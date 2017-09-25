Новым возможностям смартфонов уже трудно удивляться, но оторваться от наблюдения за тем, как они обновляются от сезона к сезону, невозможно. В тренде – спортивный интерес: «Что еще придумают производители?». Смена модели, а то и марки чуть ли не каждый год стала для многих традицией: она обязательно сопровождается долгими дискуссиями на кухнях, в офисах и в соцсетях – чего же выбрать, ведь «всё такое вкусное».



Не каждый год готовит нам прямо-таки вселенскую революцию в «смартфоностроении», когда все начинают говорить о каком-то принципиально новом решении и возможности телефона. Повседневная работа корпораций-лидеров больше направлена на то, чтобы довести до идеала уже существующие функции (их и так немало) и сделать смартфон максимально удобным и незаменимым в любых жизненных ситуациях. Когда-то мобильники похоронили стационарные телефоны, теперь грозятся задвинуть и индустрию платежных карт, и домашние или даже офисные компьютеры, и...



Назовём десять фишек, входящих в моду, на примере смартфона Huawei nova 3, который появился в России совсем недавно. Первая nova стала сенсацией из-за сочетания отличных характеристик, продуманных габаритов, ставки на особое качество камер и умеренной цены. У nova третьего поколения есть все шансы опередить предшественников по популярности и блеснуть (кстати, в прямом смысле – но об этом дальше). А главное, на примере многочисленных новаторских решений, которые применила компания Huawei, можно увидеть – что сегодня в тренде.



