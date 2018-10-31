Почему врачи-миллионеры уезжают из сельских больниц Башкирии

Надо поднимать зарплату для медиков и обеспечить жильем, и тогда доктор захочет остаться, иначе программа абсолютно не нужна. Так считает еще один «земский доктор», терапевт Дина С. (имя изменено). Пять лет она проработала в селе Юмашево Кугарчинского района. На месте выяснилось, что служебного жилья не будет, надо снимать его за свой счет. На съем квартиры доктор тратила более половины зарплаты в 20 тысяч рублей. Чтобы заработать побольше, специалист вела два участка и брала дежурства. Женщина уехала в Уфу.



Похожая история еще у одной участницы программы Залины (имя изменено). В 2012 году лор-врач вместе с мужем анестезиологом-реаниматологом по программе «Земский доктор» переехали в Чекмагушевский район. В ЦРБ райцентра они проработали почти шесть лет, больше положенных пяти. Остались на несколько месяцев по двум причинам - ее беременность и отсутствие в больнице сменщика анестезиолога. В апреле этого года семья перебралась в Казань. В первую очередь уехали за большой зарплатой. Супруг-медик сразу же устроился на работу с оплатой намного больше, чем на предыдущем месте - в Чекмагуше получал 25-30 тысяч рублей, в Казанской РКБ - 80. На деньги, выделенные по программе, семья купила в Чекмагуше квартиру за 1,7 млн рублей, а продать теперь ее не может.



- Очень хотелось бы, чтобы со стороны администраций шли навстречу врачам, заинтересованности в удержании специалистов нет вообще. Например, мы просили землю, нам сказали - раз есть квартира, не дадим. А вот в Бижбулякском районе, наоборот, даже просили встать в очередь, но получить участок мы не успели - уехали. Ну и низкая зарплата. 30 тысяч рублей - это очень мало, - говорит Залина.

