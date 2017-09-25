Как в Башкирии принять в семью ребенка?

Лариса Ольте,
начальник отдела семейного устройства детей-сирот Управления по опеке и попечительству г. Уфа.
«Для нас важны мотивы потенциальных усыновителей, их желание помочь ребенку, а силы и ресурсы найдутся. «Да, мы забираем этого ребенка!» - что еще можно сравнить с этим важным решением. Отрадно, что есть люди, для которых не бывает чужих детей. Ведь каждый ребенок хочет найти любящих родителей. И пока есть такие дети и такие люди, готовые принять в семью чужого ребенка, наша задача - соединить их, это основное, над чем мы работаем».