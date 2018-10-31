 
Почему врачи-миллионеры уезжают из сельских больниц Башкирии
Последние шесть лет в Башкирии власти пытаются решить проблему нехватки врачей в сельских больницах программой «Земский доктор».

Напомним, если специалист отправляется работать в район минимум на пять лет, он получает от государства подъемные – миллион рублей. Только в этом году таким правом воспользовались 100 докторов. Всего же, по данным республиканского Минздрава, с 2012 по 2018 год на работу в села переехали 1421 врач различных специальностей: участковые терапевты, педиатры, стоматологи, хирурги, акушеры-гинекологи, дерматологи, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, неврологи, офтальмологи. Но врачей в республике все равно не хватает, обеспеченность докторами в селах в 2,5 раза ниже, чем в городах. Башкирии сегодня нужны 2230 врачей.

Почему программа «Земский доктор» оказалась провальной, молодые врачи, получив по миллиону рублей, не задерживаются более положенного в деревнях и как их там удержать, разбирался «Башинформ».
Что гласит статистика?
Результаты программы «Земский доктор» очень красиво выглядят на бумаге и в руках статистических ведомств. По данным Минздрава РФ, с 2012 года свыше 25 тысяч медицинских специалистов прибыли в сельскую местность в рамках программы, 70% из них проработали там более пяти лет. В Башкирии за это время на работу в селах трудоустроились 1432 специалиста: земские врачи и земские фельдшера. Как нам рассказали в региональном Минздраве, 232 человека, отработав по программе, уехали, досрочно расторгнут договор с 134 специалистами.
Мнения «земских докторов»
Карина И. (имя изменено) — одна из тех, кому «повезло» участвовать в госпрограмме. Шесть лет назад она приехала работать в ЦРБ села Красная Горка Нуримановского района. Рассказывает, «обещали предоставить жилье, землю, но по факту ничего не дали, объясняя тем, что положенного по закону медикам благоустроенного жилища нет в фонде». На зарплату 16 тысяч снимать жилье нереально, поэтому молодой врач каждый день ездила домой в Уфу на автобусе, тратя ежедневно по 300 рублей.

- Работать приходилось много и ненормированно, - говорит Карина. - Принимали всех, кто придет, плюс приходилось проводить медосмотры по 60 человек в день, работать на призывной комиссии, что вообще не оплачивалось. Даже с платных услуг, которые оказывались больницей в больших количествах, мы получали 500-600 рублей в месяц, а иногда вообще ничего. Нам все время тыкали этим миллионом, раз получили, мол, чуть ли не бесплатно должны тут «пахать», строго проверяли, чтобы ни на минуту раньше не ушли, позже не пришли.

По словам Карины, вместе с ней в ЦРБ пришли работать 11 специалистов: два терапевта, два педиатра, хирург, стоматолог. И все по истечении срока ушли: кто вернулся в Уфу, кто уехал в Крым, кто-то устроился работать в санаторий в Павловке.

После трех с половиной лет работы «земский доктор» ушла в декретный отпуск, возвращаться в ЦРБ не собирается, работать в дальнейшем планирует в Уфе – «подъемные» она потратила на первоначальный взнос на покупку в столице квартиры в ипотеку.

- В первую очередь нужна достойная зарплата для медиков, тогда вопросов было бы меньше, - говорит она.
Надо поднимать зарплату для медиков и обеспечить жильем, и тогда доктор захочет остаться, иначе программа абсолютно не нужна. Так считает еще один «земский доктор», терапевт Дина С. (имя изменено). Пять лет она проработала в селе Юмашево Кугарчинского района. На месте выяснилось, что служебного жилья не будет, надо снимать его за свой счет. На съем квартиры доктор тратила более половины зарплаты в 20 тысяч рублей. Чтобы заработать побольше, специалист вела два участка и брала дежурства. Женщина уехала в Уфу.

Похожая история еще у одной участницы программы Залины (имя изменено). В 2012 году лор-врач вместе с мужем анестезиологом-реаниматологом по программе «Земский доктор» переехали в Чекмагушевский район. В ЦРБ райцентра они проработали почти шесть лет, больше положенных пяти. Остались на несколько месяцев по двум причинам - ее беременность и отсутствие в больнице сменщика анестезиолога. В апреле этого года семья перебралась в Казань. В первую очередь уехали за большой зарплатой. Супруг-медик сразу же устроился на работу с оплатой намного больше, чем на предыдущем месте - в Чекмагуше получал 25-30 тысяч рублей, в Казанской РКБ - 80. На деньги, выделенные по программе, семья купила в Чекмагуше квартиру за 1,7 млн рублей, а продать теперь ее не может.

- Очень хотелось бы, чтобы со стороны администраций шли навстречу врачам, заинтересованности в удержании специалистов нет вообще. Например, мы просили землю, нам сказали - раз есть квартира, не дадим. А вот в Бижбулякском районе, наоборот, даже просили встать в очередь, но получить участок мы не успели - уехали. Ну и низкая зарплата. 30 тысяч рублей - это очень мало, - говорит Залина.
О заработной плате
Согласно «майским указам», средняя зарплата врача должна достигать 180% от средней по региону. Если брать в расчет среднюю зарплату по Башкирии в 32,3 рубля, то заработок врачей должен составлять 58,1 тысячи рублей. Эта цифра даже не превысила показатели Башстата: в августе текущего года средняя зарплата врачей по республике составила 59,9 тысячи рублей. Но как признаются сами медики, их зарплата на одну ставку не превышает и 18 тысяч, что заметно не дотягивает до средней. Чтобы увеличить доход, врачам приходится работать сутками, брать дежурства по выходным и в праздники. У среднего медперсонала такая же история - за одну ставку платят 13-15 тысяч рублей, а по статистике, медсестры в среднем получают 30,1 тысячи рублей. В таких условиях многие сотрудники государственных медучреждений вынуждены или подрабатывать, или полностью уходить в частные медцентры
О мерах закрепления врачей на селе
По данным Минздрава, больше всего не хватает медицинских специалистов в Хайбуллинском, Иглинском, Давлекановском, Белокатайском и Мишкинском районах республики.

Белокатайскому району требуется 21 врач. По данным администрации, специально для медиков в райцентре построили шестиквартирный дом, одна квартира сейчас свободна. На следующий год после реконструкции еще одного здания, специально для врачей появятся дополнительно три квартиры.

Из Иглинского района в прошлом году уехали 27 «земских докторов». В 2018 году район исключили из федеральной программы. Молодых специалистов не хватает, а приток населения в район большой - за последние четыре года количество жителей здесь увеличилось вдвое. Как рассказал глава района Гафуан Шайхутдинов, «будем просить Минздрав включить нас в программу «Земский доктор» и «Земский фельдшер», потому что 26 вакансий только в поликлинике, четыре - в ЦРБ».

Закрепить кадры на селе здесь решили кардинальным способом: в случае включения в программу «Земский доктор», подъемные будут выделять исключительно на покупку жилья в районе. Еще один вариант привлечения медиков – предоставлять им земельные участки под строительство. Также планируется включить медработников как еще одну льготную категорию в программу «Домокомплект».

Не хватает двух педиатров, двух терапевтов, эндокринолога, взрослого и детского, детского хирурга, невролога в районной больнице села Акъяр Хайбуллинского района. Сейчас руководство пытается пригласить на работу выпускника БГМУ - кардиолога-араба. Что касается обеспечения медиков жильем, есть восемь квартир служебного жилья и возможность участия в программах льготного кредитования.

В Кумертау дефицит врачей составляет 40 человек, из них 20 - находятся в декретном отпуске. Тем, кто приезжает, предлагают квартиры в аренду. В этом году 32 выпускника из района поступили в медвузы, власти надеются на их возвращение. Мэр города предложил разработать программу «Земский доктор», которая могла бы подходить для моногородов.
Мнения властей
Почта Главы Башкирии взрывается от того, что не хватает врачей, - с внимания к этой проблеме начал свою деятельность сразу же после назначения врио Главы республики Радий Хабиров. Теперь кадровое медицинское обеспечение он назвал личной и персональной ответственностью глав муниципалитетов. Руководитель республики поручил им взять контроль над ситуацией, проработать юридические аспекты предоставления квартир и оказания материальной помощи врачам, приезжающим работать.

Ранее врио министра здравоохранения Рафаэль Яппаров докладывал, что лишь 200 участников программы «Земский доктор» в регионе смогли улучшить свои жилищные условия при помощи администраций районов.
Мнение эксперта


- Принимая программу «Земский доктор», государство придумало, как обеспечить село кадрами, но не придумало, как их там удержать.

Салия Мурзабаева
экс-депутат Госдумы, доктор медицинских наук
По ее мнению, эффективность реализации этой программы зависит во многом от отбора специалистов. Сейчас врачей на ту или иную территорию направляет региональный Минздрав с учетом заявлений от лечебных учреждений.

- Считаю такой подход неоптимальным, отбор должен быть комиссионным с участием и представителей БГМУ, и главных врачей райбольниц. Нужно предлагать ехать по программе именно выходцам из этого района или прилегающих территорий. Если выпускник, участвуя в программе, будет направлен в родной район, вероятнее всего, после пяти лет отработки он никуда не уедет, - говорит Салия Мурзабаева.

Кроме этого, по мнению эксперта, нужно пересмотреть полномочия органов муниципальной власти, чтобы у них была возможность реально оказать помощь лечебному учреждению. Сейчас все больницы и поликлиники перевели из муниципальной собственности в республиканскую, поэтому рычагов и возможностей помочь врачам у глав администраций нет. Формально это будет считаться нецелевым использованием средств муниципального бюджета. А в законе есть пункт, согласно которому полномочия по вопросам охраны и здоровья местным органам власти все-таки передать можно. Так, поступили, в частности, в Татарстане.
Подготовила Гульфия Акулова
Фото - Олег Яровиков
31.10.2018.