 
Как жителям Башкирии получить миллион из бюджета на красивую жизнь
Знаете ли вы, что жители каждого двора, улицы, микрорайона или целого села могут получить из бюджета до миллиона рублей на решение своих наболевших вопросов благоустройства. Как раз сейчас начался сбор заявок на получение помощи в 2019 году. «Башинформ» подготовил для вас инструкцию, как это сделать.
Вы активный и неравнодушный? Вам не все равно, что происходит вокруг, вы знаете, что и как надо сделать, а еще уверены, что соседи вас поддержат? Отлично, а давайте вы возглавите инициативную группу? Денег заработать не получится, сразу тут предупредим, деньги все бюджетные, за них отчитываться нужно. А вот сделать жизнь лучше, красивее и уютнее, как уже сделали тысячи граждан – да.
Что это за программа такая?
На самом деле таких программ пять. Крупнейшая называется «Программа поддержки местных инициатив». Сокращенно говорят: «ППМИ». Ее придумали для того, чтобы возродить утраченный навык населения кооперироваться и вместе решать злободневные вопросы, а это и есть основа гражданского общества, за которое мы все так боремся.

На ППМИ Башкирия в этом году выделила 400 миллионов рублей – на сто больше, чем годом ранее. Максимальная сумма, которую можно получить на один проект – миллион рублей. Потратить средства можно на ремонт дорог, организацию водоснабжения и освещения, благоустройство дворов и решение других проблем местного значения. Как раз сейчас, до конца октября, формируется график итоговых собраний.
В Башкирии программа поддержки местных инициатив работает с 2014 года. Сначала ее опробовали в семи районах Зауралья, а с 2016-го распространили на все остальные. Оператором выступает Центр изучения гражданских инициатив Института стратегических исследований республики.

В России эксперименты с инициативным бюджетированием около десяти лет назад первым начал проводить Ставропольский край. Успешный опыт первопроходца со временем стал тиражироваться и на другие регионы. А впервые практику использовали в бразильском городе Порту-Алегри в конце 1980-х годов.


Сейчас под эгидой Всемирного банка практика инициативного бюджетирования распространяется во всех странах. Планируется, что к 2030 году пять процентов бюджета Башкирии будет тратиться с учетом мнения жителей территорий, что существенно повысит эффективность расходов.
Как принять участие?
Чтобы получить деньги на проект, нужно провести собрание, участвовать в конкурсе, а также самостоятельно собрать часть средств. Это должны быть личные вложения самих жителей (не менее 3% от общей суммы для сельчан и 5% для горожан), деньги из местного бюджета (5-15%), а также спонсорская помощь, деньги местных предпринимателей.
Как правило, «собственные средства граждан» это примерно 300-500 рублей с квартиры или дома. Деньги не самые большие, но тут есть педагогический момент – к тому, во что вложился сам, отношение совсем другое, ведь частичка этой дороги, качелей или забора – немного твоя собственность.
Еще два обязательных условия:
Во-первых, проект должен быть завершен в течение календарного года – разворачивать многолетнее строительство запрещено.
Во-вторых, после сдачи объект переходит в муниципальную собственность.
А как выбирают победителей?
При подсчете нет субъективных факторов – «нравится-не нравится» или «сколько баллов член жюри поставит этому проекту». Оценки каждому проекту расставляет автоматизированная система. Критериев отбора всего восемь. Вот они:
Вы сказали, что программ пять. А какие остальные?
Сейчас в Башкирии в полную силу работают два проекта: ППМИ и «Реальные дела». В пилотном режиме – еще три: «Башкирские дворики», «Наше село» и «Потребительские кооперативы».

«Реальные дела» - на сходе граждане решают, какая из их проблем самая злободневная, оформляют наказ своим депутатам Госсобрания и Госдумы. На основе заявок населения региональный штаб проекта формирует банк проблем. На проект из бюджета ежегодно выделяется более 150 млн рублей, за четыре года работы проекта реализовали более трех тысяч наказов.

«Наше село» - поддержка инициатив сельских жителей по решению местных проблем. В данном случае используются собственные средства муниципального бюджета – района и сельского поселения, а также собственные средства людей – в среднем по 300 тысяч на проект. В основном это благоустройство дорог, водоснабжения и мест захоронения. Пока проходит в шести районах республики - Калтасинском, Миякинском, Илишевском, Бураевском, Бакалинском и Альшеевском. Всего в этом году районы и сельские поселения выделили на проект чуть более восьми миллионов рублей, спонсоры – 1,4 млн рублей, сами люди собрали 1,64 млн рублей.

«Башкирские дворики» - по этой программе можно получить от государства деньги на ремонт дворов в многоквартирных домах. В 2018 году республиканский бюджет выделил на программу 300 миллионов рублей. Программа уникальна тем, что люди могут сами выбрать тот перечень работ, который необходим: положить асфальт, построить детскую площадку, сделать парковку и др. Обязательного и минимального перечня работ нет.

Кооперативы – объединение фермеров для совместного производства, переработки и сбыта продукции. Подробнее о них читайте в лонгриде «Наука объединяться. Спасут ли кооперативы экономику Башкирии?»

Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе Центра изучения гражданских инициатив Института стратегических исследований Республики Башкортостан, на следующий год в тестовом режиме запустят еще пять проектов:
Привлекать некоммерческие организации
В декабре 2018 года общественности представят параметры программы, а в 2019 году некоммерческие организации республики смогут участвовать в пилотном проекте: самостоятельно подавать заявки, готовить документацию, собирать мнения и проводить собрания.
Телевизионные шоу
Весной 2019 года на республиканском телевидении планируется запустить реалити-шоу, где люди будут презентовать свои проекты в селах, а зрители за них голосовать, победитель получит на свой проект деньги. Такую передачу проводили в Ставропольском крае, она собрала неплохие рейтинги.
Приобретение коммунальной техники
Многим селам нужны трактора или иная техника, но где-то нужен бульдозер, а где-то косилка или трактор с грузовым прицепом - везде есть свои нюансы. Люди сами выберут, что нужно, соберут часть средств, а остальное добавит республика. Запуск программы планируется в 2020 году.
Инициативы школьников
Инициировать проекты по решению вопросов благоустройства будут учащиеся. Для успешного запуска этого проекта нужен пул инициативных родителей, которые бы поддержали своих детей в этом начинании. Старт программы запланирован на 2020 год.
Использование интернета
Предлагать и голосовать за проекты можно будет через интернет. Чтобы не было накруток от «фейковых аккаунтов», будут использоваться сервисы «Открытая Республика», «Госуслуги» и другие.
Личный опыт Уфы…

Азат Гизатуллин,
журналист
Больше шести лет я живу в деревне Жилино Октябрьского района Уфы. В 2016 году несколько активных жителей кинули клич: «В деревне живет уже порядка 200 детей, давайте построим детскую площадку!».

В деревне информация распространяется быстро, особенно когда есть социальные сети и мессенджеры, согласие большинства людей мы получили быстро.
Деньги собирали переводом на карту одного из членов инициативной группы. Суммы были разные: кто-то переводил 200 рублей, кто-то 2000. Никто никого не заставлял и не стыдил, поэтому обошлось без конфликтов. Инициативная группа регулярно отчитывалась, сколько денег уже собрали и сколько не хватает.

Когда мы собрали 30 тысяч рублей, сами купили краски, трубы и другие необходимые изделия. Жилинцы сами сваривали качели, собирали игровой дом, устанавливали скамейки, облагородили территорию. И теперь нашим детям есть где играть. Да и детская площадка стала своего рода главной достопримечательностью Жилино, здесь проводятся детские праздники, устраиваются ярмарки.

Все поняли, что жизнь начнет меняться, если не сидеть и ждать, а проявить инициативу. Этим летом мы подали заявку на проект «Реальные дела», прошли отбор и на нашей площадке установили спортивные тренажеры. Сейчас мы собираем деньги на проведение освещения: на двух километрах основной дороги, которая проходит по Жилино, нет ни одного фонаря. Надеемся, что эта инициатива найдет поддержку.
…и района

Гайса Муфтахетдинов,
глава администрации Инзерского сельсовета
В этом году в селе Инзер открылся первый объект по программе ППМИ – детская и спортивная площадка. Тут и качели, и горки, и лавочки, и баскетбольное кольцо, и ворота для гандбола, и волейбольная сетка, а недавно еще был большой пустырь, как знали – берегли, не застраивали. Всего площадка обошлась нам в 685 тысяч рублей. 75 тысяч люди собрали сами, еще столько же выделили несколько предпринимателей, остальную сумму выделили из бюджета. Тендер выиграла фирма из Златоуста, мы раньше с ней не работали, посмотрим, какого качества их работа. Площадку будем еще огораживать, нужны будут пиломатериалы, тоже ждем, что кто-то из спонсоров нам поможет.

В позапрошлом году такую же площадку установили в другом нашем населенном пункте – селе Манышта. Люди ее берегут, чужаков гоняют, потому что сами участвовали!
Подготовил - Станислав Шахов.
Фото - автора и из архива Азата Гизатуллина.
16.10.2018г.