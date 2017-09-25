В общественном пресс-центре «Выборы-2018» прошла церемония награждения победителей двух конкурсов, которые объявил «Башинформ». Напомним, для участия нужно было выложить в социальные сети селфи на фоне одной из строек инфраструктурных объектов республики или туристической достопримечательности.
Победителем первого конкурса стал эксперт в профобразовании, блогер, общественный деятель из Туймазов Олег Гайсин. Он сделал селфи на фоне строящейся поликлиники и стал обладателем ноутбука. - Решил поучаствовать в конкурсе, потому что я неравнодушен ко всем значимым событиям. У меня двойная радость: во-первых, жители Туймазинского района получат новое здание детской поликлиники, о котором мечтали более 20 лет, а во-вторых я выиграл хороший приз. У меня дочь на днях улетает в Китай на трехгодичную стажировку — поступила в аспирантуру, вот я ей новый ноутбук и дам с собой — очень своевременный подарок», — сказал Олег Гайсин.
Второе место заняла эколог из Давлеканово Екатерина Багаева, она получила планшет. Третье место и смартфон достались инженеру-экологу из Уфы Инне Крупской.
В конкурсе «Открой республику» победителем жюри признало педагога Центра детского творчества из села Красноусольский Айрата Минибаева. Ему достался главный приз - горный велосипед. Второе место и туристическая палатка – у фотографа-любителя из Уфы Алины Саитовой. Третье место и гребная лодка достались ведущему инженеру Кадастровой палаты из Уфы Неркес Мухарямовой.