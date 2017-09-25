Вечером мы отправились в центр притяжения туристов близ Банного – ГЛЦ Металлург-Магнитогорск
. В холодное время года ГЛЦ превращается в горнолыжный курорт, а летом здесь проходит Кубок Урала по Mountain Bike, соревнования по бамперболу и пейнтболу, скалолазанию, работает веревочный парк и картинг.
Цены на развлечения «уфимские». Туристов завышенными расценками не обижают.
В ста метрах от картинга расположился «Хаски-город»
. Здесь можно не только погладить хаски, но и взять собаку на дог-треккинг: это час бега по горам.
Как это происходит? На хаски надевают шлейку: в отличие от поводка шлейка не способна травмировать животное, рвущееся на пробежку. Так что если ваш ребенок давно просил собаку, здесь есть возможность взять ее на полноценный тест-драйв.
Зимой здесь еще интереснее: обитатели «Хаски-города» покатают вас на упряжках по заснеженным горам – это их самое любимое занятие. Кормить собак запрещено: они придерживаются специальной диеты. Стоимость входа: 100 рублей.