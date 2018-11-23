Самые частые причины смертельных ДТП и как их избежать

За 10 месяцев 2018 года в Башкирии произошло более 3,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли 448 человек, ранено 4,5 тысячи участников дорожного движения. Каждый десятый пострадавший в автоавариях гибнет! И самое главное, что нужно усвоить, из года в год количество погибших в ДТП на территории нашей республики увеличивается на 5%. Каждый третий погибший в ДТП – пешеход. Есть повод над чем задуматься, ведь мы с вами — водители и пешеходы — зачастую сами можем предотвратить опасную ситуацию на дороге. В этом лонгриде расскажем, как это сделать, а пока несколько фактов:

