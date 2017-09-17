Что жители Башкирии могут получить от государства, переехав в село

Кому положено: малообеспеченным семьям.



Сколько: 340 рублей на детей до года, 225 рублей – после года. +230 рублей на каждого пятого и последующего ребенка в возрасте до года.



Что нужно знать: такое пособие есть и в городе, но для сельчан не работает правило «Все члены семьи должны работать или учиться».



Куда обращаться: в местный филиал республиканского центра социальной поддержки населения или свой МФЦ.