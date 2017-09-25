 
Едем на Банное.
Что посмотреть?
Якты-Куль (Банное) – самое глубокое озеро республики Башкортостан. Нередко его именуют башкирским морем: за волны, омывающие берега и пронзительный крик чаек. Название озера «Якты-Куль» в переводе с башкирского означает «светлое озеро». Устоявшееся же в народе имя – Банное – связывают с именем Емельяна Пугачева: легенда гласит, что в 1774 году пугачевское войско останавливалось в этом месте на банный день.
Содержание
Как добраться?
Что взять с собой?
Где остановиться?
Гора Кутукай
ГЛЦ Металлург-Магнитогорск
Восхождение на Каранъялык
«Поймать птичку»
Хребет Яманкай
Left
Right
Площадь озера составляет 7,7 квадратных километров, длина – 4170 метров, а максимальная глубина достигает 28 метров. Находится озеро в окружении гор Кутукай и Каранъялык, с вершин которых открывается прекрасная панорама.

Редакция «Башинформ» изучила интересные места вокруг знаменитого башкирского озера и теперь делится с вами маршрутом, который легко осилить за выходные. Выехать в пятницу вечером и вернуться в воскресенье.
Как добраться?
Самый простой способ добраться до Банного – личный автомобиль. Вам необходимо проехать по трассе Уфа - Магнитогорск через Инзер, следуя указателям: Белорецк - Абзаково.

Общий путь составит примерно 300 километров. Если важно добраться с комфортом, но личного авто нет, забронируйте место в частном такси: поездка из Уфы до Банного обойдется 700 рублей на человека.

Кроме того, можно доехать на рейсовом автобусе Уфа - Магнитогорск, далее – маршрутным такси до санатория «Юбилейный» либо на поезде Уфа - Сибай, также воспользовавшись маршрутным такси.
Мы отправились в поездку на Renault Kaptur от компании «Башавтоком». Комфорт автомобиля не уступает его отличному внешнему виду, а высокий клиренс и мощный двигатель позволили нам добраться до всех точек маршрута, сидя в салоне.

Впрочем, мы специально выбрали те места, куда можно добраться даже пешком. Поехали!
Что взять с собой?
Дорога до озера займет порядка четырех часов, поэтому с собой лучше взять перекусы.

У нас с собой были бутерброды, бананы, и йогурты «Край Курая» и «Честное коровье».

Собирая сумку, не забудьте о репеллентах, солнцезащитном креме и куртке от дождя и ветра. Обувь должна быть удобной и легкой, идеальный вариант – кроссовки на плотной подошве.
Где остановиться?
Гостевые дома, небольшие отели, санатории – вариантов жилья рядом с Банным немало. Мы учитывали два важных пункта: близость к озеру, красивые виды из окон и наличие питания. Выбор сократился до трех санаториев, которые расположились вокруг озера.

Если вы хотите за отпуск пройти ряд лечебных процедур, выбирайте санаторий «Якты-Куль». Здесь кроме красивого песчаного пляжа есть закрытый бассейн и тренажерный зал. Из развлечений для детей - игровая комната и площадки, для взрослых – скандинавская ходьба, настольный теннис, бильярд и кино.

Самый бюджетный вариант размещения - санаторий «Березки». Любители спокойного отдыха по достоинству оценят это место. Здесь всегда царят тишина и умиротворение, нарушаемые лишь редким криком чаек и раскатистым волнами (и правда, как на море!).
Left
Right
«Юбилейный» – санаторий с большой территорией и двумя просторными пляжами: если вы приехали надолго, стоит обратить внимание на него.

Летом работает большой пляж с множеством надувных горок и водных развлечений.

Доступен прокат велосипедов и роликов, лодок и катамаранов. Есть открытые спортивные и детские площадки. Для гостей с детьми есть развлекательный центр с игровыми комнатами. Кстати, со стороны «Юбилейного» открываются одни из лучших видов на озеро и горы.
Left
Right
Что посмотреть?
Утро первого дня мы начали с прогулки по пляжам санаториев «Березки» и «Юбилейный», после чего объехали Банное по часовой стрелке, чтобы сравнить пляжи и виды на озеро с разных точек. Первое, на что обратили внимание: разная температура воды.

Самая теплая вода у санатория «Якты-Куль». Даже в прохладную погоду (мы приехали, когда на термометре было не выше 19 градусов) она позволяет купаться.

Вода на диких пляжах значительно холоднее и почти сразу дно уходит вниз, но здесь меньше людей, и открываются потрясающие виды на озеро.

Объехать Якты-Куль можно на машине за пару часов с остановками на пляжах, или пройтись пешком – получится мини поход на день.
Left
Right
Гора Кутукай
После обеда отправляемся на одну из ближайших к озеру вершин - Кутукай. Она находится на восточном берегу озера, а ее высота составляет порядка 660 метров. Интересно, что на ее склоне находится законсервированный рудник: ранее здесь добывали марганец для Магнитогорского Металлургического комбината.

Подняться на гору можно как на автомобиле, так и пешком. Правда, если у вас не внедорожник, стоит выбрать второй вариант. От нашего санатория «Березки» до хребта Кутукай – 15-20 минут на автомобиле и около часа пешком.

Сделать красивые фотографии с горы на озеро – обязательно.
Left
Right
ГЛЦ Металлург-Магнитогорск
Вечером мы отправились в центр притяжения туристов близ Банного – ГЛЦ Металлург-Магнитогорск. В холодное время года ГЛЦ превращается в горнолыжный курорт, а летом здесь проходит Кубок Урала по Mountain Bike, соревнования по бамперболу и пейнтболу, скалолазанию, работает веревочный парк и картинг.

Цены на развлечения «уфимские». Туристов завышенными расценками не обижают.

В ста метрах от картинга расположился «Хаски-город». Здесь можно не только погладить хаски, но и взять собаку на дог-треккинг: это час бега по горам.

Как это происходит? На хаски надевают шлейку: в отличие от поводка шлейка не способна травмировать животное, рвущееся на пробежку. Так что если ваш ребенок давно просил собаку, здесь есть возможность взять ее на полноценный тест-драйв.

Зимой здесь еще интереснее: обитатели «Хаски-города» покатают вас на упряжках по заснеженным горам – это их самое любимое занятие. Кормить собак запрещено: они придерживаются специальной диеты. Стоимость входа: 100 рублей.
Left
Right
Обязательно стоит подняться на фуникулере на вершину ГЛЦ. Невероятной красоты виды открываются уже по пути наверх. В конце маршрута вас встретит обзорная площадка ресторана «Горное ущелье» - одно из самых популярных туристических мест озера Банного.

Чтобы попасть на ужин в ресторан, лучше забронировать место еще до приезда. Заведение пользуется такой популярностью, что в него сложно попасть. Нам тоже не повезло.
Left
Right
Восхождение на Каранъялык
На второй день своего путешествия мы отправились на хребет Каранъялык (620 метров). Санаторий «Якты-Куль» стоит прямо у его подножья: полчаса пешком – и вы на вершине.

От «Юбилейного» и «Березок» добираться чуть дальше, на авто – не дольше 10 минут.

Подъем на гору только пешком. Наверное, это лучшая обзорная точка на озеро: отсюда можно увидеть не только Банное, но и ближайшие озера Сабакты и Карабалыкты.
Left
Right
«Поймать птичку»
Покорение главной вершины – хребта Яманкай – мы оставили на десерт. Добраться на высоту можно двумя способами: на подъемнике за 260 рублей с человека или пешком – даже для неподготовленного туриста дорога занимает не более часа. Задач у нас было несколько: дойти до горного ущелья, спуститься по скалистой горе до самой красивой обзорной точки и найти среди скал древний петроглиф - изображение, выбитое на камне в виде распластанной птицы.
Left
Right
В 2013 году группа исследователей из Башкортостана обнаружила в скале хребта Яманкай изображение в виде распластанной птицы. Находку отнесли к I тысячелетию до н.э. Ученые из отдела археологии уфимского филиала РАН соотносят петроглиф с бронзовыми птицевидными идолами эпохи раннего железа Урала и Западной Сибири.

Здесь когда-то добывали первые металлы, из которых потом изготавливали священных идолов.

Рисунок находится на горизонтальной поверхности: возникает ощущение, что некогда он был на стене пещеры, а позже пласт скалы упал и лег на землю. При ближайшем рассмотрении захватывает дух: трудно поверить, что этому четкому изображению в камне несколько тысяч лет.

Расположение петроглифа, к сожалению, еще не внесли в карты Google, но мы делимся с вами точными координатами 53.598273, 58.547206.
Что со связью?
Проложить маршрут до петроглифа самостоятельно не так уж и сложно: на вершине ловит интернет от «Мегафон» и с помощью карты вы сможете ориентироваться в лесном массиве, через который нужно будет пройти.
Хребет Яманкай
После осмотра ущелья мы вернулись на вершину, чтобы встретить закат. Вид с вершины хребта Яманкай – неописуем: с одной стороны – панорама озера и разноцветных закатных облаков, с другой – туман над горами и гордые скалы. Да, это не кавказские горы, возвышающиеся над облаками, а совсем другое, но не менее захватывающее зрелище: яркие зеленые цвета, присущие только нашему краю, цветки молодого курая на склоне – бьющегося сердца республики, соединившего в себе такие разные, но такие неповторимые уголки Башкирии.
Left
Right
Лонгрид написан при поддержке Агрохолдинга «Башмилк», ТМ «Край Курая», «Честное коровье», «Две коровки», официального дилера Renault, группы компаний «Башавтоком», санатория «Якты-куль», санатория Юбилейный и ГЛЦ Металлург-Магнитогорск и оператора сотовой связи «Мегафон».
Автор проекта - Дим Тулунгужин
Текст - Виктория Куприянова
Фото - Дим Тулунгужин
Видео - Тимур Салихов
Куратор - Юлия Шаталина