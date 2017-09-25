 
Смартфоны поколения Z:
топ-10 новых фишек. О многих вы еще не знаете
Новым возможностям смартфонов уже трудно удивляться, но оторваться от наблюдения за тем, как они обновляются от сезона к сезону, невозможно. В тренде – спортивный интерес: «Что еще придумают производители?». Смена модели, а то и марки чуть ли не каждый год стала для многих традицией: она обязательно сопровождается долгими дискуссиями на кухнях, в офисах и в соцсетях – чего же выбрать, ведь «всё такое вкусное».

Не каждый год готовит нам прямо-таки вселенскую революцию в «смартфоностроении», когда все начинают говорить о каком-то принципиально новом решении и возможности телефона. Повседневная работа корпораций-лидеров больше направлена на то, чтобы довести до идеала уже существующие функции (их и так немало) и сделать смартфон максимально удобным и незаменимым в любых жизненных ситуациях. Когда-то мобильники похоронили стационарные телефоны, теперь грозятся задвинуть и индустрию платежных карт, и домашние или даже офисные компьютеры, и...

Назовём десять фишек, входящих в моду, на примере смартфона Huawei nova 3, который появился в России совсем недавно. Первая nova стала сенсацией из-за сочетания отличных характеристик, продуманных габаритов, ставки на особое качество камер и умеренной цены. У nova третьего поколения есть все шансы опередить предшественников по популярности и блеснуть (кстати, в прямом смысле – но об этом дальше). А главное, на примере многочисленных новаторских решений, которые применила компания Huawei, можно увидеть – что сегодня в тренде.

1
Чёрный, серый, белый – надоели!
Смартфоны невообразимых цветов и раньше не были экзотикой, но в целом в этой сфере царила строгость почти офисного дресс-кода. Базовая палитра большинства телефонов не отходила далеко от черного, серого и белого. Сегодня производители, в том числе Huawei, задают новый тренд: да, в стандартной линейке nova 3 есть и классический черный, но флагманом теперь является отнюдь не он, а... Фиолетовый? Назвать просто «фиолетовым» этот сложный перелив цветов от голубого к насыщенному фиолетовому как-то и язык не поворачивается.

Это достигается благодаря стеклянному корпусу. Чаще всего, описывая цвет флагманского nova 3, используют слово «градиент», то есть «направленное возрастание некой величины от одной точки пространства к другой»; если говорить по-простому – стекло эффектно переливается оттенками и бликует в зависимости от освещения, производя на всех, кто впервые видит эту модель, неизгладимое впечатление. Впрочем, можно выбрать и более спокойный черный, но это ведь как-то скучно?

Кстати, еще одно новаторское решение: черную «челку» на стеклянном экране можно оставить, а можно закрасить, включив специальную функцию заливки полей.
2
Длина имеет значение
Возвращается мода на «долговязые» смартфоны. Длинные модели и раньше предлагались то одной, то другой маркой, но нельзя сказать, что они задавали тон. Huawei nova 3 стал одной из новинок, привлекающих необычным вытянутым форматом 15,7 на 7,3 см. Но творческий поиск дизайнеров тут, вероятно, ни при чем: сегодня это, пожалуй, единственное решение, которое позволяет выпустить экран с большой диагональю, не превращая смартфон в «лопату», которую неудобно держать в руке.

Диагональ экрана nova 3 впечатляет – 6,3 дюйма. Это LPTS-матрица с разрешением FHD+ (2340 х 1080) и плотностью 409 ppi. Как и каждый хороший большой экран, дисплей этого смартфона снабжен регулировкой яркости в широком диапазоне – от режима защиты зрения (например, если вы читаете темноте) до комфортной цветопередачи под прямыми лучами солнца. Искажений не видно, даже если взглянуть на экран под углом 90 градусов.

Производители смартфонов делают сегодня особую ставку на качество экрана: вместе с мощным процессором (у nova 3 это восьмиядерный Kirin 970) они должны обеспечить легкое восприятие телефоном «тяжелых» игрушек, например, World of Tanks. Специальная функция GPU Turbo позволяет увеличить игровую производительность графического ускорителя на 60% и без ущерба для заряда.
3
«Искусственный разум»
камеры завоевывает мир
От старых КВНовских шуток о том, что «машина не должна думать, машина должна ездить» человечество пришло к тому, что думать начало очень многое – от «умных домов» до колл-центров, где с абонентами общаются роботы. Конечно, смартфон «начал думать» один из первых, потому он так и называется; сегодня он готов дать фору традиционным компьютерам едва ли не во всём. А вот смартфонная камера с развитым искусственным интеллектом – это что-то относительно новое. По крайней мере, на таком этапе развития, когда ее уже можно обозначить надписью «AI camera», как это сделано в случае с Huawei nova 3.

Основная камера nova 3 оснащена камерами 24 и 16 Мп. В режиме AI они распознают цветовые нюансы объекта, освещенность и т.д. и настраивают под это фокус и диафрагму. Пользователь также может подобрать несколько готовых режимов (например, съемка ярких объектов – если вы захотели запечатлеть фонарь или костер), либо самостоятельно настроить камеру под себя.
4
Всё ради селфи
Еще недавно фронтальная камера на смартфонах считалась чем-то второстепенным. Сегодня активные пользователи инстаграма и других соцсетей задействуют ее не реже (а то и чаще), чем основную камеру. Это заставляет производителей резво менять приоритеты. У Huawei nova 3 фронтальных камеры две – 24 МП и 2 МП (соответственно, ведущая в этой паре не отличается по мощности и качеству съемки от «главной» камеры на задней панели смартфона). Само по себе это инженерное решение с двумя фронтальными камерами – все еще редкость: делается это затем, чтобы селфи выглядели эффектнее. За счет «стерео-взгляда» фронтальные камеры четче выделяют лицо и расставляют правильные акценты при размытии фона.

Фронтальная камера, также оснащенная системой AI, предлагает большое разнообразие фильтров, механизмов и решений для украшения себя любимого. На самом деле, действительно важна меньшая часть из этих «примочек», связанная с гладкостью кожи, свежестью лица и т.д. – всё это можно регулировать с помощью специальных настроек. Остальное – игра с фонами, разнообразными эмодзи, ушками-усами и прочим: вряд ли всё это увлечет взрослого, но, учитывая ценовую политику Huawei, эту модель, вероятно, будут активно покупать старшим школьникам.
5
Снимается кино
И это не фигура речи: кинокритики уже публикуют разнообразные топ-10 полнометражных голливудских или европейских фильмов, снятых на смартфоны. Среди них картины, получившие «Оскар» («В поисках Сахарного Человека» Малика Бенджеллуля), лауреаты многих кинофестивалей («Я играю с фразами» Джэя Альвареза) и т.д. Режиссеры берутся за смартфоны по разным причинам: так, например, классик иранского кино Джафар Панахи делает это потому, что консервативные власти посадили его под домашний арест и запретили снимать кино (фильм на флешке вывезли из его дома в торте), а благополучный Стивен Содерберг делает это в поисках всего нового.

Huawei nova 3 позволяет снимать видео в четырех режимах: помимо традиционного 4К (30 fps) и Full HD (60 fps), это режимы замедленной и сверхзамедленной съемки (последняя – 16х, 480 fps). Не факт, что ваше творение сможет претендовать на «Оскар», но это будет явно не по техническим причинам: с качеством съемки здесь все в порядке.
6
Ваша вторая личность
Бурно развиваясь в последние годы, соцсети чуть не привели мир к полному отказу от приватности. Они распознают лица пользователей на фотографиях, фиксируют их передвижения и прочую активность, не говоря уже о том, что профиль фейсбука или любой другой соцсети способен дать материалы для целого досье: с кем человек общается, какими интересами живет, и так далее.

Только появившийся новый тренд связан с защитой приватного пространства. Вполне логично, что человек не всегда бывает готов смешивать публичность и семью, или разные сферы личной жизни. Именно в связи с этим в новейших смартфонах начали появляться «теневые зоны» – те, где владелец устройства может жить другой жизнью.

В случае с Huawei nova 3 речь идет о так называемом PrivateSpace, особой функции оболочки EMUI 8.2 на Android. Теневая зона закрыта специальным паролем, в ней могут быть установлены приложения, которые никак не будут смешиваться с работой приложений в «основной» части смартфона. Проще говоря, фейсбук или ватсапп, установленные и в «открытой», и в «закрытой» зонах, позволят вам заходить в соцсети и мессенджеры с двух разных аккаунтов.
7
Безопасность превыше всего
Другая сторона приватности – защищенность смартфона от того, чтобы посторонние могли им воспользоваться. Много лет производители телефонов добиваются того, чтобы красть их было бессмысленно. Если раньше злоумышленники активно охотились за дорогими моделями, потому что разблокировать, перепрошить и перепродать их не было большой проблемой, то в последние годы эта криминальная «индустрия» пошла на спад: все чаще смартфон оказывается в чужих руках бесполезным куском металла.

Разблокируясь по отпечатку пальца (это традиционно), Huawei nova 3 предлагает новую функцию – распознавание владельца по лицу. Чтобы разблокировать телефон таким образом, не обязательно наводить его строго в анфас, как на фото в паспорт, или зажигать свет. Смартфон узнает вас и сбоку, а благодаря инфракрасному датчику сможет сделать это даже в темноте.
8
На вечеринке будем петь все вместе
«Режим вечеринки» – забавная новинка от Huawei, которая поддерживается не только nova 3, но и другими современными моделями. Это приложение, которое стандартно устанавливается в операционной системе и позволяет связать несколько смартфонов Huawei для синхронного воспроизведения музыки. Если вы встречаете новый год в домике в лесу, и под рукой не оказалось качественной стереосистемы, а душа просит громкого праздника, то доставайте смартфоны и раскладывайте их по комнате. И в отрыв!
9
Пределы памяти
Считается, что с бурным развитием «облаков» вопрос о том, велика ли у смартфона память, понемногу теряет актуальность. Но это как посмотреть. Во-первых, облачные сервисы не так уж гостеприимны для действительно больших объемов информации: как правило, их бесплатная квота заканчивается в районе 10 Гб, а дальше придется понемногу доплачивать. Во-вторых, пользователи традиционно связывают с объемами памяти шустрость работы смартфона.

Особенностью Huawei nova 3 стала возможность добавить внешнюю карту памяти: конечно, в телефонах такая функция есть с незапамятных времен, однако чем более продвинутыми становятся смартфоны, тем менее дружелюбны они к сторонним флешкам. В nova 3 карта памяти объемом до 256 Гб может быть легко установлена в слот для второй сим-карты.

На самом смартфоне доступно для использования 112 гб: 16 занимают приложения, а еще 4 – оперативная память.

10
Для всего этого нужен
мощный аккумулятор
И он есть. Несъемный аккумулятор Li-Pol Huawei nova 3 имеет мощность 3750 мАч и отличается готовностью работать с такими камерами (основной фактор расхода заряда) и приложениями. Его вполне хватает на то, чтобы заряжаться раз в сутки, если смартфон используется активно. Когда в качестве теста на нем беспрерывно крутили видео Full HD в режиме средней яркости, смартфон разрядился за 12 часов, что считается хорошим показателем. Благодаря технологии быстрой зарядки он полностью заряжается за 90 минут.

Когда эксперты тестируют аккумулятор, они используют термин «высокие мультимедийные нагрузки». Пожалуй, этими словами можно вообще описать будущее смартфонов. Может быть, через год-два и нынешние достижения «смартфоностроения» покажутся детским лепетом перед еще более впечатляющими технологиями.