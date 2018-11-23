 
Как в Башкирии работает система «Безопасный город»
Мало кто знает, что ежедневно за безопасностью нас и наших детей, заводов и фабрик, состоянием воздуха и лесов в Башкирии ежедневно следят сотни машин и десятки людей. Их работа незаметна, что очень хорошо. Ведь это означает, что всё нормально и помощь никому не нужна. Что за система такая «Безопасный город» и как она помогает жизни республики – в материале ИА «Башинформ»
Система «Безопасный город» очень молодая, ей всего три года. До этого в городах работали только отдельные ее компоненты: где-то видеокамеры, где-то фиксаторы нарушения правил дорожного движения. Только в 2015 году все «умные технологии» начали объединять в единую, такую же умную систему. В Башкирии этот процесс курирует государственный комитет по чрезвычайным ситуациям.

Все гораздо сложнее и интереснее, чем просто видеонаблюдение – «Безопасный город» это уже 18 направлений работы (правильно сказать «подпрограмм», в перспективе их количество будет только расти).

Если брать мировой опыт, то наиболее развиты все направления системы «Безопасный город» в Сингапуре, по видеонаблюдению в лидерах Лондон. В России нет пока города, в котором работают все направления – каждый из регионов развивает наиболее актуальные для него. В Москве это интеллектуальное управление транспортными потоками и система видеонаблюдения. В Краснодарском крае – мониторинг гидрологических рисков. В Иркутской области —экологический мониторинг озера Байкал. Башкортостан в лидерах по комплексному подходу и проектированию всех систем».

К 2020 году в Башкирии должен появиться единый комплекс мониторинга, сбора и обработки информации о различных чрезвычайных ситуациях для оперативного реагирования на них экстренных служб.

Кирилл Первов
Первый заместитель председателя Госкомитета республики
по чрезвычайным ситуациям
Расскажем о каждой из работающих подпрограмм подробнее
1. Единый номер вызова оперативных служб «112»
Единая диспетчерская, через которую можно вызвать полицию, скорую помощь, пожарных, пожаловаться на коммунальную проблему. Такое «единое окно» позволяет сэкономить много времени, что существенно ускоряет решение проблем.

Центр обработки вызовов системы «112» находится в микрорайоне Сипайлово на улице Гагарина. Ее возможности доступны во всех городах и районах республики. В центре работает 91 сотрудник, в том числе психолог для оказания дистанционной поддержки. Диспетчера могут принять заявку на русском, башкирском и иностранных языках.

На каждый звонок заводится отдельная карточка, в которую диспетчер заносит фамилию-имя звонившего и проставляет «галочки» рядом со службами, которых нужно задействовать: МЧС, ГИБДД, «скорая помощь» и другие. Каждая карточка автоматически уходит в отмеченную службу для принятия мер. Система автоматически определяет номер звонившего и его месторасположение, поэтому если сигнал прервется, мы сможем перезвонить или отследить, откуда звонил человек.

За сутки со всей республики поступает более восьми тысяч звонков. Самые загруженные дни – выходные, а часы - вечерние, после 18.00.


Булат Латыпов
Начальник центра обработки вызовов системы «112»
2. Информационно-диспетчерский центр Управления гражданской защиты Уфы
Десять лет, с 2007 по 2017 годы, когда система была еще только уфимской, ИДЦ принимал звонки по номеру 112.

Диспетчера работают сутки через трое по 10 человек в смену - шесть оперативных дежурных, начальник и помощник начальника, кризисный психолог и программист

Здесь в режиме реального временя можно следить за жизнью города – на мониторы выводятся «картинки» с 316 камер видеонаблюдения, расположенных в людных местах, на развязках, в мостовых переходах, на площадях, в районах с повышенной криминогенной обстановкой. Также на экраны выводится информация по Системе мониторинга экологической обстановки. Сотрудники ИДЦ получают данные с датчиков – не ли в городе превышение выбросов.


Теперь мы принимаем не звонки, а карточки из республиканского центра, касающиеся Уфы. Отрабатываем их, назначаем службы реагирования. Из Уфы в сутки поступает более трех тысяч обращений. 60% людей обращаются за справочной информацией, 20% - реальные вызовы экстренных оперативных служб. Большинство по социально-бытовым вопросам.


Тимур Алимов
Начальник отдела информационных технологий и связи Управления гражданской защиты Уфы
3. Навигационно-информационная система на основе ГЛОНАСС
Система отвечает за отслеживание автомобильного транспорта, сбор метеорологических сведений местности и фотосъемку автодорог. Она автоматически определяет местоположение автомобиля, количество находившихся в нем людей и скорость до ДТП.

С 2017 года все машины оснащаются системой «Эра Глонасс». Если такой автомобиль попал в ДТП, даже если водитель не нажал на специальную кнопку SOS, в машине срабатывают датчики и система передает сигнал в ближайший региональный центр.

Диспетчер смотрит, что это за машина, где находится, с какой скоростью ехала, в каком направлении. По датчикам пристегнутых ремней система даже видит количество машин в салоне.

В Уфе к системе подключены более 400 машин, преимущественно работающих в сфере ЖКХ: снегоуборочная техника, автомобили вывоза мусора, поливочные машины, а также автомобили экстренных служб.

4. Видеонаблюдение в общественных местах
По всей республике установлено 706 камер видеонаблюдения, которые выведены в единые дежурные диспетчерские службы и отделы полиции. Как мы рассказывали выше, в Уфе таких камер 316. В перспективе, планируется объединить в систему все камеры наблюдения частных лиц и компаний.
5. «Гражданин-Полиция»
Система экстренной связи «Гражданин-полиция» это терминалы в разных частях города, позволяющие обратиться за помощью, просто нажав кнопку. Система моментально связывает человека с диспетчерской городского Управления гражданской защиты. Оператор будет не только слышать, но и через камеру видеть нуждающегося в помощи, и сможет оценить обстановку, предотвратив ложный вызов.

В марте этого года в Уфе около «Гостиного двора» открылась первая в России остановка общественного транспорта нового поколения, сделанная из прочного алюминия. Помимо «тревожной кнопки» остановка оснащена wi-fi, разъемами для подзарядки гаджетов, усилителями, через которые в случае ЧС может быть объявлена тревога, электронным табло, на котором высвечивается информация, когда приедет ближайший автобус.

По этой системе было несколько обращений, в том числе от иностранного гражданина – кому-то нужна была срочная медпомощь, вот он и нажал. В планах установить по Уфе до 80 таких комплексов. Сейчас оборудование тестируется, проходит опытную эксплуатацию.

Тимур Алимов
Начальник отдела информационных технологий и связи Управления гражданской защиты Уфы
6. Фото и видеосъемка нарушений правил дорожного движения
В Башкортостане уже установили около 200 стационарных и мобильных комплексов, которые позволяют фиксировать дорожных правонарушения. Это мало – таких камер, присылающих водителям «письма счастья» планируется установить еще 653.

По данным республиканского ГИБДД, с 2016 года такая умная техника выписала штрафов на 1,32 миллиарда рублей, все эти деньги пошли в бюджет республики. По данным анализа, в местах, где есть эти комплексы – количество автоаварий значительно сокращается.


7. Информирование и оповещение населения
Система информирования и оповещения населения с помощью видеороликов. Пока таких терминалов только 14 – плазменные панели расположены в учебных заведениях и торговых центрах Уфы и Салавата, а также в аэропорту и на Южном автовокзале. На них показывают около обучающих 200 видеороликов.
Также наша система оборудована прибором химического контроля, который снимает показатели аммиака, хлора, угарного газа и передает в центр управления.
Ольга Антонова
Начальник отдела информирования и оповещения населения Службы обеспечения мероприятий гражданской защиты
8. Система экстренного оповещения населения об угрозе ЧС
Это те самые сирены, которые периодически тестируют в разных частях города. Всего сирен по республике 364, они установлены в населенных пунктах около крупных заводов, гидротехнических сооружений и других потенциально опасных объектов – химического заражения, затопления, лесных пожаров и др.

Сейчас республика разворачивает автоматическую систему, которая будет мониторить возможные техногенные или природные ЧС и в случае необходимости, запускать сирену.


9. Мониторинг уровня паводка
Это 25 стационарных гидропостов, 40 временных гидропостов и 14 автоматических датчиков мониторинга уровня воды на реках, оснащенных видеокамерами. Сервис позволяет каждому жителю в режиме онлайн отслеживать уровни воды в реках на опасных участках. Также система позволяет моделировать и прогнозировать зоны подтопления при каждом конкретно заданном уровне воды.

10-11. Мониторинг лесных пожаров
Юридически это два разных направления, для удобства мы объединили их в одну.

Для раннего обнаружения лесных пожаров и повседневного мониторинга в лесах Башкирии в труднодоступных для наземного патрулирования местах установили 16 камер видеонаблюдения высокого разрешения. Как рассказали в Минлесхозе республики, камеры позволяют осматривать пространство в радиусе 30 километров. Благодаря им можно оперативно обнаруживать пожары и предотвращать их распространение.

Вся полученная информация собирается, обрабатывается и анализируется.


Система мониторит противопожарную обстановку в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных. Она позволяет переводить сигнал о пожаре прямо на пульт диспетчерской службы «01» - это важно для оперативности: сокращается время реагирования служб с нескольких минут до нескольких секунд.
12. «Стрелец-Мониторинг»
13. Мониторинг инженерных сетей
Система мониторит инженерные сооружения и технологические процессы при производстве и транспортировке нефтепродуктов. Она реагирует на срабатывание пожарной сигнализации, утечки в атмосферу вредных веществ, падение или повышение давления в трубопроводах и прочее. К системе подключены три объекта предприятия филиала «Башнефти».
Система следит за состоянием атмосферы у четырех крупных промышленных предприятий: «Пивоварня Москва-Эфес», «Уфамолагропром», «Башхладокомбинат» и «Уфаоргсинтез»
и в единую диспетчерскую службу данные об экологической обстановке
14. Контроль аварийных выбросов
15. Станции раннего обнаружения выбросов
Три автоматические станции контроля окружающей среды фирмы Horiba Europe, установленные в районах размещения химически опасных предприятий, круглосуточно передают в единую диспетчерскую службу данные об экологической обстановке на территории города по шести измеряемым параметрам: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, хлор.
Система принимает, собирает, обрабатывает и распределяет все виды гидрометеорологической информации об окружающей среде
16. Мониторинг окружающей среды
17. «Каланча»
Круглосуточно мониторит противопожарную обстановку на социально-значимых объектах. Например, к системе подключено 14 школ Уфы. При возгорании автоматически выводит на экран диспетчера изображение с видеокамер.
18. Электронный обмен информации и документов между государственными учреждениями
Без такого обмена спасатели и скорая помощь не смогут получить сигнал от диспетчера, полицейские – услышать крики помощи, а видеокамеры работать единой сетью. «Умный мир» требует умного программного обеспечения и круглосуточной технической поддержки.
