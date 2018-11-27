Башкирия заработает за год 172 миллиарда

Оставшиеся 25% так называемых «неналоговых» доходов - это поступления от продажи и аренды госимущества, дивиденды от акций госкомпаний, штрафы и др.
• Пятая часть всех доходов – поступления из федерального бюджета. Полной информации об их размере пока нет – проект федерального бюджета еще только проходит Госдуму. Нет в проекте бюджета и сумм, полагающихся Башкирии от Фонда развития моногородов, денег на ремонт дорог и на создание мест в детских садах. Пока же в бюджете заложили сокращение к уровню прошлого года на 4,4 млрд, а на следующий год еще на 10 млрд.
• Доходы от использования госимущества сократятся на 730 млн. В основном Башкирия потеряет из-за снижения процентных ставок в банках, где размещает свободные бюджетные средства – по этой графе республика получит не три миллиарда, как в этом году, а всего два.
• Поступления государственных пошлин сократится на четыре миллиона – с 633 до 629 млн рублей. Дело в том, что со следующего года отменяется плата за регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через интернет.
• Доходы от аренды госимущества вырастут в 2,1 раза – до 524 миллионов рублей. Это связано с тем, что государство оспаривает кадастровую стоимость земельных участков, переплатой некоторых предприятий (каких именно, не называется), а также инвентаризацией и освоением ранее бесхозных земель.
- Прогноз поступлений дивидендов по акциям, принадлежащим республике, – 7,15 миллиарда рублей, это примерно на 0,7% больше уровня 2018 года.
