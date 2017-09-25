В день голосования в Уфе традиционно работал «Общественный пресс-центр», организованный Общественной палатой республики и ассоциацией «Гражданский контроль». Для чего он был нужен?



Каждые выборы – это событие, освещаемое десятками СМИ. Журналисты хотят узнать, сколько человек пришли на участки, кто выиграл, были ли нарушения, как, по мнению экспертов, прошло голосование, что по этому поводу думают представители партий. Вопросов десятки и сотни.



По инициативе общественников журналисты больше не бегают за экспертами и не обрывают им мобильные телефоны – эксперты приходят к СМИ сами. Это быстрее, удобнее и эффективнее.



Открылся пресс-центр в восемь утра – одновременно с избирательными участками, а завершил работу в шесть утра понедельника. Расписание работы и выступлений было известно заранее – каждое СМИ могло выбрать мероприятие по формату.



Первый такой «Общественный пресс-центр» организовали в Уфе в декабре 2016 года, когда вся страна выбирала депутатов Госдумы, второй – в марте 2018 года во время президентских выборов. Как рассказала ИА «Башинформ» один из инициаторов мероприятия, председатель Общественной палаты республики Башкортостан Ольга Панчихина, такой формат доказал свою эффективность и востребованность на федеральном уровне.

