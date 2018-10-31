Они объединялись за родину

Выращивать гусей и уток Наталья Тонку из села Чуваш-Кубово Иглинского района решилась в феврале этого года после лекции, которую провели работники республиканского Минсельхоза.



- Мы подумали, почему бы и нет? Тем более нам обещали полное методологическое и консультационное сопровождение, объяснили, как начать бизнес, сбывать готовую продукцию, - рассказывает она.



Так появился птицеводческий кооператив «Родное село». Наталья Тонку лично объездила все деревни Иглинского района, разъясняя, в чем преимущество кооперации. Сейчас в объединение входит 25 членов, в том числе предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств. Кооператоры выращивают около 5000 голов гусей и уток.



Члены кооператива активно привлекают жителей сел своего района: одним дают выращивать молодняк, у других берут уже выросшую домашнюю птицу на продажу. Для сельчан это большое подспорье в виде живых денег и стимул развивать свой семейный агробизнес. Одна семья из деревни Кальтовка взяла у кооператива 100 гусей молодняка, вырастила их и получила солидный доход. Поняв, что и на селе своим трудом можно зарабатывать хорошие деньги, на следующий год они планируют увеличить поголовье птицы.



Сейчас кооператив продает птицу в охлажденном, замороженном и копченом виде. В ближайшее время его члены планируют получить грант, купить оборудование и за счет переработки расширить ассортимент.



- Мы ожидаем, что инвестиции, вложенные в наш агробизнес, окупятся в течение двух лет. Сейчас, когда пошел массовый забой птицы, видно, что много заказов, и надеемся на первую прибыль. Мы уже заключили договор с сетью магазинов «Малинка» для реализации нашей продукции. Также ведем переговоры с магазинами в Уфе, которые торгуют фермерской продукцией, - говорит Наталья Тонку.