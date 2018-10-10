Чего ждать жителям Башкирии от новой «мусорной» реформы?

В городе Октябрьском уже функционируют четыре площадки, где ведется раздельный сбор мусора: отдельно бытовые отходы, стекло, пластик, картон и бумага. 360 контейнеров для ПЭТ стоят практически по всему городу. С 2009 года, также в порядке эксперимента, установили 109 финских подземных контейнеров, таких в регионе больше нет нигде. Эстетичный вид, большая емкость (5 кубов, глубина 1,5 метра). Но из-за низкой культуры населения проект себя не оправдал. Контейнеры предназначены для сухого мусора, жителями используются они не по назначению. К тому же, дорогие в обслуживании, стоимость только одного мешка - 15 тысяч и забирать может только спецтехника.

