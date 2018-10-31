Они объединялись за родину

Одна из самых болезненных проблем, которую еще только предстоит решить сельхозпроизводителям – куда выгоднее всего сбывать свою продукцию. Пока основную часть прибыли получает не производитель, а перекупщики и торговые сети.
- Приведу простой пример. В стоимости картофеля цена производителя – 40%, остальные 60% - это маржа перекупщиков. Примерно такая же картина в овощных культурах, мясе. Если мы сможем убрать лишние звенья цепи, производитель будет получать за свою продукцию в полтора раза больше, а цены для потребителей снизятся. Пока же наши фермеры находятся в заколдованном круге, где вроде бы его продукция расходится, а денег на развитие нет, - говорит директор республиканского Центра сельхозконсультирования Ирик Сакаев.
Центр сельхозконсультирования сегодня активно ищет продавцов, готовых работать с производителями сельхозпродукции напрямую. В мае центр запустил интернет-магазин «Деревенские продукты на дом»
, где все поставщики продукции проходят отбор на своевременность поставок и проверку надзорных органов на качество.
- В течение года мы отбирали продукцию, которую производят наши сельхозкооператоры. Она уже представлена в торговых сетях Уфы. Теперь есть возможность продавать их продукцию дешевле на 15% через наш сайт. Действует только цепочка производитель – покупатель, без всяких посредников, - говорит Ирик Сакаев
.