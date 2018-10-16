Сейчас в Башкирии в полную силу работают два проекта: ППМИ и «Реальные дела». В пилотном режиме – еще три: «Башкирские дворики», «Наше село» и «Потребительские кооперативы». «Реальные дела»
- на сходе граждане решают, какая из их проблем самая злободневная, оформляют наказ своим депутатам Госсобрания и Госдумы. На основе заявок населения региональный штаб проекта формирует банк проблем. На проект из бюджета ежегодно выделяется более 150 млн рублей, за четыре года работы проекта реализовали более трех тысяч наказов. «Наше село» -
поддержка инициатив сельских жителей по решению местных проблем. В данном случае используются собственные средства муниципального бюджета – района и сельского поселения, а также собственные средства людей – в среднем по 300 тысяч на проект. В основном это благоустройство дорог, водоснабжения и мест захоронения. Пока проходит в шести районах республики - Калтасинском, Миякинском, Илишевском, Бураевском, Бакалинском и Альшеевском. Всего в этом году районы и сельские поселения выделили на проект чуть более восьми миллионов рублей, спонсоры – 1,4 млн рублей, сами люди собрали 1,64 млн рублей. «Башкирские дворики» -
по этой программе можно получить от государства деньги на ремонт дворов в многоквартирных домах. В 2018 году республиканский бюджет выделил на программу 300 миллионов рублей. Программа уникальна тем, что люди могут сами выбрать тот перечень работ, который необходим: положить асфальт, построить детскую площадку, сделать парковку и др. Обязательного и минимального перечня работ нет. Кооперативы
– объединение фермеров для совместного производства, переработки и сбыта продукции. Подробнее о них читайте в лонгриде «Наука объединяться. Спасут ли кооперативы экономику Башкирии?»