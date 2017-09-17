Что жители Башкирии могут получить от государства, переехав в село

Кому положено
: жителям республики, желающим заняться производством сельхозпродукции. Сколько
:
• До 3 млн рублей на молочное и мясное скотоводство и 1,5 млн по иным видам деятельности на поддержку начинающим фермерам (10% стоимости проекта нужно внести за счет личных средств).
• До 30 млн на открытие семейной животноводческой фермы по направлению «молочное и мясное скотоводство», до 21,6 млн по иным направлениям (60% - бюджет и 40% - личные средства. Деньги распределяются по конкурсу).
Для сельчан, объединившихся в кооператив: •
До 70 млн рублей на развитие материально-технической базы (60% - бюджет и 40% - личные средства).
• До 3 млн на открытие переработки продукции (91% - бюджет и 9% - личные средства). Что нужно знать
: получение сельхозсубсидии – самый сложный и ресурсоемкий процесс. По каждому из пунктов необходимо собрать много документов. Их полный перечень по каждой из программ можно посмотреть по этой ссылке
. Куда обращаться:
в отдел сельского хозяйства района или республиканский Центр сельскохозяйственного консультирования. Его телефон (347)273-15-10.