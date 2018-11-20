Водитель начинает урок

Водители школьных автобусов — люди с педагогической выучкой, большим жизненным опытом и добрым сердцем. В этом мы убедились, послушав их истории, присланные нам с мест. Человек встаёт ни свет ни заря, чтобы детишек вовремя подвезти к первому уроку. В свою поездку за знаниями ежедневно в республике отправляются на школьных автобусах более 40 тысяч школяров. За их безопасность и комфортное прибытие в храм знаний отвечают свыше 1200 водителей по всему региону, управляющие желтенькими пассажирскими машинами с надписью «Дети». Все они имеют большой стаж вождения и практически все водительские категории — отбор профессионалов на этом направлении очень жесткий, слишком высокое доверие им оказывается родителями, отправляющими своих чад в школы.
Радий Хабиров,
руководитель Башкирии
- Я пообщался с водителями школьных автобусов, это, на мой взгляд, особые люди, которым надо уделить внимание. Мне рассказывали, что некоторые водители песни детям поют в дороге, чтобы они не скучали, переживают душой, чтобы дети не мерзли.
При этом заработная плата водителей не высока — на портале объявлений о приёме на работу она колеблется от 12 до 25 тысяч рублей в месяц. За такую зарплату приходят работать только энтузиасты, любящие свою профессию. О некоторых таких героях детских маршрутов мы расскажем в этом лонгриде.
Действительно, в селах Башкирии не хватает хороших водителей школьных автобусов, констатирует министр образования республики Гульназ Шафикова:
— Мы чувствуем нехватку кадров на селе, потому что требования к водителям школьных автобусов очень высоки. Они должны иметь все категории водительских прав, не менее 10 лет стажа работы. При этом сегодня водители совершают по пять-шесть рейсов.
Но для начала несколько фактов о школьных автобусах:
Учеников обязаны возить в школу, если до неё дальше 2 км (для начальных классов) и 4 км (для среднего звена)
Время в пути должно занимать не более 30 минут в одну сторону
Сегодня в Башкирии охват школьными автобусами составляет 98,8% от всех нуждающихся, к новому учебному году эту цифру должны довести до 100%
Всего в республике насчитывается 1289 школьных автобусов, которые «на ходу», ещё 55 не используются, так как они признаны аварийными
По школьным маршрутам не могут передвигаться автобусы, которым более 10 лет
В 2018 году регионом закуплено 183 автобуса для школ, ещё 88 автобусов приобретено за счёт федерального бюджета. В 2019 году планируется закупить ещё 170 новеньких автобусов
Весёлый автобус
Ульфат Халитов уже более 30 лет работает водителем автобуса в Фёдоровской школе №1. Педагог по образованию, он ещё и преподаёт уроки по вождению автомобиля для учащихся старших классов.
Ульфат Галимуллович с теплотой и заботой относится к детям, которых привозит в школу из близлежащих населённых пунктов района. Чтобы никто не хмурился с утра и чтобы не было скучно по дороге из школы к дому, дети поют в автобусе. И, конечно же, Ульфат Галимуллович - главный запевала, а школьники с удовольствием подхватывают мотив и слова знакомых песен.
К тому же водитель балует своих подопечных мороженым. Покупает им сладкое лакомство по праздникам – в День учителя, водителя, под Новый год, Восьмое марта и в свой день рождения, который он отмечает 15 февраля. За добрый и позитивный характер дети очень любят и уважают своего водителя.
«Я тоже пою, только когда остаюсь один»
Фуат Буранбаев из Старосубхангулово работает водителем школьного автобуса уже 10 лет. Возит детей деревень Миндигулово, Киекбаево в интернат при Старосубхангуловской средней школе. В воскресенье вечером забирает детей из деревень, а каждую субботу после уроков отвозит обратно домой.
- Сейчас занимаюсь подготовкой автобуса к рейсу. Коллектив хороший, работа моя нравится. Слава богу, проблемных моментов не было и запчасти выдают вовремя. Только вот нет теплого гаража, а в холодные дни ремонтировать автобусы невозможно.
Если бы у нас был теплый гараж, детей тоже ждали бы теплые автобусы, - говорит Фуат Равилович. - В нашей школе вместе с филиалами всего 7 автобусов. Наши парни опытные, старательные, несмотря на холод, вовремя ремонтируют, автобусы всегда в исправном состоянии.
Фуат Буранбаев водит аккуратно. «Дети его слушаются, если нужно, он может их слегка отчитать», - говорит инспектор по технике безопасности Старосубхангуловской средней школы Факил Киньябаев.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров, когда поднимал вопрос школьных автобусов, говорил о том, чтобы детям было весело, некоторые водители поют.
- Я тоже пою, только когда остаюсь один, - говорит Фуат Буранбаев, улыбаясь.
Авторитет среди детей
Тагир Хамбалов за «баранкой» уже 46 лет. Водителем автобуса в Кандринской СОШ № 2 трудится с 2012 года. Сначала собирал ребятишек в школу из двух деревень. А сейчас автобус полностью загружает весёлой ребятнёй из села Ермухаметово – почти 40 детей!
По словам директора школы Альберта Фаритовича, водители школьных автобусов встают в селе раньше всех. Тёплого гаража нет, поэтому осенью-зимой технику приходится прогревать. И ремонт самим делать. И в выходные дни при необходимости свозить детвору в город.
Тагир Давлетович – человек ответственный, добропорядочный. Мальчики с него пример берут – он всегда подтянут, опрятно одет. На правах старшего водитель не забудет напомнить мальчикам, что девочек в салон автобуса нужно пропускать первыми, а на выходе подавать им руку. И, конечно, про технику безопасности аккуратно две фразы вставит. Ребята прислушиваются. А свободное время Тагир Давлетович проводит в саду.
Надежный рулевой
Профессии водителя Олег Хабибуллин посвятил 29 лет жизни. Более 11 лет возит учеников школы им. Р. Гареева – он стал одним из первых в районе водителей школьного транспорта.
– До армии отучился в Бирской автошколе, – рассказывает о себе Олег Мавлитянович. – За руль сел в годы армейской службы на Кавказе. Багаж профессионального опыта накопил в коллективе Янаульского УТТ, работая на «КамАЗе».
Каждое утро автобус школы им. Р. Гареева объезжает деревни Татарская Урада, Таш-Елга, также все микрорайоны и дальние улицы в северной части города. До начала занятий Олег Мавлитянович успевает сделать по два рейса. О своих юных пассажирах отзывается тепло:
– Часто приходится возить детей со всего района на спортивные соревнования, турслеты, – говорит он. – Нередко выезжаю в Белорецк, Дюртюли, Салават, Уфу или в другие города республики. Дети ведут себя уважительно, правила поведения в общественном транспорте знают и соблюдают. Ну а если вдруг подзабывают – приходится напоминать (смеется).
В руках – жизнь детей
Даригат Мухаметшин более 30 лет возит учеников в Ишимбайском районе.
Даригат-агай ответственный и внимательный человек. Поэтому его любят дети и выпускники не забывают.
– Если узнают, всегда здороваются, уступают дорогу, – говорит он, улыбаясь. – Разве это не уважение! На дороге, кем бы ты ни был, идешь пешком или сидишь за рулем, едешь на дорогой иномарке или на стареньких «Жигулях», в то же время возишь пассажиров или бревна, самое главное - безопасность, внимательность. Когда едешь на легковом автомобиле, навстречу может ехать автобус - в салоне столько жизней. Поэтому и профессиональные водители, и автолюбители должны думать не только о себе, а об общей безопасности.
Безопасность – на первом месте
Водитель Пётр Канунников трудится в Шамонинской школе Уфимского района со дня её основания. А общий стаж работы в школах у него составляет уже 23 года, и всё это время он занимается перевозками учащихся. Живёт в д. Шмидтово.
Его пассажир — восьмиклассник Вячеслав Поляков, житель д. Бурцево, учится в Шамонинской школе со второго класса. Утром к 7.50 он подходит на остановку, где его уже ждёт автобус. То же и после уроков – выйдя из вестибюля, ребята с сопровождающим размещаются в автобусе и едут с комфортом домой.
Повезло с водителем
За перевозку детей в Куртлыкульской СОШ в Караидельском районе отвечает Фанус Тимиргалиев. Трудовую деятельность он начал водителем в школе еще в 1984 году. После армии работал в колхозе, в сложные девяностые годы - в Уфе, на Севере. А с 2011 года он снова водит школьный автобус.
Каждое буднее утро по улицам Подлубово и Деушево проезжает желтенький автобус с надписью «Дети». Ученики уверены, что Фанус-абый, как они его называют, в любую погоду вовремя доставит их в школу.
К школьному автобусу Фанус Лугуманович относится как к личному автомобилю – содержит его в надлежащем состоянии. Если случается какая-то поломка, делает все возможное, чтобы быстро ее устранить. В салоне всегда чисто, уютно, светло. Мужчина даже сам сшил шторки, чтобы в жаркую погоду пассажиры могли защититься от солнца.
Дети соглашаются с его справедливыми требованиями - соблюдают в автобусе дисциплину и правила безопасности.
Фанус Лугуманович знает каждого ребенка по имени и фамилии, кто, где живет, помнит, сколько пассажиров было на утреннем рейсе.
- А как же иначе, - говорит он, - дети ведь практически выросли на моих глазах. Малыши, которых я возил в первый класс, сегодня уже старшеклассники.
А дома Фанус Тимиргалиев отличный семьянин, мастер «золотые руки». С супругой Индирой Васфирахмановной, учителем математики, вырастили двух дочерей, дали им высшее образование, теперь помогают воспитывать внуков.
На оперативном совещании руководитель республики потребовал от глав администраций обеспечить транспортное обслуживание школьников на высоком уровне. В частности, предстоит оборудовать еще много остановочных павильонов, сегодня их по республике только 1447, что составляет половину от необходимого количества. К тому же всем школам дано поручение оборудовать тёплые боксы для стоянки автобусов и изыскать дополнительные объемы ГСМ с тем, чтобы школьные автобусы зимой приезжали за детьми тёплыми.
- Каждый глава пусть этим занимается, но дети не должны ездить в холодных автобусах, - сказал Радий Хабиров.
Также необходимо решить организационные задачи. Бывает, дети часами ждут автобус, особенно младших классов, у которых меньше занятий. Руководитель республики потребовал занять школяров полезными делами, чтобы у учителей было ясное понимание, чем занимаются дети младших классов, пока ждут старшеклассников.
С примерами хорошей работы в этой части выступил глава администрации Бураевского района Борис Нурисламов. Он рассказал, что у них в районе школьники автобус не ждут, а занимаются в это время в кружках и спортивных секциях с педагогами дополнительного образования, также для детей младших классов организуется дополнительное чаепитие.
Журналисты: Татьяна Зайнуллина, Рамиль Мансуров, Эдуард Байков, Миляуша Мурзагулова, Гульчачак Тимершина, К. Нухова
Фото: Олег Яровиков, Рамиль Мансуров, Рустам Сангов