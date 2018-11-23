Система отвечает за отслеживание автомобильного транспорта, сбор метеорологических сведений местности и фотосъемку автодорог. Она автоматически определяет местоположение автомобиля, количество находившихся в нем людей и скорость до ДТП.



С 2017 года все машины оснащаются системой «Эра Глонасс». Если такой автомобиль попал в ДТП, даже если водитель не нажал на специальную кнопку SOS, в машине срабатывают датчики и система передает сигнал в ближайший региональный центр.



Диспетчер смотрит, что это за машина, где находится, с какой скоростью ехала, в каком направлении. По датчикам пристегнутых ремней система даже видит количество машин в салоне.



В Уфе к системе подключены более 400 машин, преимущественно работающих в сфере ЖКХ: снегоуборочная техника, автомобили вывоза мусора, поливочные машины, а также автомобили экстренных служб.



