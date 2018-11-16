Парк Победы начал «вооружаться» в начале 2000-х – примерно тогда же, когда в нем открылся обновленный Музей боевой славы. Сейчас по аллеям парка расставлено не меньше двадцати единиц техники – танки, самоходные установки и прочие гаубицы. Несколько лет назад в парке появился самый внушительный экспонат – 18-метровая рубка атомной подлодки. Примерно тогда же появились слухи, что техника «ненастоящая», а виной этому стала путаница в прессе, связанная с этой самой рубкой.

Когда экспонат везли в Уфу тягачом (что уже стало своего рода шоу во всех регионах, по которым она проезжала), СМИ поначалу так и написали: «В парк Победы доставлена рубка...» После этого организаторы начали везде уточнять, что это «макет рубки». Так она и обозначена в большинстве публикаций. Раз макет – значит, ненастоящая?

Секрет раскрывается просто: она не может быть ненастоящей, потому что привезена с завода по утилизации подлодок «Нерпа» в Мурманской области. Назывались и конкретная лодка, частью которой раньше была рубка, есть даже фоторепортажи из внутреннего помещения (сейчас в него не проникнешь: заварено). Вероятно, формального обозначения «макет» требовали какие-нибудь правила перевозки, хранения и утилизации военной техники. И главное: никому бы не пришло в голову делать 18-тонную точную копию рубки, если на заводы регулярно поступает списанная настоящая техника. То же касается всех остальных – танков, самоходок и т.д.



Так что, если вы будете в парке Победы с детьми, они, разумеется, разбегутся, залезут во все танки и под все торпеды


