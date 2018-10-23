Куда катится этот город

До 2016 года в стране не было единых правил пассажирских перевозок и каждый регион жил по своим. Из-за юридической неразберихи правила противоречили друг другу. Так, одни предприниматели шли в мэрию, участвовали в ее конкурсах и получали маршрутные карточки, другие получали лицензию Минтранса на перевозки и считали, что этого вполне достаточно.

Летом 2016 года вступил в силу долгожданный федеральный закон о пассажирских перевозках (так называемый «220-й ФЗ»), что фактически утвердило победу мэрии. Она теперь стала уполномоченным органом, а на дорогах легальны только те, кто ездит по «городским карточкам».



Но больше порядка не стало, «блицкриг» с перевозчиками не случился, хоть в первые дни против «нелегалов» вышли и мэрия Уфы, и Госкомтранс Башкирии, и ГИБДД, и Ространснадзор. За четыре дня проверяющие выписали более двухсот штрафов, но почти все их оспорили в судах. Так, например, активность ГИБДД, действовавшей «в интересах Ространснадзора», была подставлена под сомнение прокуратурой.



Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, в июле 2016-го выступавший в СМИ главным спикером в борьбе с нелегальными маршрутками, позже заявлял, что «легальные, нелегальные – это не наше дело. Органы ДПС контролируют только безопасность дорожного движения, других полномочий у нас нет».

