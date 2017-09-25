 
Госсобрание v.6.0. Перезагрузка.
Как прошел день выборов в Башкирии
В день голосования в Уфе традиционно работал «Общественный пресс-центр», организованный Общественной палатой республики и ассоциацией «Гражданский контроль». Для чего он был нужен?

Каждые выборы – это событие, освещаемое десятками СМИ. Журналисты хотят узнать, сколько человек пришли на участки, кто выиграл, были ли нарушения, как, по мнению экспертов, прошло голосование, что по этому поводу думают представители партий. Вопросов десятки и сотни.

По инициативе общественников журналисты больше не бегают за экспертами и не обрывают им мобильные телефоны – эксперты приходят к СМИ сами. Это быстрее, удобнее и эффективнее.

Открылся пресс-центр в восемь утра – одновременно с избирательными участками, а завершил работу в шесть утра понедельника. Расписание работы и выступлений было известно заранее – каждое СМИ могло выбрать мероприятие по формату.

Первый такой «Общественный пресс-центр» организовали в Уфе в декабре 2016 года, когда вся страна выбирала депутатов Госдумы, второй – в марте 2018 года во время президентских выборов. Как рассказала ИА «Башинформ» один из инициаторов мероприятия, председатель Общественной палаты республики Башкортостан Ольга Панчихина, такой формат доказал свою эффективность и востребованность на федеральном уровне.
- Это хороший инструмент общественного контроля, сейчас наш опыт перенимают другие регионы. Где-то пресс-центры, где можно получить всю информацию, открылись на несколько часов, где-то работали в течение дня. В этом году мы организовали три прямых эфира с московскими политологами, а также на треть расширили количество приглашенных политологов – хотели услышать разные мнения. Чем больше людей дают оценку, тем интереснее – говорит Ольга Панчихина.

Журналисты работали круглосуточно
Освещать ход выборов в общественный пресс-центр аккредитовались более 150 журналистов из федеральных, республиканских и городских изданий, а также блогеров. Для них, учитывая опыт прошлых выборов, организовали рабочие места, доступ к скоростному интернету, а также бесконечный поток комментаторов и экспертов. Корреспонденты агентства «Башинформ», как это традиционно происходит на крупных мероприятиях, устроили новостной марафон. Журналисты издания в режиме он-лайн рассказывали, что происходит в общественном пресс-центре. За сутки несколько новостных бригад написали более ста новостей, как это было можно почитать в специальном разделе на сайте.
Корреспондент канала БСТ Равиль Ватолин на службе в праздничный для себя день – в воскресенье ему исполнилось 34 года.

- А у информационной службы не бывает праздников, у нас порядка десяти съемочных бригад разъехались по всей республике, а я здесь. В семь утра пришел, в час ночи понедельника уйду. У меня шесть прямых включений, для каждого нужно собрать и подготовить материал. Посплю немного, а в два часа дня понедельника у меня в прямом эфире интервью – рассказывает именинник.

- А как же праздничный торт?

- Во вторник возьму выходной, со всеми родственниками буду отмечать.
Артур Давлетбаков,
председатель Союза журналистов Башкирии:
- Такие пресс-центры нужны, они здорово объединяют коллег по цеху. Когда еще вот так все увидятся, вместе поработают, руки друг-другу пожмут. Единственная трудность, с которой коллеги столкнулись - круглосуточный режим работы. Наверное, для кого-то это слишком много, наверное, часов до двух ночи было поработать. Но выборы обычно раз в год проходят, сутки уж можно потерпеть.
Рустем Ахунов,
корреспондент «Комсомольской правды» в Уфе:
- Это вторые выборы, на которых я работаю. С практической точки зрения такая организация очень удобная: центр города, все рядышком, есть бесплатный вай-фай, он стал гораздо лучше, чем в прошлые разы, есть площадка, где можно выпить кофе, много разнообразных спикеров.
Виктория Куприянова,
корреспондент «Мксет»
- Я за день планировала написать семь-десять заметок, еще столько же напишут мои коллеги и так мы всей редакцией заполним ленту новостей. Наверное, без такого пресс-центра собрать всю эту информацию было бы невозможно, за каждым комментарием пришлось бы бегать, теряя время.
Раис Габитов,
блогер:
- Считаю, что голосовать, особенно на региональных выборах нужно, здесь уж точно все от нас зависит. Полгода назад, на мартовских выборах я тоже посетил пресс-центр, пообщался с коллегами, написал потом большой пост. Вместе всегда удобнее, можно быстро обменяться новостями, потусоваться и поработать. Сегодня, мне показалось, людей больше, чем полгода назад.
Рушана Ибраева,
журналист:
- Еще с первого общественного пресс-центра в декабре 2016 года мне запомнилось большое количество экспертов и звучащих мнений, это живо и интересно. Хотелось бы, чтобы пул выступающих расширялся – помимо политологов и представителей партий свое мнение о ходе избирательной и прошедшей агитационной кампании могли бы высказывать общественные деятели, представители бизнеса, некоммерческих организаций и общественных структур, гражданских активистов. Чем больше разных мнений, тем лучше.
Такие пресс-центры нужны и будут востребованы на продолжительные события, которые длятся целый или несколько дней и охватывают большое количество людей. Например, на международном конгрессе пчеловодческих ассоциаций «Апимондия», который пройдет в Уфе в 2021 году.
Как прошли выборы
Всего утром 9 сентября открылись 3426 избирательных участков, на которых ждали 3050303 избирателя (именно столько было в списках на голосование). Как рассказали в ЦИК республики, среди избирателей 155 долгожителей, которым исполнилось более ста лет и почти двадцать тысяч 18-летних граждан.

На 110 депутатских кресел претендовали свыше тысячи кандидатов. Как уже рассказывал ИА «Башинформ», одна половина депутатов избиралась по партийным спискам, вторая - по одномандатным округам.

Около 10 утра на избирательном участке № 109 в здании Государственного концертного зала «Башкортостан» проголосовал глава республики Рустэм Хамитов.

– Выборы – важная часть нашей истории, демократии. Главное для выборов – это честность, открытость и конкурентность. По-моему, предвыборная кампания в этом смысле прошла вполне достойно, - сказал Рустэм Хамитов.

По словам главы региона, по итогам голосования произойдёт обновление Госсобрания, поскольку значительная часть действовавших до сегодняшнего дня депутатов не участвует в выборах, появляются новые, молодые лица.
Одно из главных технических новшеств этих выборов – 811 участков, в основном в городах республики, оборудовали комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), это в четыре раза больше, чем на мартовских выборах. Проголосовать с использованием комплексов могли почти половина избирателей.

Спецоборудование сканирует избирательные бюллетени и сразу после закрытия участка выдает итоговый протокол. Это позволяет предотвратить возможные «вбросы», ошибки при подсчете голосов.

Впрочем, без заявлений о нарушениях не обошлось. Всего за день в Центризбирком Башкирии таких поступило десять. По словам заместителя председателя ЦИК Марата Гадилова, большинство из них не находят подтверждения. Спикер подчеркнул, что речь идет об обращениях в ЦИК РБ. Подробнее о них, читайте по этой ссылке.

Как рассказала секретарь Центризбиркома РБ Марина Долматова, по предварительным данным в выборах приняли участие 47,11% избирателей. Лучше всего традиционно голосовали в районах республики – средняя явка составила 59,81%. В городах республики на участки пришли 38,77% избирателей. По Уфе явка составила 27,55%.
Что интересного рассказали в Общественном пресс-центре
1
Жителям отдаленных деревень организовали автобусы
Жители трех тысяч деревень и сел смогли бесплатно съездить в центры сельских поселений. Для их перевозки привлекали школьные автобусы. Так, самый отдаленный населенный пункт — деревня Аисово Белорецкого района — находится в 46 км от сельсовета. Для 22 жителей с правом голоса организовано два рейса: утром и днем.

- Сельские жители голосуют активно, в малых деревнях — явка доходит до 100%, это неудивительно при такой организации: все стараются выехать, около избирательных участков устраиваются ярмарки, развлечения», — говорит член Общественной палаты РБ и Общественной палаты РФ Рустам Исхаков.
2
Для инвалидов создают комфортные условия
Региональные власти создали условия для голосования маломобильных групп граждан, чтобы те могли проголосовать на выборах, рассказала пресс-секретарь Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ Роза Кузьменко. Практически все избирательные участки перенесли на первые этажи зданий. В Уфе, Стерлитамаке, Белебее и Белорецке открыли специализированные участки для слабовидящих. Нуждающимся предлагали специальные трафареты для голосования и лупы, в кабинах для голосования установили дополнительное освещение, а на участках работали представители общества слепых и волонтеры. Каждый второй пункт оснащен пандусами, каждый четвертый – кнопками вызова для маломобильных кандидатов, каждый пятый – настилами.
3
Избирательные участки открылись и в больницах…
Граждане, которые не могли прийти на участок из-за того, что лежат в больнице, все равно смогли проголосовать. Как рассказала руководитель пресс-службы регионального Минздрава Светлана Кускарбекова, избирательные участки открылись в 73 медицинских учреждениях республики – больницах, поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах.

Пациенты о своем желании проголосовать написали заявления заранее. Там же проголосовал медперсонал.
4
…и в СИЗО
По информации на 12 часов дня проголосовали почти 70 процентов граждан, содержащихся в следственных изоляторах, это около тысячи человек. Как рассказал начальник отдела по воспитательной работе с осужденными УФСИН России по РБ Антон Овчинников, 170 граждан, содержащихся под домашним арестом, голосуют на своих участках. Тем, кто лишен права покидать место проживания, таких человек в республике 79, привозят урны. По линии МВД в изоляторах временного содержания проголосовали 19 человек, в спецприемниках — 27 граждан.
Что думают о ходе выборов представители партий
Людей волнует не внешность, а как депутат будет решать задачи
Что сказали про выборы в Башкирии политологи
Дмитрий Орлов,
Генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК», политолог:
- Кампания, на мой взгляд, была умеренно-конкурентной, трудно здесь было ожидать каких-то вызовов власти. При этом кампания вполне позитивна, оппозиция не просто как-то агрессивно себя вела, а пыталась сформулировать альтернативную повестку. Есть, конечно, жалобы, есть претензии к организации избирательного процесса, но ни их характер, ни масштаб, не позволяют поставить под сомнение легитимность результатов. Выборы в законодательное собрание, в Курултай Башкирии, несомненно, будут законными.
Дмитрий Михайличенко,
политолог:
— Прежде всего прошедшие выборы в Госсобрание означают обновление депутатского корпуса. Помимо этого, уже очевидно, что будут изменения в правительстве и муниципальной власти. Возможно, с точки зрения управления регионом — это даже более значимый процесс, учитывая значение исполнительной власти в регионе и в стране в целом.
Михаил Бреслер,
доцент УГНТУ:
- Мониторинг присутствия кандидатов в депутаты и партий в соцсетях во время предвыборной кампании в Госсобрание Башкирии показал гораздо более высокую активность, чем в преддверии выборов 2016 года в Госдуму. Некоторые кандидаты привлекали специалистов для ведения своих аккаунтов, и это было заметно, но многие кандидаты, не имея и финансовых возможностей, и навыков работали сами. Это тоже было заметно по тому, каким казенным языком были написаны тексты постов. Выгоднее всего смотрелись кандидаты, которые высказывали свои мысли, идеи, пункты программы и обсуждали их с читателями, ведь людей интересует не харизма кандидата и его внешность, а идеи, платформа и как он будет решать актуальные задачи.
Николай Евдокимов,
политолог:
- Явка на этих выборах примерно коррелируется с 2013 годом. Это свидетельствует, с одной стороны, о стабильности. С другой стороны, пять лет назад не было президентских выборов. А здесь все-таки избиратели несколько устали от избирательной кампании. Есть и обратная сторона медали - помимо выборов в политической повестке было еще несколько острых тем этого лета и начала осени. Но, как мы видим, это не вызвало существенного роса протестного настроения в республике.
«Башинформ» наградил победителей конкурса селфи
В общественном пресс-центре «Выборы-2018» прошла церемония награждения победителей двух конкурсов, которые объявил «Башинформ». Напомним, для участия нужно было выложить в социальные сети селфи на фоне одной из строек инфраструктурных объектов республики или туристической достопримечательности.

Победителем первого конкурса стал эксперт в профобразовании, блогер, общественный деятель из Туймазов Олег Гайсин. Он сделал селфи на фоне строящейся поликлиники и стал обладателем ноутбука. - Решил поучаствовать в конкурсе, потому что я неравнодушен ко всем значимым событиям. У меня двойная радость: во-первых, жители Туймазинского района получат новое здание детской поликлиники, о котором мечтали более 20 лет, а во-вторых я выиграл хороший приз. У меня дочь на днях улетает в Китай на трехгодичную стажировку — поступила в аспирантуру, вот я ей новый ноутбук и дам с собой — очень своевременный подарок», — сказал Олег Гайсин.

Второе место заняла эколог из Давлеканово Екатерина Багаева, она получила планшет. Третье место и смартфон достались инженеру-экологу из Уфы Инне Крупской.

В конкурсе «Открой республику» победителем жюри признало педагога Центра детского творчества из села Красноусольский Айрата Минибаева. Ему достался главный приз - горный велосипед. Второе место и туристическая палатка – у фотографа-любителя из Уфы Алины Саитовой. Третье место и гребная лодка достались ведущему инженеру Кадастровой палаты из Уфы Неркес Мухарямовой.

Подготовил Станислав Шахов, по материалам информационного агентства «Башинформ». Фото – Олег Яровиков, Валерий Шахов, Ксения Калинина. Видео – Мирон Доровских.