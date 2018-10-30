Как в Башкирии студентам получать стипендию 20 тысяч и выше

Отличники, молодые ученые, а также студенты принимающие активное участие в спортивной, творческой и общественной деятельности учебного заведения могут претендовать не только на повышенные стипендии. Таких студентов поощряют многие: и президент, и министерство образования, региональные власти и сам вуз. У каждой стипендии свои требования, но для всех нужно иметь реальные достижения.
К примеру, УГНТУ дополнительно к академической стипендии, ежемесячно выплачивает по 25000 рублей первокурсникам-победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и по 20000 победителям и призерам олимпиад школьников.
Такие же программы стимулирования студентов первокурсников работают в УГАТУ, БашГУ и БГАУ. Размер выплат варьируется от 3 до 25 тысяч рублей.