Самые частые причины смертельных ДТП и как их избежать
За 10 месяцев 2018 года в Башкирии произошло более 3,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли 448 человек, ранено 4,5 тысячи участников дорожного движения. Каждый десятый пострадавший в автоавариях гибнет! И самое главное, что нужно усвоить, из года в год количество погибших в ДТП на территории нашей республики увеличивается на 5%. Каждый третий погибший в ДТП – пешеход. Есть повод над чем задуматься, ведь мы с вами — водители и пешеходы — зачастую сами можем предотвратить опасную ситуацию на дороге. В этом лонгриде расскажем, как это сделать, а пока несколько фактов:
По статистике, наиболее частые причины смертельных ДТП — это:
нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов
превышение скорости и несоблюдение дистанции
выезд на полосу встречного движения
Далее рассмотрим каждую опасную ситуацию на дороге в отдельности и покажем, как их предотвратить.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОЕЗДА ПЕРЕКРЕСТКОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
Самые частые места ДТП — это перекрёстки. Трагедии случаются, когда водители нарушают очерёдность проезда:
- мчатся, не останавливаясь, на красный сигнал светофора
- не пропускают автомобили, движущиеся по главной дороге
- на равнозначных перекрестках не соблюдают правило «помеха справа» (уступаем тем, кто справа от вас)
На железнодорожном переезде при движении на запрещающий сигнал светофора вы рискуете попасть под поезд. Если вам повезло и вы не попали под состав, можно остаться без прав.
Как проезжать перекрёстки:
1
Выберите заранее, куда вы поедете на перекрёстке: прямо, направо/налево или развернётесь.
2
Перестройтесь в зависимости от вашего выбора.
3
Если нет светофора, нужно быстро найти, где основная дорога, а где второстепенная. Если дороги равнозначны — действует правило «помеха справа» (уступаем тем, кто справа от вас)
4
Выехать на перекрёсток, соблюдая очередность проезда.
5
Пропустить пешеходов, даже если они идут на красный свет.
ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ
Скорость — главный смертельный фактор на дороге.
Как выбрать скорость:
1
Не превышайте разрешенную скорость движения. Да, да, как бы банально это ни звучало!
2
Вы вовсе не обязаны следовать за другими машинами на дороге, особенно если они превышают.
3
Учитывайте дорожные, погодные условия, время суток.
ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧКУ
Это самый смертоносный вид аварий. При лобовом столкновении на скорости 80 км/ч люди получают такие же увечья, как при падении на асфальт с высоты 9-го этажа.
Как совершить безопасный обгон:
1
Спрогнозируйте развитие дорожной обстановки, обгон опасен не только на участках, обозначенных знаками.
2
Удостоверьтесь, что встречного транспорта нет.
3
Учитывайте зоны видимости, дорожные, погодные условия, время суток.
4
Не уверен — не обгоняй!
Помните!
На встречку может вывести и потеря управления автомобилем, например, если водитель отвлёкся, заснул или его машину занесло.
Занос обычно бывает при резком ускорении или торможении, резком повороте руля. От неожиданности водитель теряется, нажимает на педаль тормоза, тем самым еще больше входит в занос. Первое, что должен сделать водитель, - это забыть про педали тормоза и сцепления. В его арсенале остается только руль и педаль газа.
ДРУГИЕ ОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ
Управление транспортом в нетрезвом виде
Тут всё просто: установите твердое правило – не пить за рулем и придерживайтесь его. Нарушение этого правила карается не только лишением прав, но и Уголовным кодексом.
Разговор по телефону или отправка сообщений за рулем
Водитель отвлекается на телефон и упускает дорожную ситуацию. При этом он может оказаться на встречке либо съехать в кювет. Если на звонок нужно обязательно ответить — припаркуйтесь и поговорите, даже если у вас есть гарнитура.
Чрезмерные эмоции
Низкая культура вождения, агрессия к другим участникам движения приводит к серьезным ДТП с увечьями и гибелью людей.
Игнорирование ремней безопасности
Доказано, что использование ремней безопасности позволяет снизить тяжесть последствий аварии в 6-8 раз.
Отсутствие в салоне детского кресла
При автомобильной аварии детское автокресло снижает риск летального исхода среди младенцев на 71%, среди детей от года до четырех лет – на 54%.
Погодные условия
В дождь, туман, гололед количество ДТП в среднем увеличивается на 25%.
Вождение в усталом состоянии
У утомлённого водителя притупляется внимание и увеличивается время реакции. Чем выше скорость, тем быстрее устает человек. Согласно медицинским данным, на скорости 90 км/ч усталость наступает через 3,5-4 часа. При ощущении усталости или когда глаза закрываются, лучше остановиться и передохнуть.
Потеря концентрации
Главное для водителя – во время движения оставаться полностью сконцентрированным на управлении автомобилем. Отвлекаться нельзя ни на секунду. Оборачиваться к пассажирам или смотреть на них в зеркало заднего вида означает отвлекаться от вождения и увеличивать риск ДТП. Так, на скорости 90 км/ч автомобиль за секунду преодолевает 25 метров. Один поворот головы к детям на заднее сиденье – потерянные три секунды и 75 метров «вслепую». Лучше остановиться, чем рисковать безопасностью семьи.
Невнимательные пешеходы
Пешеход не воспринимает автомобиль как серьезную опасность. Он не задумывается, что автомобиль сразу невозможно остановить. Увидев пешехода, моргните ему фарами или посигнальте. Но нужно помнить, что среди пешеходов могут быть невидящие и неслышащие люди, а также лица с расстройством психики. Лучше всегда пропустить пешехода, даже если он не прав, чем сбить его.
Слепые зоны автомобиля
Каждый водитель знает, что часть бокового пространства возле автомобиля не попадает в зеркала. В нём может спрятаться другое транспортное средство, велосипедист или пешеход. Контролировать слепые пятна нужно, поворачивая голову в сторону, а не только смотреть в зеркала.
Слепые зоны нужно проверять:
перед началом движения;
перед остановкой;
до и во время поворотов;
перед слиянием потоков машин.
Удачи на дорогах!
(С) ИА «Башинформ» Благодарим пресс-службу УГИБДД МВД по РБ. Фото: Олег Яровиков, Андрей Старостин, Ксения Калинина, Карина Камаева, www.depositphotos.com 23.11.2018 г.