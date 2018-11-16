Парки – это совок? Если вы так думаете, то... нет, не закрывайте ссылку, мир изменился, поверьте! Унылые надписи «ЦПКиО», гипсовые пионеры с горнами, древние железные аттракционы – все это в прошлом. Вокруг обновленных парков в Уфе всю осень стоял и стоит настоящий ажиотаж, тем более в межсезонье вылазка в парк станет отличным планом выходного дня.
Мы заметили, что парк все чаще становится «местом коммуникации»: люди гуляют, назначают свидания, а еще не расстаются с телефоном в руках. Складывается ощущение, что скоро для особенно зависимых от гаджетов важным пунктом при выборе места отдыха станет скорость приема и передачи данных. Поэтому мы, вооружившись телефонами, отправились изучать парки Уфы и ради интереса попутно тестировали скорости и мобильные приложения.
Пока Башкирия замерла в ожидании зимы, мы предлагаем продлить воспоминания о невероятно живописной осени квестом по основным уфимским паркам. Погода не помеха – приглашаем вас прогуляться по нашим маршрутам. Пусть в помощь вам будут городские легенды, собранные нашей редакцией, и смартфон в кармане.
Миф № 1: Черниковка не место для отдыха
Начинать надо нетипично. Все знают старые парки в центре Уфы, но немногие еще знакомы с относительно молодыми парками на окраинах. Если верить футуристическим рисункам архитекторов именно отсюда, с окраин, начнется преображение досуговых пространств Уфы. Но пока модные архитекторы тренируются на сипайловском «Кашкадане», отправимся вглубь Черниковки, в парк, который именуют то «Калининским», то «парком Моторостроителей» в честь стоящего рядом ДК. А на самом деле – это парк Первомайский с озером Тепличным.
Еще недавно формулировка «отдохнуть в Черниковке» не укладывалась у многих в голове. В ходу была другая формула – «Черниковку не предлагать» (перекочевав из газет с объявлениями о купле-продажи квартир, она давно стала мемом), а кварталы рядом именовались Цыганскими дворами и были окружены не лучшей славой. Возможно, поэтому вокруг Первомайского сложился миф о парке, в котором то и дело орудуют вандалы.
И хотя администрация парка и начала менять стеклянные плафоны на пластиковые, вандалов из парка удалось изгнать. Сегодня это не только спокойное, но и интересное место для отдыха: кому-то покажутся милыми водопад и черепаха, сложенные из гальки, кого-то впечатлят «Арка любви», «Скамья желаний», детей порадуют паровозики и пони, а зимой заработает тюбинг и лыжная трасса.
Вообще, Черниковка – архитектурный «заповедник» внутри города. В 40-е – 50-е ленинградские архитекторы строили ее, как идеальный город для рабочих в стиле сталинского ампира, и здесь есть на что посмотреть – необычные дома, фонтаны, дворы... Информации масса! Чтобы изучать и делиться с друзьями фотографиями и видео с друзьями, планируя вылазку в Черниковку или другие парки, будьте готовы очистить память телефона, проверено, удобнее всего воспользоваться облачным сервисом «Вторая память» от МТС и перенести в «облако» архивные фотографии.
Миф № 2: «Нефтехимик» – это наш уфимский Гайд-парк
Здесь же, в Черниковке, за почти одноименным ДК (ДК Химиков) спрятался парк Нефтехимиков. Вот это как раз – место для любителей олдскульного отдыха, потому что здесь хоть кино снимай: старинное здание (сейчас в нем спортшкола), огромные дубы, под которыми школьники и их родители собирают желуди для поделок, некошеная трава. «Лицевая» сторона парка выходит к площади с большим фонтаном, выложенным мозаикой. Интересно, что именно это место городские власти долго рассматривали как аналог лондонского Гайд-парка – то есть места для проведения публичных мероприятий, демонстраций и общественных митингов.
Географическое расположение и масштабы площади перед парком Нефтехимиков – выделяли ее среди прочих. Однако ее «карьера» в качестве Гайд-парка как-то не задалась. Хотя с одним митингом связан забавный эпизод в жизни «уфимского Гайд-парка»: однажды по месенджерам разошлись призывы выйти к ДК Химик на общественные обсуждения. Авторы вирусной рассылки не уточнили, что митинг будет проходить в Набережных Челнах. В итоге 150 обычных уфимцев собрались поговорить между собой и мирно разошлись.
Миф № 3: Военная техника в парке Победы – ненастоящая
Парк Победы начал «вооружаться» в начале 2000-х – примерно тогда же, когда в нем открылся обновленный Музей боевой славы. Сейчас по аллеям парка расставлено не меньше двадцати единиц техники – танки, самоходные установки и прочие гаубицы. Несколько лет назад в парке появился самый внушительный экспонат – 18-метровая рубка атомной подлодки. Примерно тогда же появились слухи, что техника «ненастоящая», а виной этому стала путаница в прессе, связанная с этой самой рубкой.
Когда экспонат везли в Уфу тягачом (что уже стало своего рода шоу во всех регионах, по которым она проезжала), СМИ поначалу так и написали: «В парк Победы доставлена рубка...» После этого организаторы начали везде уточнять, что это «макет рубки». Так она и обозначена в большинстве публикаций. Раз макет – значит, ненастоящая?
Секрет раскрывается просто: она не может быть ненастоящей, потому что привезена с завода по утилизации подлодок «Нерпа» в Мурманской области. Назывались и конкретная лодка, частью которой раньше была рубка, есть даже фоторепортажи из внутреннего помещения (сейчас в него не проникнешь: заварено). Вероятно, формального обозначения «макет» требовали какие-нибудь правила перевозки, хранения и утилизации военной техники. И главное: никому бы не пришло в голову делать 18-тонную точную копию рубки, если на заводы регулярно поступает списанная настоящая техника. То же касается всех остальных – танков, самоходок и т.д.
Так что, если вы будете в парке Победы с детьми, они, разумеется, разбегутся, залезут во все танки и под все торпеды, а вы можете наслаждаться музыкой в парке - приложение МТС Music вам в помощь, если же вы себя относите к визуалам – с сервисом МТС ТВ скоротаете время. Интернет отлично тянет, проверено нами на месте.
Миф № 4: Парк Гафури скоро застроят высотками
По пути из северной части города не забудьте заехать в парк Гафури, официально носящий статус центрального. За последние несколько лет он очень изменился: вы уже не встретите тут ни старого чертового колеса, ни знакомых с детства аттракционов. Все это вынесли за забор: новые аттракционы сгрудились в отдельном парке возле планетария, а колесо обозрения крутится возле самого проспекта Октября. «Очистившись», парк сделал ставку на активный отдых (велодорожки и прочие пространства для катания), шахматы-шашки для пенсионеров и рестораны для тех, кто помоложе.
Слухи о том, что часть парка вот-вот «откусят» застройщики, появились в прошлом году: нет-нет да и услышишь разговоры, что скоро от тенистых аллей ничего не останется. На самом деле, атака застройщиков тогда же и была отбита. Компания, которой мэрия поручила разработать проект развития парка, предложила построить на его территории 17-этажный дом с паркингом и развлекательный комплекс. Должны были состояться общественные слушания, но их отменил горсовет, пресс-служба которого выступила с жестким заявлением: «Депутаты считают подобное решение крайне непопулярным. Парк – место отдыха горожан, а не площадка для строительства элитных апартаментов. Если бы депутаты пошли на такой шаг, жители Уфы никогда бы не поняли своих избранников». На этом история с высотками и заглохла.
Еще один миф связан с тем, что в центре Уфы связь не отличается высокими скоростями. Мы сделали замеры в разных районах, и именно в парке Гафури отметили самые высокие параметры. Так, МТС в среднем показывал 40 мБит/с на закачку, справедливости ради скорости не уступают домашнему Wi-Fi.
Миф № 5: Парк Якутова заставили «гуманоидами»
Скульптуры, массово «заселившие» парк Якутова в прошлом году, вызвали у уфимцев ожесточенные споры. Одни считали, что это мило, напоминает традиции 50-х годов и укрепляет семейные ценности (обильно представлены беременные женщины, счастливые дети с животными и без, влюбленные парочки и умиротворенные старики). Другие заявляли, что это «уродцы с лицами инопланетян», которые пугают посетителей парка. Претензий к скульптурам было много: и то, что их делали не профессионалы, и то, что нарушены пропорции человеческих лиц, и то, что фигуры выполнены из стеклопластика и выглядят недостаточно благородно. И, наконец, цвет – по задумке авторов, предполагалось «под бронзу», но получилось как получилось. Этот «миф», конечно, трудно опровергнуть, но есть и хорошая новость: этим летом скульптуры перекрасили в белый цвет, и они уже не смотрятся так вызывающе.
Кроме этого, в парке Якутова много других развлечений для детей и взрослых, самое внушительное из которых – настоящая железная дорога, открытая в 1953 году. Тогда в СССР появилась мода на «детские железные дороги», и вот одна из немногих сохранившихся – в Уфе. Правда, осенью и зимой она уже не работает, как и прокат лодок на Солдатском озере. Зато парк Якутова – отличное место для встреч с друзьями, потому что в небольшом радиусе всегда найдутся знакомые: поблизости и Центральный рынок, и кофейни, и магазины...
Миф № 6: В парке Аксакова нельзя снимать
Давно уже можно. Более того, парк Аксакова стал излюбленным местом съемок не только лавстори и свадеб, но и клипов и телепередач (может, из-за относительной близости к телецентру). Гуляя в любую ясную погоду по аллейкам, обязательно можно встретить или фотомодель, обнимающую дерево, или депутата, задумчиво прогуливающегося под объективами камер. Тем более, главная достопримечательность парка – озеро с лебедями, что смотрится всегда очень эффектно, хотя в этом году с лебедями, кажется, были какие-то перебои. Но уж утки в озере всегда на месте.
Раньше, действительно, были ограничения для съемок (не любительских, конечно), хотя легально об этом не заявлялось. Секрет – в двухэтажных особняках позади озера. Если кто не знает, это правительственная резиденция. Она на госбалансе до сих пор, но до 2010 года ее статус был прямо-таки сакральным. Да что там говорить, – движение автомобилей по улице Пушкина мимо особняков было запрещено.
Теперь уже можно позабыть о страшных политических тайнах и вспомнить собственно о литературе и о том, в честь кого назван парк (если быть точным, сад). Аксаков – наша гордость, как и многие другие выдающиеся писатели. Удобнее всего освежить память достояние классики можно с помощью приложения МТС Книги. Хотя, судя по статистике приложения, уфимцы предпочитают классической литературе фантастику, а самая популярная книга по числу прочтений – «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели».
Миф № 7: Железные замки способны обрушить висячий мост
Вот мы и добрались до крайнего (над самой Белой) уфимского парка – своего рода визитной карточки города. По крайней мере, если въезжать со стороны аэропорта вечером, подсветка невообразимых цветов, заливающая беседки и знаменитый висячий мост, привлекает внимание куда больше, чем хрестоматийный памятник Салавата Юлаева. В честь него же парк сейчас и называется: раньше он носил имя Крупской, и говорят, что супруга Владимира Ильича любила тут прогуливаться.
По выходным сюда приезжает много свадеб. А что делают свадьбы? Правильно. Вешают замки. Эффектнее всего делать это на решетке висячего моста, потому что ключ сразу можно забросить в ущелье. Но почему, в таком случае, этих замков так мало? Потому что с ними ожесточенно борются. Как нам рассказали, Горзеленхоз обрезает их кусачками каждую неделю – по средам. То, что мост висит на тросах и шатается, и то, что в других парках Уфы с замками, кажется, не борются так активно и породило легенду, что лишняя тяжесть может создать угрозу конструкции. На самом деле, нет: Горзеленхоз это опровергает и ссылается только на неэстетичный вид ржавеющих железяк.
Помимо свадеб, полюбоваться парком и видом на реку с высокого берега приходят едва ли не все гости Уфы – иногда на мосту можно встретить звезд, приехавших на гастроли. Много и иностранцев. Прокачать навыки английского поможет сервис МТС English: иностранному туристу можно рассказать, что Уфа – это не только старый центр, и посоветовать ему съездить... ну, например, в парк Первомайский, потому что Tchernikovka – это прекрасно.
Текст: Камиль Хасанов Фото: Дмитрий Иванов Вёрстка: Юрий Дегтерев