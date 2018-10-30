Как в Башкирии студентам получать стипендию 20 тысяч и выше

Получать ее имеют право:



✔ дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, в том числе потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя;

✔ инвалиды (в том числе военные);

✔ «Чернобыльцы»;

✔ получающие государственную социальную помощь (пособия);

✔ проходившие не менее трёх лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или во внутренних войсках МВД РФ.



Для этого необходимо принести в деканат:



✔ заявление;

✔ справку из управления отдела социальной защиты населения по месту жительства о получении социальной помощи;

✔ справку о составе семьи (в случае, если справка выдана не на имя студента).

