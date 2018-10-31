Почему врачи-миллионеры уезжают из сельских больниц Башкирии

Карина И. (имя изменено) — одна из тех, кому «повезло» участвовать в госпрограмме. Шесть лет назад она приехала работать в ЦРБ села Красная Горка Нуримановского района. Рассказывает, «обещали предоставить жилье, землю, но по факту ничего не дали, объясняя тем, что положенного по закону медикам благоустроенного жилища нет в фонде». На зарплату 16 тысяч снимать жилье нереально, поэтому молодой врач каждый день ездила домой в Уфу на автобусе, тратя ежедневно по 300 рублей.
- Работать приходилось много и ненормированно, - говорит Карина. - Принимали всех, кто придет, плюс приходилось проводить медосмотры по 60 человек в день, работать на призывной комиссии, что вообще не оплачивалось. Даже с платных услуг, которые оказывались больницей в больших количествах, мы получали 500-600 рублей в месяц, а иногда вообще ничего. Нам все время тыкали этим миллионом, раз получили, мол, чуть ли не бесплатно должны тут «пахать», строго проверяли, чтобы ни на минуту раньше не ушли, позже не пришли.
По словам Карины, вместе с ней в ЦРБ пришли работать 11 специалистов: два терапевта, два педиатра, хирург, стоматолог. И все по истечении срока ушли: кто вернулся в Уфу, кто уехал в Крым, кто-то устроился работать в санаторий в Павловке.
После трех с половиной лет работы «земский доктор» ушла в декретный отпуск, возвращаться в ЦРБ не собирается, работать в дальнейшем планирует в Уфе – «подъемные» она потратила на первоначальный взнос на покупку в столице квартиры в ипотеку.
- В первую очередь нужна достойная зарплата для медиков, тогда вопросов было бы меньше, - говорит она.