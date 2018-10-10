 
Чего ждать жителям Башкирии от новой «мусорной» реформы?
Пока весь мир давно переходит на раздельный сбор мусора, в России 90% бытовых отходов гниет на мусорных полигонах. С 1 января 2019 года в Башкортостане, как и в других регионах России, пройдет перезагрузка всей системы обращения с отходами. Новая «мусорная» реформа необходима, чтобы снизить огромную экологическую нагрузку на природу. Каких преобразований ждать жителям республики? Что изменится и станет ли наша республика чище, разбирался «Башинформ».
Первое, что должно измениться, - схема обращения с отходами. Если раньше ответственными за сбор, вывоз и утилизацию мусора были муниципалитеты, то с нового года это станет заботой четырех региональных операторов. Между ними Башкортостан поделен на пять территориальных зон.
«Спецавтохозяйство по уборке города» (Уфа) будет курировать обращение с мусором в столице, а также в 14 районах рядом – центр и восток республики. Компания «Дюртюлимелиоводстрой» отвечает за две зоны: зону №2 – север региона и зону №4+ (закрытый город Межгорье).

Компания «Эко-сити» будет курировать обращение с мусором на территории самой большой по площади зоны №3 - южные районы республики, ООО «Экология-Т» - в западной зоне региона.

Соглашения с регоператорами заключены на 10 лет.
Регоператоры должны организовать систему полностью: собирать и вывозить мусор в каждом, даже маленьком и отдаленном населенном пункте, наладить работу перевозчиков мусора, строить недостающие, модернизировать существующие мусоросортировочные комплексы, отправлять подлежащие переработке отходы на специализированные предприятия и три экотехнопарка, которые еще только планируется построить. Остальной, неперерабатываемый мусор по минимуму будет подлежать захоронению на полигонах.
Главная идея «мусорной» реформы - рециклинг: минимум захоронений, максимум повторного использования.
СПРАВКА
Сегодня закон запрещает захоронение определенных видов вторичных ресурсов. В 2017 году был введен запрет на захоронение отходов цветных и черных металлов, некоторых опасных отходов, к 2018 году список пополнился запретом захоронения бумаги, ПЭТ (термопластика), полиэтилена и т.д.
Что изменится для граждан?
Изменятся «мусорные» тарифы для населения. Размер платежа будет зависеть от количества жильцов и сколько человек производит мусора. Исходя из примерных расчетов, для жителя многоквартирного дома – это примерно 96 рублей в месяц, для жителя индивидуального дома - 142 рубля в месяц. Пока единый тариф не установлен. Конкретную цифру должен назвать Госкомитет РБ по тарифам в начале ноября.

Аккумулировать все денежные средства будет региональный оператор.
В стоимость его услуг входят затраты на перевозку, перегрузку, захоронение мусора и ликвидацию опасных отходов. С одной стороны, население становится спонсором «мусорной» реформы и власти предвидят обеспокоенность населения новыми платежами. Но, с другой стороны, новая инфраструктура в сфере обращения с ТБО – уже необходимость. В год в России образуется 50 млн тонн ТКО, только в нашей республике порядка 2300 несанкционированных свалок, полигоны заполняются очень быстро, мощностей 47 имеющихся в республике хватит не более чем на два года.
Как платить за новую услугу меньше?
Регоператоры заявляют, что они готовы стимулировать население снижением платежа, если каждый будет собирать отходы раздельно у себя дома. Так, компания «Экология Т» запускает эксперимент в одном из многоквартирных домов в городе Октябрьском. Здесь будет построена контейнерная площадка с видеонаблюдением и контейнерами отдельно для пластика, отдельно для стекла, отдельно для бумаги и картона.
Ежемесячно будет производиться расчёт, сколько собрано жильцами вторичного сырья, и согласно этому выставляться плата за услугу сбора и утилизации. То есть плата в квитанциях за коммунальные услуги будет зависеть от общего количества отходов – чем больше жители отсортировали отходов, тем меньше им платить.

Ильнур Шакиров,
директор ООО «Экология Т»:
«Тогда появится экономический интерес к раздельному сбору мусора, каждый будет заинтересован в соблюдении порядка. Этот эксперимент мы планируем запустить пока только на примере одного дома, а в дальнейшем внедрить по всей зоне».
Что будет, если не оплачивать новую услугу?
В случае отказа оплаты за услугу предусматривается ответственность. Штрафы для граждан - до двух тысяч рублей, для юрлиц - до 250 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на срок 90 суток.
СПРАВКА
В городе Октябрьском уже функционируют четыре площадки, где ведется раздельный сбор мусора: отдельно бытовые отходы, стекло, пластик, картон и бумага. 360 контейнеров для ПЭТ стоят практически по всему городу. С 2009 года, также в порядке эксперимента, установили 109 финских подземных контейнеров, таких в регионе больше нет нигде. Эстетичный вид, большая емкость (5 кубов, глубина 1,5 метра). Но из-за низкой культуры населения проект себя не оправдал. Контейнеры предназначены для сухого мусора, жителями используются они не по назначению. К тому же, дорогие в обслуживании, стоимость только одного мешка - 15 тысяч и забирать может только спецтехника.
Что изменится для жителей села?
Новшеством для деревень будет то, что у них мусор будет вывозиться впервые. Пока его выбрасывают рядом на несанкционированных свалках. Кстати, ликвидировать уже существующие полигоны будут муниципалитеты.
Жители будут собирать мусор в специальные мешки многоразового использования, может, в несколько: для стекла, пластика и т.д. Вывозить его будут в определенные дни примерно раз в неделю. В зоне №2 компания «Экология Т» также планирует мотивировать жителей к сбору мусора раздельно. Чем больше селяне извлекут вторичных отходов, тем меньше заплатят.
Ильнур Шакиров:
«Для нас пока непривычно - складывать мусор по разным емкостям, а вот для жителей европейских стран дикость - складывать все в одно ведро. Настало время менять привычное, и нужно сказать, что времени для этого мало. Уверены, что, когда система заработает, менталитет людей в части отношения к мусору начнет меняться. Это даст большой экологический эффект».
Каких новшеств ждать от работы регоператоров?
Сегодня регоператоры формируют свои команды, выстраивают транспортную логистику для каждого населенного пункта. На подрядных отношениях будут работать операторы по транспортировке и операторы по сортировке и захоронению. С каждым из них у региональных операторов будут прямые договоры.
Например, в поселке Авдон Уфимского района с приходом регоператора придется установить 24 контейнерные площадки, прежде их в поселке не было.
Чтобы территориальная схема обращения с отходами в республике заработала, в республике предстоит построить девять полигонов ТКО, 26 мусоросортировочных комплексов, 48 мусороперегрузочных пунктов.
В сельских районах, где невыгодно строить крупные перерабатывающие комплексы, организуют мусороперегрузочные пункты, как, например, в центральной части зоны №3. Предполагается, что под станции перегруза будут выделены места в 17 городах и районах республики. Это позволит оперативно собирать мусор со всей территории и сократить транспортные расходы, что приведет к снижению платы населения за вывоз мусора.

В зоне №2 заработают три мусоросортировочных комплекса – в Туймазах, Октябрьском и Белебее. В Октябрьском старый сортировочный комплекс планируется модернизировать, увеличить его площадь, поменять оборудование.
Мусоросортировочный комплекс сортировки отходов ОО «Полигон» г. Октябрьский.
Отсюда вторичное сырье после сортировки забирают в основном контрагенты: стекло - на «Салаватстекло», картон - Туймазинский картонно-бумажный комбинат, ПЭТ и бутылки – Казань, Ижевск, Челябинск. В будущем с увеличением объема вторсырья получится отдавать его на производство уже на более крупные предприятия. Также планируется решать вопросы по органическим отходам. Проблем с дальнейшей реализацией этих отходов нет, говорят регоператоры. Во всем мире работа с отходами — это прибыльный бизнес.
Предприятие в Туймазинском районе ООО «Гран-Пласт», где пластик перерабатывают и делают готовые материалы: полимеро-песчаную плитку, ведра, тазы и ковшики.
На базе компании «Эко-Сити» — регионального оператора по обращению с отходами третьей зоны обслуживания будет открыт первый в Башкирии экотехнопарк, где из отходов будут производить пластик и альтернативное топливо.
В Стерлитамаке планируется пилотный проект по замене всего парка на евроконтейнеры. Как следствие, обновится и парк мусоровозов. Цели на ближайшее время - отстроить два комплекса по сортировке – в Баймакском районе и в Мелеузовском, с размещением неперерабатываемых отходов. Они будут соответствовать всем требованиям и будут безопасны. На всех мусоровозах будет установлена система отслеживания ГЛОНАСС. Это нужно для того, чтобы контролировать маршрут движения машины. И мусоровоз гарантированно доедет до полигона, а не скинет все отходы где-нибудь в ближайшем лесу.

Семен Земсков,
директор ООО «Экосити»:
«Результата реформы можно добиться только при поддержке всех жителей Башкортостана. Нужно понимать, что изменения, которые происходят сегодня, необходимы каждому из нас. Мы хотим жить в чистых городах и сёлах, пить чистую воду, дышать чистым воздухом. Этого не будет, если не изменится наше отношение, в том числе к тому месту, где живём».
Подготовила: Гульфия Акулова.
Фото: Гульфия Акулова, Олег Яровиков, Валерий Шахов, ООО «Эко-Сити».

10.10.2018.