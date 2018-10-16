Деньги собирали переводом на карту одного из членов инициативной группы. Суммы были разные: кто-то переводил 200 рублей, кто-то 2000. Никто никого не заставлял и не стыдил, поэтому обошлось без конфликтов. Инициативная группа регулярно отчитывалась, сколько денег уже собрали и сколько не хватает.



Когда мы собрали 30 тысяч рублей, сами купили краски, трубы и другие необходимые изделия. Жилинцы сами сваривали качели, собирали игровой дом, устанавливали скамейки, облагородили территорию. И теперь нашим детям есть где играть. Да и детская площадка стала своего рода главной достопримечательностью Жилино, здесь проводятся детские праздники, устраиваются ярмарки.



Все поняли, что жизнь начнет меняться, если не сидеть и ждать, а проявить инициативу. Этим летом мы подали заявку на проект «Реальные дела», прошли отбор и на нашей площадке установили спортивные тренажеры. Сейчас мы собираем деньги на проведение освещения: на двух километрах основной дороги, которая проходит по Жилино, нет ни одного фонаря. Надеемся, что эта инициатива найдет поддержку.