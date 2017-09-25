Утро первого дня мы начали с прогулки по пляжам санаториев «Березки» и «Юбилейный», после чего объехали Банное по часовой стрелке, чтобы сравнить пляжи и виды на озеро с разных точек. Первое, на что обратили внимание: разная температура воды.



Самая теплая вода у санатория «Якты-Куль». Даже в прохладную погоду (мы приехали, когда на термометре было не выше 19 градусов) она позволяет купаться.



Вода на диких пляжах значительно холоднее и почти сразу дно уходит вниз, но здесь меньше людей, и открываются потрясающие виды на озеро.



Объехать Якты-Куль можно на машине за пару часов с остановками на пляжах, или пройтись пешком – получится мини поход на день.

