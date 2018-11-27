Башкирия заработает за год 172 миллиарда

Как видно из схемы, почти три четверти всех доходов или 126,1 миллиардов рублей - налоги. Это на 3,5 миллиарда больше, чем планировалось собрать в 2018 году, и вот почему.



• Налога на прибыль организаций планируется собрать на 3,67 миллиарда больше – за счет улучшения финансовых показателей и новых предприятий.



• Налога на доходы физических лиц (те самые 13%, которые удерживают из нашей зарплаты) соберут на 1,12 млрд больше за счет роста зарплаты и легализации доходов (это когда деньги платили в конверте, а потом заключили официальный договор).



- Акцизов соберут на 990 миллионов больше за счет повышения ставок на нефтепродукты.



А вот налог, который платят бизнесмены, выбравшие упрощенную систему налогообложения (правильно называется «налог на совокупный доход»), в бюджет республики поступит на 1,56 млрд меньше. И дело не только в том, что таких предпринимателей становится меньше. Дело в том, что со следующего года половину собранных по этой статье денег будут отдавать городам, где их собрали. Сейчас города получают только 10%. Районы раньше получали и будут получать также все 100% поступлений указанного налога.