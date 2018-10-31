 
Они объединялись за родину
В День работника сельского хозяйства мы собрали пять успешных примеров, как, объединившись, сельчане вышли на новый уровень развития бизнеса.
Для Башкирии, где 40% населения проживает на селе – поддержка сельского хозяйства всегда была задача номер один. Но если крупные хозяйства никогда не были обделены вниманием властей, то вот маленький агробизнес долгие годы развивался неравномерно. Особой финансовой поддержки фермеры и предприниматели, которые рискнули заняться производством сельхозпродукции, от государства не получали.

С 2015 года в республике развивают сельхозкооперацию. Это такое объединение небольших производителей для конкуренции с крупным агробизнесом, при котором хозяйства сохраняют свою индивидуальность и независимость, но некоторые хозяйственные операции выполняются вместе.

В прошлом году в Башкирии открылось 39 новых кооперативов, сейчас их уже больше 100, а до 2020 года должно появиться не менее 450.

Как рассказал исполняющий обязанности вице-премьера правительства - министра сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, в этом году господдержка кооперативов составит 300 млн рублей, а количество участников – не менее трех тысяч.

По его словам, до 2020 года доходность кооперативов должна вырасти в четыре раза, превысив 1 млрд рублей, за три года в сельхозкооперативах планируют создать почти 1500 новых рабочих мест.
Кооператив – это как семья
В 2017 году в селе Теперишево Чишминского района известные в республике фермеры Хасан и Дамир Идиятуллины вместе со своими коллегами принимают решение создать сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Экопрод». В здании, где располагался магазин районного потребительского общества, Дамир Идиятуллин открывает производственный цех.

- Мы не стали брать кредит на закупку морозильной камеры, электрической коптильни, сушильно­вялочной камеры, тестомешалки и другого оборудования, обошлись собственными средствами. В цеху мы сразу внедрили систему управления пищевой безопасностью ХАССП, которая является гарантом качества пищевых продуктов на международном уровне. Поэтому мы спокойно можем говорить, что мы производим экологически чистые мясные деликатесы, - рассказывает Дамир Идиятуллин.
Всего кооператив выпускает более 20 видов мясных продуктов. В производственном цеху работают супруга фермера, его младшая дочь Диана, а в фермерском хозяйстве - односельчане. Продвижением продукции и его реализацией занимаются зять Дмитрий и старшая дочь Вилена. Вот такой семейный бизнес.

- Я считаю, что кооператив на селе - это тоже своего рода семья, ведь здесь многое построено на доверии, и каждый член кооператива должен вложить в общее дело частичку своей души, - считает фермер.

В планах - покупка собственной мельницы и пекарни.

- Зимой буду ездить по выставкам, изучать этот рынок. Купим мельницу, пекарню. Будем молоть качественную муку, печь хлеб по старым бабушкиным рецептам, используя для закваски не дрожжи, а хмель. Пшеница и рожь у нас дает хороший урожай, так что есть из чего перерабатывать. Это будет новый этап развития нашего кооператива, - делится планами Дамир Идиятуллин.
Как получить три миллиона
С июня 2018 года сельхозкооперации Башкирии могут получить грант до трех миллионов рублей на приобретение оборудования для переработки продукции. Предполагается, что откроются мини-цеха, где можно будет закоптить, заморозить и упаковать ягоды, овощи, мясо и многое другое. Одно из условий - кооперативы должны будут софинансировать не менее 9% от необходимой суммы.
Птица высокого полета
Выращивать гусей и уток Наталья Тонку из села Чуваш-Кубово Иглинского района решилась в феврале этого года после лекции, которую провели работники республиканского Минсельхоза.

- Мы подумали, почему бы и нет? Тем более нам обещали полное методологическое и консультационное сопровождение, объяснили, как начать бизнес, сбывать готовую продукцию, - рассказывает она.

Так появился птицеводческий кооператив «Родное село». Наталья Тонку лично объездила все деревни Иглинского района, разъясняя, в чем преимущество кооперации. Сейчас в объединение входит 25 членов, в том числе предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств. Кооператоры выращивают около 5000 голов гусей и уток.

Члены кооператива активно привлекают жителей сел своего района: одним дают выращивать молодняк, у других берут уже выросшую домашнюю птицу на продажу. Для сельчан это большое подспорье в виде живых денег и стимул развивать свой семейный агробизнес. Одна семья из деревни Кальтовка взяла у кооператива 100 гусей молодняка, вырастила их и получила солидный доход. Поняв, что и на селе своим трудом можно зарабатывать хорошие деньги, на следующий год они планируют увеличить поголовье птицы.

Сейчас кооператив продает птицу в охлажденном, замороженном и копченом виде. В ближайшее время его члены планируют получить грант, купить оборудование и за счет переработки расширить ассортимент.

- Мы ожидаем, что инвестиции, вложенные в наш агробизнес, окупятся в течение двух лет. Сейчас, когда пошел массовый забой птицы, видно, что много заказов, и надеемся на первую прибыль. Мы уже заключили договор с сетью магазинов «Малинка» для реализации нашей продукции. Также ведем переговоры с магазинами в Уфе, которые торгуют фермерской продукцией, - говорит Наталья Тонку.
Продавать без перекупщиков –
в полтора раза выгоднее
Одна из самых болезненных проблем, которую еще только предстоит решить сельхозпроизводителям – куда выгоднее всего сбывать свою продукцию. Пока основную часть прибыли получает не производитель, а перекупщики и торговые сети.

- Приведу простой пример. В стоимости картофеля цена производителя – 40%, остальные 60% - это маржа перекупщиков. Примерно такая же картина в овощных культурах, мясе. Если мы сможем убрать лишние звенья цепи, производитель будет получать за свою продукцию в полтора раза больше, а цены для потребителей снизятся. Пока же наши фермеры находятся в заколдованном круге, где вроде бы его продукция расходится, а денег на развитие нет, - говорит директор республиканского Центра сельхозконсультирования Ирик Сакаев.

Центр сельхозконсультирования сегодня активно ищет продавцов, готовых работать с производителями сельхозпродукции напрямую. В мае центр запустил интернет-магазин «Деревенские продукты на дом», где все поставщики продукции проходят отбор на своевременность поставок и проверку надзорных органов на качество.

- В течение года мы отбирали продукцию, которую производят наши сельхозкооператоры. Она уже представлена в торговых сетях Уфы. Теперь есть возможность продавать их продукцию дешевле на 15% через наш сайт. Действует только цепочка производитель – покупатель, без всяких посредников, - говорит Ирик Сакаев.
Кооперативный иван-чай и гора Иремель
Наверное, в скором времени в онлайн-магазине фермерской продукции появится и чай под брендом «Горные травы Башкирии». Сырье для него заготавливают преимущественно в горной местности Белорецкого района. Директор Белорецкого сельскохозяйственного потребительского кооператива Марсель Муртазин рассказывает, что летом этого года собрали хороший урожай иван-чая у подножия горы Иремель.

- За этот сезон мы заплатили сборщикам и заготовителям в общей сложности более двух миллионов рублей зарплаты. Я считаю, что это хороший заработок для наших сельчан, - говорит Марсель Муртазин.

Иван-чай, а также душица, мята, всего около 20 видов плодов и трав, проходят сложный процесс подготовки, ферментации, обжарки, нарезки, чтобы превратиться в ароматные и полезные напитки. В домашних условиях сделать такой чай очень сложно.
Продукция СПК «Белорецкий» пока продается только пробными партиями. Руководство заказало фирменную упаковку трех видов, в ноябре чай будет фасоваться в них.

- Мы рассчитываем получить грант в рамках доходогенерирующих предприятий, Министерство сельского хозяйства обещало нам помочь с покупкой фасовочного оборудования. К сожалению, в нашей стране не производят фасовочных машин для чая, ищем сейчас подходящие варианты за рубежом, - говорит Марсель.

Директор кооператива уверен, что иван-чай и другие фиточаи будут пользоваться большим спросом у жителей республики, ведь молодое поколение уже по-другому относится к своему здоровью и эмоциональному состоянию.
Выращивать пшеницу местных сортов – выгоднее
Семеноводческий кооператив «Элитные семена Башкортостана» - один из немногих в республике, кто выращивает пшеницу элитных сортов, из которой можно делать качественную муку.

Не секрет, что зерна в республике выращивают много, очень много! Но почти все оно – фуражное и подходит для корма скоту или дальнейшей переработки. Муку, которая подходит для пекарен, местные производители закупают в соседних регионах и даже в Казахстане.

Дело в том, что многие импортные сорта зерновых, зернобобовых и кормовых культур, хорошо зарекомендовавшие себя «на родине», уступают сортам башкирской селекции, поскольку не подготовлены к местным условиям. Селекционеры считают, что новые для климатических зон региона культуры нужно еще исследовать, и советуют аграриям покупать испытанные местной погодой семена, а не заказывать их из-за границы.

Инициатором создания кооператива стал Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Научные разработки башкирских ученых помогают объединить фермеров, повысить эффективность работы, качество продукции и рентабельность хозяйств. Ведь продавать не фуражное зерно за 5-6 тысяч рублей за тонну, а пшеницу, выращенную из элитных сортов семян, созданных в республике. А ее цена – в три раза выше.

- В нашем списке элитных и суперэлитных сортов, которые мы готовы предложить фермерам для выращивания: известная во всем мире озимая рожь «Чулпан-7» и «памяти Кунакбаева», озимая тритикале «Башкирская короткостебельная», яровая пшеница «Башкирская 28», «Экада 70», «Экада 109», «Экада 113», «Башкирская 27», озимая пшеница «Башкирская 10», гречиха «Чишминская», «Инзерская», «Землячка», различного вида кормовые травы. Помимо этого, по результатам экологических испытаний, проведенных в этом году, мы прорабатываем вопрос заключения договоров на выращивание масличных культур, - рассказывает заместитель директора института Ришат Багманов.

Сейчас кооператив объединил пять фермерских хозяйств из нескольких районов. Еще четыре изъявили желание работать под этим брендом.
Подготовил Азат Гиззатуллин.
