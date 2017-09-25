Как в Башкирии принять в семью ребенка?

При установлении опеки или попечительства ребенок принимается в семью на воспитание до совершеннолетия, в основном родственниками.

Опеку устанавливают над детьми до 14 лет, попечительство - над несовершеннолетними от 14 до 18 лет. Оформлением занимаются органы опеки, они же контролируют такие семьи. Опека бывает безвозмездная и возмездная – приемная семья, либо патронатное воспитание.