 км.
Размещение
В непосредственной близости от горнолыжного комплекса расположены три деревни, в которых можно найти частный дом или коттедж для семейного отдыха. Кроме того, в округе, в том числе на территории ГЛК, есть базы отдыха.
Дополнительные услуги
На верхней площадке станции расположено благоустроенное кафе. Обученный персонал, современное подъемное оборудование, две охраняемые парковки, видеонаблюдение.
Режим работы
Ежедневно с 10.00 до 22.00.
8
Центр отдыха «Павловский парк»
Сезон
Горнолыжный сезон открыт с декабря по март.
Трассы
Сейчас горнолыжный парк «Павловский парк» предлагает для катания четыре трассы. Все склоны для катания несложные, относятся к категории «зелёные» и «синие». Трассы сильных изгибов не имеют, идут в одном направлении (лежат практически параллельно друг другу).

Зато для новичков и нетребовательных райдеров вполне есть где покататься. Четыре освещенные горнолыжные трассы протяженностью от 800 до 1200 м с системами искусственного снегоуплотнения и оснежения, прекрасно оборудованные трассы для катания длиной от 800 до 1200 м. Перепад высот составляет до 140 м.
Подъемники
Канатная бугельная дорога для быстрого и комфортного подъема, которая бесперебойно функционирует даже при низких температурах, что вполне естественно для наших климатических условий.
Особенности
Развитая инфраструктура: здесь можно провести время, катаясь на породистых лошадях, посещая дополнительные экскурсии. Непосредственно под трассами расположены кафе, пункт проката. Можно даже совершить вертолетную прогулку.
Недостатки
Для опытных горнолыжников и сноубордистов курорт вряд ли будет интересен. Здесь нет ни одной трассы длиннее 1 километра, перепад высот небольшой.

Неудобный переход с подъёмника на дальние трассы.
Где находится
Центр отдыха расположен на берегу Павловского водохранилища в живописном малонаселенном уголке горнолесной зоны Башкортостана всего в 120 км от Уфы. Добраться можно только на автомобиле.
Размещение
На территории центра отдыха есть гостиничный комплекс. По близости также расположены множество баз отдыха.
Дополнительные услуги
Ежедневно с 10.00 до 22.00.
Режим работы
ПН 13.00–20.00

ВТ 09.30–20.00

СР–ЧТ 09.30–20.00

ПТ–СБ 09.30–21.00

ВС 09.30–19.30.
- В Башкирии у каждого горнолыжного комплекса есть своя особенность, которая помогает им конкурировать между собой. «Мраткино» последние два года многие называют любимым ГЛЦ, «Абзаково» – самый развитый, на «Банном» есть единственный в округе подъемник закрытого типа.

Что касается новичков, то им будет комфортно во всех горнолыжных центрах, если они будут пользоваться услугами инструкторов и своевременно подумают о защитной экипировке. Самый минимум - это шлем и защитные шорты, было бы неплохо защитить спину, именно страх получить травму будет первое время сдерживать прогресс обучения.

Если вы приехали на новый для себя горнолыжный курорт, будет полезно воспользоваться услугами инструктора, попросить его как гида ознакомить вас с трассами, показать все интересные места, маршруты и подводные камни.

Учиться осваивать сноуборд или горные лыжи лучше в своём городе, необязательно ехать очень далеко, чтобы понять, что это не твоё, лучше заранее получить необходимые знания и на выезде получать только положительные эмоции. Ну и желательно иметь хоть какую-то физическую подготовку. Если человеку трудно встать из положения сидя дома, то шансы на получение хорошей порции веселья и адреналина на склоне тоже малы.

Булат Загитов,
основатель группы YetiRide
- Выбор места для катания можно сделать исходя из удаленности горы от города и наличия инфраструктуры - удобство подъемника, наличие кафе и комнаты для переодевания. Так, например, ближайшие к Уфе горнолыжные базы - это «Павловский парк», «Кандры-куль», «Куш-тау». Самыми интересными курортами являются «Абзаково» и ГЛК на озере Банное, тут есть несколько учебных подъемников, развитая инфраструктура, трассы любого уровня сложности.

Дальше идёт «Мраткино», место с прекрасным рельефом и абсолютно убивающей желание туда ехать инфраструктурой. Отсутствие кафе, где можно комфортно поесть за реальные деньги, и очень медленный кресельный подъемник. Трассы прекрасные, на любой уровень сложности, отличные места для катания по лесу.

«Плюсами» наших горнолыжек считаю их близкое расположение, «минусы» - основная часть центров - это небольшие местечковые горнолыжки на 2-4 трассы, это, конечно, и особенностями рельефа обусловлено, но и отсутствием развития в последние годы.

Екатерина Красавцева,
Инструктор
*Для аренды горнолыжного оборудования или необходимого инвентаря для катания на сноубордах необходимо иметь при себе документ (паспорт, водительское удостоверение, тех.паспорт) или количество финансовых средств, эквивалентное стоимости спортивного инвентаря.
Подготовила Альфия Аглиуллина.
В материале использованы фото Олега Яровикова, Рушаны Ибраевой, официальных сайтов ГЛЦ и групп «Горнолыжный комплекс «АК ЙОРТ» | ГЛК Уфа», «Олимпик парк УФА (OLYMPIC PARK UFA) МБУ СШОР» во «ВКонтакте».