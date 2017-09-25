 
Как в Башкирии принять в семью ребенка?
Мало кто, увидев по телевизору малыша, ищущего родителей, остается равнодушным к судьбе маленького человека. Мало у кого не екнет в сердце при виде глаз сироты из детского дома. Но не каждый решится на такой важный шаг - принять ребенка в семью.

К чему нужно быть готовым будущим приёмным родителям? Какие нужны для этого документы? Какие положены выплаты замещающим семьям в Башкирии? И сколько в республике приемных семей? Во всех этих вопросах разбирался «Башинформ».
Шаг 1.
Детей можно взять под опеку, попечительство, в приемную или патронатную семью, усыновить или удочерить.
Следует понимать, чем отличаются все эти формы семейного устройства, так как у различных форм есть разница между процедурой устройства ребенка и последствиями принятия ребенка в семью.
При усыновлении или удочерении ребенок принимается на правах кровного.
Усыновить можно ребенка, про родителей которого точно известно, что они умерли, либо неизвестны, являются недееспособными, лишены родительских прав, либо по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают более 6 месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания. В других случаях потребуется согласие родителей на усыновление ребенка.
Усыновитель должен быть старше усыновляемого не менее чем на 16 лет.
При установлении опеки или попечительства ребенок принимается в семью на воспитание до совершеннолетия, в основном родственниками.
Опеку устанавливают над детьми до 14 лет, попечительство - над несовершеннолетними от 14 до 18 лет. Оформлением занимаются органы опеки, они же контролируют такие семьи. Опека бывает безвозмездная и возмездная – приемная семья, либо патронатное воспитание.
Приемную семью можно назвать профессиональной.
Договор заключается в органах опеки и попечительства. Приемные родители получают вознаграждение.
Шаг 2.
Сбор документов
Надо обратиться в органы опеки по месту жительства, где вам выдадут перечень документов. Адреса и телефоны органов опеки по республике можно скачать с сайта Министерства образования РБ вот по этой ссылке.
Основные документы, которые необходимы:
медицинское заключение о состоянии здоровья;
справка об отсутствии судимости;
краткая автобиография
документ о прохождении программы подготовки замещающих родителей.
согласие членов семьи
Шаг 3.
Обучение
Всем будущим замещающим родителям, за исключением близких родственников детей и лиц, которые ранее уже принимали детей в семьи, необходимо пройти специальную подготовку.
Программу подготовки опекунов (попечителей) и кандидатов в приемные родители организуют:


✔ Республиканский центр семейного устройства Башкортостана (проспект Октября, 115, корп. 4, тел. 8 (347) 244-87-50).

✔ Уфимское управлении по опеке и попечительству (ул. Комсомольская, 161/2, тел. +7 (347) 279-91-85).

Органы опеки и попечительства по месту жительства.
Курс ведут психологи, социальные педагоги, юрисконсульты. Замещающих родителей учат, как общаться с приемными детьми, выходить из проблемных и критических ситуаций. Продолжительность обучения - 80 академических часов.
Шаг 4.
Домой к потенциальным родителям
приходит специалист органов опеки и обследует условия жизни.
Шаг 5.
После того, как вы собрали все документы,
прошли обучение и показали, что в вашем доме детям будет жить комфортно, органы опеки выдадут заключение о возможности быть усыновителем, опекуном или приемным родителем. Эти документы действительны в течение двух лет со дня выдачи. С ним вы уже можете искать ребёнка.
Шаг 6.
Поиск ребенка
Для подбора ребенка кандидат может обращаться к:

федеральному оператору государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (Министерство просвещения РФ)

региональному оператору - Министерство образования Республики Башкортостан)

• в любой орган опеки и попечительства по своему выбору.
Можно искать ребенка самостоятельно:
на сайте федерального банка данных
на сайте проекта «Видеопаспорт»
ВАЖНО!
Подробные сведения о том или ином ребенке можно получить, только при наличии заключения органа опеки и попечительства о возможности быть усыновителем, опекуном или приемным родителем.
Шаг 7.
Оформление отношений.
Оформление усыновления проходит в судебном порядке. Под опеку и попечительство, в приемную семью, на патронатное воспитание ребенок передается на основании решения органа опеки и попечительства. С приемными родителями и патронатными воспитателями впоследствии дополнительно заключается договор.
Что дальше?
Каждую замещающую семью независимо от формы семейного устройства сопровождают органы опеки, консультируют по возникающим социально-педагогическим, психологическим проблемам.
Что положено замещающим семьям
✔ При усыновлении ребенка в Башкирии выплачивается единовременное пособие – 453 тыс. руб.

✔ Размер этого пособия при усыновлении ребенка-инвалида увеличивается на 100 тыс. руб.

✔ Если усыновляют родных братьев и сестер – выплачивается 147 261 руб. на каждого.

✔ Если усыновляют ребенка старше 7 лет – 147 261 руб .

✔ Единовременное пособие при приеме ребенка на воспитание – 19 277 руб.

✔ Приемным родителям выплачивается ежемесячное вознаграждение:
за каждого ребенка до 3 лет – 9 013 руб. , после 3 лет – 7 513 руб.
Если ребенок с ограниченными возможностями здоровья - до 3 лет – 10 816 руб. После 3 лет – 9 016 руб.

✔ Пособие на содержание ребенка:
на каждого ребенка до 3 лет – 6 350 руб. ежемесячно, после 3 лет – 6 106 руб.; на ребенка-инвалида младше 3 лет – 7 620 руб; на ребенка-инвалида старше 3 лет – 7 327 руб.
Сколько в Башкирии детей-сирот и приемных семей?
На 1 января 2018 года в Башкирии насчитывалось 13 130 детей-сирот. Детских домов в республике - 15, сейчас в них воспитываются 500 детей, и их количество с каждым годом сокращается.

В Башкортостане сегодня насчитывается 11 081 приемных семей, в которых воспитывается 12 696 детей. Только в этом году за 10 месяцев передано в семьи граждан 916 детей-сирот, усыновлено 1 762 ребенка, под опеку переданы 5 295 детей, в приемные семьи - 3 801 ребенок.

В Уфе за 10 месяцев 2018 года в замещающие семьи переданы 353 ребенка, в том числе усыновлено - 59, переданы в приемные семьи – 56, переданы под опеку – 238 детей.
Какие семьи в основном берут детей на воспитание?
Более 80% приемных родителей решаются на этот ответственный шаг после 40 лет. Как правило, это состоявшиеся люди, преодолевшие бытовые сложности, нередко вырастившие собственных детей и имеющие силы и желание отдать свои знания и любовь тем, кому их не досталось.

Мотивы принятия различные: реализация родительского потенциала, желание помочь ребенку, желание иметь большую семью, замена потерянного ребенка, обретение смысла жизни и другие.
Лариса Ольте,
начальник отдела семейного устройства детей-сирот Управления по опеке и попечительству г. Уфа.
«Для нас важны мотивы потенциальных усыновителей, их желание помочь ребенку, а силы и ресурсы найдутся. «Да, мы забираем этого ребенка!» - что еще можно сравнить с этим важным решением. Отрадно, что есть люди, для которых не бывает чужих детей. Ведь каждый ребенок хочет найти любящих родителей. И пока есть такие дети и такие люди, готовые принять в семью чужого ребенка, наша задача - соединить их, это основное, над чем мы работаем».
Приемные и опекунские семьи Башкирии
Приемная семья Решетниковых, деревня Кумово Янаульского района. Марина Витальевна и Александр Витальевич воспитывают шестерых приемных детей. «Первенцев» — восьмилетнюю Зою и 14-летнего Никиту семья взяла в 2013 году. Через год сразу четверых родных: пятилетнего Антона, шестилетнего Ваню, восьмилетнего Кирилла и 15-летнюю Лену.

«У каждого нашего ребенка до переезда в семью была своя драма, своя история попадания в приют. Алкоголь, наркотики и безответственность — вот что разобщает родителей с родными детьми. Для нас фраза «Семья — это главное» — не пустые слова. Главное, чему мы хотим научить наших детей — заботиться и поддерживать друг друга, рассчитывать на помощь, знать, что всегда есть на кого опереться. Работа, знакомые, друзья — всё это должно быть. Но в первую очередь — семья и семейные ценности», — говорит Марина Решетникова.
Приемная семья Дербеневой Гольсирин Файзулловны и Маликова Аиса Назифовича, д. Саузбаш Краснокамского района.

Эта удивительная интернациональная семья состоит из 27 человек: мама, папа и 25 детей, 21-приемный ребенок, двое детей – на патронатном воспитании и двое усыновленных детей, три ребенка-инвалида и восемь детей имеют особенности в развитии. Самому маленькому ребенку сейчас три года, а самому старшему 17 лет. Семья многонациональная, в ней воспитываются русские, башкиры, татары, мари, чуваши. Уникальность семьи в том, что супруги берут на воспитание братьев и сестер для того, чтобы сохранить их кровные узы. Семья имеет множество наград.
Опекунская семья Потякиных, с. Бурибай Хайбуллинского района. Тамара Николаевна и Александр Михайлович вот уже 33 года живут вместе и воспитывают 16 детей: четырех кровных и 12 приемных детей. Учителя и воспитатели отмечают, что дети, находясь в этой семье, меняются исключительно в положительную сторону: стали лучше учиться, реже болеть, прошла агрессия, замкнутость. Семья имеет благодарности и грамоты за активную позицию в деле обучения и воспитания детей, за участие в конкурсах и фестивалях разного уровня.
Семья Вшивцевых - Светлана Евгеньевна и Александр Борисович воспитывают 4 детей. В мае 2015 года взяли в свою семью племянников Талиповых Дарину и Дамира.

Дарина учится во втором классе, Дамир ходит в детский сад. Дети чувствуют уют и тепло домашнего очага.
Семеновы Валерий Вениаминович и Галина Антоновна с 1989 года стали замещающими родителями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они воспитали троих кровных детей и стали приемными родителями для 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день в приемной семье воспитывается Берсенева Виктория, Хасанова Александра и Кийко Вилена. В прошлом году трое приемных детей Семеновых поступили в образовательные организации высшего образования.

Семья имеет много наград, дипломов, грамот, благодарственных писем, награждена патриархом Московским и всея Руси Алексием II орденом святого благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского, медалью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, на Фестивале счастливых семей памятной статуэткой как родители, которые вносят большой вклад в воспитание и развитие детей, медалью «Родительская доблесть».
Фатьянова Ольга Сергеевна воспитала семерых приемных детей. Сейчас в семье воспитывается 5 детей. Медведевы Дима, Карина, Кристина, Евдокимовы Женя и Юля. Они очень любят проводить время со своей семьей. Многодетная семья много путешествует, участвует в различных конкурсах и концертах в Уфе и в других городах.
Подготовила Гульфия Акулова.

Фото – Гульфия Акулова, Олег Яровиков, www.depositphotos.com, пресс-служба администрации Уфы, Альберт Узбеков, «Хайбуллинский вестник», предоставлены Республиканским центром семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и Управлением по опеке и попечительству г. Уфы.