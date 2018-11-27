 
Башкирия заработает за год 172 миллиарда
Откуда столько денег и как их потратят
Агентство «Башинформ» разбиралось, откуда в бюджете вообще берутся деньги, что влияет на собираемость и как будут закрывать дыру в бюджете в 20 миллиардов.
Минфин Башкирии опубликовал, а депутаты Госсобрания Башкирии приняли в первом чтении проект бюджета – главного финансового документа республики на следующий год.

Всего в 2019 году республика планирует заработать 172 миллиарда рублей. Если быть точным - 172 миллиарда 194 миллиона 236 тысяч 400 рублей. И это почти на 10% меньше, чем ожидаемый результат этого года.

«Почему так плохо?» – спросите, конечно же, вы.

Рассказываем. В марте 2018 года Башкирия незапланированно получила дополнительные 17 миллиардов рублей от АФК «Система» по иску новых владельцев «Башнефти» к старым (подробнее можно почитать тут). Это примерно как половина всего собираемого в республике НДФЛ. Такие внезапные платежи каждый год не случаются (а хорошо это или плохо, вопрос дискуссионный), но не удивительно, что все последующие показатели планово будут ниже.

Без учета этого разового платежа планируемые доходы ниже всего на 0,5%. Это пока без учета части федеральных денег.
Откуда возьмутся эти деньги.
Показываем на примере ингредиентов борща.
Как видно из схемы, почти три четверти всех доходов или 126,1 миллиардов рублей - налоги. Это на 3,5 миллиарда больше, чем планировалось собрать в 2018 году, и вот почему.

• Налога на прибыль организаций планируется собрать на 3,67 миллиарда больше – за счет улучшения финансовых показателей и новых предприятий.

• Налога на доходы физических лиц (те самые 13%, которые удерживают из нашей зарплаты) соберут на 1,12 млрд больше за счет роста зарплаты и легализации доходов (это когда деньги платили в конверте, а потом заключили официальный договор).

- Акцизов соберут на 990 миллионов больше за счет повышения ставок на нефтепродукты.

А вот налог, который платят бизнесмены, выбравшие упрощенную систему налогообложения (правильно называется «налог на совокупный доход»), в бюджет республики поступит на 1,56 млрд меньше. И дело не только в том, что таких предпринимателей становится меньше. Дело в том, что со следующего года половину собранных по этой статье денег будут отдавать городам, где их собрали. Сейчас города получают только 10%. Районы раньше получали и будут получать также все 100% поступлений указанного налога.
Оставшиеся 25% так называемых «неналоговых» доходов - это поступления от продажи и аренды госимущества, дивиденды от акций госкомпаний, штрафы и др.

• Пятая часть всех доходов – поступления из федерального бюджета. Полной информации об их размере пока нет – проект федерального бюджета еще только проходит Госдуму. Нет в проекте бюджета и сумм, полагающихся Башкирии от Фонда развития моногородов, денег на ремонт дорог и на создание мест в детских садах. Пока же в бюджете заложили сокращение к уровню прошлого года на 4,4 млрд, а на следующий год еще на 10 млрд.

• Доходы от использования госимущества сократятся на 730 млн. В основном Башкирия потеряет из-за снижения процентных ставок в банках, где размещает свободные бюджетные средства – по этой графе республика получит не три миллиарда, как в этом году, а всего два.

• Поступления государственных пошлин сократится на четыре миллиона – с 633 до 629 млн рублей. Дело в том, что со следующего года отменяется плата за регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через интернет.

• Доходы от аренды госимущества вырастут в 2,1 раза – до 524 миллионов рублей. Это связано с тем, что государство оспаривает кадастровую стоимость земельных участков, переплатой некоторых предприятий (каких именно, не называется), а также инвентаризацией и освоением ранее бесхозных земель.

- Прогноз поступлений дивидендов по акциям, принадлежащим республике, – 7,15 миллиарда рублей, это примерно на 0,7% больше уровня 2018 года.

Какие ликвидные активы составляют госсобственность Башкирии - читайте в обзоре «Фабрики, заводы, пароходы».
Интересные факты о бюджете-2019
Планируется, что пива в республике будут производить меньше. В том числе из-за вероятного запрета выпускать его в таре объемом более 1 литра. Из-за этого бюджет недополучит 252 миллиона рублей акцизов.
Льготы по транспортному налогу многодетным семьям стоят бюджету 150 миллионов рублей. Отмена части других транспортных льгот для физлиц, наоборот, поможет дополнительно собрать 35,7 млн.
Башкирия планирует собрать 12 миллионов рублей налога на игорный бизнес. Это на треть больше уровня 2017 года.
С 2019 года не будет понижающих коэффициентов при расчете налога на имущество организаций, это позволит собрать по всей республике на 100 млн больше.
Более 87% всех собираемых штрафов – ПДД.
На 11 млрд рублей вырастет в 2019 году фонд оплаты труда и составит 90 млрд рублей.
А как будут тратить?
Всего за год Башкирия планирует потратить 192 миллиарда рублей. Если быть занудливо точным - 192 миллиарда, 194 миллиона 236 тысяч 400 рублей. На двадцать миллиардов больше, чем доходы.
Подробнее о расходах читайте в нашем материале «На что конкретно в Башкирии потратят бюджетные деньги?»
А как же дефицит в 20 миллиардов?
Впервые за последние три года Башкирия намерена закрыть год с дефицитом, то есть потратить больше заработанного. Напомним, что 2016 год республика закрыла с профицитом 12,5 млрд, 2017 – 10 млрд, а в этом году, по разным оценкам, он составит от трех до пяти миллиардов.

Накопившуюся заначку планируется потратить в последующие три года – в 2019-м и 2020 годах планируется дефицит 20 миллиардов рублей, а в 2021 – 13 млрд.

Как будут закрывать «дырку»? А еще ведь за кредиты платить нужно. Решать вопрос будут так.
В 2019 году:
10 млрд
средства Резервного фонда
5,7 млрд
размещения государственных ценных бумаг
4,9 млрд
остатки денег на счетах
1,5 млрд
кредиты из федерального бюджета
1,2 млрд
продажа акций и имущества госкомпаний
0,4 млрд
возврат кредитов, выданных местным районам
потратят на
покрытие 20 млрд дефицита
погашение 2,7 млрд кредитных долгов
новые кредиты городам и районам республики – 1 млрд
КСТАТИ
А не слишком ли много у Башкирии кредитов?
По итогам 2017 года Башкирия задолжала 18,2 млрд рублей. В государственных масштабах не слишком ли это много? Не живем ли мы не по средствам?

Допустимые нормы в российском «Бюджетном кодексе». Согласно нему, дефицит казны региона не должен превышать 15% годовых доходов (в Башкирии – 3%), расходы на его обслуживание – не более 15% всех расходов (у нас 0,3%), а общая сумма задолженности – не более годового объема доходов (у нас – 16,5%). Поэтому правильный ответ будет – нет, не слишком.

Кроме того, госдолг постепенно снижается. Например, уже рассказывал «Башинформ», в 2017 году за счет средств профицита республика досрочно погасила два кредита Сбербанка России на 2,5 млрд рублей.

И если в 2015-2016 годах мы тратили на проценты по кредитам более 1,5 миллиарда рублей, в 2018 году всего 500 млн, а в следующем – 630 млн. Рост связан с тем, что снижается количество «дешевых» бюджетных кредитов – вместо них нужно будет брать деньги в коммерческих банках под более высокий процент.

Подготовил Станислав Шахов.
27.11.2018 г.