 
Что жители Башкирии могут получить от государства, переехав в село
Кто из городских жителей не хотел оставить весь этот шум с суетой и махнуть в деревню? Завести корову, кур, выращивать укроп с чесноком, а вечером смотреть на чердаке в телескоп. Мы нашли еще как минимум семь «плюшек», которые можно получить, если стать сельчанином.
1
ПОДЪЁМНЫЕ
Кому положено: врачи и фельдшеры до 50 лет, переехавшие на работу в сельские населенные пункты с населением до 50 тысяч человек.

Сколько: до миллиона рублей и социальное жилье.

Что нужно знать: за помощь от государства нужно проработать на селе не менее пяти лет. Если с «подъемными» проблем не возникает – это федеральные средства, со вторым пунктом немало проблем. Подробнее мы рассказывали в материале «Почему врачи-миллионеры уезжают из сельских больниц Башкирии».

Куда обращаться: Местное управление здравоохранения.
2
СУБСИДИЯ НА ЖИЛЬЕ
Кому положено: жители села, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, собирающиеся переехать в село горожане. В приоритете – молодые специалисты до 35 лет, работники агропромышленного комплекса и социальной сферы.

Сколько: до 1,5 млн рублей.

Что нужно знать: для того чтобы получить социальную выплату, нужно представить местной власти заявление с пакетом документов. Полный список – по этой ссылке (вам нужно приложение номер 4). Вы должны будете внести не менее 30% стоимости дома или квартиры. Можно использовать материнский капитал. Получив субсидию, вы должны будете проработать на селе не менее пяти лет.

Куда обращаться: в МФЦ, отдел сельского хозяйства района или республиканский Центр сельскохозяйственного консультирования. Его телефон (347)273-15-10.
3
СУБСИДИИ НА ОТКРЫТИЕ
СВОЕЙ ФЕРМЫ
Кому положено: жителям республики, желающим заняться производством сельхозпродукции.

Сколько:

• До 3 млн рублей на молочное и мясное скотоводство и 1,5 млн по иным видам деятельности на поддержку начинающим фермерам (10% стоимости проекта нужно внести за счет личных средств).

• До 30 млн на открытие семейной животноводческой фермы по направлению «молочное и мясное скотоводство», до 21,6 млн по иным направлениям (60% - бюджет и 40% - личные средства. Деньги распределяются по конкурсу).

Для сельчан, объединившихся в кооператив:

До 70 млн рублей на развитие материально-технической базы (60% - бюджет и 40% - личные средства).

• До 3 млн на открытие переработки продукции (91% - бюджет и 9% - личные средства).

Что нужно знать: получение сельхозсубсидии – самый сложный и ресурсоемкий процесс. По каждому из пунктов необходимо собрать много документов. Их полный перечень по каждой из программ можно посмотреть по этой ссылке.

Куда обращаться: в отдел сельского хозяйства района или республиканский Центр сельскохозяйственного консультирования. Его телефон (347)273-15-10.
4
ДРЕВЕСИНА
НА НОВЫЙ ДОМ И ДРОВА
Кому положено: всем гражданам

Сколько:

1) на строительство индивидуального жилого дома – до 110 кубометров один раз в течение 25 лет;

2) на ремонт, реконструкцию индивидуального жилого дома – до 25 кубометров один раз в течение 5 лет;

3) на строительство надворных построек – до 50 кубометров один раз в течение 5 лет;

4) на ремонт надворных построек – до 15 кубометров один раз в течение 3 лет;

5) для отопления индивидуального жилого дома и других надворных построек – до 20 кубометров ежегодно.

Что нужно знать: это платная услуга! За древесину нужно будет платить по государственным расценкам, а еще самостоятельно срубить и довезти до нужного места. В любом случае, они ниже рыночных.

Куда обращаться: в территориальное управление лесничества по месту жительства. Найти адрес и телефон можно тут.
5
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УСЛУГИ ЖКХ И НАДБАВКА К ОКЛАДУ
Кому положено:

1) педагогические работники;
2) медицинские и фармацевтические работники;
3) специалисты в области культуры и искусства учреждений культуры;
4) социальные работники;
5) специалисты ветеринарной службы;
6) специалисты в области физической культуры и спорта.

Полный перечень должностей – смотрите по этой ссылке.

Сколько: 600 рублей компенсация и +25% к должностному окладу.

Что нужно знать: если вы проработаете в «льготной» должности не менее 10 лет и выйдете на пенсию, то сохраните право на ежемесячную компенсацию. Правда, при условии, что продолжите жить в сельской местности.

Куда обращаться: в местный филиал республиканского центра социальной поддержки населения или свой МФЦ.
6
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА ДО 16 ЛЕТ
Кому положено: малообеспеченным семьям.

Сколько: 340 рублей на детей до года, 225 рублей – после года. +230 рублей на каждого пятого и последующего ребенка в возрасте до года.

Что нужно знать: такое пособие есть и в городе, но для сельчан не работает правило «Все члены семьи должны работать или учиться».

Куда обращаться: в местный филиал республиканского центра социальной поддержки населения или свой МФЦ.
7
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Кому положено: всем

Сколько: неограниченно

Что нужно знать: полезен для здоровья, улучшает настроение

Куда обращаться: предоставляется автоматически.
Станислав Шахов.
Фото автора и Валерий Шахов.
08.11.2018.