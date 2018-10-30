 
Как в Башкирии студентам получать стипендию 20 тысяч и выше
Студенты, как известно народ небогатый и всегда берутся за любую работу, даже если из-за этого приходится меньше времени уделять учебе. Мало кто знает, что найти достойное применение своим знаниям и умениям можно и в стенах родного учебного заведения. В администрации башкирских вузов утверждают: «Сегодня успешные студенты могут получать стипендию более 20 тысяч рублей». Рассказываем, как это сделать.
Сегодня в Башкирии студенты могут получать несколько видов стипендий: государственную академическую, социальную и множество специальных, которые вузы выплачивают за достижения в учебе, науке, спорте, общественной деятельности и творчестве.
На получение стипендии могут рассчитывать студенты и аспиранты, обучающиеся на бюджете и только в дневном отделении.
ВАЖНО!
Государственная академическая стипендия
Совсем просто говоря, это самая обычная стипендия, которую получают все студенты, сдавшие сессию без «троек». Это правило не относится к первокурсникам – они получают деньги до зимней сессии, а дальше как сдадут экзамены. На сегодняшний день размер такой стипендии 1879 рублей 58 копеек. Назначением занимаются деканаты факультетов.
Повышенная государственная академическая стипендия
Назначается студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. В зависимости от вуза, ее размер составляет от 4 до 10 тысяч рублей. Общие же для всех требования прописаны в Приказе Минобрнауки РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663, скачать можно по этой ссылке:
Социальная стипендия
По сути это помощь студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Размер такой стипендии, как правило, не зависит от успехов в учебе и составляет 2 820 рублей 63 копейки.
Получать ее имеют право:

✔ дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, в том числе потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя;
✔ инвалиды (в том числе военные);
✔ «Чернобыльцы»;
✔ получающие государственную социальную помощь (пособия);
✔ проходившие не менее трёх лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или во внутренних войсках МВД РФ.

Для этого необходимо принести в деканат:

✔ заявление;
✔ справку из управления отдела социальной защиты населения по месту жительства о получении социальной помощи;
✔ справку о составе семьи (в случае, если справка выдана не на имя студента).
Можно получать одновременно и социальную и академическую стипендию! Выплаты назначаются с момента подачи документов. Документы принимаются весь учебный год.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
Повышенная социальная стипендия
Повышенная социальная стипендия – это привилегия отличников, право на нее нужно подтвердить достойными результатами в учебе. Ее размер, как правило, зависит от прожиточного минимума в регионе. С сентября 2018 года в Башкирии это 9 014 рублей.
Именные стипендии
Отличники, молодые ученые, а также студенты принимающие активное участие в спортивной, творческой и общественной деятельности учебного заведения могут претендовать не только на повышенные стипендии. Таких студентов поощряют многие: и президент, и министерство образования, региональные власти и сам вуз. У каждой стипендии свои требования, но для всех нужно иметь реальные достижения.

К примеру, УГНТУ дополнительно к академической стипендии, ежемесячно выплачивает по 25000 рублей первокурсникам-победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и по 20000 победителям и призерам олимпиад школьников.

Такие же программы стимулирования студентов первокурсников работают в УГАТУ, БашГУ и БГАУ. Размер выплат варьируется от 3 до 25 тысяч рублей.
Стипендия Президента России
Стипендия главы государства назначается сразу на 1-3 года студентам и аспирантам, а также молодым ученым, выбравшие себе специальности, считающиеся приоритетными для экономики страны (актуальный список – смотрите по этой ссылке)
Основные требования для получения президентской доплаты – возраст до 35 лет, дневное отделение, половина предметов в течение двух семестров должна быть сдана на «отлично», активная научная деятельность, достижения, подтвержденные дипломами или грамотами, разработка инновационных программ, информация о которых была опубликована в каком-либо российском издании.

Студент, заслуживший президентскую стипендию, пользуется преимущественным правом направления на учебу и стажировку в зарубежные научные и образовательные учреждения.
Необходимые документы:

✔ характеристика-рекомендация на студента/аспиранта/ученого, в которой отображают базовые сведения о них и их достижениях;
✔ ксерокопия первых двух страниц паспорта;
✔ ксерокопия зачетной книжки, заверенная деканом факультета;
✔ список публикаций в научно-образовательных изданиях, заверенный деканатом ВУЗа;
✔ список документов, подтверждающих участие в олимпиадах, творческих конкурсах с получением призового места.
Как получить

В конце учебного года в вузах создают учебный совет, куда входят представители администрации и преподаватели с ученой степенью. Совет формирует перечень кандидатов, подытоживая летнюю сессию и годовую научную/творческую деятельность студентов. Согласованный с ректором список отправляют на рассмотрение в Минобразования РФ, где кандидаты проходят несколько этапов отбора.

То есть, чтобы получить премию на следующий год, готовиться нужно уже сейчас!
Стипендия Главы Башкортостана
Претендентами стипендию Главы республики могут стать студенты очной формы обучения со второго курса и выше, а также аспиранты, добившиеся высоких результатов в учебной и научной деятельности.
Кандидаты на получение стипендии по ходатайству стипендиальной комиссии факультета, института подают заявку на участие в конкурсе ежегодно в июне.

Список необходимых документов:

✔ копия зачетной книжки;
✔ список научных публикаций;
✔ копии дипломов, свидетельствующих о победах на республиканских, российских и международных олимпиадах, в творческих и иных конкурсах;
✔ копии документов, подтверждающих выполнение гранта с получением заработной платы (при наличии);
✔ копии охранных документов патентов, изобретений (при наличии);
✔ копии дипломов, грамот, свидетельств, благодарственных писем и иных документов (при наличии).
В 2017/2018 учебном году размер такой стипендии для студентов вузов составил 1,5 тыс рублей. Как рассказывал «Башинформ», в августе правительству поручили повысить размеры стипендий для учащихся колледжей до 2 300 рублей, для студентов вузов – до 5 750 рублей, для аспирантов – до 7 тыс. рублей.
Родителям-пенсионерам, если их ребенок-студент и не работает положена повышенная пенсия. Выплаты назначаются к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Нетрудоспособными студенты считаются до 23 лет. Повышенная выплата устанавливается не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.
ВАЖНО!
Доплата составит:

за одного – 6 643,87 руб.

за двух - 8 304,84 руб.

за трех - 9 965,81 руб.
Для получения повышенной пенсии необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда России по месту регистрации, через «личный кабинет» на сайте фонда или через МФЦ.
Подготовила Альфия Аглиуллина
Фото – Олег Яровиков
30.10.2018.