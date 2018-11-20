Водитель начинает урок

Ульфат Халитов уже более 30 лет работает водителем автобуса в Фёдоровской школе №1. Педагог по образованию, он ещё и преподаёт уроки по вождению автомобиля для учащихся старших классов.



Ульфат Галимуллович с теплотой и заботой относится к детям, которых привозит в школу из близлежащих населённых пунктов района. Чтобы никто не хмурился с утра и чтобы не было скучно по дороге из школы к дому, дети поют в автобусе. И, конечно же, Ульфат Галимуллович - главный запевала, а школьники с удовольствием подхватывают мотив и слова знакомых песен.



К тому же водитель балует своих подопечных мороженым. Покупает им сладкое лакомство по праздникам – в День учителя, водителя, под Новый год, Восьмое марта и в свой день рождения, который он отмечает 15 февраля. За добрый и позитивный характер дети очень любят и уважают своего водителя.



